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سباقات التحمّل News and Analysis

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دبليو إي سي: استبدال جولتي الشرق الأوسط بسباقين جديدين في برشلونة ومونزا

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
دبليو إي سي: استبدال جولتي الشرق الأوسط بسباقين جديدين في برشلونة ومونزا

"دبليو إي سي": بي إم دبليو تنتزع الفوز من براثن فيراري في البرازيل لتحقق انتصارها الثاني خلال 2026

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
إنترلاغوس
"دبليو إي سي": بي إم دبليو تنتزع الفوز من براثن فيراري في البرازيل لتحقق انتصارها الثاني خلال 2026

نوريس يقود مكلارين الجديدة MCL-HY في أول ظهور علني في مهرجان "غوود وود" للسرعة

مهرجان غوود وود للسرعة
مهرجان غوود وود للسرعة
نوريس يقود مكلارين الجديدة MCL-HY في أول ظهور علني في مهرجان "غوود وود" للسرعة

دبليو إي سي:: ويل ستيفنز يتصدر هيمنة كاديلاك لصف الانطلاق الأول وتويوتا تعاني في البرازيل

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
إنترلاغوس
دبليو إي سي:: ويل ستيفنز يتصدر هيمنة كاديلاك لصف الانطلاق الأول وتويوتا تعاني في البرازيل

تصويت: "الأفضل من موتورسبورت" لشهر يونيو 2026

سلاسل متعددة
Misc سلاسل متعددة
تصويت: "الأفضل من موتورسبورت" لشهر يونيو 2026

كوبتسا: ضياع فرصة قيادة لصالح فيراري في الفورمولا 1 كان "جرحًا ظل ينزف بداخلي"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
كوبتسا: ضياع فرصة قيادة لصالح فيراري في الفورمولا 1 كان "جرحًا ظل ينزف بداخلي"

لومان 24 ساعة: تويوتا تتفوق على بي إم دبليو وكاديلاك لتحقق أول انتصار لها منذ أربع سنوات

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
لومان 24 ساعة
لومان 24 ساعة: تويوتا تتفوق على بي إم دبليو وكاديلاك لتحقق أول انتصار لها منذ أربع سنوات

لماذا خسرت كاديلاك قطب الانطلاق الأول في لومان 24 ساعة 2026؟

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
لومان 24 ساعة
لماذا خسرت كاديلاك قطب الانطلاق الأول في لومان 24 ساعة 2026؟

كاديلاك تنتزع قطب الانطلاق في سباق لومان بفارق 0.005 ثانية أمام بي إم دبليو... ثم تخسره

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
لومان 24 ساعة
كاديلاك تنتزع قطب الانطلاق في سباق لومان بفارق 0.005 ثانية أمام بي إم دبليو... ثم تخسره

فيراري تتوقع سباقًا "صعبًا" في لومان: "لسنا المرشحين للفوز"

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
لومان 24 ساعة
فيراري تتوقع سباقًا "صعبًا" في لومان: "لسنا المرشحين للفوز"

صدام بين حقبتين مختلفتين: جاكي إيكس يقود سيارة جينيسيس الخارقة

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
صدام بين حقبتين مختلفتين: جاكي إيكس يقود سيارة جينيسيس الخارقة

مارو إنغل يوضّح حقيقة خلافه مع فيرستابن في 2025 بعد "نزال رائع" في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة

سباقات التحمل الأخرى
Endu سباقات التحمل الأخرى
مارو إنغل يوضّح حقيقة خلافه مع فيرستابن في 2025 بعد "نزال رائع" في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة

ضربة موجعة لفريق فيرستابن بعد عطل في الصدارة قبل 3 ساعات من نهاية سباق نوربورغرينغ 24 ساعة

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
ضربة موجعة لفريق فيرستابن بعد عطل في الصدارة قبل 3 ساعات من نهاية سباق نوربورغرينغ 24 ساعة

فيرستابن يكشف كيف سيشارك في المزيد من سلاسل السباقات المختلفة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
فيرستابن يكشف كيف سيشارك في المزيد من سلاسل السباقات المختلفة

سارجانت: "إذا شارك فيرستابن في بطولة العالم لسباقات التحمل، فسيفرض هيمنته على الجميع!"

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
سبا-فرانكورشان
سارجانت: "إذا شارك فيرستابن في بطولة العالم لسباقات التحمل، فسيفرض هيمنته على الجميع!"

دبليو إي سي: فوز تاريخي تحرزه بي إم دبليو في سباق سبا: أول انتصار ضمن فئة هايبركار وسط نهاية فوضوية

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
سبا-فرانكورشان
دبليو إي سي: فوز تاريخي تحرزه بي إم دبليو في سباق سبا: أول انتصار ضمن فئة هايبركار وسط نهاية فوضوية

فورد تجري محادثات مع فيرستابن بشأن فرص المشاركة في بطولة العالم للسباقات التحمل

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
سبا-فرانكورشان
فورد تجري محادثات مع فيرستابن بشأن فرص المشاركة في بطولة العالم للسباقات التحمل

دبليو إي سي: بيجو تهزم كاديلاك وتحصد قطب الانطلاق الأول التاريخي في سبا وكارثة لتويوتا

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
سبا-فرانكورشان
دبليو إي سي: بيجو تهزم كاديلاك وتحصد قطب الانطلاق الأول التاريخي في سبا وكارثة لتويوتا

دبليو إي سي: تويوتا تحرم فيراري من الفوز على أرضها في افتتاح موسم 2026

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
إيمولا
دبليو إي سي: تويوتا تحرم فيراري من الفوز على أرضها في افتتاح موسم 2026

وفاة سائق بعد حادث ضخم شمل عدة سيارات في تصفيات سباق نوربورغرينغ 24 ساعة

سباقات التحمل الأخرى
Endu سباقات التحمل الأخرى
وفاة سائق بعد حادث ضخم شمل عدة سيارات في تصفيات سباق نوربورغرينغ 24 ساعة

دبليو إي سي إيمولا: جيوفينازي يحسم قطب الانطلاق الأوّل لفيراري

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
إيمولا
دبليو إي سي إيمولا: جيوفينازي يحسم قطب الانطلاق الأوّل لفيراري

فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه 

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه 

دبليو إي سي: تأجيل جولة قطر الافتتاحية لموسم 2026 بسبب النزاع في الشرق الأوسط

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
دبليو إي سي: تأجيل جولة قطر الافتتاحية لموسم 2026 بسبب النزاع في الشرق الأوسط

لومان 2026: تراجع فئة "هايبركار" إلى 18 سيارة مع الكشف عن قائمة المشاركين لعام 2026

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
لومان 2026: تراجع فئة "هايبركار" إلى 18 سيارة مع الكشف عن قائمة المشاركين لعام 2026

قائمة المشاركين الكاملة في سباق لومان 24 ساعة لعام 2026

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
قائمة المشاركين الكاملة في سباق لومان 24 ساعة لعام 2026

دبليو إي سي: فيراري تكشف عن سيارتها الجديدة وسط حملة الدفاع عن اللقب

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
إطلاق فيراري
دبليو إي سي: فيراري تكشف عن سيارتها الجديدة وسط حملة الدفاع عن اللقب

رسميًا: ألبين تنسحب من بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" بعد موسم 2026

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
رسميًا: ألبين تنسحب من بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" بعد موسم 2026

كاديلاك.. ما بين الفخامة والرياضة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
كاديلاك.. ما بين الفخامة والرياضة

دبليو إي سي: تويوتا تكشف عن نسخة جديدة من سيارتها الخارقة لموسم 2026 وسط تغييرات واسعة

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
دبليو إي سي: تويوتا تكشف عن نسخة جديدة من سيارتها الخارقة لموسم 2026 وسط تغييرات واسعة

دبليو إي سي: فيراري تكشف مستقبل سيارتها المتوَّجة بلقب 2025

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
دبليو إي سي: فيراري تكشف مستقبل سيارتها المتوَّجة بلقب 2025

دبليو إي سي: جينيسيس تكمل تشكيلتها لفئة السيارات الخارقة بضم ماثيو جامينيه وبول-لوب شاتان

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
البحرين
دبليو إي سي: جينيسيس تكمل تشكيلتها لفئة السيارات الخارقة بضم ماثيو جامينيه وبول-لوب شاتان

دبليو إي سي: جيمي شادويك تختبر سيارة جينيسيس وتصبح سائقة الفريق الاحتياطية لموسم 2026

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
دبليو إي سي: جيمي شادويك تختبر سيارة جينيسيس وتصبح سائقة الفريق الاحتياطية لموسم 2026

دبليو إي سي: المنافسون يعلقون على انسحاب بورشه "المؤسف" من البطولة

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
البحرين
دبليو إي سي: المنافسون يعلقون على انسحاب بورشه "المؤسف" من البطولة

دبليو إي سي: تويوتا تفوز في البحرين وفيراري تتوّج بلقبي الصانعين والسائقين

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
البحرين
دبليو إي سي: تويوتا تفوز في البحرين وفيراري تتوّج بلقبي الصانعين والسائقين

تويوتا تحرز أول بول بوزيشن هذا الموسم بثنائية في تصفيات سباق البحرين 8 ساعات

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
البحرين
تويوتا تحرز أول بول بوزيشن هذا الموسم بثنائية في تصفيات سباق البحرين 8 ساعات

دبليو إي سي: بورشه تؤكّد مغادرتها البطولة في نهاية موسم 2025

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
فوجي
دبليو إي سي: بورشه تؤكّد مغادرتها البطولة في نهاية موسم 2025

دبليو إي سي: ألبين تحقق فوزًا طال انتظاره في سباق فوجي 6 ساعات الفوضوي

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
فوجي
دبليو إي سي: ألبين تحقق فوزًا طال انتظاره في سباق فوجي 6 ساعات الفوضوي

دبليو إي سي: كيفن إيستر يهدي بورشه الفوز بسباق الأمريكيتين 

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
أوستن
دبليو إي سي: كيفن إيستر يهدي بورشه الفوز بسباق الأمريكيتين 

دبليو إي سي: روبرت كوبيتسا يمنح فيراري البول بوزيشن في أوستن

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
أوستن
دبليو إي سي: روبرت كوبيتسا يمنح فيراري البول بوزيشن في أوستن

مكلارين تُعلن عن مزاد لبيع سيارات نادرة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
المجر
مكلارين تُعلن عن مزاد لبيع سيارات نادرة

ساو باولو 6 ساعات: كاديلاك تهيمن بتحقيق ثنائيّتها الأولى على حلبة إنترلاغوس

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
إنترلاغوس
ساو باولو 6 ساعات: كاديلاك تهيمن بتحقيق ثنائيّتها الأولى على حلبة إنترلاغوس

دبليو إي سي: كاديلاك تحرز البول بوزيشن لسباق ساو باولو 6 ساعات وتخسر الثنائية بعقوبة

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
إنترلاغوس
دبليو إي سي: كاديلاك تحرز البول بوزيشن لسباق ساو باولو 6 ساعات وتخسر الثنائية بعقوبة

أنطونيو جيوفينازي يوقّع عقدًا لعدة سنوات مع فيراري

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
بريطانيا
أنطونيو جيوفينازي يوقّع عقدًا لعدة سنوات مع فيراري

لومان 24 ساعة: شطب نتيجة سيارة فيراري رقم 50 بسبب انثناء كبير في الجناح الخلفي

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
سباق لومان 24 ساعة
لومان 24 ساعة: شطب نتيجة سيارة فيراري رقم 50 بسبب انثناء كبير في الجناح الخلفي

لومان 24 ساعة: فيراري تحقّق الفوز الثالث تواليًا رغم حرمان بورشه لها من ثلاثية تاريخية

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
سباق لومان 24 ساعة
لومان 24 ساعة: فيراري تحقّق الفوز الثالث تواليًا رغم حرمان بورشه لها من ثلاثية تاريخية

دبليو إي سي: مكلارين تكشف عن سيارتها الخارقة لموسم 2027 

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
دبليو إي سي: مكلارين تكشف عن سيارتها الخارقة لموسم 2027 

ألبين "مطمئنة" بشأن موثوقية المحرك في لومان بعد "صدمة" 2024

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
سباق لومان 24 ساعة
ألبين "مطمئنة" بشأن موثوقية المحرك في لومان بعد "صدمة" 2024

جنسن باتون عن الحرمان من النوم في لومان 24 ساعة: "لدي طفلان وأعرف شعور عدم النوم"

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
سباق لومان 24 ساعة
جنسن باتون عن الحرمان من النوم في لومان 24 ساعة: "لدي طفلان وأعرف شعور عدم النوم"

تويوتا تكشف عن سيارة اختبارية تعمل بالهيدروجين في لومان 24 ساعة

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
سباق لومان 24 ساعة
تويوتا تكشف عن سيارة اختبارية تعمل بالهيدروجين في لومان 24 ساعة

لومان 24 ساعة 2025: نظرة على مشاركات سائقي الفورمولا 1 السابقين

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
سباق لومان 24 ساعة
لومان 24 ساعة 2025: نظرة على مشاركات سائقي الفورمولا 1 السابقين

دبليو إي سي: فيراري وتويوتا مرشّحتان… لكن ماذا عن بورشه في لومان؟

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
سبا
دبليو إي سي: فيراري وتويوتا مرشّحتان… لكن ماذا عن بورشه في لومان؟

دبليو إي سي: فيراري تفوز بثنائية مُكملة اكتساحها لهذا الموسم في سبا 6 ساعات

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
سبا
دبليو إي سي: فيراري تفوز بثنائية مُكملة اكتساحها لهذا الموسم في سبا 6 ساعات

دبليو إي سي: فيراري تهيمن على تصفيات سبا 6 ساعات

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
سبا
دبليو إي سي: فيراري تهيمن على تصفيات سبا 6 ساعات

دبليو إي سي: فيراري تفوز على أرضها في سباق إيمولا 6 ساعات وروسي يخسر الانتصار في الأمتار الأخيرة

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
إيمولا
دبليو إي سي: فيراري تفوز على أرضها في سباق إيمولا 6 ساعات وروسي يخسر الانتصار في الأمتار الأخيرة

هل يعود نجم "غران توريزمو" يان ماردينبورو إلى لومان مع فورد؟

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
هل يعود نجم "غران توريزمو" يان ماردينبورو إلى لومان مع فورد؟

إيمولا 6 ساعات: فيراري تحقق البول بوزيشن وفالنتينو روسي يتصدر فئة ال ام جي تي3

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
إيمولا
إيمولا 6 ساعات: فيراري تحقق البول بوزيشن وفالنتينو روسي يتصدر فئة ال ام جي تي3

دبليو إي سي: الكشف عن سيارة جنيسيس الخارقة الجديدة لموسم 2026

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
دبليو إي سي: الكشف عن سيارة جنيسيس الخارقة الجديدة لموسم 2026

دبليو إي سي: مكلارين تعلن مشاركتها في البطولة لموسم 2027 وتستهدف الفوز بسباق لومان

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
دبليو إي سي: مكلارين تعلن مشاركتها في البطولة لموسم 2027 وتستهدف الفوز بسباق لومان

لوتيرر بديلاً عن سارجنت في سباق لومان 24 ساعة لعام 2025

لومان الأوروبيّة
ELMS لومان الأوروبيّة
لوتيرر بديلاً عن سارجنت في سباق لومان 24 ساعة لعام 2025

دبليو إي سي: فيراري وكورفيت تسيطران على افتتاحية موسم 2025 في قطر

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
لوسيل
دبليو إي سي: فيراري وكورفيت تسيطران على افتتاحية موسم 2025 في قطر
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