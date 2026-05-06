الإعلان في موتورسبورت.كوم

يقدّم موقع موتورسبورت.كوم الإلكتروني طيفاً واسعاً من المنتجات والخيارات الإعلانية المصمّمة خصّيصاً لتناسب أسلوبكم التسويقي وأهدافكم الإعلانية. للمزيد من المعلومات والحصول على آخر المستجدّات الإعلانية، الرّجاء التواصل مع مسؤول المبيعات والإعلان:

+971 05 85496467

sales@motorsport.com

شعارنا: ريادةٌ عالميّةٌ، ماركةٌ تجاريةٌ مرموقةٌ

يُعتبر موتورسبورت.كوم الوجهة الأوّلى التي يقصدها جميع متابعي رياضة المحرّكات والباحثين عن المحتوى المتجدّد، المشوّق والموجّه خصّيصاً لسباقات المحرّكات؛ سواءٌ أكانت أخباراً، صوراً، ملفّات فيديو، أو بثّاً مباشراً عبر الإنترنت وغيرها.

يقدّم موقع موتورسبورت.كوم الإلكتروني تغطيةً كاملةً لجميع السباقات بما في ذلك الفورمولا واحد، لومان، بطولة العالم للتحمّل، إندي كار، بطولة العالم للراليات، بطولة الشرق الأوسط للراليات، موتو جي بي وغيرها الكثير.

كما وتقوم شبكتنا العالميّة من المحرّرين الحاصلين على الجوائز، الكتاب والمصوّرين بتقديم الأخبار والتغطية الحيّة لموقعنا ووسائل التواصل الاجتماعية المتّصلة بشكلٍ مستمرٍّ.

وبفضل استعمالنا لأحدث التقنيّات في هذا المجال، فإننا ننشر أكثر من 1.200 مقالةً جديدةً، 12.000 صورةً والمئات من ملفّات الفيديو كلّ شهرٍ. إضافة لذلك، فإنّ مكتبتنا ذات 1.7 مليون صورةً تعدّ الأضخم من نوعها في العالم بأسره.

جمهورنا: شغوفٌ، وفيٌّ، متفاعلُ

إنّ موتورسبورت.كوم هو خيارك المناسب لإيصال ماركتك التجارية إلى الجمهور العالميّ من المستهلكين؛ مشجّعين لرياضة السيارات كانوا أو حتى محترفين.

تمتّع بعائداتٍ ماليةٍ مرتفعةٍ، فجمهورنا عبارةٌ من مستهلكين لطيفٍ واسعٍ من الخدمات والمنتجات: سيارات، قطع غيار، حواسيب/إلكترونيّات، منتجاتٌ رياضيّةٌ، تغذية/مشروبات، مشروبات طاقة، سفر، خدماتٌ ماليّة والكثير غيرها.

وبفضل القوّة التي تتمتّع بها منصّتنا للتوزيع الرقميّ، فنحن نقدّم لك، كمسوّقٍ أو كمُعلنٍ، العديد من الخيارات المختلفة للتفاعل مع هذه القاعدة الجماهيرية العريضة والمثقّفة من المعجبين برياضة السيارات حول العالم، الشغوفين والأوفياء للماركات التجارية التي ترعى فِرقَهم الرياضية المفضّلة.

إنّ بنيتنا المخصّصة وفقاً لفئات السباقات تسمح لشركائنا الإعلانيّين بالتوجّه المثاليّ لكلّ مستهلكٍ بناءً على سلسلة كلّ سباقٍ. مُدعّمةً بالتوجّه التقليديّ المُقدّم من قبل منصّتنا الإعلانيّة (دوبلكليك للناشرين) بالإضافة إلى السياسات والوحدات الإعلانية المتوافقة مع معايير إل إيه بي-القياسيّة، فإنّ بمقدور شركائنا الإعلانيين التفاعل مع جمهورهم بالطريقة التي يرونها مناسبةً.

خيارتنا الاستثماريّة: رفع العائدات الاستثماريّة إلى الحدّ الأقصى

نحن نقدّم طيفاً واسعاً من الصيغ الإعلامية والمخصّصة وفقاً لمعايير إل إيه بي-القياسيّة، مصمّمةٌ خصّيصاً لدعم ماركتك التجارية. يمكن لتلك الإعلانات أن تضمّ وسائط للصوت والصورة وأن تُوجّه لفئاتٍ معيّنةٍ من المستهلكين (بما في ذلك توجيه الإعلانات حسب المكان الجغرافيّ) وفق دي إف بي وفئات السباق.

إنّنا فخورون بتقديم أكثر من 15 مليون ظهور إعلاني في الشهر.

Universal ads (IAB) القياس Leaderboards 728x90 Medium rectangles 300x250 Wide skyscrapers 160x600

Rising stars (IAB) القياس Super leaderboards 970x90 Half page 300x600 Billboard 970x250

Expandable ads (IAB) القياس Pushdown 970x90 to

970x415

إعلانات الفيديو المدة Pre-roll 15 seconds Pre-roll 30 seconds

إعلانات مخصصة القياس Skins 1500x900 Interstitials 900x500

المزيد من الخيارات والعروض الخاصّة: برامج إعلانيّة مرنة

إضافةً إلى برامجنا الداعمة للعائدات الاستثماريّة، فإنّ موتورسبورت.كوم يقدّم العديد من الخيارات والعروض الخاصّة، حسوماتٍ كبيرةً والعديد من البرامج المخصّصة.

يقدّم موتورسبورت كذلك طيفاً كبيراً من الخيارات التحريريّة المخصّصة لكم ولأهدافكم التسويقيّة. يمكننا كذلك إنشاء المحتويات الإعلامية المطلوبة.

فرص ٌ إضافيّةُ

رعاية فئات السباقات

الإعلان على الصفحة الرئيسيّة بالكامل

ميّزات للرعاية

محتوىً للرعاية

مسابقة للرعاية

برنامج شريك حصريّ

وسائل التواصل الاجتماعي

رعاية الملخّصات الإخبارية بالبريد الإلكترونيّ

والكثير غيرها

معلومات التواصل

للمزيد من المعلومات والحصول على آخر العروض الإعلانيّة، الرّجاء التواصل مع نائب مدير المبيعات: