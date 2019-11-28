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سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي
تمّت إعادة تعبيد أغلب أجزاء مسار حلبة الدرعيّة لجائزة الفورمولا إي قبيل الجولة الافتتاحيّة لموسم 2019-2020 على إثر مشاكل تصريف المياه التي واجهتها الحلبة العام الماضي.
بورشه تتوقّع بداية "صعبة" لها في الفورمولا إي في الرياض
يعتقد نيل ياني بأنّ الجولة الافتتاحيّة لموسم 2019-2020 من بطولة الفورمولا إي في الرياض ستكون "صعبة" على فريقه بورشه الذي سيُسجّل مشاركته الأولى في البطولة الكهربائيّة على حلبة مألوفة بالنسبة لبقيّة منافسيه.
إدخال تعديلات على مسار الدرعية قبل انطلاق موسم الفورمولا إي
عرفت حلبة الدرعية عدة تغييرات بالمقارنة مع ما كانت عليه في العام الماضي عندما استضافت الجولة الافتتاحية للفورمولا إي وذلك قبل أسبوع من انطلاق الموسم الجديد في العاصمة السعوديّة.
سائقو الفورمولا إي "انساقوا وراء المنافسة" خلال محاكاة السباق في فالنسيا
اعترف ميتش إيفانز أن سائقي الفورمولا إي اندمجوا بمحاكاة السباق خلال تجارب ما قبل الموسم في فالنسيا، حيث ضغطوا بشكل كبير وبجدية.
فورمولا إي: غونتر في صدارة اليوم الأخير لتجارب فالنسيا
سجّل ماكسيمليان غونتر سائق "بي ام دبليو" الزمن الأسرع للأسبوع ليتصدّر اليوم الأخير من تجارب الفورمولا إي في فالنسيا، في حين "فاز" سيباستيان بويمي بحصّة مُحاكاة السباق.
فيرن: "من المنطقي" انضمام هاميلتون ذي الاهتمامات البيئية إلى الفورمولا إي
يرى جون-إريك فيرن أنه من المنطقي انضمام لويس هاميلتون إلى الفورمولا إي بعد تعليقات بطل العالم خمس مرات في الفورمولا واحد حيال المشاكل البيئية لكوكبنا.
الفورمولا إي تتجه لإقامة محاكاة سباق ثانية في فالنسيا
ستعمل الفورمولا إي على إقامة محاكاة ثانية للسباق خلال اليوم الأخير من تجارب فالنسيا ما قبل موسم 2019-2020 المقبل.
فورمولا إي: فرينز الأسرع في القسم الصباحي من اليوم الثاني لتجارب فالنسيا
تصدر روبن فرينز الحصة الصباحية ليوم الأربعاء من تجارب ما قبل الموسم في الفورمولا إي المقامة على حلبة فالنسيا، بينما كان نيك دي فريز سائق مرسيدس من بين عدة سائقين تعرضوا لحوادث خلال الحصة.
بيرد يتقدّم على غونتر في اليوم الافتتاحيّ من تجارب الفورمولا إي في فالنسيا
تصدّر سام بيرد سائق فيرجن ريسينغ مجريات اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة لموسم 2019-2020 من بطولة الفورمولا إي في فالنسيا، في الوقت الذي تواصلت فيه مشاكل مرسيدس على سيارة نيك دي فريز.
فريق نيو يستعين بتورفي وهوا لموسم الفورمولا إي الجديد
كشف فريق نيو للفورمولا إي عن أنّ أوليف تورفي وما كينغ هواء سيدافعان عن ألوانه قبيل انطلاق التجارب التحضيريّة لموسم 2019-2020.
فورمولا إي: فريق "فيرجن ريسينغ" يحافظ على بيرد وفرينز لموسم 2019/2020
سيخوض فريق "إنفيجن فيرجن ريسينغ" غمار موسم 2019/2020 من بطولة الفورمولا إي مع ذات تشكيلته من السائقين المتألفة من سام بيرد وروبن فرينز.
كوريا "ممتنّ لنجاته" بعد حادث الفورمولا 2 المروّع
نشر خوان مانويل كوريا، الذي تعرض لحادث مروع في الفورمولا 2 على حلبة سبا شهر سبتمبر/أيلول الماضي، فيديو على منصة "إنستاغرام"، أرسل فيه تعازيه لعائلة أنطوان هوبير الذي فارق الحياة في تلك الحادثة.
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فورمولا إي: "بي أم دبليو" تحافظ على سيمز ضمن تشكيلتها للموسم المقبل
سيواصل أليكسندر سيمز مشاركته في الفورمولا إي مع فريق "بي أم دبليو" وذلك بعد أن قرر المصنّع البافاريّ الإبقاء على خدماته ضمن الفريق المصنعي لموسم 2019-2020.
فورمولا إي: مراكش عوضاً عن هونغ كونغ ضمن روزنامة موسم 2019-2020
سيتم استبدال هونغ كونغ بجولة مراكش ضمن روزنامة موسم 2019-2020 للفورمولا إي التي تضم 12 مدينة حول العالم مع 14 سباقاً.
فريق فانتوري ينتقل لاستخدام وحدة طاقة مرسيدس ويُحافظ على تشكيلة سائقيه
سيُصبح فريق فانتوري للفورمولا إي زبون مرسيدس عبر التزوّد بوحدات طاقتها لموسم 2019-2020 وسيُحافظ على تشكيلته الحاليّة المكوّنة من فيليبي ماسا وإدواردو مورتارا.
فورمولا 2: غيوتو يحرز الفوز بالسباق الثاني في سوتشي
حرم لوكا غيوتو بطل الفورمولا 2 الجديد نيك دي فريز فوزاً مزدوجاً في السباق القصير لجولة سوتشي، وذلك بعد حادثة عنيفة تسببت برفع العلم الأحمر ونقل سائقين إلى المستشفى.
نقل ماتسوشيتا ومازيبين إلى المستشفى بعد حادثٍ في الفورمولا 2
نُقل نوبوهارو ماتسوشيتا ونيكيتا مازيبين إلى المستشفى على إثر الحادث القويّ الذي تعرّضا له في السباق الثاني من جولة سوتشي للفورمولا 2.
فورمولا 3: فيبس ناشئ ريد بُل يفوز بالسباق الختامي
حقّق يوري فيبس ناشئ ريد بُل الفوز بالسباق الختامي لموسم 2019 من بطولة الفورمولا 3 في روسيا، وذلك في الوقت الذي أمّن فيه ماركوس آرمسترونغ ناشئ فيراري المركز الثاني في البطولة.
فورمولا 2: دي فريز يُتوّج باللقب بعد الفوز في سوتشي
تُوّج نيك دي فريز، الذي أمضى عقداً جديداً مع مرسيدس للمشاركة في الفورمولا إي، بلقب الفورمولا 2 بعد الفوز بسباق سوتشي لصالح فريقه آرت.
فورمولا 3: آرمسترونغ يحرز الفوز في سوتشي وشفارتزمان يحسم اللقب
أحرز روبرت شفارتزمان ناشئ فيراري لقب بطولة الفورمولا 3 عقب تحقيق المركز الثاني في السباق الأول في سوتشي خلف ماركوس آرمسترونغ صاحب المركز الأول.
رئة كوريا في تحسّن مع اختياره للجراحة بدل البتر
استعاد خوان مانويل كوريا، الذي تعرض لإصابة قوية في الحادثة التي أودت بحياة أنطوان هوبير سائق الفورمولا 2 في جولة سبا-فرانكورشان، وعيه بالكامل، حيث اختار الخوض في جراحة ترميمية لقدمه اليمنى بدلاً من بترها.
فورمولا 2: دي فريز يقتنص قطب الانطلاق الأوّل من لاتيفي في سوتشي
وسّع متصدر الترتيب العام في الفورمولا 2 نيك دي فريز صدارته عن ناشئ ويليامز نيكولاس لاتيفي بعد إحرازه قطب الانطلاق الأوّل في سوتشي.
فورمولا 3: شفارتزمان يحرز قطب الانطلاق الأول في سوتشي
أحرز روبرت شفارتزمان ناشئ فيراري قطب الانطلاق الأول لجولة سوتشي الختامية في الفورمولا 3، متقدماً ثلاثية بريما.
إندي كار: نيوغاردن يحسم اللقب وهيرتا يحرز الفوز في لاغونا سيكا
صدّ كولتون هيرتا هجمات ويل باور ليحرز الفوز بالسباق الختامي من موسم 2019 في إندي كار على حلبة لاغونا سيكا، بينما حسم نيوغاردن لقبه الثاني في السلسلة الأمريكية.