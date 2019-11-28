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"دي تي أم" تكشف عن نموذج لسيارة كهربائية بقوة 1000 حصان
كشفت بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" عن نموذج مستقبلي لسيارة كهربائية "ثورية" بقوة 1000 حصان ضمن سلسلة داعمة للبطولة.
فريق ألفا روميو يُبقي على جيوفينازي في صفوفه لموسم 2020
اختار فريق ألفا روميو ريسينغ حفاظه على خدمات سائقه أنطونيو جيوفينازي لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
دي تي ام: مولر يختتم الموسم بفوز ضمن أجواء ماطرة في هوكنهايم
اختتم نيكو مولر موسم 2019 من بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" بفوز مستحق ضمن أجواء ماطرة على حلبة هوكنهايم، وذلك بعد حوادث غريبة شهدتها المراحل الأولى من السباق والتي تضمنّت اشتعال النيران في سيارة أستون مارتن وحادثة تصادم لسيارة "سوبر جي تي".
دي تي ام: مولر يرث قطب الانطلاق الأوّل لسباق هوكنهايم الختامي بعد عقوبة روكينفلر
أحرز سائق أودي مايك روكينفلر قطب الانطلاق الأوّل للسباق الختامي لهذا الموسم من بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" في هوكنهايم، لكنّه سينطلق من المركز السادس إثر عقوبة التراجع التي تلقاها بعدما أكمل ثلاثة أعلام تحذيرية في رصيده لهذا الموسم بعد سباق الأمس.
دي تي ام: راست يتفوّق على فيتمان ويفوز بسباق هوكنهايم الأوّل
تغلّب بطل "دي تي ام" مرّتين رينيه راست على غريمه ماركو فيتمان مُحققًا الفوز بالسباق الأوّل لجولة هوكنهايم، في حين عاد جنسن باتون من توقّف صيانة بطيء ليحجز المركز التاسع.
دي تي ام: راست ينطلق أوّلًا وباتون من المركز السادس في هوكنهايم
سجّل رينيه راست سائق أودي قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثامنة في هذا الموسم من بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" من بوابة تصفيات السباق الأوّل لجولة هوكنهايم، في حين فاجأ بطل العالم في الفورمولا واحد لمرّة واحدة جنسن باتون الجميع بحلوله سادسًا كأفضل سائقي "سوبر جي تي".
كوبتسا يُبدي اهتمامه بخوض غمار "دي تي ام" في 2020 مع انفتاحه على خيارات أخرى
أبدى روبرت كوبتسا اهتمامه بالانتقال إلى منافسات السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" العام القادم، لكنّ قال في المقابل أنّه ما يزال منفتحًا في خياراته حيال ما سيقوم به في 2020.
آودي تعترف بخوضها محادثات مع طاقم إدارة كوبتسا بشأن مقعد في "دي تي ام"
اعترف ديتر غاس المسؤول عن قسم رياضة السيارات في آودي بخوض محادثات مع طاقم إدارة أعمال روبرت كوبتسا سائق فريق ويليامز في الفورمولا واحد بخصوص إمكانيّة قيادة البولندي في بطولة السيارات السياحيّة الألمانيّة "دي تي ام".
دي تي أم: السويد تنضم إلى روزنامة 2020 الموسّعة
أعلنت بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" عن روزنامة موسم 2020 الجديدة، والتي ستضمّ للمرة الأولى السويد إضافة إلى تقليص استضافة هوكنهايم إلى جولة واحدة، علاوة على محطة "مثيرة" لم يتمّ الكشف عنها بعد.
دي تي ام: غرين يفوز في نوربورغرينغ وراست يحسم اللقب
نجح سائق أودي رينيه راست في حصد لقبه الثاني في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" متفوقًا على نيكو مولر بعد السباق الختامي لجولة نوربورغرينغ الذي فاز به جايمي غرين منطلقًا من المركز الأوّل.
دي تي ام: غرين يتفوّق على راست بـ 0.001 ثانية وينطلق أوّلًا في نوربورغرينغ
حسم جايمي غرين لصالحه قطب الانطلاق الأوّل للسباق الثاني في جولة نوربورغرينغ ضمن منافسات بطولة السيارت السياحية الألمانية "دي تي ام" متقدّمًا بفارق 0.001 ثانية على زميله ضمن صفوف أودي رينيه راست الذي عزّز حظوظه في البطولة بنقطتين.
دي تي أم: راست يحرز الفوز بالسباق الافتتاحي في نوربورغرينغ ونتيجة مخيبة لمولر
تقلصت حظوظ نيكو مولر في المنافسة على لقب موسم 2019 في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" وذلك بعد سباق فوضوي في نوربورغرينغ أحرز فيه رينيه راست سائق أودي الفوز للمرة السادسة هذا الموسم.
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دي تي أم: راست يوسّع صدارته بتحقيق قطب الانطلاق الأول في نوربورغرينغ
أحرز رينيه راست قطب الانطلاق الأول للمرة السابعة له هذا الموسم في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" في نوربورغرينغ، بينما حققت "بي أم دبليو" تحسناً مفاجئاً مع برونو سبينغلر في صف الانطلاق الأول.
دي تي ام: راست يفوز بالسباق رقم 500 للبطولة وأودي تحسم اللقب في لاوسيتزرينغ
عاد رينيه راست من سباق كارثي خاضه أمس السبت على حلبة لاوسيتزرينغ ليفوز بالسباق الختامي للجولة، وذلك بعد تراجع زميله في أودي ومنافسه على اللقب نيكو مولر في بداية السباق قبل شقّ طريقه في النهاية نحو مركز الوصافة.
دي تي ام: غرين يتفوّق على أبردين وينطلق أولًا في سباق لاوسيتزرينغ الثاني
أحرز جايمي غرين قطب الانطلاق الأوّل له في هذا الموسم من بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" على حلبة لاوسيتزرينغ من بوابة تصفيات السباق رقم 500 في تاريخ السلسلة.
دي تي ام: مولر يفوز ودراما راست تشعل معركة اللقب في لاوسيتزرينغ
اتّخّذ السباق الأوّل لجولة لاوسيتزرينغ والحاسم في معركة لقب هذا الموسم من بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" مسارًا غير متوقّع مع تحقيق سائق أودي نيكو مولر للفوز بعد انسحاب مبكّر لمتصدّر الترتيب رينيه راست.
دي تي ام: راست ينطلق أوّلًا للمرّة السادسة هذا الموسم في لاوسيتزرينغ
سجّل رينيه راست قطب الانطلاق الأوّل للمرّة السادسة في هذا الموسم من بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" من بوابة التصفيات الأولى لجولة لاوسيتزرينغ، متفوّقًا على زميله ضمن صفوف أودي ومنافسه على اللقب نيكو مولر بلفّة صاروخية في اللحظات الأخيرة.
وولف: تجربة "دي تي أم" تثبت ضرورة عدم التخلي عن تجارب يوم الجمعة للفورمولا واحد
يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن خيار بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" لعطل نهاية أسبوع أقصر يمثل تحذيراً حيال أية تغييرات جذرية في الفورمولا واحد مثل التخلي عن تجارب يوم الجمعة.
دي تي ام: راست ينتصر في معركته مع مولر ويفوز بسباق براندز هاتش الثاني
قال متصدّر ترتيب بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" رينيه راست كلمة الحسم في المعركة التي جمعته بزميله ضمن صفوف أودي ومنافسه على اللقب نيكو مولر ليُحرز الفوز بالسباق الختامي لجولة براندز هاتش.
دي تي ام: راست ينطلق أوّلًا للمرّة الخامسة هذا الموسم في براندز هاتش
أحرز رينيه راست قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الخامسة في هذا الموسم من بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" من بوابة التصفيات الثانية لجولة براندز هاتش، في ظلّ هيمنة أودي على المراكز الأولى في جدول الأزمنة.
دي تي أم: فيتمان يحرز الفوز بالسباق الافتتاحي في براندز هاتش
نجح ماركو فيتمان في ترجمة قطب الانطلاق الأول إلى فوز بالسباق الافتتاحي من جولة براندز هاتش ضمن منافسات بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم".
دي تي أم: فيتمان يحرز قطب الانطلاق الأول في براندز هاتش
تقدم ماركو فيتمان سائق "بي أم دبليو" على رينيه راست متصدر الترتيب ليحرز قطب الانطلاق الأول لجولة براندز هاتش في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم"، وذلك بعد تأخير طويل تسببت به حادثة عنيفة تعرض لها بيترو فيتيبالدي.
دي تي ام: روكينفلر يفوز في أسين وفيتمان وصيفًا بعد شقّ طريقه من المركز الأخير
أحرز مايك روكينفلر سائق أودي أوّل فوز له في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" منذ ما يُقارب عامين من بوابة السباق الثاني في جولة أسين، إذ استفاد من تراجع رينيه راست إثر تآكل إطاراته بشكل كبير.
دي تي ام: راست أوّل المنطلقين في سباق أسين الثاني بعد تصفيات درامية
تمكّن متصدّر ترتيب بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" رينيه راست من حصد قطب الانطلاق الأوّل للسباق الثاني من جولة أسين بعد تصفيات درامية ولا سيّما بالنسبة للفائز بالسباق الأوّل ماركو فيتمان.