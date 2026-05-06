شروط الاستخدام

1. موافقتك

بمجرد زيارتك لهذا الموقع، بما يتضمنه من محتوى، منتجات، برمجيات، وخدمات في موقع موتورسبورت.كوم (https://me.motorsport.com) والمواقع التابعة له (التي تعود بوجه كامل إلى موتورسبورت.كوم)؛ فإن ذلك يدل على موافقتك على هذه الفقرات والشروط (شروط الاستخدام). يمكن لشركة موتورسبورت.كوم أن تعدل أو تضيف على هذه الشروط من طرف واحد وفي أي وقت رغبت بذلك، وموافقتك تنسحب أيضًا على هذه التعديلات والإضافات. لا تمنح هذه الاتفاقية حقوقًا أو منافع لأي طرف ثالث، ولا يجب عدّ أي مادة من موادها تعبيرًا عن ذلك بأي وجه من الأوجه.

2. موقع موتورسبورت.كوم

أ‌. تنطبق شروط الاستخدام هذه على جميع مستخدمي موقع موتورسبورت.كوم، بمن فيهم أولئك الذين يُشاركون محتوى الفيديو، المعلومات، وأي مواد أخرى أو خدمات على هذا الموقع. ويعبر موقع موتوسبورت في هذه الاتفاقية عن جميع ما يحويه الموقع بجميع أقسامه وما يتضمنه من منتجات، برمجيات وخدمات -على سبيل المثال لا الحصر- مقدمة من قبل موتورسبورت.كوم . ب‌. يمكن أن يتضمن موقع موتورسبورت.كوم روابط لمواقع أخرى لا تدار أو تتبع موتورسبورت.كوم. ولمّا كانت لا تخضع لسلطة موتورسبورت.كوم؛ فهو بذلك يخلي مسؤوليته تجاه محتوى تلك المواقع، سياسة الخصوصية الخاصة بها، أو الأنشطة التي تفعلها. إضافة إلى أن موتورسبورت.كوم لن يستطيع أن يراقب أو يعدل محتوى أي من هذه المواقع. باستخدامك موقع موتورسبورت.كوم فأنت بذلك تخلي مسؤوليته عن أي نشاط ينشأ لدى استخدامك مواقع أخرى.

3. حسابات موتورسبورت.كوم

أ‌. يجب عليك أن تنشئ حساب عضوية من أجل الحصول على بعض الميزات على موقع موتورسبورت.كوم، وذلك الموضوع يتبع لاتفاقية العضوية التي يمكن الاطلاع عليها بواسطة الرابط: https://me.motorsport.com/info/membership-agreement/. ومن غير المسموح لك أن تستخدم حساب أحد آخر من دون موافقة. ويجب عليك أن تزودنا بالمعلومات الدقيقة والكاملة عند إنشاء حسابك الخاص؛ فأنت مسؤول عن جميع الأنشطة التي تتم في حسابك الشخصي، ويجب عليك –أيضًا- الحفاظ على كلمة مرورك الخاصة بعيدة عن متناول الآخرين. في حال عُرِّضت لأي اختراق أمني أو لاحظت نشاطًا غير معروف على حسابك؛ يجب عليك مباشرة إخطار موتورسبورت.كوم ب‌. إضافة إلى أن موتورسبورت.كوم لن يكون مسؤولًا عن أي خسارة ناجمة عن استخدام أحدهم حسابك، بل إن المسؤولية بذلك تقع على عاتقك في حال تسبب ذلك الاستخدام بالضرر لموقع موتورسبورت.كوم أو أي طرف آخر.

4. استخدام موقع موتورسبورت.كوم – المسموح والممنوع

يمنحك موتورسبورت.كوم صلاحية الدخول والاستخدام للموقع كما ورد في الفقرة الرابعة من هذه الاتفاقية وفق ما يأتي:

أ‌. أنت توافق على عدم نشر أي محتوى يتضمنه موقع موتورسبورت.كوم بأي وجهٍ من الأوجه حتى وإن لم يحدد المحتوى باتفاقية المستخدم (الموضحة لاحقًا) دون الحصول على إذن من الموقع. ب‌. إضافة إلى ذلك، فأنت توافق على عدم تغيير أو تعديل أي جزء من موقع موتورسبورت.كوم، بما يتضمنه -على سبيل المثال لا الحصر- من التكنولوجيات المستخدمة. ت‌. عدم الدخول إلى قاعدة المستخدمين (وُضِّحَت لاحقًا) أو محتوى موقع موتورسبورت.كوم باستخدام أي وسيلة أو أداة غير صفحات موقع موتورسبورت.كوم أو الوسائل الأخرى المخصصة لذلك التي صرّح بها موقع موتورسبورت.كوم. ث‌. لا يمكنك استخدام موقع موتورسبورت.كوم بما يتضمنه من برمجيات مدمجة لتشغيل الفيديو بغرض تجاري، من دون الحصول على تصريح خطي مكتوب من موتورسبورت.كوم. ويمنع الاستخدام التجاري لأي من هذه الأنشطة من دون الحصول على موافقة موتورسبورت.كوم: بيع حساب الدخول إلى موقع موتورسبورت.كوم أو خدماته على موقع آخر.

أو خدماته على موقع آخر. استخدام موقع موتورسبورت.كوم أو خدماته بهدف الحصول على الربح المادي أو جني الإعلانات بوجهٍ أساسي.

أو خدماته بهدف الحصول على الربح المادي أو جني الإعلانات بوجهٍ أساسي. بيع الإعلانات التي تتعلق بمحتوى منشورات المستخدمين أو محتوى موقع موتورسبورت.كوم على موقع موتورسبورت.كوم أو على مواقع أخرى.

على موقع أو على مواقع أخرى. أي استخدام لموقع موتورسبورت.كوم أو الخدمات المرتبطة به يمكن أن يعدّه موقع موتورسبورت.كوم -وَفق تقديره- منافسةً أو تأثيرًا سلبيًّا في سمعة موتورسبورت.كوم أو منشورات المستخدمين. ج‌. الاستخدامات التجارية المسموح بها تتضمن رفع ملف فيديو خاص إلى موقع موتورسبورت.كوم، أو امتلاك قناة خاصة على الموقع للدعاية لأعمالك أو فريق سباق معين، أو كما يرد في شروط العضوية في موقع موتورسبورت.كوم، وما عدا ذلك يُعدّ استخدامًا تجاريًّا بحاجة إلى تصريح مكتوب من موتورسبورت.كوم لفعله. ح‌. إذا رغبت باستخدام برمجية تشغيل الفيديو المدمجة بموقع موتورسبورت.كوم على موقعك الخاص فيجب عليك أن تضع رابطًا ظاهرًا يقود المشاهد إلى موقع موتورسبورت.كوم، ومن غير المسموح أن تعدل أو تُبرمج اعتمادًا عليها، أو تعطل بعض أجزاء برمجية تشغيل الفيديو الخاصة بموتورسبورت.كوم بأي طريقة من الطرائق. خ‌. أنت توافق على عدم استخدام أو تشغيل أي برمجية على سبيل المثال لا الحصر: الروبوت الآلي، والعناكب، وبرمجيات قراءة المحتوى من دون اتصال انترنت؛ لتجميع مشاهدات مصطنعة لمحتوى الفيديو أو للدخول بطريقة تمكنك من إرسال رسائل إلى موقع موتورسبورت.كوم بسرعة وكمية أكبر من تلك التي يستطيع البشر فعلها. مع ما ذُكر آنفًا؛ فإن موقع موتورسبورت.كوم يمنح محركات البحث العامة الصلاحيات لاستخدام العناكب بغية نسخ مواد من الموقع لغرض معين، هو: إتاحة هذا المحتوى للجمهور ليكونوا قادرين على رؤيته مع نتائج البحث؛ ولكن ذلك لا يتضمن الاحتفاظ بهذه المواد أو استنساخها. تحتفظ (سيرفرات) موقع موتورسبورت.كوم بحقّ إزالة هذه الإضافة وإلغائها بوجهٍ عام أو في حالات خاصة. أنت توافق على عدم جمع أو الحصول على معلومات تعدّ معلومات شخصية تحدد هوية المستخدمين: كأسماء الحسابات، من موقع موتورسبورت.كوم أو استخدام نظام التواصل الذي أتاحته موتورسبورت.كوم: كنماذج النقاشات، والتعليقات، والبريد الإلكتروني؛ من أجل أي غرض تجاري أو دعائي. كما ينبغي لك ألّا تحرض أي من مستخدمي موتورسبورت.كوم على استخدام منشوراتهم بغرض تجاري. د‌. باستخدامك موقع موتورسبورت.كوم يجب عليك الامتثال لشروط الاستخدام وموادها هذه ولجميع القوانين والأعراف المرعية محليًّا ودوليًّا. ذ‌. يمتلك موتورسبورت.كوم الحق بالتوقف عن العمل بأي جزء من الموقع في أي وقت شاء.

5. استخدامك للمحتويات على هذا الموقع

إضافة إلى القيود العامّة المذكورة آنفًا، فيما يأتي مجموعة من الشروط المحددة لاستخدامك المحتوى على موقع موتورسبورت.كوم:

أ‌. جميع المحتوى الموجود على موقع متوسبورت.كوم باستثناء منشورات المستخدمين (كما هو موضح لاحقًا) على سبيل المثال لا الحصر: النص، والبرمجيات، والسكريبتات، والتصميمات، والصور، والأصوات، والموسيقى، والفيديو، والميزات التفاعلية والإعجاب، والعلامة التجارية، وعلامات الخدمة والشعارات المتضمنة فيها العلامات؛ كلها مملوكة ومسجلة لصالح موتورسبورت.كوم ومحفوظة بموجب حقوق النشر والحقوق الأخرى المرعية بموجب القانون. المحتوى الموجود على موقع موتورسبورت.كوم يُتيح المعلومات لاستخدامها شخصيًّا ولا يمكن: تحميلها، ونسخها، وإعادة إنتاجها، ونشرها، ونقلها، وبثها، وعرضها، وبيعها، وتسجيلها لصالحك، أو أي استخدامات أيًّا كانت الأهداف من دون إذن خطي من مالك هذا المحتوى. وتمتلك موتورسبورت.كوم جميع حقوق النشر لمحتويات موقع موتورسبورت.كوم التي ذُكرت صراحة أو لم تُذكر. ب‌. يمكنك الدخول إلى منشورات المشتركين لمعلوماتك وللاستخدام الشخصي فقط، أو ضمن حدود الاستخدام الطبيعي المعد لها موقع موتورسبورت.كوم. ت‌. أُتيحت تعليقات المشتركين للحصول على المعلومات وللاستخدام الشخصي فقط، كما هو معد ضمن الاستخدام الطبيعي لموقع موتورسبورت.كوم؛ فلا يسمح بنسخها، وإعادة انتاجها، ونشرها، وتحويرها، وبثها، وعرضها، وبيعها، واستنساخها، وتحميلها، واستغلالها بأسلوب خارج نطاق الاستخدام المعد لها ضمن طبيعة موقع موتورسبورت.كوم، أو بوجهٍ يخالف المنصوص عليه في هذه الاتفاقية. ث‌. يمكنك الدخول إلى محتوى موتورسبورت.كوم ومنشورات المشتركين وأي محتوى آخر ضمن الإطار المسموح به في هذه الاتفاقية. وتمتلك موتورسبورت.كوم الحقوق القانونية كافّة غير الممنوحة صراحة في محتوى موقع موتورسبورت.كوم. ج‌. من غير المسموح لك أن تستخدم الدعاية، والنسخ، والتوزيع لأي من المحتويات خارج إطار المصرح به هنا. يشمل ذلك منشورات المشتركين أيضًا، أو حتى المحتوى العائد لطرف ثالث والموجود على موقع موتورسبورت.كوم لأي أهداف تجارية. ح‌. أنت توافق على عدم التحايل، أو تعطيل أو التدخل في نظام حماية موقع موتورسبورت.كوم، أو بالميزات التي تمنع أو تحد من استخدام أو نسخ المحتوى والقيود الأخرى المفروضة. خ‌. تتفهم أنك عند استخدام موقع موتورسبورت.كوم، ستكون على اطلاع على منشورات المشتركين من مصادر مختلفة، وموتورسبورت.كوم غير مسؤول عن دقة، وجدوى، وأمان، وحقوق الملكية الفكرية لأي من هذه المنشورات. إضافةً إلى أنك تتفهم أنه لا يمكنك طلب أي تعويض من موتوسبورت بسبب هذه المنشورات غير الدقيقة، والهجومية أو غير اللائقة، أو المعارضة، وتوافق على تعويض موتورسبورت.كوم ، مشغليها، ومالكيها، والشركات التابعة لها، والجهات المرخصة، بوجهٍ غير مؤذٍ للحد الأقصى الذي يسمح به القانون فيما يتعلق بالمسائل التي تخص استخدامك لهذا الموقع.

6. سياسة إنهاء الحساب

أ‌. يمكن لموتورسبورت.كوم إنهاء دخول المشترك للموقع من دون سابق إنذار في حال تيقن موتورسبورت.كوم أن المشترك خالف في أنشطته اتفاقية المستخدم هذه. ب‌. يمتلك موتورسبورت.كوم كامل الحق باتخاذ قرار فيما إذا كان المحتوى أو منشورات المشتركين مناسبة للعرض على موقع موتورسبورت.كوم أم لا؛ وعلى هذا يمكنه حذف أي مشاركة أو محتوى في أي وقت دون إخطار سابق، وله الحرية المطلقة في ذلك.

7. حقوق النشر الرقمية

أ‌.إذا كنت تمتلك حقوق نشر أو كنت عميلًا ووجدت أن أي من منشورات المشتركين أو المحتوى ينتهك حقوق النشر الخاصة بك. يمكنك أن ترسل ملاحظة لنا بذلك بموجب حقوق النشر الرقمية وتزودنا بالمعلومات الآتية: التوقيع الورقي أو الرقمي للشخص الذي يمتلك حقوق النشر التي انتُهكت أو من يمثله.

تحديد العمل الذي عُرِّضَت حقوق نشره للانتهاك، وفي حال كان أكثر من عمل على موقع إلكتروني واحد فيرجى عمل قائمة بهذه الأعمال على ذلك الموقع.

تحديد المادة المنشورة التي انتهكت حقوق النشر، أو كانت موضوعًا لنشاط مخالف وترغب بإزالتها أو تقييد الوصول إليها موضحة بمعلومات كافية تمكن مزود الخدمة من الوصول إليها.

معلومات كافية تسمح لمزود الخدمة بالاتصال بك، مثل: العنوان ورقم الهاتف إن وجد، والبريد الإلكتروني.

بيان تُثبت فيه أن المواد موضع الشكوى لم يسمح بها مالك حقوق النشر، أو وكيله، أو القانون.

بيان أن المعلومات الواردة في الإخطار صحيحة، وتحت طائلة المسؤولية، وأن تكون مخولًا بالتصرف نيابة عن صاحب الحق الحصري الذي يزعم أنها انتُهكت.

يجب إرسال بلاغات الانتهاك إلى البريد الإلكتروني copyright@motorsport.com أنت تقر بأن فشلك في الامتثال لجميع متطلبات هذا القسم 8 (أ)، سيُلغي شكوى الانتهاك الخاصة بك. ب‌. إشعار عكسي. إذا كنت تعتقد أن المنشور الذي أزيل (أو عُطِّل الوصول إليه) لا ينتهك حقوق النشر، أو لديك إذن من صاحب حقوق المؤلف أو وكيله، أو وفقًا للقانون؛ لنشر المحتوى في منشوراتك واستخدامه. يمكنك إرسال إشعار عكسي يتضمن المعلومات الآتية إلى قسم حقوق النشر: توقيعك المادي أو الإلكتروني.

تحديد المحتوى الذي حُذف، أو تقييد الوصول إليه بواسطة رابطه الذي كان يقود إليه قبل حذفه أو تقييد الوصول إليه.

بيان بأن هناك اعتقادًا راسخًا أن المحتويات أُزيلت وعُطِّلت نتيجة لخطأ أو عدم التعرف إلى المضمون.

اسمك وعنوانك ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، بيان بموافقتك على اختصاص المحكمة الاتحادية في ميامي، فلوريدا، وبيان أنك تقبل طلب المثول أمامها من الشخص الذي قدم إشعار الانتهاك المزعوم.

عند تلقي إشعار عكسي من قسم حقوق التأليف والنشر في موتورسبورت.كوم، ستُرسل نسخة من الإشعار العكسي إلى الطرف المشتكي الأصلي وإبلاغه بإمكانية التراجع عن حذف المحتوى الذي أُزيل أو إلغاء تعطيله في 10 أيام عمل. في حال لم تكن ملفات مالك حقوق الطبع والنشر قيد المداولة في دعوى تسعى للحصول على أمر قضائي، فيمكن التراجع عن حذف المحتوى، أو إلغاء تقييد الوصول إليه، في أثناء 10-14 يوم عمل أو أكثر بعد استلام الإشعار العكسي، ويخضع ذلك لتقدير موتورسبورت.كوم.

8. إخلاء المسؤولية

أنت توافق على أنك تستخدم موقع موتورسبورت.كوم على مسؤوليتك وحدك. إلى أقصى حد يسمح به القانون، موتورسبورت.كوم ومُديروها وموظّفوها ووكلاؤها لا يتحملّون أي ضمانات صريحة أو تلميحية، فيما يتعلق باستخدامك لموقع موتورسبورت.كوم. موتورسبورت.كوم لا تعطي أي ضمانات أو بيانات عن دقة محتوى هذا الموقع أو اكتماله أو محتوى أي من المواقع المرتبطة بهذا الموقع، ولا تتحمل أي التزام أو مسؤولية تجاه أي أخطاء، أو عدم دقة المحتوى، أو الإصابة الشخصية أو الممتلكات الأضرار من أي نوع كانت، والناجمة عن الوصول إلى واستخدام موقع موتورسبورت.كوم. أي دخول غير مصرح به أو استخدام لسيرفراتنا المحمية أو للمعلومات الشخصية أو المالية المخزنة فيها، أو أي انقطاع أو توقف في نقل البيانات من وإلى الموقع، وأي فيروسات، أو أحصنة طروادة، أو ما شابه قد تنتقل إلى أو عبر موقع موتورسبورت.كوم بواسطة طرف ثالث، أي أخطاء أو حذف في أي محتوى أو أي خسارة أو ضرر من أي نوع تكبدتها نتيجة استخدامك. موتورسبورت.كوم لا يضمن، أو يعطي تعويضات، أو يتحمل المسؤولية عن أي منتج أو خدمة من الخدمات المعلن عنها أو المعروضة من طرف ثالث في موقع موتورسبورت.كوم، أو الارتباطات التشعبية الواردة في أي شعار أو غيرها من الإعلانات التي تقود إلى مواقع أخرى، لن يكون وموتورسبورت.كوم في أي حال من الأحوال طرفًا أو مسؤولًا عن رصد أي معاملة بينك وبين الأطراف الأخرى من مزودي المنتجات أو الخدمات. كما هو الحال مع شراء منتج أو خدمة ما من طريق أي وسيط أو في أي بيئة، يجب عليك استخدام حكمك وتوخي الحذر.

9. حدود المسؤولية

لن تكون موتورسبورت.كوم في أي حال من الأحوال، موظفيها، ومديروها، وعمالها أو وكلائها مسؤولين تجاهك عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، عرضية أو خاصة أيا كانت قد تتعرض لها بسبب مشاكل، أخطاء، أو عدم الدقة في المحتوى، -الإصابات الشخصية أو الضرر بالممتلكات من أي نوع كانت، الناتجة عن الوصول إلى واستخدام موقع موتورسبورت.كوم، أي دخول غير مصرح به أو استخدام خوادمنا الآمنة أو المعلومات الشخصية والمعلومات المالية المخزنة فيها، أي انقطاع أو توقف في تبادل البيانات إلى أو من موتورسبورت.كوم. الفيروسات، وأحصنة طروادة، أو ما شابه ذلك، والتي يمكن نقلها إلى أو من طريق موقع موتورسبورت.كوم من أي طرف ثالث. أي أخطاء أو حذف في أي محتوى، أو أي خسارة أو ضرر من أي نوع تكبدتها نتيجة لاستخدامك أي محتوى منشور، بواسطة البريد الإلكتروني، أو المراسلة، أو غير ذلك من الوسائل المتاحة عبر موقع موتورسبورت.كوم، سواء كانت مستندة إلى ضمان أو عقد أو ضرر أو أي نظرية قانونية أخرى، وسواء حذرت الشركة من احتمال حدوث مثل هذه الأضرار أم لم تحذر؛ تسري حدود المسؤولية ضمن أقصى حد يسمح به القانون في الولاية القضائية المطبقة. أنت تقر على وجه التحديد أن موتورسبورت.كوم ليست مسؤولة عن منشورات المستخدمين المشينة أو العدوانية، وغير مسؤولة عن أي سلوك غير قانوني من أي طرف ثالث، وأنّ المسؤولية عن الأذى أو الضرر في كل ما سبق تقع بكاملها على عاتقك أنت.

يتحكم في موقع موتورسبورت.كوم موقع موتورسبورت.كوم ذاته، بواسطة منشآتها في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك لا يعني أن يكون موقع موتورسبورت.كوم مناسبًا أو مُتاحًا للاستخدام في مواقع أخرى من العالم. المستخدمون الموجودون تحت مظلات قانونية أخرى من العالم يستخدمون الموقع بمحض إرادتهم وعلى مسؤوليتهم الخاصة، وعليهم أن يكونوا خاضعين لقوانينهم المحلية.

10. التعويض

أنت توافق على الدفاع، وتعويض موتورسبورت.كوم، في الشركة الأم، والموظفين والمُديرين والعمال والوكلاء، من وضد أي وجميع المطالبات والتعويضات والالتزامات والخسائر والالتزامات والديون والنفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة) الناشئة عن: (أ) استخدامك أو الوصول إلى موقع موتورسبورت.كوم. (ب) خرقك لأي شرط من شروط الاستخدام هذه. (ج) خرقك أي حق طرف ثالث، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر-: حقوق الطبع والنشر والملكية، أو حقوق الخصوصية؛ أو (د) تسببت أي من منشوراتك الخاصة بأضرار لطرف ثالث. وهذا الالتزام بالدفاع والتعويض يبقى ما بقيت شروط الخدمة هذه وطوال مدة استخدامك لموقع موتورسبورت.كوم.

11. القدرة على الموافقة على شروط الاستخدام

أنت تؤكد أن عمرك أكثر من 18 سنة، أو تمتلك موافقة الوالدين أو الوصي القانوني، وأنك قادر ومؤهل للدخول في المواد والشروط والالتزامات، والضمانات المنصوص عليها في شروط الاستخدام هذه، وعلى الالتزام الكامل والامتثال لشروط الاستخدام هذه.

12. التوقيع

لا يجوز نقل شروط الاستخدام هذه، وأي من الحقوق والتراخيص الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، أو تعيينها إيّاها؛ ولكن لموتورسبورت.كوم تعيينها دون قيود.

13. عام

أنت توافق على أن موقع موتورسبورت.كوم يعتد به فقط في ولاية فلوريدا. و (ثانيًا) يعدّ موقع موتورسبورت.كوم موقعًا في شبكة الإنترنت، ولا يعني ذلك خضوعه لسلطات قانونية أخرى خارج نطاق الولايات المتحدة. تخضع شروط الاستخدام هذه للقوانين المرعية في ولاية فلوريدا، مع احترام عدم تعارضها مع مبادئ القوانين. أي مطالبة أو نزاع بينك وبين موتورسبورت.كوم يبت فيه حصرًا في محكمة مختصة تقع في مقاطعة ميامي ديد بولاية فلوريدا. شروط الاستخدام هذه، جنبًا إلى جنب مع أي إشعارات قانونية أخرى نشرتها موتورسبورت.كوم على موقع موتورسبورت.كوم. لا يبطل أي شرط من شروط الاستخدام بينك وبين موتورسبورت.كوم إلا من محكمة مختصة، وبطلان هذه المادة لا يؤثر في صحة المواد المتبقية من شروط الاستخدام هذه التي تظل سارية المفعول والتأثير الكامل. لا يعدّ أي تنازل عن أي شرط من هذه الشروط تنازلًا إضافيًّا أو دائمًا عن بقية الشروط أو أي شرط آخر، وفشل موتورسبورت.كوم في إثبات أي حق أو شرط من شروط الاستخدام هذه يجب ألا يشكل تنازلًا عن هذا الحق أو الحكم. تحتفظ موتورسبورت.كوم لنفسها بالحق في تعديل شروط الاستخدام هذه في أي وقت ودون سابق إنذار، فمراجعة شروط الاستخدام للتحقق من وجود أي تغييرات يعد من مسؤوليتك. وبمجرد استخدامك لموقع موتورسبورت.كوم بعد إجراء أي تعديل على شروط الاستخدام هذه يعني الموافقة والقبول به. وأنت توافق مع موقع موتورسبورت.كوم على أن أي دعوى قضائية تتم بسبب عمل ينجم عن أو مرتبط بموقع موتورسبورت.كوم ينبغي أن تتم ضمن مدة عام واحد من حدوث سبب الدعوى. وفيما عدا ذلك ستعدّ الدعوى باطلة.