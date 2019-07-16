السباقات السياحيّة News and Analysis
ريد بُل تنسحب من بطولة "دي تي ام" بعد استحواذ "أداك" عليها
"دي تي ام" تعلن حظراً تاماً لأوامر الفريق في موسم 2022
دي تي ام: إكستروم يُثني على رغبة بيرغر بالتغيير الثوري
إكستروم يشيد بفريقه بعد فوزه بلقب "بيور إي تي سي آر"
لاوسون لم يعد يرغب بمواصلة المشاركة في "دي تي ام" بعد الجدل الذي أحاط معركة اللقب
دي تي ام: غوتز يحسم اللقب بعد فرض مرسيدس لأوامر الفريق في نوريسرينغ
دي تي ام: غوتز يهيمن على السباق ولاوسون يوسع فارق الصدارة في نوريسرينغ
دي تي ام: لاوسون يتصدّى لفان دير ليند وينطلق أولًا في نوريسرينغ
دي تي ام: آور يفوز وسباق كارثي لفان دير ليند في هوكنهايم
دي تي ام: لاوسون يسجّل قطب الانطلاق الأول له وألبون سادسًا في ريد بُل رينغ
دي تي ام: أليكس ألبون يفرض سيطرته ويسجّل فوزه الأول في نوربورغرينغ
دي تي ام: فان دير ليند يحقق قطب الانطلاق الأول في نوربورغرينغ
دي تي ام: غوتز يحقق ثاني انتصارات مرسيدس في لاوسيتزرينغ
دي تي ام: إليس يضع مرسيدس على قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني في لاوسيتزرينغ
دي تي ام: إليس يسجّل الفوز الأول لمرسيدس منذ عودتها للبطولة من بوابة لاوسيتزرينغ
دي تي ام: الأخوان فان دير ليند على صف الانطلاق الأول وأليكس ألبون سابعًا في لاوسيتزرينغ
دي تي ام: منافسو ريد بُل ليست لديهم فرصة لمنافستها على وقفات الصيانة
أزكونا سائق كوبرا يحرز الفوز بأول جولة "بيور إي تي سي آر" للسيارات الكهربائية التجارية
دي تي ام: فان دير ليند يتقدم ثنائية آودي في سباق مونزا الثاني
دي تي ام: أبريل يتقدّم رباعيّة مرسيدس في تصفيات مونزا
دي تي ام: القائمة الكاملة للسائقين والفرق مع انطلاقة الحقبة الجديدة في 2021
سيارة كوبرا تعيد سائق سيارات سياحيّة لامع من الاعتزال
ثلاثة فرق على الأقل بصدد تمثيل مرسيدس في "دي تي ام" لموسم 2021
ريد بُل تكشف عن خططها للمشاركة في "دي تي أم" مع ألبون وكاسيدي
"بي تي سي سي" تطلق قناة خاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"
دي تي ام: فرينز يتفوق على مولر ويفوز في نوربورغرينغ
دي تي ام: فرينز يحقق فوزه الأوّل أمام جمهوره في أسين وكوبتسا يسجل أولى نقاطه
دي تي ام: آور يتقدم ثنائية "بي ام دبليو" في لاوسيتزرينغ
عودة مفاجئة لحلبة سبا على روزنامة "دي تي ام" المعدلة لموسم 2020
دي تي أم: تأكيد مشاركة كوبتسا لموسم 2020 مع فريق "آرت بي أم دبليو"
دي تي أم: انسحاب فريق "آر-موتورسبورت أستون مارتن"
كوبتسا شعر "بالراحة" مباشرة خلف مقود سيارة "بي ام دبليو"
كوبتسا سيقود لصالح "بي ام دبليو" في تجارب "دي تي ام" في خيريز
"دي تي أم" تكشف عن نموذج لسيارة كهربائية بقوة 1000 حصان
فريق ألفا روميو يُبقي على جيوفينازي في صفوفه لموسم 2020
دي تي ام: مولر يختتم الموسم بفوز ضمن أجواء ماطرة في هوكنهايم
دي تي ام: مولر يرث قطب الانطلاق الأوّل لسباق هوكنهايم الختامي بعد عقوبة روكينفلر
دي تي ام: راست يتفوّق على فيتمان ويفوز بسباق هوكنهايم الأوّل
دي تي ام: راست ينطلق أوّلًا وباتون من المركز السادس في هوكنهايم
كوبتسا يُبدي اهتمامه بخوض غمار "دي تي ام" في 2020 مع انفتاحه على خيارات أخرى
آودي تعترف بخوضها محادثات مع طاقم إدارة كوبتسا بشأن مقعد في "دي تي ام"
دي تي أم: السويد تنضم إلى روزنامة 2020 الموسّعة
دي تي ام: غرين يفوز في نوربورغرينغ وراست يحسم اللقب
دي تي ام: غرين يتفوّق على راست بـ 0.001 ثانية وينطلق أوّلًا في نوربورغرينغ
دي تي أم: راست يحرز الفوز بالسباق الافتتاحي في نوربورغرينغ ونتيجة مخيبة لمولر
دي تي أم: راست يوسّع صدارته بتحقيق قطب الانطلاق الأول في نوربورغرينغ
دي تي ام: راست يفوز بالسباق رقم 500 للبطولة وأودي تحسم اللقب في لاوسيتزرينغ
دي تي ام: غرين يتفوّق على أبردين وينطلق أولًا في سباق لاوسيتزرينغ الثاني
دي تي ام: مولر يفوز ودراما راست تشعل معركة اللقب في لاوسيتزرينغ
دي تي ام: راست ينطلق أوّلًا للمرّة السادسة هذا الموسم في لاوسيتزرينغ
وولف: تجربة "دي تي أم" تثبت ضرورة عدم التخلي عن تجارب يوم الجمعة للفورمولا واحد
دي تي ام: راست ينتصر في معركته مع مولر ويفوز بسباق براندز هاتش الثاني
دي تي ام: راست ينطلق أوّلًا للمرّة الخامسة هذا الموسم في براندز هاتش
دي تي أم: فيتمان يحرز الفوز بالسباق الافتتاحي في براندز هاتش
دي تي أم: فيتمان يحرز قطب الانطلاق الأول في براندز هاتش
دي تي ام: روكينفلر يفوز في أسين وفيتمان وصيفًا بعد شقّ طريقه من المركز الأخير
دي تي ام: راست أوّل المنطلقين في سباق أسين الثاني بعد تصفيات درامية
دي تي ام: فيتمان يتجاوز خطر أودي ويفوز بالسباق الأوّل الممطر في أسين
دي تي ام: فيتمان يتفوّق على راست وينطلق أولًا في أسين
دي تي أم: بيرغر يلاحق "حلم" إقامة سباق في موناكو مستقبلاً