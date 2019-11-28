عرفت حلبة الدرعية عدة تغييرات بالمقارنة مع ما كانت عليه في العام الماضي عندما استضافت الجولة الافتتاحية للفورمولا إي وذلك قبل أسبوع من انطلاق الموسم الجديد في العاصمة السعوديّة.