المستقبل ترسمه حلبات السباق. هذه الصيغة، التي يتبناها نادي سيارات الغرب "إيه سي أو"، تأخذ شكلها الفعلي عاماً تلو الآخر على حلبة سباق لومان 24 ساعة. منذ إنشائه عام 1923، لطالما كان سباق التحمل الفرنسيّ الشهير معياراً أساسياً، ومختبراً تقنياً ومسرّعاً للأبحاث المتعلقة بالسيارات ومركبات النقل.