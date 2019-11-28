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أوجييه يشرح أسباب قراره مغادرة سيتروين
تكلم سيباستيان أوجييه حيال الأسباب وراء قراره بمغادرة فريق سيتروين المشارك ضمن بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" بالرغم من بقاء عام آخر ضمن عقده.
سيارة "إكستريم إي" ستشارك في رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية
ستظهر سيارة "أوديسي 21" من سلسلة "إكستريم إي" للمرة الأولى خلال إحدى فعاليات رياضة السيارات، وذلك في المرحلة الختامية لرالي داكار 2020 المقام على أراضي المملكة العربية السعودية.
رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020
أكّدت سيتروين ريسينغ رحيلها عن بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" بشكل فوري، مُصرّحةً بأنّ قرار سيباستيان أوجييه بالانتقال إلى صفوف تويوتا تركها من دون بديل مُجدٍ.
داكار 2020: فلسفة جديدة ومسار بطول 8 آلاف كيلومتر في المملكة العربية السعودية
سينطلق رالي داكار من المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في نسخة 2020 مع مسارٍ بنسبة 65 بالمئة خاضعة للتوقيت، بزيادة 5 بالمئة لناحية عدد المشاركين.
دبليو آر سي: أوجييه في طريقه لمجاورة إيفانز ضمن تشكيلة تويوتا الجديدة في 2020
سيتمّ الإعلان عن إلفين إيفانز مدافعًا عن ألوان تويوتا في بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" بحلول نهاية الأسبوع المُقبل، إذ قد ينضمّ إليه سيباستيان أوجييه ضمن تشكيلة الصانع الياباني لموسم 2020.
دبليو آر سي: سيتروين تواجه خطر الخروج من البطولة
بات مستقبل سيتروين في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" في خطر كبير، إذ يبدو أن احتمالية خروجها باتت كبيرة للغاية.
إلغاء رالي أستراليا رسمياً بسبب حرائق الغابات
تمّ إلغاء رالي أستراليا وذلك عقب المخاوف المتعلقة بانتشار الحرائق الكبيرة التي اقتربت من موقع إقامة الحدث في "كوفس هاربور".
تويوتا: تقدم ألونسو في تحضيرات داكار "أفضل من المتوقع"
كشف غلين هول مدير فريق تويوتا غازو ريسينغ جنوب أفريقيا أن تقدم فرناندو ألونسو في تحضيراته لرالي داكار "أفضل من المتوقع".
فرناندو ألونسو يشارك في رالي العُلا-نيوم في المملكة العربية السعودية
سيخوض فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد منافسات رالي العُلا-نيوم في الكروس كانتري، الجولة الثالثة من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.
فريق هيونداي يؤكّد انضمام تاناك إلى صفوفه في 2020
أكّد فريق هيونداي بأنّ السائق الإستوني أوت تاناك سينضمّ إلى صفوفه في الموسم المقبل من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".
تاناك يُحرز لقب الـ "دبليو آر سي" 2019 ونوفيل يفوز برالي كتالونيا
حقّق تييري نوفيل الفوز برالي كتالونيا بإسبانيا، الجولة الـ 13 وما قبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" لموسم 2019، إلّا أنّ الفرحة الكبرى كانت من نصيب الإستوني أوت تاناك الذي أحرز لقب البطولة.
رالي كتالونيا: نوفيل يُنهي اليوم الثاني متصدرًا بفارق 21.5 ثانية
أنهى السائق البلجيكي تييري نوفيل اليوم الثاني من منافسات رالي كتالونيا بإسبانيا، الجولة الـ 13 وما قبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" 2019 في الصدارة بفارق 21.5 ثانية عن زميله داني سوردو.
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رالي كتالونيا: نوفيل يتصدّر الفترة الصباحية من اليوم الثاني
خطف السائق البلجيكي تييري نوفيل صدارة الفترة الصباحية من اليوم الثاني من منافسات رالي كتالونيا بإسبانيا، الجولة الـ 13 وما قبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" لموسم 2019.
رالي كتالونيا: لوب يتقدّم ثلاثية هيونداي مع نهاية اليوم الأوّل
قفز سيباستيان لوب إلى صدارة رالي إسبانيا (كتالونيا) متقدّمًا ثلاثية هيونداي أمام تييري نوفيل وداني سوردو مع نهاية مجريات اليوم الأوّل.
دبليو آر سي: تاناك يتّجه لمغادرة تويوتا لصالح هيونداي في خطوة مفاجئة لموسم 2020
وقّع متصدّر ترتيب بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" أوت تاناك للقيادة لصالح هيونداي في موسم 2020 بجوار غريمه الحالي على اللقب تيييري نوفيل.
رالي كتالونيا: سوردو في الصدارة أمام نوفيل والدراما تُلاحق أوجييه
تقدّم داني سوردو إلى الصدارة أمام تييري نوفيل في ثنائية لهيونداي مع انتهاء الفترة الصباحية من اليوم الأوّل لرالي كتالونيا، في الوقت الذي تلقّت فيه آمال سيباستيان أوجييه بتحقيق اللقب ضربة موجعة.
تأكيد مشاركة ألونسو في رالي داكار 2020 في السعودية
أكّدت تويوتا مشاركة فرناندو ألونسو في رالي داكار 2020، إذ سيكون الإسباني جزءًا من تشكيلة تويوتا غازو ريسينغ في المملكة العربية السعودية بدءًا من الـ 5 من يناير/كانون الثاني المُقبل.
دبليو آر سي: سيتروين تدخل تغييرات جذرية على حزمتها الانسيابية
كشفت سيتروين عن أكبر تحديث انسيابي لسيارتها منذ بداية مشاركاتها في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" وذلك قبيل انطلاق رالي إسبانيا.
ألونسو خرج من رالي المغرب الصحراوي "بمشاعر مختلطة"
كشف فرناندو ألونسو أن مركزه الـ 26 الإجمالي لرالي المغرب الصحراوي تركه مع مشاعر مختلطة، مع اقتراب موعد اتخاذ القرار النهائي حيال مشاركته في رالي داكار 2020 المقام على أراضي المملكة العربية السعودية.
دي فيلييرز يحقّق لقب رالي المغرب بعد منافسة حامية مع ساينز
حقّق جينيل دي فيلييرز وملّاحه أليكس هار الفوز برالي المغرب بعد منافسة ثنائيّة حامية مع كارلوس ساينز حتّى النهاية، في الوقت الذي أكمل فيه فرناندو ألونسو المرحلة الأخيرة ثامنًا.
رالي المغرب: ساينز يفوز بالمرحلة الرابعة ودي فيلييرز ينتزع الصدارة
فاز كارلوس ساينز الأبّ بالمرحلة ما قبل الأخيرة من رالي المغرب اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي انتزع فيه جينيل دي فيلييرز صدارة الترتيب العام من ناصر العطيّة الذي واجه بعض المتاعب.
رالي المغرب: ساينز يفوز في المرحلة الثالثة والعطيّة يعزز صدارته
فاز كارلوس ساينز وملّاحه لوكاس كروز بالمرحلة الثالثة من رالي المغرب 2019، وذلك بعد معركة ثنائيّة حامية مع ناصر العطيّة.
رالي المغرب: ألونسو يتعرض إلى حادثة تُخرجه من المرحلة الثالثة
تعرض فرناندو ألونسو وملاحه مارك كوما إلى حادثة كُسر خلالها نظام التعليق لسيارتهما تويوتا ما اضطرّهما إلى الانسحاب من المرحلة الثالثة لرالي المغرب الصحراوي.
رالي المغرب: العطية يُواصل صدارته خلال المرحلة الثانية
استطاع ناصر العطية تصدّر المرحلة الثانية من رالي المغرب الصحراوي، الجولة الرابعة والأخيرة من كأس العالم لراليات كروس كانتري 2019، ليُعزّز من صدارته في الترتيب العام بفارق 17 دقيقة عن أقرب ملاحقيه.