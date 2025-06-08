رالي News and Analysis
دبليو آر سي: "فيا" تقدم تحديثًا بشأن الجولة الختامية في السعودية
رالي فنلندا: باجاري يحقق فوزه الثاني توالياً بانتصار عاطفي على أرضه
دبليو آر سي: باجاري يحقق أول انتصار في مسيرته بعد أداء مهيمن في رالي إستونيا
تويوتا تشارك بسيارة هيدروجينية في رالي داكار 2027
دبليو آر سي: أوجييه يستفيد من متاعب نوفيل ويفوز برالي أكروبوليس
كالي روفانبيرا جاهز لاستئناف مسيرته في رياضة المحركات بعد المشكلة الصحية
رالي اليابان: إيفانز يحقق فوزه الثاني في 2026 ويعزز صدارته للبطولة
دبليو آر سي: نوفيل ينهي صيام هيونداي عن الانتصارات في رالي البرتغال
رالي داكار 2027: أطول مسار بتاريخ الحدث في السعودية مع المزيد من الرمال
رالي جزر الكناري: أوجييه يحقق أول فوز في موسم 2026 بعد حادث سولبرغ
بيان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حول حادث الراليات الذي أسفر عن وفاة متفرج
رالي كرواتيا: كاتسوتا يُحقّق الفوز بعد دراما المرحلة الأخيرة لنيفيل ولانسيا تحقق أول انتصار في فئة دبليو.آر.سي2
رالي سفاري كينيا: تاكاموتو كاتسوتا يحقق فوزه الأول العاطفي في بطولة العالم للراليات
رالي سفاري كينيا: كاتسوتا ينهار بالبكاء بعد فوزه الأول المنتظر طويلاً في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"
دبليو آر سي: ظهور سيارة تويوتا الجديدة في اختبارات البطولة
دبليو آر سي: إيفانز يندفع إلى الفوز مع حجز تويوتا المراكز الأربعة الأولى في رالي السويد
داسيا تعلن انسحابها من الراليات الصحراوية وتستبعد المشاركة في داكار 2027
رالي مونتي كارلو: أوليفر سولبرغ يهيمن ويحصد انتصارًا استثنائيًا كأصغر فائز بالحدث
لوب بعد 13 ثقب إطارات في داكار: السيارات أصبحت متينة للغاية والإطارات هي الحلقة الأضعف الآن
داكار 2026: العطيّة يُحرز لقبه السادس على متن داسيا
رالي داكار: بينافيديس يُحقّق معجزة في المرحلة الأخيرة ويفوز في فئة الدرّاجات بفارق ثانيتين
داكار 2026: ناصر العطية يفوز بالمرحلة 12 ويعزز آمال لقبه السادس
داكار 2026: إكستروم يقود فورد إلى ثلاثية في المرحلة الـ 11 ولاتيغان يخرج من دائرة المنافسة
دبليو آر سي: هيونداي تكشف عن مقاتلتها المحدّثة لموسم 2026
دبليو إي سي: تويوتا تكشف عن نسخة جديدة من سيارتها الخارقة لموسم 2026 وسط تغييرات واسعة
دبليو آر سي: أم-سبورت تكشف عن فورد بوما لموسم 2026
داكار 2026: سيرادوري يفوز بالمرحلة الـ 10 والعطية يستعيد صدارة الترتيب العام
داكار 2026: فورد تفرض ثنائية في الترتيب العام بعد تعثّر منافسيها
داكار 2026: تويوتا تحقق الثنائيّة بعد معركة محتدمة في المرحلة الثامنة
داكار 2026: إيكستروم يفوز بالمرحلة السابعة بعد دراما لاتيغان المتأخرة والعطية في صدارة الترتيب العام
داكار 2026: العطية يستعيد صدارة الترتيب العام مع أول فوز له من بوابة المرحلة السادسة
داكار 2026: فورد تردّ بقوة وتفوز في المرحلة الخامسة لكن تويوتا تحافظ على الصدارة العامة
داكار 2026: لاتيغان يعصف بالمنافسين ويعتلي صدارة الترتيب العام
داكار 2026: هيمنة فورد في المرحلة الثالثة مع صعود ميتش غوثري إلى صدارة الترتيب العام
دبليو آر سي: تويوتا تكشف عن تصميم سيارتها الجديد لموسم 2026
داكار 2026: تويوتا تكتسح المراكز الخمسة الأولى في المرحلة الثانية والعطية ينتزع الصدارة
داكار 2026: يزيد الراجحي يشرح خسارة الوقت والعقوبة الزمنية في بداية الرالي
داكار 2026: دي ميفيوز يفوز أمام العطيّة بعد تراجع إكستروم في المرحلة الأولى
داكار 2026: برانش يحقق فوزًا كاسحًا في فئة الدرّاجات ضمن المرحلة الأولى
التعويضات الزمنية للدراجات في رالي داكار 2026: كيف يعمل هذا النظام؟
داكار 2026: كانيت يضرب أولاً ويفوز بالمرحلة الاستعراضية للدراجات النارية
كيف ستصمد ديفندر الجديدة أمام أسرع سيارات داكار 2026؟
داكار 2026: عودة ملاح مبتور الساق إلى الرالي الأسطوري بعد 11 شهراً من حادث غيّر حياته
داكار 2026: إكستروم يتصدر ثنائية فورد في المرحلة الاستعراضية
دبليو آر سي: أول نظرة على سيارات بطولة العالم للراليات الجديدة لموسم 2027
دبليو آر سي: "فيا" تكشف عن مصنّع جديد ينضم إلى البطولة في 2027
السعودية تشهد تتويج أوجييه بلقب تاسع قياسي وفوز نوفيل بالجولة الختامية لـ "دبليو آر سي"
الكشف عن مسار رالي داكار 2026 مع تغييرات كبيرة مقارنة بالنسخ السابقة
رالي اليابان: أوجييه يتفوّق على إيفانز في اليابان وينقل معركة اللقب إلى الجولة الأخيرة
دبليو آر سي: روفانبيرا يُهيمن وتويوتا تحسم لقب الصانعين في رالي أوروبا الوسطى
الدوافع وراء انتقال كالي روفانبيرا إلى سباقات المقعد الأحادي
كالي روفانبيرا يترك بطولة العالم للراليات وينتقل إلى سلسلة "سوبر فورمولا" عام 2026
رالي تشيلي: سيباستيان أوجييه يفوز ويتصدر الترتيب وأوليفر سولبرغ يحسم لقب دبليو آر سي2
دبليو آر سي: أوجييه يشعل سباق اللقب بانتصار مذهل في باراغواي
دبليو آر سي: روفانبيرا يُحرز فوزًا تاريخيًا على أرضه في سيطرة خماسية لتويوتا في فنلندا
هيونداي تؤكد استمرارها في بطولة العالم للراليات لموسم 2026
رالي إستونيا: سولبرغ يصدم الجميع بأول انتصار له في بطولة العالم للراليات
دبليو آر سي: أوت تاناك ينهي جفاف انتصارات هيونداي في اليونان
دبليو آر سي: الموافقة على تعديلات الهيكل المُحدثة ضمن قوانين 2027
أوجييه يحقق فوزًا تاريخيًا في رالي سردينيا ويصبح الأكثر تتويجًا في تاريخ الجولة