Motorsport Network

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بيانات موتورسبورت.كوم الصحفية
"موتورسبورت غيمز" تعلن عن الموسم الثاني لسلسلة لومان الإلكترونية مع صيغة جديدة
أعلنت "موتورسبورت غيمز" - قسم الرياضة الإلكترونية في شبكة موتورسبورت - عن الموسم الثاني من سلسلة لومان الإلكترونية الناجحة، مع زيادة الجائزة الكلية إلى 200 ألف دولار.
قاعدة بيانات "فيا" باتت بين أيدي المتابعين
انتقل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" اليوم إلى الخدمة الجديدة التي تمّ تطويرها من قبل "موتورسبورت للإحصائيات" التابعة إلى شبكة موتورسبورت، المزوّد الرسمي لـ "فيا" بكامل النتائج والبيانات الإحصائية.
موقع موتورسبورت.كوم يطلق تطبيقه الجديد بالكامل لمتابعة أحدث أخبار السباقات
أسرع طريقة لمتابعة أخبار السباقات، مباشرة إلى جهازك. قم بتحميل تطبيق موتورسبورت.كوم الجديد بالكامل.
شبكة موتورسبورت تتوسع في الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا مع شراكة جديدة
يسرّ شبكة موتورسبورت المنصة اﻹعلامية الرقمية العالمية الرائدة اﻷكبر واﻷوسع المختصة بالسيارات ورياضتها، اﻹعلان عن تعزيز انتشارها في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا عن طريق شراكة جديدة مع "تراينغل ميديا".
شبكة موتورسبورت تستحوذ على شركة "كانوزا إيفينتس" المختصة بتنظيم سباقات السيارات
أكّدت شبكة موتورسبورت - المنصّة الرقمية الأكبر في مجالها ووجهة الملايين من متابعي السيارات ورياضاتها - انضمام الشركة الإيطالية الشهيرة "كانوزا إيفينتس" المختصّة بتنظيم فعاليات وسباقات السيارات إلى قسم التجارب والتذاكر لدى الشبكة، "موتورسبورت لايف".
شبكة موتورسبورت تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً استعداداً للمرحلة المقبلة
سيتولى يافور إيفريموف نائب الرئيس السابق لقسم التطوير، مقاليد إدارة الشركة لمرحلة التوسع المقبلة.
فرناندو ألونسو يستثمر في "موتورسبورت غيمز"
سيشغل أحد أهم أساطير الرياضة منصباً ضمن مجلس إدارة قسم الرياضة الإلكترونية من شبكة موتورسبورت.
"موتورسبورت.تي في" يطلق خدمة بثّ مجّاني لجميع المتابعين
أطلق اليوم موقع "موتورسبورت.تي في" الوجهة الأولى لجميع فيديوهات السيارات ورياضتها خدمة جديدة لإذكاء شغف المتابعين، حيث ستفتح المجال أمام وصولٍ لعالم كامل من المحتويات عن طريق هذه الخدمة المجّانية.
موقع "إحصائيات موتورسبورت" يُطلق أكبر قاعدة نتائج إحصائيات مجانية في العالم
يمنح موقع "إحصائيات موتورسبورت" المتابعين وصولاً إلى أكبر وأهم الحلول والبيانات في رياضة المحركات.
أليخاندرو عجاج يستثمر في مبادرة "المركبات الكهربائية" الإعلامية من شبكة موتورسبورت
بات أليخاندرو عجاج - مؤسس بطولة الفورمولا إي الكهربائية - شريكاً ورئيساً لمبادرة المركبات الكهربائية الإعلامية الجديدة "إي.في".
خدمة "موتورسبورت لايف" تجلب الحماسة إلى جمهور رياضة السيارات
خدمة مخصصة لمتابعي رياضة السيارات تضم طيفاً واسعاً من الإمكانيات مثل حجز تذاكر السباقات، السفر، الإقامة، المدرجات، مجمّعات الجمهور والاستضافة.