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السباقات السياحيّة News and Analysis

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ريد بُل تنسحب من بطولة "دي تي ام" بعد استحواذ "أداك" عليها

دي تي أم
DTM دي تي أم
ريد بُل تنسحب من بطولة "دي تي ام" بعد استحواذ "أداك" عليها

"دي تي ام" تعلن حظراً تاماً لأوامر الفريق في موسم 2022

دي تي أم
DTM دي تي أم
"دي تي ام" تعلن حظراً تاماً لأوامر الفريق في موسم 2022

دي تي ام: إكستروم يُثني على رغبة بيرغر بالتغيير الثوري

دي تي أم
DTM دي تي أم
نوريسرينغ
دي تي ام: إكستروم يُثني على رغبة بيرغر بالتغيير الثوري

إكستروم يشيد بفريقه بعد فوزه بلقب "بيور إي تي سي آر"

دبليو تي سي آر
WTCR دبليو تي سي آر
إكستروم يشيد بفريقه بعد فوزه بلقب "بيور إي تي سي آر"

لاوسون لم يعد يرغب بمواصلة المشاركة في "دي تي ام" بعد الجدل الذي أحاط معركة اللقب

دي تي أم
DTM دي تي أم
نوريسرينغ
لاوسون لم يعد يرغب بمواصلة المشاركة في "دي تي ام" بعد الجدل الذي أحاط معركة اللقب

دي تي ام: غوتز يحسم اللقب بعد فرض مرسيدس لأوامر الفريق في نوريسرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
نوريسرينغ
دي تي ام: غوتز يحسم اللقب بعد فرض مرسيدس لأوامر الفريق في نوريسرينغ

دي تي ام: غوتز يهيمن على السباق ولاوسون يوسع فارق الصدارة في نوريسرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
نوريسرينغ
دي تي ام: غوتز يهيمن على السباق ولاوسون يوسع فارق الصدارة في نوريسرينغ

دي تي ام: لاوسون يتصدّى لفان دير ليند وينطلق أولًا في نوريسرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
نوريسرينغ
دي تي ام: لاوسون يتصدّى لفان دير ليند وينطلق أولًا في نوريسرينغ

دي تي ام: آور يفوز وسباق كارثي لفان دير ليند في هوكنهايم

دي تي أم
DTM دي تي أم
هوكنهايمرينغ
دي تي ام: آور يفوز وسباق كارثي لفان دير ليند في هوكنهايم

دي تي ام: لاوسون يسجّل قطب الانطلاق الأول له وألبون سادسًا في ريد بُل رينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
ريد بُل رينغ
دي تي ام: لاوسون يسجّل قطب الانطلاق الأول له وألبون سادسًا في ريد بُل رينغ

دي تي ام: أليكس ألبون يفرض سيطرته ويسجّل فوزه الأول في نوربورغرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
نوربورغرينغ
دي تي ام: أليكس ألبون يفرض سيطرته ويسجّل فوزه الأول في نوربورغرينغ

دي تي ام: فان دير ليند يحقق قطب الانطلاق الأول في نوربورغرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
نوربورغرينغ
دي تي ام: فان دير ليند يحقق قطب الانطلاق الأول في نوربورغرينغ

دي تي ام: غوتز يحقق ثاني انتصارات مرسيدس في لاوسيتزرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
لاوسيتزرينغ
دي تي ام: غوتز يحقق ثاني انتصارات مرسيدس في لاوسيتزرينغ

دي تي ام: إليس يضع مرسيدس على قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني في لاوسيتزرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
لاوسيتزرينغ
دي تي ام: إليس يضع مرسيدس على قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني في لاوسيتزرينغ

دي تي ام: إليس يسجّل الفوز الأول لمرسيدس منذ عودتها للبطولة من بوابة لاوسيتزرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
لاوسيتزرينغ
دي تي ام: إليس يسجّل الفوز الأول لمرسيدس منذ عودتها للبطولة من بوابة لاوسيتزرينغ

دي تي ام: الأخوان فان دير ليند على صف الانطلاق الأول وأليكس ألبون سابعًا في لاوسيتزرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
لاوسيتزرينغ
دي تي ام: الأخوان فان دير ليند على صف الانطلاق الأول وأليكس ألبون سابعًا في لاوسيتزرينغ

دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة

دي تي أم
DTM دي تي أم
دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة

أزكونا سائق كوبرا يحرز الفوز بأول جولة "بيور إي تي سي آر" للسيارات الكهربائية التجارية

دبليو تي سي آر
WTCR دبليو تي سي آر
أزكونا سائق كوبرا يحرز الفوز بأول جولة "بيور إي تي سي آر" للسيارات الكهربائية التجارية

دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني

دي تي أم
DTM دي تي أم
مونزا
دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني

دي تي ام: أبريل يتقدّم رباعيّة مرسيدس في تصفيات مونزا

دي تي أم
DTM دي تي أم
مونزا
دي تي ام: أبريل يتقدّم رباعيّة مرسيدس في تصفيات مونزا

دي تي ام: القائمة الكاملة للسائقين والفرق مع انطلاقة الحقبة الجديدة في 2021

دي تي أم
DTM دي تي أم
دي تي ام: القائمة الكاملة للسائقين والفرق مع انطلاقة الحقبة الجديدة في 2021

سيارة كوبرا تعيد سائق سيارات سياحيّة لامع من الاعتزال

دبليو تي سي آر
WTCR دبليو تي سي آر
سيارة كوبرا تعيد سائق سيارات سياحيّة لامع من الاعتزال

ثلاثة فرق على الأقل بصدد تمثيل مرسيدس في "دي تي ام" لموسم 2021

دي تي أم
DTM دي تي أم
ثلاثة فرق على الأقل بصدد تمثيل مرسيدس في "دي تي ام" لموسم 2021

ريد بُل تكشف عن خططها للمشاركة في "دي تي أم" مع ألبون وكاسيدي

دي تي أم
DTM دي تي أم
ريد بُل تكشف عن خططها للمشاركة في "دي تي أم" مع ألبون وكاسيدي

"بي تي سي سي" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

بي تي سي سي
BTCC بي تي سي سي
"بي تي سي سي" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

دي تي ام: فرينز يتفوق على مولر ويفوز في نوربورغرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
نوربورغرينغ
دي تي ام: فرينز يتفوق على مولر ويفوز في نوربورغرينغ

دي تي ام: فرينز يحقق فوزه الأوّل أمام جمهوره في أسين وكوبتسا يسجل أولى نقاطه

دي تي أم
DTM دي تي أم
أسين
دي تي ام: فرينز يحقق فوزه الأوّل أمام جمهوره في أسين وكوبتسا يسجل أولى نقاطه

دي تي ام: آور يتقدم ثنائية "بي ام دبليو" في لاوسيتزرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
جولة لاوسيتزرينغ الثانية
دي تي ام: آور يتقدم ثنائية "بي ام دبليو" في لاوسيتزرينغ

عودة مفاجئة لحلبة سبا على روزنامة "دي تي ام" المعدلة لموسم 2020

دي تي أم
DTM دي تي أم
عودة مفاجئة لحلبة سبا على روزنامة "دي تي ام" المعدلة لموسم 2020

دي تي أم: تأكيد مشاركة كوبتسا لموسم 2020 مع فريق "آرت بي أم دبليو"

دي تي أم
DTM دي تي أم
دي تي أم: تأكيد مشاركة كوبتسا لموسم 2020 مع فريق "آرت بي أم دبليو"

دي تي أم: انسحاب فريق "آر-موتورسبورت أستون مارتن"

دي تي أم
DTM دي تي أم
دي تي أم: انسحاب فريق "آر-موتورسبورت أستون مارتن"

كوبتسا شعر "بالراحة" مباشرة خلف مقود سيارة "بي ام دبليو"

دي تي أم
DTM دي تي أم
كوبتسا شعر "بالراحة" مباشرة خلف مقود سيارة "بي ام دبليو"

كوبتسا سيقود لصالح "بي ام دبليو" في تجارب "دي تي ام" في خيريز

دي تي أم
DTM دي تي أم
كوبتسا سيقود لصالح "بي ام دبليو" في تجارب "دي تي ام" في خيريز

"دي تي أم" تكشف عن نموذج لسيارة كهربائية بقوة 1000 حصان

دي تي أم
DTM دي تي أم
"دي تي أم" تكشف عن نموذج لسيارة كهربائية بقوة 1000 حصان

فريق ألفا روميو يُبقي على جيوفينازي في صفوفه لموسم 2020

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
فريق ألفا روميو يُبقي على جيوفينازي في صفوفه لموسم 2020

دي تي ام: مولر يختتم الموسم بفوز ضمن أجواء ماطرة في هوكنهايم

دي تي أم
DTM دي تي أم
هوكنهايم 2
دي تي ام: مولر يختتم الموسم بفوز ضمن أجواء ماطرة في هوكنهايم

دي تي ام: مولر يرث قطب الانطلاق الأوّل لسباق هوكنهايم الختامي بعد عقوبة روكينفلر

دي تي أم
DTM دي تي أم
هوكنهايم 2
دي تي ام: مولر يرث قطب الانطلاق الأوّل لسباق هوكنهايم الختامي بعد عقوبة روكينفلر

دي تي ام: راست يتفوّق على فيتمان ويفوز بسباق هوكنهايم الأوّل

دي تي أم
DTM دي تي أم
هوكنهايم 2
دي تي ام: راست يتفوّق على فيتمان ويفوز بسباق هوكنهايم الأوّل

دي تي ام: راست ينطلق أوّلًا وباتون من المركز السادس في هوكنهايم

دي تي أم
DTM دي تي أم
هوكنهايم 2
دي تي ام: راست ينطلق أوّلًا وباتون من المركز السادس في هوكنهايم

كوبتسا يُبدي اهتمامه بخوض غمار "دي تي ام" في 2020 مع انفتاحه على خيارات أخرى

دي تي أم
DTM دي تي أم
كوبتسا يُبدي اهتمامه بخوض غمار "دي تي ام" في 2020 مع انفتاحه على خيارات أخرى

آودي تعترف بخوضها محادثات مع طاقم إدارة كوبتسا بشأن مقعد في "دي تي ام"

دي تي أم
DTM دي تي أم
آودي تعترف بخوضها محادثات مع طاقم إدارة كوبتسا بشأن مقعد في "دي تي ام"

دي تي أم: السويد تنضم إلى روزنامة 2020 الموسّعة

دي تي أم
DTM دي تي أم
دي تي أم: السويد تنضم إلى روزنامة 2020 الموسّعة

دي تي ام: غرين يفوز في نوربورغرينغ وراست يحسم اللقب

دي تي أم
DTM دي تي أم
نوربورغرينغ
دي تي ام: غرين يفوز في نوربورغرينغ وراست يحسم اللقب

دي تي ام: غرين يتفوّق على راست بـ 0.001 ثانية وينطلق أوّلًا في نوربورغرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
نوربورغرينغ
دي تي ام: غرين يتفوّق على راست بـ 0.001 ثانية وينطلق أوّلًا في نوربورغرينغ

دي تي أم: راست يحرز الفوز بالسباق الافتتاحي في نوربورغرينغ ونتيجة مخيبة لمولر

دي تي أم
DTM دي تي أم
نوربورغرينغ
دي تي أم: راست يحرز الفوز بالسباق الافتتاحي في نوربورغرينغ ونتيجة مخيبة لمولر

دي تي أم: راست يوسّع صدارته بتحقيق قطب الانطلاق الأول في نوربورغرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
نوربورغرينغ
دي تي أم: راست يوسّع صدارته بتحقيق قطب الانطلاق الأول في نوربورغرينغ

دي تي ام: راست يفوز بالسباق رقم 500 للبطولة وأودي تحسم اللقب في لاوسيتزرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
لاوسيتزرينغ
دي تي ام: راست يفوز بالسباق رقم 500 للبطولة وأودي تحسم اللقب في لاوسيتزرينغ

دي تي ام: غرين يتفوّق على أبردين وينطلق أولًا في سباق لاوسيتزرينغ الثاني

دي تي أم
DTM دي تي أم
لاوسيتزرينغ
دي تي ام: غرين يتفوّق على أبردين وينطلق أولًا في سباق لاوسيتزرينغ الثاني

دي تي ام: مولر يفوز ودراما راست تشعل معركة اللقب في لاوسيتزرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
لاوسيتزرينغ
دي تي ام: مولر يفوز ودراما راست تشعل معركة اللقب في لاوسيتزرينغ

دي تي ام: راست ينطلق أوّلًا للمرّة السادسة هذا الموسم في لاوسيتزرينغ

دي تي أم
DTM دي تي أم
لاوسيتزرينغ
دي تي ام: راست ينطلق أوّلًا للمرّة السادسة هذا الموسم في لاوسيتزرينغ

وولف: تجربة "دي تي أم" تثبت ضرورة عدم التخلي عن تجارب يوم الجمعة للفورمولا واحد

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
وولف: تجربة "دي تي أم" تثبت ضرورة عدم التخلي عن تجارب يوم الجمعة للفورمولا واحد

دي تي ام: راست ينتصر في معركته مع مولر ويفوز بسباق براندز هاتش الثاني

دي تي أم
DTM دي تي أم
براندز هاتش
دي تي ام: راست ينتصر في معركته مع مولر ويفوز بسباق براندز هاتش الثاني

دي تي ام: راست ينطلق أوّلًا للمرّة الخامسة هذا الموسم في براندز هاتش

دي تي أم
DTM دي تي أم
براندز هاتش
دي تي ام: راست ينطلق أوّلًا للمرّة الخامسة هذا الموسم في براندز هاتش

دي تي أم: فيتمان يحرز الفوز بالسباق الافتتاحي في براندز هاتش

دي تي أم
DTM دي تي أم
براندز هاتش
دي تي أم: فيتمان يحرز الفوز بالسباق الافتتاحي في براندز هاتش

دي تي أم: فيتمان يحرز قطب الانطلاق الأول في براندز هاتش

دي تي أم
DTM دي تي أم
براندز هاتش
دي تي أم: فيتمان يحرز قطب الانطلاق الأول في براندز هاتش

دي تي ام: روكينفلر يفوز في أسين وفيتمان وصيفًا بعد شقّ طريقه من المركز الأخير

دي تي أم
DTM دي تي أم
أسين
دي تي ام: روكينفلر يفوز في أسين وفيتمان وصيفًا بعد شقّ طريقه من المركز الأخير

دي تي ام: راست أوّل المنطلقين في سباق أسين الثاني بعد تصفيات درامية

دي تي أم
DTM دي تي أم
أسين
دي تي ام: راست أوّل المنطلقين في سباق أسين الثاني بعد تصفيات درامية

دي تي ام: فيتمان يتجاوز خطر أودي ويفوز بالسباق الأوّل الممطر في أسين

دي تي أم
DTM دي تي أم
أسين
دي تي ام: فيتمان يتجاوز خطر أودي ويفوز بالسباق الأوّل الممطر في أسين

دي تي ام: فيتمان يتفوّق على راست وينطلق أولًا في أسين

دي تي أم
DTM دي تي أم
أسين
دي تي ام: فيتمان يتفوّق على راست وينطلق أولًا في أسين

دي تي أم: بيرغر يلاحق "حلم" إقامة سباق في موناكو مستقبلاً

دي تي أم
DTM دي تي أم
دي تي أم: بيرغر يلاحق "حلم" إقامة سباق في موناكو مستقبلاً
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