حقوق التأليف والنشر

لِكي تُقدِّم لنا إشعارا بانتهاك حقوق التأليف والنشر ، سوف تحتاج إلى إرسال رسالة مكتوبة تتضمن بشكل جوهري ما يلي (يرجى مراجعة مستشارك القانوني أو انظر القسم 512 (ج) (3) من قانون حقوق التأليف والنشر لتأكيد هذه المتطلبات) :

توقيع يدوي أو إلكتروني لشخص مخوَّل بالتصرف نيابة عن صاحب الحق الحصري الذي يزعم أنه يتم انتهاكه.

تحديد العمل الذي انتُهِكت حقوق تأليفه ونشره، أو -إذا كان هناك أعمال متعددة منتهكة حقوق تأليفها ونشرها في موقع واحد على الانترنت، وتَمّ الإبلاغ عنها بواسطة إشعار واحد- قائمة تمثيلية لهذه الأعمال في ذلك الموقع

التعريف بالمواد التي يُدّعَى أنها مُنتهِكة أو أن تكون موضوعا لنشاط انتهاك، والمراد إزالتها أو تعطيل الوصول إليها، ومعلومات كافية تسمح لمزود الخدمة بتحديد تلك المواد. توفير الروابط في نص رسالة بريد إلكتروني هو أفضل وسيلة لمساعدتنا على تحديد موقع المحتوى بسرعة.

معلومات كافية تسمح لمقدم الخدمة بالاتصال بالطرف المشتكِي، مثل العنوان، رقم الهاتف، و -إن وُجِد- عنوان بريد إلكتروني للطرف المُشتكِي حيث يمكن الاتصال به.

بيان بأن الطرف المشتكي لديه اعتقاد راسخ بأن استخدام المواد بالطريقة المشتكَى بها غير مُخوَّل من طرف صاحب حقوق التأليف والنشر أو وكيله، أو القانون.

بيان أن المعلومات الواردة في الإشعار صحيحة، وتحت طائلة المسؤولية، أن الطرف المُشتكِي مُخوَّل بالتصرف نيابة عن صاحب الحق الحصري الذي يزعم أنه يتم انتهاكه

يرجى إرسال المراسلة إلى:

موتورسبورت.كوم إ ن س

عناية: مصلحة انتهاك حقوق التأليف والنشر

650 Madison Avenue,

New York, NY 10022

USA

بريد إلكتروني: copyright@motorsport.com

كما يرجى ملاحظة أنه بموجب القِسم 512 (ف) أي شخص لديه علم مادي بأن تلك المواد أو النشاط هو مُنتهِك وقام بعرض ذلك بصورة خاطئة، قد يتحمل المسؤولية. كما يرجى الأخذ بعين الاعتبار بأننا في ظروف مماثلة ننفذ سياسة تنص على إنهاء الاشتراك.