أبدى روبرت كوبتسا اهتمامه بالانتقال إلى منافسات السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" العام القادم، لكنّ قال في المقابل أنّه ما يزال منفتحًا في خياراته حيال ما سيقوم به في 2020.