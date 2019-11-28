أكّدت تويوتا مشاركة فرناندو ألونسو في رالي داكار 2020، إذ سيكون الإسباني جزءًا من تشكيلة تويوتا غازو ريسينغ في المملكة العربية السعودية بدءًا من الـ 5 من يناير/كانون الثاني المُقبل.