Motorsport Network

انتقل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" اليوم إلى الخدمة الجديدة التي تمّ تطويرها من قبل "موتورسبورت للإحصائيات" التابعة إلى شبكة موتورسبورت، المزوّد الرسمي لـ "فيا" بكامل النتائج والبيانات الإحصائية.