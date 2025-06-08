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رالي News and Analysis

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دبليو آر سي: "فيا" تقدم تحديثًا بشأن الجولة الختامية في السعودية

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي فنلندا
دبليو آر سي: "فيا" تقدم تحديثًا بشأن الجولة الختامية في السعودية

رالي فنلندا: باجاري يحقق فوزه الثاني توالياً بانتصار عاطفي على أرضه

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي فنلندا
رالي فنلندا: باجاري يحقق فوزه الثاني توالياً بانتصار عاطفي على أرضه

دبليو آر سي: باجاري يحقق أول انتصار في مسيرته بعد أداء مهيمن في رالي إستونيا

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي إستونيا
دبليو آر سي: باجاري يحقق أول انتصار في مسيرته بعد أداء مهيمن في رالي إستونيا

تويوتا تشارك بسيارة هيدروجينية في رالي داكار 2027

رالي داكار
DAKR رالي داكار
تويوتا تشارك بسيارة هيدروجينية في رالي داكار 2027

دبليو آر سي: أوجييه يستفيد من متاعب نوفيل ويفوز برالي أكروبوليس

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي اليونان
دبليو آر سي: أوجييه يستفيد من متاعب نوفيل ويفوز برالي أكروبوليس

كالي روفانبيرا جاهز لاستئناف مسيرته في رياضة المحركات بعد المشكلة الصحية

سوبر فورمولا
SF سوبر فورمولا
كالي روفانبيرا جاهز لاستئناف مسيرته في رياضة المحركات بعد المشكلة الصحية

رالي اليابان: إيفانز يحقق فوزه الثاني في 2026 ويعزز صدارته للبطولة

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي اليابان
رالي اليابان: إيفانز يحقق فوزه الثاني في 2026 ويعزز صدارته للبطولة

دبليو آر سي: نوفيل ينهي صيام هيونداي عن الانتصارات في رالي البرتغال

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي البرتغال
دبليو آر سي: نوفيل ينهي صيام هيونداي عن الانتصارات في رالي البرتغال

رالي داكار 2027: أطول مسار بتاريخ الحدث في السعودية مع المزيد من الرمال

رالي داكار
DAKR رالي داكار
رالي داكار 2027: أطول مسار بتاريخ الحدث في السعودية مع المزيد من الرمال

رالي جزر الكناري: أوجييه يحقق أول فوز في موسم 2026 بعد حادث سولبرغ

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي جزر الكناري
رالي جزر الكناري: أوجييه يحقق أول فوز في موسم 2026 بعد حادث سولبرغ

بيان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حول حادث الراليات الذي أسفر عن وفاة متفرج

راليات أخرى
Misc راليات أخرى
بيان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حول حادث الراليات الذي أسفر عن وفاة متفرج

رالي كرواتيا: كاتسوتا يُحقّق الفوز بعد دراما المرحلة الأخيرة لنيفيل ولانسيا تحقق أول انتصار في فئة دبليو.آر.سي2

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي كرواتيا
رالي كرواتيا: كاتسوتا يُحقّق الفوز بعد دراما المرحلة الأخيرة لنيفيل ولانسيا تحقق أول انتصار في فئة دبليو.آر.سي2

رالي سفاري كينيا: تاكاموتو كاتسوتا يحقق فوزه الأول العاطفي في بطولة العالم للراليات

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي كينيا
رالي سفاري كينيا: تاكاموتو كاتسوتا يحقق فوزه الأول العاطفي في بطولة العالم للراليات

رالي سفاري كينيا: كاتسوتا ينهار بالبكاء بعد فوزه الأول المنتظر طويلاً في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي كينيا
رالي سفاري كينيا: كاتسوتا ينهار بالبكاء بعد فوزه الأول المنتظر طويلاً في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"

دبليو آر سي: ظهور سيارة تويوتا الجديدة في اختبارات البطولة

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
دبليو آر سي: ظهور سيارة تويوتا الجديدة في اختبارات البطولة

دبليو آر سي: إيفانز يندفع إلى الفوز مع حجز تويوتا المراكز الأربعة الأولى في رالي السويد

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي السويد
دبليو آر سي: إيفانز يندفع إلى الفوز مع حجز تويوتا المراكز الأربعة الأولى في رالي السويد

داسيا تعلن انسحابها من الراليات الصحراوية وتستبعد المشاركة في داكار 2027

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داسيا تعلن انسحابها من الراليات الصحراوية وتستبعد المشاركة في داكار 2027

رالي مونتي كارلو: أوليفر سولبرغ يهيمن ويحصد انتصارًا استثنائيًا كأصغر فائز بالحدث

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي مونتي كارلو
رالي مونتي كارلو: أوليفر سولبرغ يهيمن ويحصد انتصارًا استثنائيًا كأصغر فائز بالحدث

لوب بعد 13 ثقب إطارات في داكار: السيارات أصبحت متينة للغاية والإطارات هي الحلقة الأضعف الآن

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
لوب بعد 13 ثقب إطارات في داكار: السيارات أصبحت متينة للغاية والإطارات هي الحلقة الأضعف الآن

داكار 2026: العطيّة يُحرز لقبه السادس على متن داسيا

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داكار 2026: العطيّة يُحرز لقبه السادس على متن داسيا

رالي داكار: بينافيديس يُحقّق معجزة في المرحلة الأخيرة ويفوز في فئة الدرّاجات بفارق ثانيتين

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
رالي داكار: بينافيديس يُحقّق معجزة في المرحلة الأخيرة ويفوز في فئة الدرّاجات بفارق ثانيتين

داكار 2026: ناصر العطية يفوز بالمرحلة 12 ويعزز آمال لقبه السادس

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داكار 2026: ناصر العطية يفوز بالمرحلة 12 ويعزز آمال لقبه السادس

داكار 2026: إكستروم يقود فورد إلى ثلاثية في المرحلة الـ 11 ولاتيغان يخرج من دائرة المنافسة

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داكار 2026: إكستروم يقود فورد إلى ثلاثية في المرحلة الـ 11 ولاتيغان يخرج من دائرة المنافسة

دبليو آر سي: هيونداي تكشف عن مقاتلتها المحدّثة لموسم 2026

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
دبليو آر سي: هيونداي تكشف عن مقاتلتها المحدّثة لموسم 2026

دبليو إي سي: تويوتا تكشف عن نسخة جديدة من سيارتها الخارقة لموسم 2026 وسط تغييرات واسعة

دبليو إي سي
WEC دبليو إي سي
دبليو إي سي: تويوتا تكشف عن نسخة جديدة من سيارتها الخارقة لموسم 2026 وسط تغييرات واسعة

دبليو آر سي: أم-سبورت تكشف عن فورد بوما لموسم 2026

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
دبليو آر سي: أم-سبورت تكشف عن فورد بوما لموسم 2026

داكار 2026: سيرادوري يفوز بالمرحلة الـ 10 والعطية يستعيد صدارة الترتيب العام

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داكار 2026: سيرادوري يفوز بالمرحلة الـ 10 والعطية يستعيد صدارة الترتيب العام

داكار 2026: فورد تفرض ثنائية في الترتيب العام بعد تعثّر منافسيها

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داكار 2026: فورد تفرض ثنائية في الترتيب العام بعد تعثّر منافسيها

داكار 2026: تويوتا تحقق الثنائيّة بعد معركة محتدمة في المرحلة الثامنة

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داكار 2026: تويوتا تحقق الثنائيّة بعد معركة محتدمة في المرحلة الثامنة

داكار 2026: إيكستروم يفوز بالمرحلة السابعة بعد دراما لاتيغان المتأخرة والعطية في صدارة الترتيب العام

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داكار 2026: إيكستروم يفوز بالمرحلة السابعة بعد دراما لاتيغان المتأخرة والعطية في صدارة الترتيب العام

داكار 2026: العطية يستعيد صدارة الترتيب العام مع أول فوز له من بوابة المرحلة السادسة

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داكار 2026: العطية يستعيد صدارة الترتيب العام مع أول فوز له من بوابة المرحلة السادسة

داكار 2026: فورد تردّ بقوة وتفوز في المرحلة الخامسة لكن تويوتا تحافظ على الصدارة العامة

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داكار 2026: فورد تردّ بقوة وتفوز في المرحلة الخامسة لكن تويوتا تحافظ على الصدارة العامة

داكار 2026: لاتيغان يعصف بالمنافسين ويعتلي صدارة الترتيب العام

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داكار 2026: لاتيغان يعصف بالمنافسين ويعتلي صدارة الترتيب العام

داكار 2026: هيمنة فورد في المرحلة الثالثة مع صعود ميتش غوثري إلى صدارة الترتيب العام

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داكار 2026: هيمنة فورد في المرحلة الثالثة مع صعود ميتش غوثري إلى صدارة الترتيب العام

دبليو آر سي: تويوتا تكشف عن تصميم سيارتها الجديد لموسم 2026

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
دبليو آر سي: تويوتا تكشف عن تصميم سيارتها الجديد لموسم 2026

داكار 2026: تويوتا تكتسح المراكز الخمسة الأولى في المرحلة الثانية والعطية ينتزع الصدارة

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار 2026: تويوتا تكتسح المراكز الخمسة الأولى في المرحلة الثانية والعطية ينتزع الصدارة

داكار 2026: يزيد الراجحي يشرح خسارة الوقت والعقوبة الزمنية في بداية الرالي

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داكار 2026: يزيد الراجحي يشرح خسارة الوقت والعقوبة الزمنية في بداية الرالي

داكار 2026: دي ميفيوز يفوز أمام العطيّة بعد تراجع إكستروم في المرحلة الأولى

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داكار 2026: دي ميفيوز يفوز أمام العطيّة بعد تراجع إكستروم في المرحلة الأولى

داكار 2026: برانش يحقق فوزًا كاسحًا في فئة الدرّاجات ضمن المرحلة الأولى

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار 2026: برانش يحقق فوزًا كاسحًا في فئة الدرّاجات ضمن المرحلة الأولى

التعويضات الزمنية للدراجات في رالي داكار 2026: كيف يعمل هذا النظام؟

رالي داكار
DAKR رالي داكار
التعويضات الزمنية للدراجات في رالي داكار 2026: كيف يعمل هذا النظام؟

داكار 2026: كانيت يضرب أولاً ويفوز بالمرحلة الاستعراضية للدراجات النارية

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داكار 2026: كانيت يضرب أولاً ويفوز بالمرحلة الاستعراضية للدراجات النارية

كيف ستصمد ديفندر الجديدة أمام أسرع سيارات داكار 2026؟

رالي داكار
DAKR رالي داكار
كيف ستصمد ديفندر الجديدة أمام أسرع سيارات داكار 2026؟

داكار 2026: عودة ملاح مبتور الساق إلى الرالي الأسطوري بعد 11 شهراً من حادث غيّر حياته

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار 2026: عودة ملاح مبتور الساق إلى الرالي الأسطوري بعد 11 شهراً من حادث غيّر حياته

داكار 2026: إكستروم يتصدر ثنائية فورد في المرحلة الاستعراضية

رالي داكار
DAKR رالي داكار
داكار
داكار 2026: إكستروم يتصدر ثنائية فورد في المرحلة الاستعراضية

دبليو آر سي: أول نظرة على سيارات بطولة العالم للراليات الجديدة لموسم 2027

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
دبليو آر سي: أول نظرة على سيارات بطولة العالم للراليات الجديدة لموسم 2027

دبليو آر سي: "فيا" تكشف عن مصنّع جديد ينضم إلى البطولة في 2027

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
دبليو آر سي: "فيا" تكشف عن مصنّع جديد ينضم إلى البطولة في 2027

السعودية تشهد تتويج أوجييه بلقب تاسع قياسي وفوز نوفيل بالجولة الختامية لـ "دبليو آر سي"

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي المملكة العربية السعودية
السعودية تشهد تتويج أوجييه بلقب تاسع قياسي وفوز نوفيل بالجولة الختامية لـ "دبليو آر سي"

الكشف عن مسار رالي داكار 2026 مع تغييرات كبيرة مقارنة بالنسخ السابقة

رالي داكار
DAKR رالي داكار
الكشف عن مسار رالي داكار 2026 مع تغييرات كبيرة مقارنة بالنسخ السابقة

رالي اليابان: أوجييه يتفوّق على إيفانز في اليابان وينقل معركة اللقب إلى الجولة الأخيرة

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي اليابان
رالي اليابان: أوجييه يتفوّق على إيفانز في اليابان وينقل معركة اللقب إلى الجولة الأخيرة

دبليو آر سي: روفانبيرا يُهيمن وتويوتا تحسم لقب الصانعين في رالي أوروبا الوسطى

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي أوروبا الوسطى
دبليو آر سي: روفانبيرا يُهيمن وتويوتا تحسم لقب الصانعين في رالي أوروبا الوسطى

الدوافع وراء انتقال كالي روفانبيرا إلى سباقات المقعد الأحادي

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
سنغافورة
الدوافع وراء انتقال كالي روفانبيرا إلى سباقات المقعد الأحادي

كالي روفانبيرا يترك بطولة العالم للراليات وينتقل إلى سلسلة "سوبر فورمولا" عام 2026

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي تشيلي
كالي روفانبيرا يترك بطولة العالم للراليات وينتقل إلى سلسلة "سوبر فورمولا" عام 2026

رالي تشيلي: سيباستيان أوجييه يفوز ويتصدر الترتيب وأوليفر سولبرغ يحسم لقب دبليو آر سي2

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي تشيلي
رالي تشيلي: سيباستيان أوجييه يفوز ويتصدر الترتيب وأوليفر سولبرغ يحسم لقب دبليو آر سي2

دبليو آر سي: أوجييه يشعل سباق اللقب بانتصار مذهل في باراغواي

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي الباراغواي
دبليو آر سي: أوجييه يشعل سباق اللقب بانتصار مذهل في باراغواي

دبليو آر سي: روفانبيرا يُحرز فوزًا تاريخيًا على أرضه في سيطرة خماسية لتويوتا في فنلندا

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي فنلندا
دبليو آر سي: روفانبيرا يُحرز فوزًا تاريخيًا على أرضه في سيطرة خماسية لتويوتا في فنلندا

هيونداي تؤكد استمرارها في بطولة العالم للراليات لموسم 2026

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
هيونداي تؤكد استمرارها في بطولة العالم للراليات لموسم 2026

رالي إستونيا: سولبرغ يصدم الجميع بأول انتصار له في بطولة العالم للراليات

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي إستونيا
رالي إستونيا: سولبرغ يصدم الجميع بأول انتصار له في بطولة العالم للراليات

دبليو آر سي: أوت تاناك ينهي جفاف انتصارات هيونداي في اليونان

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي اليونان
دبليو آر سي: أوت تاناك ينهي جفاف انتصارات هيونداي في اليونان

دبليو آر سي: الموافقة على تعديلات الهيكل المُحدثة ضمن قوانين 2027

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
Rally Italy
دبليو آر سي: الموافقة على تعديلات الهيكل المُحدثة ضمن قوانين 2027

أوجييه يحقق فوزًا تاريخيًا في رالي سردينيا ويصبح الأكثر تتويجًا في تاريخ الجولة

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
Rally Italy
أوجييه يحقق فوزًا تاريخيًا في رالي سردينيا ويصبح الأكثر تتويجًا في تاريخ الجولة
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