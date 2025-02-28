سباقات التحمّل News and Analysis
دبليو إي سي: استبدال جولتي الشرق الأوسط بسباقين جديدين في برشلونة ومونزا
"دبليو إي سي": بي إم دبليو تنتزع الفوز من براثن فيراري في البرازيل لتحقق انتصارها الثاني خلال 2026
نوريس يقود مكلارين الجديدة MCL-HY في أول ظهور علني في مهرجان "غوود وود" للسرعة
دبليو إي سي:: ويل ستيفنز يتصدر هيمنة كاديلاك لصف الانطلاق الأول وتويوتا تعاني في البرازيل
تصويت: "الأفضل من موتورسبورت" لشهر يونيو 2026
كوبتسا: ضياع فرصة قيادة لصالح فيراري في الفورمولا 1 كان "جرحًا ظل ينزف بداخلي"
لومان 24 ساعة: تويوتا تتفوق على بي إم دبليو وكاديلاك لتحقق أول انتصار لها منذ أربع سنوات
لماذا خسرت كاديلاك قطب الانطلاق الأول في لومان 24 ساعة 2026؟
كاديلاك تنتزع قطب الانطلاق في سباق لومان بفارق 0.005 ثانية أمام بي إم دبليو... ثم تخسره
فيراري تتوقع سباقًا "صعبًا" في لومان: "لسنا المرشحين للفوز"
صدام بين حقبتين مختلفتين: جاكي إيكس يقود سيارة جينيسيس الخارقة
مارو إنغل يوضّح حقيقة خلافه مع فيرستابن في 2025 بعد "نزال رائع" في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة
ضربة موجعة لفريق فيرستابن بعد عطل في الصدارة قبل 3 ساعات من نهاية سباق نوربورغرينغ 24 ساعة
فيرستابن يكشف كيف سيشارك في المزيد من سلاسل السباقات المختلفة
سارجانت: "إذا شارك فيرستابن في بطولة العالم لسباقات التحمل، فسيفرض هيمنته على الجميع!"
دبليو إي سي: فوز تاريخي تحرزه بي إم دبليو في سباق سبا: أول انتصار ضمن فئة هايبركار وسط نهاية فوضوية
فورد تجري محادثات مع فيرستابن بشأن فرص المشاركة في بطولة العالم للسباقات التحمل
دبليو إي سي: بيجو تهزم كاديلاك وتحصد قطب الانطلاق الأول التاريخي في سبا وكارثة لتويوتا
دبليو إي سي: تويوتا تحرم فيراري من الفوز على أرضها في افتتاح موسم 2026
وفاة سائق بعد حادث ضخم شمل عدة سيارات في تصفيات سباق نوربورغرينغ 24 ساعة
دبليو إي سي إيمولا: جيوفينازي يحسم قطب الانطلاق الأوّل لفيراري
فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه
دبليو إي سي: تأجيل جولة قطر الافتتاحية لموسم 2026 بسبب النزاع في الشرق الأوسط
لومان 2026: تراجع فئة "هايبركار" إلى 18 سيارة مع الكشف عن قائمة المشاركين لعام 2026
قائمة المشاركين الكاملة في سباق لومان 24 ساعة لعام 2026
دبليو إي سي: فيراري تكشف عن سيارتها الجديدة وسط حملة الدفاع عن اللقب
رسميًا: ألبين تنسحب من بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" بعد موسم 2026
كاديلاك.. ما بين الفخامة والرياضة
دبليو إي سي: تويوتا تكشف عن نسخة جديدة من سيارتها الخارقة لموسم 2026 وسط تغييرات واسعة
دبليو إي سي: فيراري تكشف مستقبل سيارتها المتوَّجة بلقب 2025
دبليو إي سي: جينيسيس تكمل تشكيلتها لفئة السيارات الخارقة بضم ماثيو جامينيه وبول-لوب شاتان
دبليو إي سي: جيمي شادويك تختبر سيارة جينيسيس وتصبح سائقة الفريق الاحتياطية لموسم 2026
دبليو إي سي: المنافسون يعلقون على انسحاب بورشه "المؤسف" من البطولة
دبليو إي سي: تويوتا تفوز في البحرين وفيراري تتوّج بلقبي الصانعين والسائقين
تويوتا تحرز أول بول بوزيشن هذا الموسم بثنائية في تصفيات سباق البحرين 8 ساعات
دبليو إي سي: بورشه تؤكّد مغادرتها البطولة في نهاية موسم 2025
دبليو إي سي: ألبين تحقق فوزًا طال انتظاره في سباق فوجي 6 ساعات الفوضوي
دبليو إي سي: كيفن إيستر يهدي بورشه الفوز بسباق الأمريكيتين
دبليو إي سي: روبرت كوبيتسا يمنح فيراري البول بوزيشن في أوستن
مكلارين تُعلن عن مزاد لبيع سيارات نادرة
ساو باولو 6 ساعات: كاديلاك تهيمن بتحقيق ثنائيّتها الأولى على حلبة إنترلاغوس
دبليو إي سي: كاديلاك تحرز البول بوزيشن لسباق ساو باولو 6 ساعات وتخسر الثنائية بعقوبة
أنطونيو جيوفينازي يوقّع عقدًا لعدة سنوات مع فيراري
لومان 24 ساعة: شطب نتيجة سيارة فيراري رقم 50 بسبب انثناء كبير في الجناح الخلفي
لومان 24 ساعة: فيراري تحقّق الفوز الثالث تواليًا رغم حرمان بورشه لها من ثلاثية تاريخية
دبليو إي سي: مكلارين تكشف عن سيارتها الخارقة لموسم 2027
ألبين "مطمئنة" بشأن موثوقية المحرك في لومان بعد "صدمة" 2024
جنسن باتون عن الحرمان من النوم في لومان 24 ساعة: "لدي طفلان وأعرف شعور عدم النوم"
تويوتا تكشف عن سيارة اختبارية تعمل بالهيدروجين في لومان 24 ساعة
لومان 24 ساعة 2025: نظرة على مشاركات سائقي الفورمولا 1 السابقين
دبليو إي سي: فيراري وتويوتا مرشّحتان… لكن ماذا عن بورشه في لومان؟
دبليو إي سي: فيراري تفوز بثنائية مُكملة اكتساحها لهذا الموسم في سبا 6 ساعات
دبليو إي سي: فيراري تهيمن على تصفيات سبا 6 ساعات
دبليو إي سي: فيراري تفوز على أرضها في سباق إيمولا 6 ساعات وروسي يخسر الانتصار في الأمتار الأخيرة
هل يعود نجم "غران توريزمو" يان ماردينبورو إلى لومان مع فورد؟
إيمولا 6 ساعات: فيراري تحقق البول بوزيشن وفالنتينو روسي يتصدر فئة ال ام جي تي3
دبليو إي سي: الكشف عن سيارة جنيسيس الخارقة الجديدة لموسم 2026
دبليو إي سي: مكلارين تعلن مشاركتها في البطولة لموسم 2027 وتستهدف الفوز بسباق لومان
لوتيرر بديلاً عن سارجنت في سباق لومان 24 ساعة لعام 2025
دبليو إي سي: فيراري وكورفيت تسيطران على افتتاحية موسم 2025 في قطر