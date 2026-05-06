اتفاقية العضو

هذه الاتفاقية بين موتورسبورت.كوم("موتورسبورت.كوم") وأنت. ما سنشير إليه بعد هذا بِحُكم أن "الاتفاقية" تتضمن هذه الوثيقة المُعنْوَنة "اتفاقية العضو موتورسبورت.كوم"، وكذلك أية سياسات، مبادئ توجيهية وتعديلات يمكن أن تتضمنها اتفاقية العضو موتورسبورت.كوم هذه، أو تُقدَّم إليك من وقت لآخر. تصف هذه الاتفاقية الشروط والأحكام التي بموجبها تُخوّل لك موتورسبورت.كوم المشاركة في خدمة رفع الفيديو إلى موتورسبورت.كوم وخدمات العضوية ("برنامج العضوية في موتورسبورت.كوم" كما هو موضح أدناه). "أنت" (و "لك"، حسب الاقتضاء) تعني الشخص أو الجهة المحدَّدة في استمارة التسجيل المُرسَلة.

يرجى قراءة هذه الاتفاقية بعناية. تحدد هذه الاتفاقية الأحكام والشروط الملزٍمة قانونا لمشاركتك في برنامج عضوية موتورسبورت.كوم. من خلال التسجيل، عبر النقر على "أوافق"، أو بصيغة أخرى من خلال المشاركة في برنامج عضوية موتورسبورت.كوم، أنت تُمثِّل لـ موتورسبورت.كوم أن عمرك على الأقل هو ثمانية عشر (18) سنة أو بصيغة أخرى أنك قادر على الولوج إلى الموقع وإبرام اتفاقات قانونية، وأنك توافق على الالتزام بالبنود والشروط التالية. إذا كنت قد تسجلت نيابة عن مشروع تجاري، فأنت تمثل لـ موتورسبورت.كوم بأن لديك السلطة لربط ذلك المشروع التجاري وسيتم التعامل مع قبولك لهذه الاتفاقية على أنه قبول من طرف ذلك المشروع التجاري. في هذه الحالة، "أنت" و "لك" سوف تشير إلى ذلك المشروع التجاري في هذه الاتفاقية. إذا كنت لا تقبل هذه الاتفاقية بالكامل، يرجى عدم التسجيل أو المشاركة في برنامج عضوية موتورسبورت.كوم.

مع أخذ هذا بعين الاعتبار، أنت توافق وتُقِرّ بما يلي:

1. موتورسبورت.كوم

موتورسبورت.كوم تقوم بتطوير والحفاظ على شبكة من -بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر-مُنشئي محتوى الفيديو، الصور، المقالات والتعليقات في رياضة المحركات، والسيارات والميادين المتصلة بهما.

2. برنامج عضوية موتورسبورت.كوم

برنامج عضوية موتورسبورت.كوم يسمح لك بالمشاركة في، استخدام و/أو الحصول على، الولوج إلى منتجات موتورسبورت.كوم بواسطة حساب مجاني.

الحساب المجاني سوف يتيح لك ما يلي: المشاركة كمُنتِج محتوى، من خلال إنشاء وإرسال الفيديو ومحتويات أخرى على موتورسبورت.كوم. بعد هذا، فإننا نشير إلى كل من يشارك بهذه الطريقة باسم "مُورّد محتوى". المشاركة كعضو في موتورسبورت.كوم، عبر تقديم تعليقات، التواصل مع أعضاء آخرين في برنامج عضوية موتورسبورت.كوم، التبادل أو تقديم معلومات أخرى (نشير إلى كل من يشارك في هذه الطريقة باسم "عضو المجموعة")؛ الوصول إلى بعض تطبيقات موتورسبورت.كوم، البرمجيات والخدمات ذات الصلة -و-الحصول على الميزات التجريبية، المنتجات والخدمات ("ميزات تجريبية").

أي شخص يقدم المحتوى إلى موتورسبورت.كوم هو "مُورّد محتوى" واستخدامك أو وصولك إلى بعض خاصيات برنامج عضوية موتورسبورت.كوم قد يتطلب منك أن تتفق مع وتقبل شروطاً وأحكاماً إضافية. إذا كان هناك تعارض بين هذه الاتفاقية وأية شروط وأحكام استخدام إضافية، منشورة لميزة محددة، يجب أن تُعطى الأسبقية إلى تلك الأحكام والشروط الإضافية فيما يتعلق باستخدامك أو حصولك على تلك الميزة.

3. التسجيل

للمشاركة، يجب عليك التسجيل عبر الإنترنت مع موتورسبورت.كوم في موقع موتورسبورت.كوم، وإنشاء حساب جديدٍ محمي بكلمة مرور ("الحساب"). سوف تكون مسؤولاً عن حماية كلمة سرّك. كما أنك تتحمل المسؤولية الكاملة عن أية إجراءات تحت كلمة سرّك وحسابك، سواء أذنت بها أنت أم لا، أنت مسؤول عن تحيين معلومات حسابك. إنك تُقرّ وتوافق على أن موتورسبورت.كوم لن يكون لها أي مسؤولية أو تحمّل التبعات، بشكل مباشر أو غير مباشر، لعدم تسليم إشعارات والتي تنتج عن معلومات حساب غير دقيقة.

4. السياسات

مشاركتك تخضع لجميع مواصفات المبادئ التوجيهية والمتطلبات والسياسات المطبقة موتورسبورت.كوم والتي يمكن أن تقدمها موتورسبورت.كوم من وقت لآخر. يشمل هذا ولا يقتصر على سياسة حقوق التأليف والنشر https://motorsport.com/، سياسة الخصوصية https://motorsport.com/، وأية مواصفات المبادئ التوجيهية (معاً، "السياسات") أنت توافق على الامتثال للسياسات من أجل تمكين، حسب الاقتضاء، التسليم الصحيح، العرض، التعقب والإبلاغ عن الإجراءات المتعلقة ببرنامج عضوية موتورسبورت.كوم.

5. تعديلات

موتورسبورت.كوم، في أي وقت ومن وقت لآخر، يمكن أن تُعدّل هذه الاتفاقية وكذا السياسات، أو يمكن أن تقوم بتعديل أو تعليق أو إيقاف، بصورة مؤقتة أو دائمة، لبرنامج عضوية موتورسبورت.كوم (أو أي جزء منه). التعديلات على هذه الاتفاقية والسياسات سوف يتم نشرها على الموقع موتورسبورت.كوم أو جعلها تتوافق مع متطلبات إشعار منصوص عليها في هذه الاتفاقية. سوف تصبح التعديلات فعالة على برنامج العضوية موتورسبورت.كوم مباشرة بعد نشرها على الموقع موتورسبورت.كوم. أنت توافق على أن موتورسبورت.كوم لن تكون مسؤولة تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث عن أي تعديل أو تعليق أو وقف لهذه الاتفاقية، للسياسات، أو لبرنامج عضوية موتورسبورت.كوم. من خلال الاستمرار في المشاركة، بعد أن تكون موتورسبورت.كوم قد نشرت أيّاً من هذه التعديلات، أو قدمت أي إشعارات مطلوبة، فأنت توافق على أن تكون مُلزَما بالتعديلات. يرجى مراجعة هذه الاتفاقية والسياسات بانتظام حتى يتسنى لك الاطلاع على أية تعديلات. إذا وجدت أي تعديل غير مقبول بالنسبة لك، السبيل الوحيد لديك هو التوقف عن المشاركة.

6. المشاركة

حتى تبقى مؤهلاً للمشاركة، يجب في جميع الأوقات الامتثال لشروط وأحكام هذه الاتفاقية وكذا جميع السياسات. تحتفظ موتورسبورت.كوم بالحق في رفض أي طالب أو مشارك في أي وقت وفقاً لتقديرها.

إذا كنت قد تسجلت للمشاركة، يمكنك التواصل مع موتورسبورت.كوم وأصحاب حساب آخرين، الرد أو نشر التعليقات أو استعمال ميزات التصنيف بشأن محتوى الفيديو والتصوير الفوتوغرافي، منتجات موتورسبورت.كوم أو برنامج عضوية موتورسبورت.كوم، كما يكون متاحاً في التقدير الكامل لـ موتورسبورت.كوم، مجموعة نقاش، فضاء دردشة بكاميرا ويب، لوحة إعلانات، فضاء تعليقات، مجموعة أخبار، وظائف بريد إلكتروني أو أية خاصية تواصل "تعليقات الأعضاء". أنت وحدك المسؤول عن جميع تعليقات العضو التي تنشرها أو تقدمها إلى موتورسبورت.كوم أو من خلال برنامج عضوية موتورسبورت.كوم، سواء التي أنشأتها أو تم إنشاؤها لك، بما في ذلك ولكن لا تقتصر على المواقع والمحتوى الذي يمكن الوصول إليه تقريبياً من مثل تعليقات العضو هذه. موتورسبورت.كوم ينكر كل المسؤولية المتعلقة بتعليقاتك كعضو. كما هو مبين بإسهاب في المادة 15 ("الإقرارات والضمانات")، قد لا يمكنك أن ترسل أي تعليقات عضو تحتوي على أية إيحاءات جنسية أو إباحية أو التعدي، أو تتعلق بالكراهية، أو ذات محتوى عنيف أو غير قانوني.

أنت وحدك المسؤول عن كافة محتوى الفيديو الذي ترسله أو تقدمه إلى موتورسبورت.كوم، سواء الذي أنشأته أو تم إنشاؤه لك، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على الرسومات، الموسيقى، الصوت، الصور، الملفات، الصور الشمسية، الرسوم المتحركة، الأعمال الفنية، النصوص الكتابية، البيانات، معلومات، رسائل، روابط تشعبية، برامج نصية، أو غيرها من المواد (إجمالاً، "محتوى فيديو"). موتورسبورت.كوم ينكر كل المسؤولية المتعلقة بمحتوى الفيديو خاصتك. كما هو مبين بإسهاب في المادة 15 ("الإقرارات والضمانات")، قد لا يمكنك أن تُرسل أي محتوى فيديو يحتوي على أية إباحية، تعدي، تتعلق بالكراهية، أو ذات محتوى عنيف أو غير قانوني.

أنت تقبل وتوافق على أن موتورسبورت.كوم يمتلك كامل الحرية ومن طرف واحد أن يقوم بالإجراءات التالية:

رفض، إيقاف، أو حذف أي من الفيديوهات المنشورة على موتورسبورت.كوم في أي وقت شاء من طرف واحد، في حال كانت لا تتناسب مع رؤية الموقع.

القيام بتعديل أي بيانات قمت بإرفاقها بالفيديو الخاص بك، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر البيانات التي تتعلق بالوسوم، تنبيهات العمر، اللغة المستخدمة، دالات البحث، التصنيفات والكلمات المفتاحية.

فيما يتعلق بتسويق موتورسبورت.كوم، توزيع وتوفير برنامج العضوية على النحو الموضح في هذه الاتفاقية. فأنت تسمح لموتورسبورت.كوم بالقيام بالتالي كما ورد في المادة 10:

استضافة وأرشفة والاحتفاظ بمحتوى الفيديو الخاص بك.

ربط الفيديو الخاص بك بمعلومات قد تستخدم من قبل موتورسبورت.كوم لتحديد نوع وهوية الفيديو.

والقيام بأعمال إضافية تتعلق بتصنيف محتوى الفيديو الخاص بك يراها موتورسبورت.كوم ضرورية أو مناسبة لتحقيق أهداف برنامج العضوية.

يرجى أخذ العلم أنه عند تقدمك بطلب لإزالة إحدى أو جميع الفيديوهات الخاصة بك فإن موتورسبورت.كوم ليست ملزمة بحذف أي من الفيديوهات المتاحة للعامة على الإنترنت من خلال مواقع أخرى

وعندها لن تكون موتورسبورت.كوم مسؤولة عن أي ضرر أو تعويض تجاهك تتجاوز قيمته 10$. لاستيضاح ذلك يرجى الرجوع إلى شهادة BY-NC-ND (المبينة أدناه) بأنك وافقت في المادة 9 (موفر المحتوى: التوزيع غير التجاري لا تراجع عنه) وسيبقى طبعاً لهذا الغرض فقط.

أنت تقبل وتوافق على أنه يحق لموتورسبورت.كوم إزالة بعض أو جميع منشورات الفيديو في أي وقت بناء على طلب موفر المحتوى أو من تلقاء نفسها.

وتوافق كذلك على أنك لن تقوم بـ:

استخدام أو تشغيل تطبيقات برمجية على سبيل المثال لا الحصر "برمجيات ذكية، عناكب، برمجيات تعمل دون اتصال بالإنترنت للحصول على مشاهدات وهمية لمنشورات الفيديو الخاصة بك أو للوصول إلى موقع موتورسبورت.كوم بطريقة تسمح لك بإرسال عدد أكبر من طلبات الرسائل لسيرفرات الموقع في مدة زمنية لا يستطيع البشر القيام بها باستخدام سكريبت أو ما شابه.

محاولة إحداث أية تعديلات برمجية على ميزات، تقنيات أو تطبيقات، عدا تلك المصرح بها والتي تتعلق بالكتابة والنشر على موتورسبورت.كوم.

بعض الميزات التجريبية تمت إتاحتها للاستخدام كما هي وتمت الإشارة لها للتنويه. استخدامك لهذه الميزات يقع تحت مسؤوليتك الشخصية. جميع المعلومات التي تتعلق بهذه الميزات تدخل أيضاً ضمن نطاق السرية المشار إليه في المادة 14 (سرية المعلومات)

7. تحمل مسؤولية المشاركة

المشاركة تحت كامل مسؤوليتك الشخصية. بما أن موتورسبورت.كوم تسمح للمستخدمين بالتواصل ومشاركة الفيديو وتعليقات الأعضاء مع بعضهم البعض ومع المتصفحين أو حتى زوار الموقع العاديين، فإن موتورسبورت.كوم ليست مسؤولة عن التحكم أو الرقابة على المعلومات والمراسلات بين أو خلال المستخدمين. لا تقوم موتورسبورت.كوم بالتحكم بالفيديوهات أو تعليقات الأعضاء المتاحة عبر موقعها. يمكن أن يجد بعض المستخدمين فيديوهات أو تعليقات تعتبر بالنسبة له عدائية، غير مناسبة أو هجومية. موتورسبورت.كوم لا تتحكم أو تقوم بضمان وليست كذلك مسؤولة عن صدق، دقة، ملكية، اكتمال، سلامة، أمان، توقيت، جودة، أو مناسبة أي من منشورات الفيديو وتعليقات الأعضاء. كما تؤكد موتورسبورت.كوم أنها غير مسؤولة على الإطلاق عن مراقبة أي فيديو أو تعليق لأحد الأعضاء أو أية سلوك ينتج خلال المشاركة. حتى لو قررت موتورسبورت في وقت من الأوقات أن تقوم بمراقبة محتوى الفيديو أو تعليقات الأعضاء وسلوكهم أثناء المشاركة بشكل كامل أو جزئي فهي تبقى غير مسؤولة عن محتوى الفيديو أو تعليقات الأعضاء، وغير ملزمة بالقيام بتعديل أو حذف أي فيديو أو تعليق لأحد الأعضاء وغير مسؤولة عن سلوك الأعضاء أثناء مشاركاتهم. أنت تقبل كل ذلك وتوافق على أن موتوسبورت.كوم تخلي كامل مسؤوليتها عن أي حذف أو خطأ أثناء تخزين البيانات، رفع أو نقل أي فيديو أو تعليق.

8. الخصوصية

المشاركات خاضعة لسياسة الخصوصية التابعة لموتورسبورت.كوم الموجودة على الرابط التالي https://motorsport.com/ وتم ذكرها في هذه الاتفاقية لمرجع فقط. بشكل عام يجب عليك عند المشاركة أن تتفهم أن موتورسبورت قد تقوم بجمع بعض المعلومات بالتوازي مع المعلومات التي تقدمها أنت للموقع عند تصفحه والتفاعل مع محتوياته وميزاته، وتقوم هذه المعلومات بتحديد نوعية اتصالك بالإنترنت وسلوك التصفح الذي تقوم به وتسمى (معلومات الدخول). معلومات الدخول يمكن أن تتضمن على سبيل المثال لا الحصر عنوان الاي بي الخاص بالمستخدمين الذين يقومون بزيارة الموقع، الموقع الجغرافي لهذا العنوان، نوع المتصفح المستخدم، عدد صفحات الإنترنت تمت زيارتها من قبل المستخدم، عناصر البحث المستخدمة، الصفحة الرئيسية وصفحة الخروج، نوع نظام التشغيل ومعلومات التاريخ والوقت.

يتم جمع هذه المعلومات بشكل عشوائي ولا تحدد هوية مستخدم بعينه. ويمكن لموتورسبورت.كوم أن تقوم بمشاركة هذه المعلومات مع طرف ثالث كمزودي الخدمة، الشركات التابعة لها، الشركاء، الراعيين، المعلنين، الموظفين، زبائن وشركاء التوزيع.

9. حقوق الملكية والشهادات

(أ) حقوق الملكية الخاصة بموتورسبورت.كوم

تمتلك موتورسبورت.كوم ومؤسسيها كامل الحقوق، كلاً وتفصيلاً، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر حقوق الملكية المرعية في مختلف بقاع العالم لموقع موتورسبورت.كوم وبرنامج العضوية الخاص به، وكل ما يتعلق به من المشتقات والتحسينات والتوابع. وبموافقتك على هذه الاتفاقية يعني أن مشاركاتك في الموقع لا تتمتع بنفس هذه الحقوق التي يمتلكها موقع موتورسبورت.كوم، برنامج العضوية الخاص به أو المنتجات التابعة له والخدمات كذلك. أنت توافق على عدم حذف أو تعديل أو تغيير أي من المواد التي تتبع للملكية الفكرية للموقع أو العلامات التجارية، الخدمات وخلافه مما أدرج ويتبع لموتورسبورت.كوم، برنامج العضوية الخاص به أو المنتجات التابعة له والخدمات; كما توافق على عدم استخدام اسم موتورسبورت.كوم، شعاره، علامته التجارية، الأسماء التجارية أو الخدمات الخاصة به مما ذكر في هذه الاتفاقية ما لم تحصل على تصريح خطي بذلك.

(ب) حقوق الملكية الخاصة بك

طبقا للشهادة التي تم منحها لك في هذه الاتفاقية فأنت تحتفظ بجميع الحقوق كلاً وتفصيلاً التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر جميع حقوق الملكية المرعية في أنحاء العالم التي تخص الفيديوهات التي قمت أنت بتحميلها، المنشورات التي قمت بكتابتها أو عرضها من خلال موقع موتورسبورت.كوم وبرنامج العضوية الخاص به. ولن تحصل موتورسبورت.كوم على حقوق الملكية الخاصة بك عدا ما قمت أنت بالموافقة عليه ضمن هذه الاتفاقية. وتبقى الحقوق التي لم يتم ذكرها هنا مملوكة من قبلك كذلك. كما تم شرحه بشكل مفصل في المادة 12 (الشروط وإلغاء الاشتراك)، فأنت تملك الحق بإنهاء هذا الاتفاق وإلغاء تراخيص معينة قمت بمنحها ضمن هذا الاتفاق مع الأخذ بعين الاعتبار محتويات الفيديو التي قمت أنت بتحميلها أو الأعمال التي قمت بتقديمها. وعند اختيارك لسحب أي من التراخيص القابلة للإلغاء، سيقوم موتورسبورت.كوم ببذل الجهود المعقولة لحذف محتويات الفيديو الخاص بك من الموقع بناء على إشعارك الذي تقدمت به بسحب تلك التراخيص. كما تعلم بأن موتورسبورت.كوم لديه إمكانيات محدودة في التحكم ومراقبة الانتهاكات التي يمكن أن تحصل لحقوق الملكية الخاصة بك من قبل أطراف أخرى فموقع موتورسبورت.كوم يخلي مسؤوليته من أي تحكم أو مراقبة تقع على عاتقه فيما بخص هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى أن موتورسبورت.كوم غير مسؤول عن انتهاك حقوق الملكية الخاصة بك وكذلك عن اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص ذلك ضد المنتهكين بمجرد قيامك بالإلغاء. فمسؤولية حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك تقع على عاتقك أو أي طرف آخر مانح للتراخيص. يمكن لموتورسبورت.كوم أن يقرر من تلقاء نفسه مساعدتك بالتواصل مع الجهات المختصة بحماية حقوق الملكية ضمن حالات خاصة ومحدودة وهذا لا يعني أن موتورسبورت.كوم ملزم بالقيام بذلك في حالات أخرى ولا يعني أيضاً أن موتورسبورت.كوم ملزم بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك.

(ج) علامة موتورسبورت.كوم التجارية المرخصة لك

بناء على بنود هذه الاتفاقية وامتثالك لها ولشروطها، فأنت تمتلك الحق باستخدام الأسماء التجارية، العلامات التجارية، الشعارات والتصميمات في موقع موتورسبورت.كوم أو المرتبطة به فقط من أجل بيان هوية موتورسبورت.كوم عند تواصلك وقيامك بالأعمال المصرح بها في هذه الاتفاقية. أنت توافق على أن العلامات التجارية وجميع الشهرات المرتبطة بموتورسبورت.كوم هي حق من حقوق الملكية الخاصة به وأي شهرة يمكن أن تكسبها نتيجة الترخيص الممنوح لك من قبل موتورسبورت.كوم تعود بشكل حصري له وكذلك المنافع العائدة منها. واستخدامك للعلامة التجارية الخاصة بموتورسبورت.كوم يعود لحرص الموقع على جودة منتجاته وخدماته التي تقوم باستخدامها.

(د) تعليقات الأعضاء المرخصة لموتورسبورت.كوم

من خلال تحميل، نشر، والمراسلات وكذلك نقل أي من تعليقات الأعضاء أنت تمنح بذلك (أو تحدد بذلك أن المالك لحقوق الملكية الممنوحة بذلك) هو موتورسبورت.كوم وبه يحق له بشكل غير حصري وقابل للنقل استخدامها، إعادة انتاجها، تعديلها، تكييفها، إنشاء أعمال مشتقة منها، أداء، عرضها، توزيعها، نشرها، أو نقل هذه التعليقات بأي شكل أو تقنية معروفة حالياً أو يمكن أن تطور في المستقبل. وأنت تقر بأن التعليقات التي تقوم بنشرها غير منتهكة لأي حق بما فيها حقوق الملكية الفكرية لأي طرف آخر. بالإضافة لتنازلك عن جميع الحقوق المعنوية التي تكتسبها من خلال التعليقات التي تنشرها.

(ه) التراخيص الممنوحة لموتورسبورت.كوم والتي يمكن إلغائها

لقد قمت بمنح موتورسبورت.كوم ترخيصا باستخدام، إعادة انتاج، تعديل، تكييف، نشر، إرسال، عرض، تخزين، استضافة، جدولة، وأرشفة محتوى الفيديو الخاص بك بأي شكل من الأشكال أو تقنية معروفة أو يمكن أن يتم تطويرها في المستقبل وذلك من أجل القيام بنشر هذا المحتوى على الموقع وكذلك تعليقات الأعضاء وأية مواد قد ترفعها على موقع موتورسبورت.كوم بشكل كلي أو جزئي، سواء أكانت من إنتاجك الشخصي أو من مصدر آخر، بأي شكل من الأشكال، أو أي نوع من الميديا وقنواتها المختلفة الموجودة حالياً أو التي يمكن أن تطور في المستقبل.

وبذلك فأنت تتفهم أن ترخيصك الممنوح لموتورسبورت.كوم والقابل للإلغاء يتضمن السماح له بإنشاء، عرض وتوزيع (وكل ما تم ذكره في الفقرة السابقة) أعمال مشتقة من محتوى الفيديو الخاص بك، حيث يمكن أن يتألف العمل المشتق من محتوى الفيديو الخاص بك منفرداً ليتكيف مع برمجيات موتورسبورت.كوم بغرض تحديد هوية محتوى الفيديو وتأثيره حسب الوظيفة التي يمكن أن يؤديها ليتوافق مع خطة النشر الخاصة بموقع موتورسبورت.كوم. (بعد هذا الشرح يمكننا القول أن العمل المشتق من محتوى الفيديو يندرج تحت بند "الفيديوهات المعدلة من قبل موتورسبورت.كوم").

إن حق موتورسبورت.كوم بتعديل محتوى الفيديو محدد ضمن حقوق الترخيص الممنوحة له في هذه الاتفاقية، وهذا لا يمكن أن ينسحب على أية حقوق أخرى ممنوحة لموتورسبورت.كوم فيما يتعلق بتعديل الفيديو وفق حقوق المؤلف. كما تم شرحه في المادة 12 ("الشروط وإنهاء العقد")، يمكن أن يلغى هذا الترخيص: في حالة طلب حذف أي فيديو مقدم من قبلك بناء على المادة 6 ("المشاركات"). وكذلك عند إلغاء الاتفاقية بناء على المادة 12 ("شروط وإنهاء العقد")

(و) ترخيص التوزيع التجاري الممنوح لموتورسبورت.كوم والذي يمكن إلغاؤه.

لقد منحت موتورسبورت.كوم الحق، إعادة انتاج، تعديل، تكييف، نشر، إرسال، عرض، تخزين، استضافة، جدولة، وأرشفة محتوى الفيديو الخاص بك من أجل السماح له بالقيام بتوزيع هذا المحتوى لتحقيق الأغراض المذكورة في هذه الاتفاقية وللقيام بأي عمل مستقبلي يتصل بمحتوى الفيديو الخاص بك يمكن أن يكون ضرورياً أو مناسباً لتحقيق أهداف موقع موتورسبورت.كوم

(ز) تصريح التوزيع غير التجاري لموقع موتورسبورت.كوم والذي لا يمكن التراجع عنه

قمت في هذه الاتفاقية بمنح (أو قمت بالتصريح بأن مالك حقوق النشر الخاص بمحتواك يمنح) أي شخص يريد استخدام محتوى الفيديو الخاص بك والمعدل من قبل موتورسبورت.كوم بغرض غير تجاري أو لمنفعة مادية الحق باستخدام، إعادة إنتاج، نشر، توزيع، وعرض هذا المحتوى بهدف غير تجاري وفق بنود وشروط رخصة الإبداع العام الموجودة على الرابط التالي http://creativecommons.org/ (رخصة الإبداع المتاح للعامة) بالقدر الذي تسمح به حقوق متورسبورت.كوم الممنوحة له في المادة 9 الفقرة (e) من هذه الاتفاقية

(ح) المعلومات الخاصة بك

قمت بالتصريح لموتورسبورت.كوم كمزود لمشاركاتك في الموقع باستخدام محتوى الفيديو الخاص بك، الاسم، الإعجابات، العلامات التجارية، علامات الخدمة، الاسماء التجارية، الشعارات، أسماء المجالات، إحصائيات الاستخدام وأي مصدر آخر أو معرف للعمل (متضمنة ب "معلوماتك") في العروض، كمواد في ميزة موتورسبورت.كوم للإعلان والتسويق، النشر الصحفي، قوائم المشتركين والتقارير التجارية، فيما يتصل بتسويق موتورسبورت.كوم، الانتشار، توزيع وتوفير برنامج العضوية الخاص بموتورسبورت.كووم. كما إنك تمنح موتورسبورت.كوم رخصة غير حصرية لجدولة وأرشفة معلوماتك بأي شكل من الأشكال سواء كان يدوي أو آلي (يتضمن برمجيات العناكب والزواحف)، بغرض الترويج وتوفير وتحسين برنامج العضوية الخاص بموتورسبورت.كوم من خلال الموزعين والناشرين والمعلنين المسموح لهم باستخدام موتورسبورت.كوم ومشاركته. أنت على اطلاع وتوافق على تزويد موتورسبورت.كوم كما يمكنه جمع معلوماتك خلال مشاركتك، كما توافق على مشاركة معلوماتك مع الشركات التابعة لموتورسبورت.كوم، والشركاء، الراعين، المعلنين، الموظفين، الزبائن وشركاء التوزيع.

(ط) لا نشر بدون موافقة

لا يوافق موتورسبورت.كوم ولا يصرح، يقيم أو يضمن أي من محتويات الفيديو أو التعليقات المقدمة من قبل الأعضاء بما فيهم أنت، ولا يمكن على الإطلاق اعتبار أي شيء بمثابة موافقة أو تصريح أو ضمان لأي معلومات أو فيديوهات أو صور أو تعليقات أعضاء. يجب عليك ألا تقوم بإنشاء أو نشر معلومات، تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إعلانات، منشورات صحفية أو أية مواد تسويقية، أو تتضمن روابط لمواقع أخرى توفر هذه المعلومات، تتضمن أو تقترح موافقة موتورسبورت.كوم لك أو لمحتوى الفيديو الخاص بك أو تعليقات الأعضاء، أو تتعلق بهذه الاتفاقية دون تصريح مسبق وخطي من قبل موتورسبورت.كوم. ورغم ما سبق فيمكنك أن تقوم بنشر وتوزيع مشاركتك ومحتوى الفيديو الخاص بك أو تعليقات الأعضاء (على سبيل المثال، الوصف والدعاية لمحتوى الفيديو الخاص بك على مدونتك أو من خلال بريدك الاكتروني)

(ي) الحقوق المحفوظة

لا يسمح لك بتعديل أو اشتقاق، أو ترجمة، تكييف، تعديل، فك، تركيب أو عكس برمجية أو خاصية أو تقنية، تطبيقات أو برامج مقدمة أو مسموح لك الدخول إليها واستخدامها من قبل موتورسبورت.كوم وما يتعلق منها ببرنامج العضوية كذلك بأية طريقة كانت، من دون الحصول على تصريح خطي من قبل موتورسبورت.كوم. يمكن أن يقوم موتورسبورت.كوم بتعديل التصميم والشكل الخاص بالموقع وبرنامج العضوية من وقت لآخر. أنت توافق على منح موتورسبورت.كوم ومرخصيه (كما هو متاح) كل الحقوق كلية وجزئية ولأي جزء منه أو برنامج العضوية الخاص به التي تحصل عليها أثناء القيام بالمشاركة. وتمنحه جميع الحقوق المعنوية التي يمكن أن تحصل عليها في موتورسبورت.كوم أو برنامج العضوية بموجب هذا التنازل. ولا يسمح لك بحذف أو مسح أو إخفاء أو تغيير بأي شكل كان حقوق النشر، العلامة التجارية، الترخيص، أو أي من الحقوق الأخرى التي تم ذكرها أو إدراجها في موتورسبورت.كوم أو برنامج العضوية الخاص به. وأي حقوق لم تمنح هنا صراحة تعتبر محمية أيضاً.

10. محتوى البالغين

لا يسمح لك باستخدام موقع موتورسبورت.كوم أو برنامج العضوية الخاص به بهدف أو بغرض عرض، نشر أو إتاحة أي محتويات فاضحة، جنسية، إباحية أو شهوانية ولا حتى تحميلها، عبر البريد، النشر، العرض، التوزيع، النقل، الإرسال أو إتاحتها للعرض بأي شكل كان عبر موقع موتورسبورت.كوم وبرنامج العضوية التابع له أو من خلال تعليقات الأعضاء، ذلك أن هذه المواد يعتبرها موتورسبورت.كوم ضمن تصنيف ال ("محتوى البالغين"). وتتضمن كذلك على سبيل المثال لا الحصر أية مواد إباحية، فاحشة، غير لائقة، مبطنة بشكل يعبر عن لغة جنسية أو وصف لفعل جنسي. فإن وجد موتورسبورت.كوم أياً من هذه المواد المذكورة أو التي يمكن أن يعتبرها جنسية، فيحق له ومن دون سابق إنذار حذف أو حظر الدخول إلى ذلك المحتوى وسيقوم موتورسبورت.كوم بموجب هذه المادة باتخاذ جميع الخطوات المناسبة بحق المخالفة وما تستحقه بموجب القانون، وتتضمن هذه الخطوات التعاون مع أي قانون أو سلطة تحري محلية. إذا صادفت أي من هذه المحتويات التي تظن أنها للبالغين أو مخالفة للقانون، يجب عليك التواصل مع موتورسبورت.كوم مباشرة.

11. انتهاك حقوق النشر

لا يسمح لك باستخدام موتورسبورت.كوم أو برنامج العضوية الخاص به بغرض أو بهدف انتهاك حقوق النشر الخاصة بطرف ثالث، ولا يسمح كذلك بتحميل، إرسال، نشر، عرض، توزيع، نقل أو إتاحة أي محتوى بأي شكل من الأشكال عبر موتورسبورت.كوم وبرنامج العضوية يمكن أن يشكل انتهاكا لأعمال محمية بحقوق النشر أو مخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث. وفقاً لاتفاقية حقوق النشر الرقمية لعام 1998 (DMCA) فأي نص يمكن أن يوجد في مكتب حماية حقوق النشر الأمريكي على الموقع التالي "http://lcweb.loc.gov/"), فسيقوم موتورسبورت. كوم وفقا لسياسته بإنهاء أي حساب لأي مستخدم يكرر انتهاك هذه القوانين أو لأولئك الأعضاء الذين تلقوا عدة بلاغات انتهاك أو تقارير وصلت للموقع عن طريق المكتب بالشكل الذي يراه الموقع مناسباً. إذا صادفت أي من المواد التي تعتقد أنه تم نسخها بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق النشر يجب عليك أن تبلغ موتورسبورت.كوم بهذا الانتهاك الحاصل وفق سياسة الموقع الخاصة بذلك (https://motorsport.com/),

12. البنود وإلغاء العضوية

(أ) الإلغاء

يمكن لموتورسبورت.كوم مباشرة إنهاء هذه الاتفاقية أو إلغاء برنامج العضوية لأي سبب كان وفي أي وقت أراد. ويمكنك أيضا إنهاء هذه الاتفاقية بأي وقت شئت بمجرد إلغاء حسابك أو إبلاغ موتورسبورت.كوم بهذه الرغبة وفقا للمادة 13 ("التنبيهات")

(ب) تأثيرات الإلغاء

بشكل عام سيتم تلقائياً إنهاء حقك بالمشاركة، بمجرد إلغاء أو إنهاء هذه الاتفاقية. سيتم إيقاف حسابك ولن يعود بإمكانك الدخول إليه أو أي من الملفات والمحتويات الأخرى الموجودة فيه كما لن يعود بمقدورك نسخ معلوماتك التي يمكن أن تبقى في موتورسبورت.كوم أو برنامج العضوية الخاص به. وبمجرد الإنهاء كذلك سيتم إلغاء جميع التراخيص الممنوحة لك بموجب هذه الاتفاقية، ولن يبقى بحوزتك أي من المنتجات التي يمكن أن تتحكم بها. لكن سيبقى بوسع موتورسبورت.كوم استخدام البيانات التحليلية الخاصة بأي مشترك حتى بعد الإنهاء لغرض الاستخدام الداخلي فقط (يتضمن الأرشفة) وستبقى الرخص التي قمت بمنحها لموتورسبورت.كوم سارية المفعول لتحقيق هذا الغرض فقط. وفي حال انتهاء هذه الاتفاقية أو برنامج العضوية الخاص بموتورسبورت.كوم أو تم إلغائهم، فإن موتورسبورت.كوم غير ملزم بإعادة أي من المواد لك.

أصحاب المحتوى سيقوم موتورسبورت.كوم ببذل الجهود الممكنة لضمان إزالة المحتوى الخاص بك من موقع موتورسبورت.كوم بناء على إنهاء الاتفاقية، لكنه غير ملزم ب بحذف أي من محتويات الفيديو الخاص بك المتاحة للعامة عبر الإنترنت أو وسائل النشر العامة الأخرى. في حال لم يقم موتورسبورت.كوم بإزالة المحتوى الخاص بك على الفور سهوا أو لأي سبب آخر، فذلك لا يعني مسؤوليته عن أي ضرر أو تكلفة من أي نوع.

(ج) المستثنى من الإلغاء

الحقوق والالتزامات الواردة في المادة 9 الفقرة (a) تحت عنوان (حقوق الملكية الخاصة بموتورسبورت.كوم) والمادة 9 الفقرة (b) بعنوان (حقوق الملكية الخاصة بك) والمادة 9 الفقرة (f) بعنوان (أصحاب المحتوى: الرخص غير التجارية الممنوحة من قبلك والغير قابلة للتراجع)، المادة 12 الفقرة (b) بعنوان (تأثيرات الإلغاء)، المادة 12 الفقرة (c) (المستثنى من الإلغاء)، المادة 14 (المعلومات المشروطة)، المادة 17 (التعويض)، المادة 18 (إخلاء المسؤولية)، المادة 19 (حدود المسؤولية) والمادة 20 (عام) جميع هذه المواد غير مشمولة بتأثيرات إلغاء أو إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب.

13. التنبيهات

يقوم موتورسبورت.كوم بإرسال التنبيهات إليك عبر البريد الإلكتروني أو برسالة إلى صندوق البريد في حسابك على الموقع وتعتبر الرسالة مستلمة بمجرد إرسالها (عبر البريد الإلكتروني) أو بعد مضي 15 يوم بالنسبة للرسائل على حسابك في الموقع. لإرسال أي بريد لموقع موتورسبورت.كوم أو برنامج العضوية الخاص به عبر البريد الجوي أو البريد السريع فالعنوان هو 1450 جنوب ميامي افنيو، ميامي، FL33130، ويعتبر مستلماً بمجرد الحصول على الإشعار.

14. المعلومات السرية

يمكن أن تستقبل بعض المعلومات التي تعتبر سرية وفق بنود هذه الاتفاقية من قبل موتورسبورت.كوم تتعلق بمشاركتك فيه. ويجب عليك بذل الجهود للحفاظ على سرية هذه المعلومات وعدم إفشائها إلا بموجب تصريح بموجب هذه الاتفاقية أو وفق الضرورات المباحة ضمنها. ولا يجب بأي حال من الأحوال التهاون أو بذل جهد أقل من الذي تقوم به بالعادة للحفاظ على معلوماتك السرية تجاه هذه المعلومات أيضاً. لكن ذلك لا يمنع من إفشاء بعض المعلومات بناء على: أمر أو شرط من محكمة أو وكالة إدارية أو هيئة حكومية أخرى، شريطة أن يكون هناك حاجة لاتخاذ مثل هذا الكشف، وعليك إعطاء إشعار معقول وفي الوقت المناسب لموتورسبورت.كوم تبين فيه هذا الأمر. - بشكل سري لمستشارك القانوني أو المالي، أو المشترين المحتملين أو المستثمرين. وتتمثل المعلومات السرية الخاصة بموتورسبورت.كوم على سبيل المثال: -كل البرمجيات، التقنيات، الخدمات، الخوارزميات، محركات البحث ومفاتيح البحث، البرمجة، الخاصيات، المواد، الخطوط العامة والوثائق المتعلقة بمنتجات موتورسبورت.كوم وبرنامج العضوية الخاص به، -أية معلومات أخرى تمت الإشارة إليها من قبل موتورسبورت.كوم على أنها سرية أو ما يشابهها. ولا تتضمن المعلومات السرية على سبيل المثال: -المعلومات المعروفة لدى العامة من دون خطأ أو خرق لهذه الاتفاقية من قبلك، -المعلومات التي تمتلك حق نشرها أو توزيعها بدون التزامات السرية، -البيانات التي تم تطويرها من قبلك دون الاعتماد على المعلومات السرية الخاصة بموتورسبورت.كوم، - التي تمتلك حق توزيعها من قبل طرف ثالث دون موانع.

15. التمثيل والضمانات

(أ) سلطتك

أنت تمثل وتتعهد لموتورسبورت.كوم بأنك تمتلك كل السلطة والتمثيل الضروريين، شركات أو أفراد، للدخول في هذه الاتفاقية، لتمثل نفسك أو عملك وتنفذ، تسلم، وتؤدي كل الإلتزامات المنوطة بك وفق بنودها، - قدمت وستقدم جميع المعلومات الصحيحة والدقيقة، - أنت مالك أو تمثل المالك لمحتويات الفيديو الخاصة بك وتعليقات الأعضاء (إذا كنت عضو بالتجمع) ولديك كل ما يلزم تقنياً للتحكم بها، - أنك تملك الحق لتمنح التراخيص الواردة في هذه الاتفاقية، - عملك بهذه الاتفاقية أو منحك للتراخيص وفقها لا يتعارض أو يسبب أي نوع من التضارب مع أي أحكام أو بنود لأي عقد أو التزام آخر لك حالياً أو يمكن أن تقوم به في المستقبل، - التزامك بهذه الاتفاقية لا يتعارض مع قوانينك المرعية أو القواعد والأعراف (متضمنة على سبيل المثال لا الحصر، قوانين الرقابة، الخصوصية، ومحتوى البالغين) محلية كانت أو دولية، - ستكون مشاركاتك محددة بالغرض المصرح به فقط.

(ب) المواد الخاصة بك

أنت تمثل وتتعهد بأن محتوى الفيديو الخاص بك وتعليقات العضوية وأية معلومات أخرى أو مواد تقوم بإتاحتها للآخرين من خلال مشاركاتك واستخدامك لموتورسبورت.كوم وفق هذه الاتفاقية، - لا ولن تمس أو تنتهك أو تخترق بشكل مباشر أو غير مباشر أي حقوق لأي شخص منفردا كان أو هيئة، ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حقوق النشر، العلامة التجارية، علامة الخدمة، أسرار التجارة، وأية حقوق ملكية فكرية أخرى عامة أو خاصة، - لا تحتوي على مواد للبالغين، - ليست مزورة أو مضللة أو مبغضة، تشويهية، تشهيرية، قذف، تشهير أو مسيئة أو تحرض على العنف أو التهديد أو مدنسة، مبتذلة أو فاحشة، - لا تحرض الآخرين على، التعصب والعنصرية أو الكراهية أو التسبب بالضرر ضد أي فرد أو جماعة، أو تعزيز التمييز القائم على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو التوجه الجنسي أو العمر، أو تتضارب مع استخدام أي طرف آخر لمنتجات موتورسبورت.كوم أو المشاركة في عضوية البرنامج، - لا تشجع على أنشطة غير مشروعة أو ضارة أو مواد (بما في ذلك دون حصر الأنشطة التي تعزز أو توفر معلومات إرشادية حول أنشطة مثل صنع أو شراء أسلحة أو مواد غير مشروعة)؛ - أن لا يكون محتوى الفيديو الخاص بك، المعروض أو المتاح الوصول إليه غير قانوني أو مخالف للقوانين أو اللوائح في أي دولة أو بلد، حسب مقتضى الحال، - لا تحتوي على أي إجراءات برمجية الكمبيوتر أو الفيروسات (بما في ذلك دون حصر قنابل موقوتة، أحصنة طروادة، والديدان، وبيض عيد الفصح، وضع الأجهزة الميتة أو الكانسلبوت) التي تهدف إلى الضرر، وتتداخل أو تعترض بيانات للنظام بهدف الحصول على معلومات شخصية، أو تسمح بالوصول غير المصرح به أو تعطيل أو الإضرار بـ أو محو أي جزء من محتوى الفيديو أو تعليقات العضوية المعالجة والمخزنة ببرنامج العضوية. أو (ح) عدم إرسال البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها بكميات كبيرة، أو البريد المزعج أو سلسلة من الرسائل.

(ج) نشاطاتك

أنت تمثل وتتعهد بأن لا تصرح أو تشجع أي طرف ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر على – الحصول على أية معلومات أو مواد متاحة لك تتعلق بموقع موتورسبورت.كوم وبرنامج العضوية الخاص به بأي شكل غير مسموح أو القيام بمحاولة الدخول غير المصرح به لقاعدة البيانات الخاصة بموتورسبورت.كوم، تقنياته، أنظمة الكمبيوتر أو الشبكات الخاصة بخدمات موتورسبورت.كوم أو برنامج العضوية الخاص به، - أو المشاركة بأي نشاط من شأنه أن يعطل أو يحد من جودة أو يتداخل مع الأداء أو يعيق المهام الخاصة بموقع موتورسبورت.كوم وبرنامج العضوية الخاص به.

(د) التعاون

أنت توافق على التعاون الكامل مع موتورسبورت.كوم للتحقيق في أي نشاط يمكن أن ينتهك هذه الاتفاقية. كما نحيطك علماً بأن أي مخالفة للمادة 15 (التمثيل والضمانات) تعتبر خرقاً مادياً لهذه الاتفاقية ويمكن لموتورسبورت.كوم أن يتبع كل الوسائل الناجعة والمتاحة قانونياً ضدك، بما في ذلك الوقف الفوري لحسابك الخاص أو إنهاء هذه الاتفاقية، والسعي بكل سبل الإنصاف المدنية أو الجنائية المتاحة. وتحتفظ موتورسبورت.كوم بالحق في التحقيق، وفقا لتقديرها الخاص، في أي نشاط يشتبه بأنه ينتهك هذا الاتفاق. قد تقوم موتورسبورت.كوم حسب الاقتضاء، بإخطار السلطات، وتعليق أو إلغاء حسابك و / أو اتخاذ الإجراءات المناسبة في أي وقت دون سابق إنذار لك إذا وجد -أي خرق أو فشل على الامتثال (كلياً أو جزئياً) مع أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي سياسات أو القواعد التي وضعتها موتورسبورت.كوم؛ أو – بمجرد الاشتباه بعدم قانونية أي من الأنشطة التي تقوم بها.

16. الروابط

يمكن لموتورسبورت.كوم وبرنامج العضوية الخاص به أو أي طرف ثالث توفير روابط لمواقع أو مصادر أخرى. ولأن موتورسبورت.كوم ليس لديه أية سلطة على تلك المواقع والمصادر فنحيطك علماً بأن موتورسبورت.كوم ليس مسؤولاً عن ملزما بمدى توفر هذه المواقع، ولا يضمن وليس مسؤولاً أو ملزما تجاه محتويات، إعلانات، منتجات، خدمات أو مواد تلك المواقع أو المصادر. كما يجب أن تعلم وتوافق على موتورسبورت.كوم لن يكون مسؤولاً أو ملزماً بشكل مباشر أو غير مباشر تجاه أي ضرر أو خسارة تتعرض لها نتيجة استخدام أو اعتماد أي من تلك المحتويات، المنتجات أو الخدمات المتاحة عبرها.

17. التعويض

ستكون ملزما بتعويض موتورسبورت.كوم والقائمين عليه، والمديرين والموظفين والمساهمين والوكلاء والشركات التابعة لها (على سبيل المثال، المبدعين أصحاب المحتوى والمعلنين والشركاء النقابيين والشركاء، ومقدمي الخدمات والمرخصين والمرخص لهم والاستشاريين والمقاولين) (إجمالا، "كيانات موتورسبورت.كوم") من وضد أي مطالبات أو التزامات أو خسائر أو تكاليف أو أضرار أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة والتكاليف) التي تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو بأي شكل من الأشكال المتعلقة بما يلي: (أ) إهمالك المقصود أو سوء التصرف المتعمد. (ب) انتهاك محتوى الفيديو، تعليقات الأعضاء أو أية معلومات أو مواد أخرى يمكن أن تقدم خلال المشاركة. (ج) سلوكك، بما في ذلك استخدامك لموتورسبورت.كوم أو أية إجراءات أخرى تتعلق بمشاركتك. (د) أي انتهاك فعلي أو خرق لهذا الاتفاق، أو أي ادعاء من قبل طرف ثالث من هذا القبيل، بما في ذلك الإخلال بأي من الالتزامات التي تعهدت بها. أو (ضد) انتهاك مزعوم أو فعلي أو التعدي على أي الملكية الفكرية والخصوصية والدعاية والسرية أو حقوق الملكية لأي طرف ثالث نتيجة أي عمل أو مشاركة من قبلك (إجمالاً، "المطالبات"). أنت وحدك المسؤول عن الدفاع تجاه أي من هذه المطالبات، ودفع الخسائر والتكاليف والأضرار أو النفقات الناجمة عن كل ما سبق تجاه أي طرف ثالث أو كيانات موتورسبورت.كوم. يحق لموتورسبورت.كوم حجب أي مدفوعات مستحقة لك، إن وجدت، لتعويض الالتزامات والنفقات المغطاة بموجب هذه الاتفاقية. ويحق له وفقا لتقديره، لتحديد المحامي القانوني الخاص به للدفاع عن موتورسبورت.كوم من أي مطالبات (وذلك لا يعفيك من التزامات التعويض المتوجبة عليك) ويجب أن تكون وحدك المسؤول عن دفع جميع أتعاب محامي موتورسبورت.كوم المتكبدة نتيجة ذلك. يجب عليك أن تخطر موتورسبورت.كوم فوراً إذا أصبحت على علم بأي مطالبات، والدعاوى والإجراءات والادعاءات الفعلية أو المحتملة أو التهم التي يمكن أن تؤثر على موتورسبورت.كوم. ولا يجوز لك الدخول بأية تسوية أو استصدار قرار مطالبة إذا كان هذا القرار أو كانت نتائج هذه التسوية ترتب أي التزام أو مسؤولية على موتورسبورت.كوم

18. إخلاء المسؤولية

إن استخدامك لمنتجات موتورسبورت.كوم والمشاركة في عضوية البرنامج تقع تحت مسؤوليتك الخاصة. وجميع المواد والمعلومات والمنتجات والخدمات الواردة في موتورسبورت.كوم وبرنامج العضوية تقدم "كما هي" و "كما هي متوفرة" دون ضمانات من أي نوع.

كيانات موتورسبورت.كوم تخلي مسؤوليتها صراحة من أي ضمانات من أي نوع، صريحة أو ضمنية أو قانونية، فيما يتعلق بالمعلومات والمنتجات والخدمات بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر ضمانات الاسم، وتسويق والملاءمة لغرض معين، عدم التعدي على حقوق الملكية، دورة التعامل أو أثناء الأداء.

ولا توفر كيانات موتورسبورت.كوم أي ضمانات: (ط) فيما يتعلق بأمن ودقة وموثوقية وحسن التوقيت وأداء موتورسبورت.كوم أو برنامج العضوية. (ب) فيما يتعلق السلع والخدمات، وتقديم المشورة والمعلومات والروابط التي يقدمها أي طرف ثالث من مقدمي الخدمات والجهات الراعية وشبكات التوزيع أفرادا أوجماعات، (ج) أن موتورسبورت.كوم أو برنامج العضوية سوف يقومان بتلبية الاحتياجات الخاصة بك. أو (د) أن موتورسبورت.كوم أو برنامج العضوية خالية من الأخطاء أو أنه سيتم تصحيح أية أخطاء. لا يجب اعتبار أية نصيحة أو معلومات، سواء كانت شفوية أو خطية، تحصل عليها من موتورسبورت.كوم أو من خلال مشاركتكم بمثابة ضمان إلا إذا تم النص عليه صراحة في هذا الاتفاق.

موتورسبورت.كوم لا تتحمل أية مسؤولية عن: (ط) أي خطأ أو إغفال أو انقطاع أو حذف أو عيب أو تأخير في التشغيل أو النقل، أو أي فشل في الاتصالات نتيجة اختراق أو تخريب عبر الوصول غير المصرح به، وما شابه ذلك. و (ب) أية مشاكل أو خلل فني في أي شبكة خطوط الهاتف أو، أنظمة الكمبيوتر على الإنترنت، الخوادم أو مقدمي الخدمات، وأجهزة الحاسوب والبرمجيات وفشل أي بريد إلكتروني أو المشغلين بسبب مشاكل فنية أو ازدحام حركة المرور على الإنترنت أو على موتورسبورت.كوم أو برنامج العضوية موتورسبورت.كوم أو مزيج منها، بما في ذلك أي إصابات أو أضرار تجاهك أو تجاه جهاز الكمبيوتر الشخصي أو الناتجة عن المشاركة.

لا يجب اعتبار موتورسبورت.كوم تحت أي ظرف من الظروف مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك الإصابة الشخصية أو الوفاة الناتجة عن المشاركة، من أي محتوى فيديو أو تعليقات الأعضاء المنشور في أو من خلال موتورسبورت.كوم أو برنامج العضوية موتورسبورت.كوم، أو من سلوك أي من مستخدمي منتجات موتورسبورت.كوم أو المشاركين في عضوية البرنامج موتورسبورت.كوم، سواء عبر الإنترنت أو دون اتصال.

بعض الدول أو السلطات القضائية لا تسمح باستثناء بعض الضمانات. وفقاً لذلك، قد لا تنطبق بعض الاستثناءات المذكورة أعلاه لك.

19. حدود المسؤولية

لن تكون كيانات موتورسبورت.كوم مسؤولة عن أي أضرار غير مباشرة، خاصة أو عرضية أو تبعية أو تحذيرية أو تأديبية (بما في ذلك فقدان الاستخدام أو البيانات أو الأرباح، تكاليف الشراء ضياع المنتجات أو انقطاع الأعمال)، سواء بعقد أو الضمان، الضرر (بما في ذلك الإهمال)، مسؤولية دقيقة أو أي نظرية قانونية أخرى، ناشئة عن أو فيما يتعلق بهذا الاتفاق، أو عبر استخدامك لمنتجات موتورسبورت.كوم، أو أومشاركتك في برنامج العضوية أو استخدام أي من المواد المتاحة لك من أو عبر برنامج العضوية الخاص بموتورسبورت.كوم (بما في ذلك الأضرار التي يلحقها أي طرف ثالث)، سواء كانت الأضرار مادية أو معنوية أو حتى إن تم إبلاغ موتورسبورت.كوم باحتمال وقوع مثل هذه الأضرار مسبقاً. موتورسبورت.كوم يخلي مسؤوليته تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث عن تسببه بأي منها.

أنت تقر بأن موتورسبورت.كوم يسمح بمشاركتك اعتماداً على حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وأن تلك القيود وتوزيع المخاطر بين الطرفين هي أساس جوهري منها. فموتورسبورت.كوم لا يتحمل أية مسؤولية عن أي تقصير أو تأخير في أداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بسبب أحداث خارجة عن سيطرته، والتي قد تشمل، دون حصر، الحرمان من الخدمة الهجمات، والإضرابات، ونقص، وأعمال الشغب، العصيان، الحرائق، والفيضانات، والعواصف، والانفجارات، والقضاء والقدر، والحرب والإرهاب والعمل الحكومي، وظروف العمل، والزلازل، ونقص المواد، مشاكل الاتصال الاستثنائية التي يمر بها مقدمي خدمات الاتصالات الرئيسية وازدحام الإنترنت غير العادي أو لا علاقة لها البنية التحتية موتورسبورت.كوم الصورة أو اتصال الإنترنت، أو فشل أي شريك توزيع طرف ثالث، (كل منها "قوة قاهرة"). عند وقوع قوة قاهرة، موتورسبورت.كوم سيتم إعفاؤه من أداء أي من الالتزامات التي يقوم بها.

بعض الدول أو السلطات القضائية لا تسمح بالحد أو استبعاد المسؤولية عن الأضرار العرضية أو التبعية. وفقاً لذلك، قد لا تنطبق بعض القيود المذكورة أعلاه فيها.

20. عام

(أ) تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً لقوانين ولاية فلوريدا. يتم استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة عليها في البند (ب) أدناه ("أمر زجري")، أي نزاع أو مطالبة أو جدل ينشئ عن أو يتعلق بهذه الاتفاقية أو أي خرق، وإنهاء وتفسير أو التحقق من صحة، بما في ذلك تحديد نطاق تطبيق هذه الاتفاقية، يحال إلى جمعية التحكيم الأمريكية أو وكلائها ("AAA")، وتعتبر قراراتها ملزمة، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في AAA، من خلال محكم واحد معروف من قبل بيئة الأعمال المتصلة بالمنتجات والخدمات التي تشملها هذه الاتفاقية، ويتعين وفقاً لتلك القواعد والإجراءات. أن يطبق المحكم قانون فلوريدا. ويكون قرار المحكم نهائياً وغير قابل للاستئناف. في حال الحصول على الحكم لصالح أي من الطرفين فيما يتعلق بهذا الاتفاق، سيكون الطرف الرابح معفياً من جميع التكاليف، أتعاب المحاماة وغيرها من النفقات المتكبدة من قبله. جميع العروض والوعود، والسلوك والبيانات، سواء عن طريق الفم أو كتابي في سير التحكيم من قبل أي من الطرفين أو وكلائها، والموظفين والخبراء والمحامين، والمحكم وأي موظف AAA، سرية، ولا يسمح التصريح بها لأي غرض من الأغراض، بما في ذلك الاتهام، في أي دعوى أو إجراءات أخرى يقوم بها الطرفان.

(ب) أمر طارئ. بغض النظر عن "القانون الواجب التطبيق؛ التحكيم" أعلاه، أنت توافق على أن بعض الانتهاكات من قبلك من شأنها أن تسبب إصابة لا تعوض لموتورسبورت.كوم، والتي لا يوجد في القانون حلول ملائمة لها، وليس في هذا القسم ما يمنع أو يؤخر موتورسبورت .كوم عن محاولة استصدار أمر تقييدي مؤقت، أمر قضائي أولي، وأداء معين أو غيرها من الإغاثة المؤقتة أو التحفظية من أي محكمة لها ولاية قضائية، بناء على انتهاك: المادة 9 (a) ("موتورسبورت.كوم الصورة حقوق الملكية")؛ (b) المادة 11 ("التعدي على حق المؤلف")؛ و (c) المادة 14 ("المعلومات السرية").

(ج) إرجاع. لا يجوز لك إرجاع أو نقل هذا الاتفاق، كلياً أو جزئياً، لاتخاذ إجراءات قانونية أو غير ذلك، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من موتورسبورت.كوم. فإن أي عمل فيه انتهاك لهذا القسم يعتبر لاغياً وباطلاً وليس له أي قوة أو تأثير. موتورسبورت.كوم قد تتنازل عن هذه الاتفاقية بحرية في أي وقت دون إشعار. بشرط مراعاة ما تقدم.

(د) التنازل. لا يجوز التنازل عن أي خرق أو تقصير تجاه هذا الاتفاق مما قد يشكل تنازلاً عن أي خرق أو تقصير لاحق أو يسبب التنازل عن الاتفاقية نفسها. إذا تم العثور على أي جزء غير قابل للتنفيذ من هذا الاتفاق، يمكن أن يتم تعديله بالقدر اللازم لجعله قابلا للتنفيذ، وسوف تظل الأحكام المتبقية من هذه الاتفاقية سارية المفعول والتأثير الكامل.

(ه) الامتثال القانوني. أنت توافق على الامتثال لجميع قوانين التصدير المعمول بها في الولايات المتحدة والقيود واللوائح الأخرى ذات الصلة، ويجب عليك عدم تصدير وتوفير أو غير ذلك لخدمات ومنتجات موتورسبورت.كوم بشكل مباشرة أو غير مباشرة، في أي انتهاك لقوانين التصدير، ما لم يتم الحصول على التراخيص المسبقة المطلوبة أو الموافقات اللازمة من قبلك، على نفقتك الخاصة، من الولايات المتحدة أو أي سلطة أجنبية تمثلك.

(و) اتفاق كامل. ويشكل هذا الاتفاق التفاهم الكامل والحصري والاتفاق بينك وبين موتورسبورت.كوم، ويحل محل جميع الاتفاقات أو التفاهمات السابقة أو المعاصرة، التحريرية والشفوية، بينك وبين موتورسبورت.كوم المتعلقة بأي شروط وأحكام إضافية قد تطبق عند استخدامك أو وصولك إلى ميزات معينة من موتورسبورت.كوم وبرنامج العضوية.

(ز) العلاقات. أنت وموتورسبورت.كوم متعاقدون مستقلون، وهذا الاتفاق، يتضمن ولا يقتصر على تقديم محتويات الفيديو وتعليقات الأعضاء، كلياً أو جزئياً، إقامة أية علاقة شراكة أو مشروع مشترك، والعمالة، والانتخاب أو وكالة بينك وبين موتورسبورت.كوم. ولا يمكن لأي طرف ثالث الدخول في التزامات نيابة عن أحدكما بدون موافقة خطية مسبقة من الآخر. يأذن فيها أي من الطرفين له ليكون بمثابة وكيل أو ممثل بأي صفة بخلاف ما هو منصوص عليه صراحة في هذا الاتفاق. يجب على وكيل أي من الطرفين أن يتصرف على نحو يتحمل فيه الالتزامات والمطالبات نيابة، أو باسم، الطرف الآخر، إلا إذا ورد نص خاص في هذا الاتفاق. وعلاوة على ذلك، يجب على كل طرف أن يكون وحده المسؤول عن دفع جميع الضرائب الخاصة به، وتقييمات وجميع المبالغ المستقطعة الأخرى المماثلة من أو التقييمات على المبالغ المدفوعة بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بالمعاملات المتوخاة.

(ح) الحقوق محفوظة. موتورسبورت.كوم تحتفظ لنفسها بحق تغيير أسماء، وشعارات، واتفاقية استخدام موتورسبورت.كوم واتفاقية العضوية كلياً أو جزئياً في أي وقت تشاء.