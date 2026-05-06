فريقٌ واحد . عالمٌ واحد

تأسس في العام 1994، موتورسبورت.كوم هو شبكة عالميّة عالية التقنية تُؤمن المحتوى الرقمي لرياضة السيارات مُباشرةً على الإنترنت، كما وتُؤمن كذلك المحتوى الإعلامي العالمي التفاعلي بالصوت والصورة وذلك من خلال 13 نسخة بـ 10 لغة مختلفة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. إنه جزء من ​شبكة موتورسبورت.

رؤيتنا العالمية لعام 2026

13 نسخة تخدم ما يقارب

4.3 مليار قارئ محتملين تحت علامة تجارية واحدة

نتكلّم 10 لغة مختلفة الشركة الإعلامية الرقمية العالمية الفائزة