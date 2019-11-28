سيُراجع فريق مرسيدس للفورمولا واحد طريقة توفيره للطاقة عندما يُحاول في المرّة المقبلة الإقدام على التوقّف الأبكر من أجل التجاوز، وذلك بعد أن تسبّب تجاوز ماكس فيرشتابن في غضب لويس هاميلتون خلال جائزة البرازيل الكبرى.