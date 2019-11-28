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دبليو إي سي: بيجو تُعلن عودتها إلى لومان مع سيارة خارقة جديدة في 2022
أعلنت بيجو خططها للعودة إلى منافسات الفئة الأولى في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" وسباق لومان 24 ساعة في 2022 مع برنامجها للسيارات الخارقة.
دبليو إي سي: ريبيليون تتفوّق على تويوتا وتحرز أوّل فوز لها من بوابة شنغهاي
سجّل فريق "ريبيليون ريسينغ" أوّل فوز له في هذا الموسم من بطولة العالم لسباقات التحمّل "دبليو إي سي" من بوابة سباق شنغهاي 4 ساعات بعد تفوّقه على سيارتي تويوتا.
دبليو إي سي: ريبيليون تحرز قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى في شنغهاي
أحرز فريق ريبيليون قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى على الإطلاق في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" في شنغهاي، بينما تأهلت تويوتا كأبطأ سيارات الفئة الأولى "إل إم بي1".
دبليو إي سي: جينيتا تتفوق على تويوتا خلال التجارب الحرة الثانية في شنغهاي
تقدمت جينيتا على تويوتا للمرة الأولى في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" وذلك خلال التجارب الحرة الثانية لجولة شنغهاي.
دبليو إي سي: إبطاء سيارتَي تويوتا بمقدار 2.7 ثانية باللفة الواحدة في شنغهاي
سيتمّ إبطاء كل من سيارتي تويوتا من الفئة الأولى النموذجية "إل إم بي1" بمقدار 2.7 ثانية باللفة الواحدة خلال مجريات جولة شنغهاي المقبلة من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".
دبليو إي سي: تويوتا تواصل هيمنتها وتحقق الثنائية في سباق فوجي
واصلت تويوتا فرض سيطرتها على مجريات بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" عبر تحقيقها للثنائية في جولة فوجي، حيث حصد كلّ من سيباستيان بويمي، كازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي فوزهم الأوّل لهذا الموسم.
دبليو إي سي: تويوتا تحجز صف الانطلاق الأول لسباق فوجي
حجزت تويوتا صفّ الانطلاق الأول لتصفيات سباق فوجي في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".
دبليو إي سي: تويوتا تهيمن على مجريات التجارب الافتتاحية في فوجي
أكملت تويوتا اليوم الافتتاحي من التجارب الحرة لجولة فوجي في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" بالمركز الأول وبفارق 1.4 ثانية أمام أقرب ملاحقيها من الفرق المستقلة.
المهمة "أتش 24": كيف نرفع حماس المتابعين حيال تقنية "الهيدروجين"؟
المستقبل ترسمه حلبات السباق. هذه الصيغة، التي يتبناها نادي سيارات الغرب "إيه سي أو"، تأخذ شكلها الفعلي عاماً تلو الآخر على حلبة سباق لومان 24 ساعة. منذ إنشائه عام 1923، لطالما كان سباق التحمل الفرنسيّ الشهير معياراً أساسياً، ومختبراً تقنياً ومسرّعاً للأبحاث المتعلقة بالسيارات ومركبات النقل.
النوعية، القوانين، التثقيف: في قلب عملية تزويد الوقود في"دبليو إي سي"
نسمع بشكل أساسي عن عمليات التحقق من الوقود ونتائجها عندما تكون هناك شذوذات تنظيمية أو عواقب رياضية: بمعنى آخر، نادرًا!
دبليو إي سي: تويوتا تحقق الثنائية في سباق سيلفرستون
سيطرت تويوتا على مجريات الجولة الافتتاحية الماطرة من موسم 2019/2020 لبطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" في سيلفرستون، حيث حقق مايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز وكاموي كوباياتشي الفوز على السيارة رقم 7.
دبليو إي سي: تويوتا تتفوّق على ريبيليون وتنطلق أوّلًا في سباق سيلفرستون الافتتاحي
تمكّنت تويوتا من التغّلب على منافستها المستقلّة في الفئة الأولى لبطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" ريبيليون لتحجز صف الانطلاق الأوّل للسباق الافتتاحي من موسم 2019/2020 في سيلفرستون.
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دبليو إي سي: تويوتا تتلقّى ضريبة وزن للجولة الافتتاحية في سيلفرستون
تلقّت تويوتا عقوبة للوزن تبلغ 14 كلغ قُبيل انطلاق الجولة الافتتاحية من موسم 2019/2020 في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" على حلبة سيلفرستون نهاية هذا الأسبوع.
270 ألف لتر من الوقود لسباق لومان والمزيد من الإحصائيّات المذهلة
تستهلك السيارات المشاركة في سباق لومان 24 ساعة 270.000 لتر من الوقود خلال أسبوع السباق، وهي كميّة تتطلّب عملًا لوجيستيًا ومخبريًا جبارًا مثلما تُظهر الأرقام التالية!
"دبليو إي سي" تؤكد تغيير موعد جولة سبا لموسم 2019-2020
أكدت بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" تغيير موعد جولة سبا لموسم 2019-2020 المقبل وذلك لتفادي التعارض مع جولة سيول في الفورمولا إي.
دبليو إي سي: تويوتا تخطط لتجربة سيارتها الخارقة على المسار في يونيو 2020
تهدف تويوتا إلى تجربة سيارتها الجديدة الخارقة التي ستشارك بها في موسم 2020-2021 من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" شهر يونيو/تموز 2020 على الحلبة.
بلانبان للتحمّل: سيارة بورشه تحرز أوّل فوز لها بسباق سبا 24 ساعة منذ 2010
نجحت بورشه في تسجيل أوّل فوز لها بسباق سبا 24 ساعة ضمن منافسات كأس بلانبان للتحمّل منذ العام 2010 مع فريق "جي بي اكس ريسينغ" ضمن سباق ممطر شهد العديد من التوقّفات.
دبليو إي سي: تويوتا غير متفاجئة من تقلص عدد الفرق المشاركة في الفئة اﻷولى
كشف روب لوببن مدير فريق تويوتا المشارك في الفئة اﻷولى النموذجية "إل إم بي1" من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، أن تقلص عدد الفرق المشاركة أمر غير مفاجئ، منتقداً فريق "أس أم بي ريسينغ" للخروج من المنافسات بعد موسم واحد فقط.
دبليو إي سي: ريبيليون تقترب بـ 0.5 ثانية خلف تويوتا في الحصّة الثالثة للتجارب التمهيدية
حافظت تويوتا على صدارتها خلال الحصّة الصباحية من اليوم الثاني للتجارب التمهيدية لهذا الموسم من بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" في برشلونة، في ظلّ اقتراب أفضل الفرق المستقلّة "ريبيليون" إلى حدود نصف ثانية من أسرع أزمنة الصانع الياباني.
دبليو إي سي: الفرق المستقلة تقترب من تويوتا في الحصة الثانية من التجارب التمهيدية
حافظت تويوتا على صدارتها في التجارب التمهيدية من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" في برشلونة، لكن الفارق انخفض أمام أسرع فرق الصدارة.
لوبيز يتصدر الحصة اﻷولى من التجارب التمهيدية في "دبليو إي سي"
سجل خوسيه ماريا لوبيز أسرع اﻷزمنة خلال الحصة اﻷولى من التجارب التمهيدية لبطولة العالم في سباقات التحمل "دبليو إي سي" المقامة في برشلونة، ليتقدم ثنائية تويوتا أمام سيباستيان بويمي.
دبليو إي سي: الموافقة على قانون "اﻷوزان اﻹضافية" للسيارات في موسم 2019-2020
تمّت الموافقة على قانون لوضع أوزان إضافية على السيارات في موسم 2019-2020 من بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" كجزء من الجهود الرامية إلى رفع مستويات التنافس في الفئة النموذجية اﻷولى "إل إم بي1".
أستون مارتن "سترحّب" بمشاركة محتملة لفيرشتابن في سباق لومان 24 ساعة
أوضح أندي بالمر المدير التنفيذي لدى أستون مارتن أن إمكانية مشاركة نجم الفورمولا واحد ماكس فيرشتابن لصالح المصنّع البريطاني في سباق لومان 24 ساعة لهي فكرة تستحق المناقشة.
بلانبان للتحمّل: الحارثي يسعى لرفع علم بلاده عاليًا في سباق سبا 24 ساعة
قال السائق العُماني أحمد الحارثي أنّه مستعد أكثر من أيّ وقت مضى قُبيل انطلاق السباق الأكبر ضمن منافسات كأس بلانبان للتحمّل، سبا 24 ساعة، نهاية الأسبوع الجاري. إذ يهدف إلى مواصلة صعوده إلى منصّة التتويج على غرار تأدياته في هذا الموسم.