سياسة استعمال ملفّات تعريف الارتباط (الكوكيز)

كما هو الحال في أغلب المواقع الإلكترونية، فإن موقع موتورسبورت.كوم يستعمل الكوكيز

تعدّ الكوكيز ملفاّتٍ نصيةً صغيرةً يتمّ تخزينها في حاسبك عن طريق المتصفّح. ويتمّ استعمالها لغاياتٍ عديدةٍ، مثل معرفة زيارتك للموقع من قبل أم لا، فتعمل على إبقائك مسجّلاً في الموقع أو تساعدنا على معرفة عدد متصفحي الموقع الجدد كلّ شهر. تقوم ملفات الكوكيز بتخزين معلوماتٍ حول استعمالك للحاسب الشخصي إلا أنها لا تخزّن أيّ معلوماتٍ شخصية عنك (لا تقوم بتخزين اسمك، على سبيل المثال).

يشرح النصّ التالي كيفية استعمال الكوكيز من قبل موقع موتورسبورت.كوم بشكلٍ عامّ والطريقة التي تمكّنك من التحكّم بالكوكيز التي قد يتمّ استعمالها من قبل هذا الموقع (لا يتمّ استعمال جميع الكوكيز في كلّ موقعٍ إلكتروني).

حول سياسة استعمال الكوكيز هذه

يتمّ تطبيق سياسة استعمال الكوكيز هذه على جميع المواقع الإلكترونية التابعة لنا وعلى جميع تطبيقات الهواتف الذكية الخاصّة بنا كذلك ("الموقع الإلكتروني").

أثناء شرحنا لسياسة استعمال الكوكيز، وعند الإشارة إلى أيّ من مواقعنا الإلكترونية، فنحن نعني أيّ موقعٍ إلكتروني أو أيّ تطبيقٍ للهاتف الذكيّ تتمّ إدارته من قبل موقع موتورسبورت.كوم، بغضّ النظر عن الطريقة التي تتّصل عبرها بشبكة الإنترنت.

تُشكّل –وقد تمّ دمج- سياسة استعمال الكوكيز هذه جزءاً من سياسة الخصوصية لموقعنا الإلكتروني.

عند استعمالك لهذا الموقع الإلكتروني، فأنت توافق على تطبيق سياسة استعمال الكوكيز هذه في أيّ وقتٍ تدخل موقعنا عن طريق أيّ جهازٍ.

سيتمّ نشر أيّ تغييرٍ مستقبليّ لهذه السياسة هنا. يملك موقع موتورسبورت.كوم الحقّ في تغيير سياسة استعمال الكوكيز هذه من وقتٍ لآخر كما سيتمّ تطبيق أيّة تغييراتٍ مباشرةً لحظة نشرها. إن استمرارك في تصفّح الموقع الإلكتروني يعني موافقتك على كلّ ذلك.

استعمالنا لملفّات الكوكيز

قد نقوم بجمع معلوماتٍ بشكل أوتوماتيكيّ عندما تقوم بزيارة الموقع، باستعمال الكوكيز.

تسمح لنا ملفّات الكوكيز بتحديد هويّة حاسبك ومعرفة تفاصيل تتعلّق بآخر زيارةٍ قمتَ بها للموقع.

يمكنك الاختيار، في الأسفل، ألا تسمح باستعمال الكوكيز. وفي حال اخترتَ ذلك، فلن نستطيع أن نضمن لك تجربة استعمالٍ مثاليةً للموقع مقارنةً فيما لو سمحتَ باستعمال ملفّات الكوكيز.

إن المعلومات التي يتمّ جمعها عن طريق الكوكيز لا تقوم بتحديدك شخصياً؛ فهي تتضمّن معلوماتٍ عامّةً حول حاسبك، اتّصالك بالإنترنت، نظام التشغيل خاصّتك والمنصّة، عنوان الآي بي، متصفّحك وأوقات تصفّحك للموقع وموقعك.

تقوم أغلب متصفّحات الإنترنت بقبول استعمال ملفّات الكوكيز بشكلٍ تلقائيّ، إلا أن تلك الخصائص يمكن تغييرها في المتصفّح ليقوم بمحي ملفّات الكوكيز أو منعها من القبول التلقائي لاستعمال تلك الملفّات، في حال كنت تفضّل ذلك.

إنترنت إكسبلورر http://support.microsoft.com/ (تتضمّن هذه الصفحة روابط للنسخ المختلفة من إنترنت إكسبلورر، وهذا هو رابط نسخة الهاتف الذكيّ http://www.microsoft.com/).

كروم http://support.google.com/

سافاري https://support.apple.com/ (أو http://support.apple.com/ الرابط المخصص للأجهزة النقالة)

فيَرفوكس http://support.mozilla.org/ Enabling%20and%20disabling%20cookies

لاك بيريز http://docs.blackberry.com/

أندرويد http://support.google.com/

نوعية ملفّات الكوكيز التي قد نستعملها خلال زيارتك للموقع:

يتمّ استعمال الأنواع التالية من ملفّات الكوكيز في هذا الموقع. لم نقم بإدراج اسم كلّ نوعٍ منها – لكننا سنقوم يإرشادك لكيفية التحكّم بكلّ نوعٍ منها.

1. الكوكيز الشخصيّة

يتمّ استعمال هذه الملفّات للتعرف على الزيارات المتعدّدة للموقع، كما يتمّ الربط بينها وبين معلوماتٍ أخرى لمحاولة تسجيل معلومات تصفّحٍ محدّدةٍ (أي طريقة وصولك للموقع، الصفحات التي تقوم بزيارتها، الخيارات التي تختارها، المعلومات التي تقوم بإدخالها وطريقة تجوّلك في الموقع). يتمّ استعمال هذه الملفات لاقتراح محتوياتٍ نعتقد أنك قد تهتمّ بها بناءً على المحتويات التي قمتَ بالاطلاع عليها مسبقاً.

2. الكوكيز التحليليّة

تقوم هذه الملفّات بمراقبة كيفية تجوال الزائرين في الموقع وكيفية وصولهم إليه. يتمّ استعمال هذه الملفات من قبلنا لمعرفة عدد الزيارات الإجمالي لكلّ محتوىً من محتويات الموقع ومعرفة أيّ منها يفضّله الزائرون أكثر من غيره، على سبيل المثال.

يمكنك التحكّم بتلك الملفات:

Google Analytics http://www.google.com/

http://www.google.com/ CrazyEgg https://www.crazyegg.com/

https://www.crazyegg.com/ Yandex Metrika https://legal.yandex.com/

3. الكوكيز المرتبطة بمشاركة خدمات طرفٍ-ثالث

تتمّ إدارة المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، ملفات الفيديو والعديد غيرها من الخدمات التي نقدّمها من قبل شركاتٍ أخرى. قد تقوم هذه الشركات بوضع ملفّات كوكيز في حاسبك عندما تستعمل خدماتهم في موقعنا أو في حال قمتَ سابقاً بالدخول إلى مواقعهم.

هذه قائمةٌ بالمواقع التي يمكنك من خلالها إيجاد المزيد من المعلومات حول الخدمات المحدّدة التي قد نستعملها والتي قد تستعمل الكوكيز بدورها:

4. خدماتنا الإعلانية وإدارتنا للكوكيز

نحن نقوم ببيع بعض المساحات على مواقعنا الإلكترونية للخدمات الإعلانية – حيث يقومون بالدفع للمحتويات التي تقوم باستعمالها مجّاناً.

وكنتيجةٍ لذلك، فإننا نستعمل بعض الخدمات التي تساعدنا وتساعد المُعلنين على إيجاد أفضل محتوىً إعلانيّ مناسبٍ لك. تتضمّن تلك الكوكيز معلوماتٍ حول حاسبك – ولا تتضمّن أيّ معلوماتٍ شخصيّة حولك (ولا ترتبط بك شخصيّاً). إلا أن تلك الملفات قد تحتوي سجلاً للمواقع الأخرى التي قمتَ بزيارتها – أي يمكننا إظهار إعلانٍ لسيارةٍ في حال كنتَ قد زرتَ سابقاً موقعاً لبيع السيارات.

هذه قائمةٌ بالخدمات التي نستعملها وكيفية التحكّم بملفات الكوكيز خاصتها. الرجاء ملاحظة أن إيقاف الكوكيز الإعلانية لا يعني أنك لن تتلقى الخدمات الإعلانية، إلا تلك الإعلانات لن تكون مخصّصةً حسب اختياراتك.

Acudeo / Tremor (video advertising) http://www.tremorvideo.com/

Doubleclick (advertising) http://www.google.com/

Google Adsense (ad partner) https://support.google.com/

Rubicon (ad partner) http://www.rubiconproject.com/

Teads http://www.ebz.io/

5. الكوكيز الخاصة بالخدمات الإعلانية الأخرى

يتمّ عرض الإعلانات على الموقع عن طريق شركاتٍ أخرى. كما يقوم شركاؤنا الإعلانيون بعرض الخدمات الإعلانية التي يرون أنها تناسبك، وتحوز على اهتمامك، وذلك بناءً على المعلومات حول زيارتك للموقع وغيره من المواقع الأخرى. كي يتمكنوا من ذلك، فإن شركاءنا الإعلانيين قد يضعون ملفات كوكيز في حاسبك. تحتوي هذه الملفات معلوماتٍ حول الحاسب – ولا تحتوي أيّ معلوماتٍ شخصية حولك (ولا ترتبط بك شخصيّاً).

الرجاء ملاحظة أن إيقاف الكوكيز الإعلانية لا يعني أنك لن تتلقى الخدمات الإعلانية، إلا تلك الإعلانات لن تكون مخصّصةً حسب اختياراتك.

6. الكوكيز المتعلّقة بإدارة الموقع

تتمّ الاستفادة من تلك الملفات لضمان استمرارية تحديد هويتك أو مكانك ضمن الموقع. على سبيل المثال، عندما نقوم بتشغيل الموقع على أكثر من مخدّم، فإننا نستعمل الكوكيز لضمان إرسال المعلومات عن طريق مخدّمٍ واحدٍ محدّد (وإلا فإنك ستعاني دخولاً وخروجاً من الموقع بشكلٍ غير متوقّع). قد نقوم باستعمال ملفات كوكيز مماثلةٍ عندما تقوم بالتصويت ضمن استفتاءٍ لضمان أنك ستصوّت مرةً واحدةً فقط، ولضمان قدرتك على استعمال خاصية التعليق عندما لا تكون مسجّلاً لدخولك في الموقع (لضمان عدم رؤيتك لأي تعليقٍ قمتَ بالإبلاغ عنه سابقاً، على سبيل المثال، أو كي لا تقوم بالإعجاب/عدم الإعجاب أكثر من مرةٍ واحدة على نفس التعليق).

لا يمكن إيقاف هذه الكوكيز بشكلٍ مستقلّ ولكن يمكنك تغيير إعدادات متصفّحك لرفض جميع ملفات الكوكيز (أنظر في الأعلى) في حال لم تكن تودّ استقبال هذا النوع من الملفات.