هوندا تُجدد عقدها مع ريد بُل وتورو روسو حتى 2021 هوندا تُجدد عقدها مع ريد بُل وتورو روسو حتى 2021
أكّدت هوندا التزامها بالتواجد في الفورمولا واحد على الأقلّ حتى موسم 2021 وذلك عبر تمديد تزويدها ريد بُل وتورو روسو بالمحرّكات لعام آخر إضافي.
"لا خيار" أمام بيريللي إلا رفع ضغط الإطارات لجائزة هولندا الكبرى الموسم المقبل "لا خيار" أمام بيريللي إلا رفع ضغط الإطارات لجائزة هولندا الكبرى الموسم المقبل
كشفت بيريللي أنها لا تمتلك أي خيار سوى زيادة ضغط الإطارات لجائزة هولندا الكبرى الموسم المقبل للتأقلم مع المنعطف الأخير في زاندفورت.
معرض صور: أصغر معدلٍ لأعمار الفائزين بمنصة التتويج في تاريخ الفورمولا واحد معرض صور: أصغر معدلٍ لأعمار الفائزين بمنصة التتويج في تاريخ الفورمولا واحد
عقوبة لويس هاميلتون في سباق جائزة البرازيل الكبرى، نتج عنها أصغر معدلٍ لأعمار سائقي منصة التتويج في سباقات الفورمولا واحد!
مكلارين تحافظ على "تواضعها" بالرغم من موسم 2019 القوي مكلارين تحافظ على "تواضعها" بالرغم من موسم 2019 القوي
أوضح أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن العلامة البريطانية تحافظ على تواضعها مع الاقتراب من العطلة الشتوية بالرغم من الأداء الجيد للغاية خلال موسم 2019.
ساينز: ليس لدي مكان آخر أسعى إليه بخلاف مكلارين لموسم 2021 ساينز: ليس لدي مكان آخر أسعى إليه بخلاف مكلارين لموسم 2021
قال كارلوس ساينز أنّه "لا يملك سبيلًا آخر" في البحث عن عقده التالي في الفورمولا واحد بخلاف مكلارين، والتي أوضح الإسباني بأنّها تحظى بزخم "جذّاب للغاية".
هورنر: الفريق هو الخاسر الأكبر في أيّ صدام بين سائقَي البيت الواحد
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ الخاسر الأكبر في أيّ صدام بين سائقَي البيت الواحد هو الفريق دومًا.
هوندا: من الضروري خفض التكاليف للمواصلة في الفورمولا واحد
ترى هوندا أن عليها خفض الإنفاق من أجل البقاء في الفورمولا واحد كون التكاليف هي المشكلة الكبرى في ظلّ تقييم القائمين على الصانع الياباني مواصلة برنامج المحرّكات لما بعد الموسم المقبل.
تورو روسو تمنح الفضل لهوندا في دفعة الأداء التي شهدها الفريق مؤخّرًا
أشاد فرانز توست مدير فريق تورو روسو بشريكه للمحرّك هوندا مانحًا إيّاه الفضل في ارتفاع مستوى الأداء الذي شهده فريقه في السباقات الأخيرة.
هاميلتون: مشاكل البرازيل مهمّة بعد اختباري القيادة "من دون قفازات"
قال بطل العالم لويس هاميلتون أنّ المشاكل التي واجهها في جائزة البرازيل الكبرى كانت بمثابة تجربة تعلّم هامة بالنسبة له إثر اختباره كيف يُمكن أن تسابق في الفورمولا واحد "من دون قفازات".
مرسيدس تشعر بالراحة بعد انتهاء القسم "المؤلم" في العمل على قوانين 2021
قال جايمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس أنّ فرق الفورمولا واحد باتت الآن ضمن المرحلة "الممتعة" من عملية التعامل مع تغييرات القوانين التي ستشهدها البطولة لموسم 2021، وأنّها تخطّت الآن فترة التفاوض التي أصبحت "مؤلمة بعض الشيء".
هورنر: نجاحاتنا الأخيرة "مهمّة جدًا" لإقناع هوندا بالبقاء في الفورمولا واحد
يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ انتصار هوندا الأخير في جائزة البرازيل الكبرى كان "مهمًا" على صعيد المساعدة في إقناع الصانع الياباني بالبقاء في الفورمولا واحد.
ساينز مستمتع بتواجده مع مكلارين للعام المُقبل بعد النهاية "الغريبة" مع رينو
قال كارلوس ساينز أنّ المساهمة في تطوير سيارة مكلارين لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد هي أفضل من الشعور "الغريب للغاية" الذي انتابه خلال وجوده مع رينو العام الماضي عندما علم بمغادرته لصفوف الصانع الفرنسي.
"فيا" تعترف بأن عملية اختيار إطارات 2020 "ليست مثالية"
اعترف نيكولاس تومبازيس مدير قسم السباقات أحادية المقعد لدى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بأن طريقة اختيار إطارات بيريللي لموسم 2020 في الفورمولا واحد ليست مثالية.
ريكاردو مستمتع بأنّ تورو روسو تشكّل خطرًا حقيقيًا على رينو
قال دانيال ريكاردو أنّه مستمتع بحقيقة أنّ تورو روسو بات تشكّل الآن خطرًا جديًا على فريقه رينو في بطولة الصانعين قُبيل الجولة الختامية من موسم الفورمولا واحد في أبوظبي.
"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
سيتعيّن على فرق الفورمولا واحد استخدام نظام استشعار ثانٍ لتدفّق الوقود في الموسم المقبل من بطولة العالم للفورمولا واحد في ظلّ تعزيز "فيا" جهودها لمنع استغلال القوانين لتحقيق مكاسب في الأداء.
هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
اعترف لويس هاميلتون أنّ التقدّم الذي أحرزته هوندا مع محرّكها يؤسس معركة "جديّة" محتملة بين ثلاثة مصنّعين على لقب موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
ربما تسجّل ريد بُل أرقامًا قياسية في الفورمولا واحد مع توقّفاتها السريعة لتغيير الإطارات، لكنّها باتت الآن كذلك أوّل فريق يُكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية.
فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
أبدت فيراري حاجتها لتوضيح "ما هو سخيف" في المنافسة بين شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل، وذلك عقب حادثة التصادم التي جمعتهما نهاية الأسبوع الماضي، لكنّها ليست مهتمة بتكرار التكتيكات السابقة لمرسيدس مع سائقيها.
مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن الأفضلية التي تمتعت بها سيارة العلامة النمساوية على المقاطع المستقيمة في البرازيل تعود إلى مستويات الارتكازية وكذلك إلى قوة المحرك.
مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل
سيُراجع فريق مرسيدس للفورمولا واحد طريقة توفيره للطاقة عندما يُحاول في المرّة المقبلة الإقدام على التوقّف الأبكر من أجل التجاوز، وذلك بعد أن تسبّب تجاوز ماكس فيرشتابن في غضب لويس هاميلتون خلال جائزة البرازيل الكبرى.
تأكيد مشاركة أوكون مع رينو في تجارب أبوظبي
أكّد فريق رينو المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد أنّ الفرنسيّ إستيبان أوكون سينضمّ بشكلٍ رسمي لصفوفه في الثاني من ديسمبر/كانون الأوّل المقبل، أي بعد يومٍ واحد من جائزة أبوظبي الكبرى.
فيرشتابن: المعركة في مواجهة بطل عالم دائماً ما تكون "مُرضية"
قال ماكس فيرشتابن أنّه هو ولويس هاميلتون احترما بعضهما البعض ضمن معركتها على صدارة جائزة البرازيل الكبرى، وأنّ المعركة مع بطل العالم للفورمولا واحد "دائمًا ما تكون مُرضِيةً أكثر".
فيراري "عادلت تقريبًا" أداء ريد بُل في المنعطفات للمرّة الأولى
قال فريق فيراري أنّ تقلّص سرعته على الخطوط المستقيمة في جائزة البرازيل الكبرى يعود إلى الحزمة الانسيابيّة التي ساهمت في "معادلته تقريبًا" لأداء غريمته ريد بُل في المنعطفات.
شتاينر: مشكلة "لا تصدق" في وحدة استعادة الطاقة الحركية كلفتنا فرصة المنصة في البرازيل
كشف غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن مشكلة غريبة في وحدة استعادة الطاقة الحركية "أم جي يو - كيه" كلفت العلامة الأمريكية فرصة المنافسة على منصة التتويج في سباق جائزة البرازيل الكبرى.
سباق البرازيل "الفوضوي" أفسد نهاية أسبوع أليسون كقائد للفريق مع غياب وولف
قال جايمس أليسون المديؤ التقني لدى مرسيدس أنّ استمتع بكونه عضو الفريق الأكبر منصبًا من بين الحاضرين في جائزة البرازيل الكبرى - مع تغيّب توتو وولف عن هذه الجولة - لكنّه اعترف بأنّ السباق الفوضوي أفسد في النهاية تلك المتعة عليه، مع حصلو لويس هاميلتون على المركز السابع وانسحاب فالتيري بوتاس.
النتائج
- فورمولا 1
- موتو جي بي
- دبليو آر سي
الترتيب
- فورمولا 1
- موتو جي بي
- دبليو آر سي
|1
|لويس هاميلتون
|387 النقاط
|2
|فالتيري بوتاس
|314 النقاط
|3
|ماكس فيرشتابن
|260 النقاط
|1
|مرسيدس
|701 النقاط
|2
|فيراري
|479 النقاط
|3
|ريد بُل ريسينغ
|391 النقاط