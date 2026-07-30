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فورمولا 1 News and Analysis

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كولتارد: حظ راسل السيئ في موسم 2026 يتجاوز حتى قصة فيلم "روكي"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
كولتارد: حظ راسل السيئ في موسم 2026 يتجاوز حتى قصة فيلم "روكي"

ألونسو يقود سيارته لامبورغيني الخارقة البالغة قيمتها 5.9 مليون دولار في شوارع موناكو

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
ألونسو يقود سيارته لامبورغيني الخارقة البالغة قيمتها 5.9 مليون دولار في شوارع موناكو

مرسيدس: "من المبكر جدًا" منح الأفضلية لأنتونيللي في صراع لقب 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
مرسيدس: "من المبكر جدًا" منح الأفضلية لأنتونيللي في صراع لقب 2026

حجار يصف عملية تأقلمه مع ريد بُل: "كنت أخطئ حتى في أبسط الأمور"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
حجار يصف عملية تأقلمه مع ريد بُل: "كنت أخطئ حتى في أبسط الأمور"

هل يجب على الفورمولا 1 حظر خوارزميات وحدات الطاقة؟ ولماذا تقول "فيا" إن الإجابة هي لا؟

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
هل يجب على الفورمولا 1 حظر خوارزميات وحدات الطاقة؟ ولماذا تقول "فيا" إن الإجابة هي لا؟

إكليستون: فيرستابن هو السبب الحقيقي وراء عودة جائزة هولندا الكبرى

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
إكليستون: فيرستابن هو السبب الحقيقي وراء عودة جائزة هولندا الكبرى

توست: القوانين الجديدة ألغت أفضلية سائقين مثل فيرستابن

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
توست: القوانين الجديدة ألغت أفضلية سائقين مثل فيرستابن

بيرمان يشرح كيف يستمد "ثقة هائلة" من تألق أنتونيللي وحجار في الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
بيرمان يشرح كيف يستمد "ثقة هائلة" من تألق أنتونيللي وحجار في الفورمولا 1

فاولز يشرح بالتفصيل سبب حادث كارلوس ساينز مع أوسكار بياستري في جائزة المجر الكبرى

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فاولز يشرح بالتفصيل سبب حادث كارلوس ساينز مع أوسكار بياستري في جائزة المجر الكبرى

زافناور يكشف سبب معاناة أستون مارتن في الفورمولا 1: "مشكلة بدأت قبل خمس سنوات"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
زافناور يكشف سبب معاناة أستون مارتن في الفورمولا 1: "مشكلة بدأت قبل خمس سنوات"

سائق سابق ينتقد "فيا" لعدم تحركها مبكرًا بشأن قوانين الفورمولا 1 لموسم 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
سائق سابق ينتقد "فيا" لعدم تحركها مبكرًا بشأن قوانين الفورمولا 1 لموسم 2026

لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
F1 فورمولا 1
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

مطالبات لراسل باستعادة "حالة الزخم" في صراعه على لقب الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
مطالبات لراسل باستعادة "حالة الزخم" في صراعه على لقب الفورمولا 1

سيرجيو بيريز يكشف ما يعيق كاديلاك في موسم 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
سيرجيو بيريز يكشف ما يعيق كاديلاك في موسم 2026

حلبة الأمريكتين وسيلفرستون تطلقان إعلانًا غامضًا: "نتحد معًا!"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
حلبة الأمريكتين وسيلفرستون تطلقان إعلانًا غامضًا: "نتحد معًا!"

توقعات أساطير الفورمولا 1 حول مستقبل فيرستابن؟

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
توقعات أساطير الفورمولا 1 حول مستقبل فيرستابن؟

عودة الفورمولا 1 إلى أفريقيا تتحول إلى منافسة: رواندا والمغرب والكونغو على القائمة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
عودة الفورمولا 1 إلى أفريقيا تتحول إلى منافسة: رواندا والمغرب والكونغو على القائمة

رحيل أحد أبرز موظفي أستون مارتن بعد 13 عامًا.. وويتلي قد يكون بديله

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
رحيل أحد أبرز موظفي أستون مارتن بعد 13 عامًا.. وويتلي قد يكون بديله

فوز مكلارين يعني أن معركة اللقب "لم تُحسم بعد"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
فوز مكلارين يعني أن معركة اللقب "لم تُحسم بعد"

لوكلير يكشف: "أي خطأ صغير مع السيارات الجديدة يكلفك كل شيء"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
لوكلير يكشف: "أي خطأ صغير مع السيارات الجديدة يكلفك كل شيء"

برياتوري يكشف مشروع الفورمولا 1 الذي لم يكتمل: "خططنا لإقامة جائزة نيوجيرسي الكبرى مع ترامب"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
برياتوري يكشف مشروع الفورمولا 1 الذي لم يكتمل: "خططنا لإقامة جائزة نيوجيرسي الكبرى مع ترامب"

ليبرتي ميديا تدفع ثلاثة ملايين دولار تعويضًا لجمهور جائزة لاس فيغاس الكبرى 2023

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
ليبرتي ميديا تدفع ثلاثة ملايين دولار تعويضًا لجمهور جائزة لاس فيغاس الكبرى 2023

مكلارين "تفاجأت" بيوم التصوير الذي أجرته فيراري في حلبة مدريد

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
مكلارين "تفاجأت" بيوم التصوير الذي أجرته فيراري في حلبة مدريد

المنافسة على اللقب في 2023: هذا هو هدف آودي

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
المنافسة على اللقب في 2023: هذا هو هدف آودي

أستون مارتن تبدأ تطوير سيارة 2027.. نيوي يكشف التفاصيل

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
أستون مارتن تبدأ تطوير سيارة 2027.. نيوي يكشف التفاصيل

نوريس: عودة مكلارين "أسرع من المتوقع" لكنني "أثق" بفريقي

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
نوريس: عودة مكلارين "أسرع من المتوقع" لكنني "أثق" بفريقي

ساينز يكشف وجهته المستقبلية بعد الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
ساينز يكشف وجهته المستقبلية بعد الفورمولا 1

مرسيدس "تعمّدت" تأجيل بعض التحديثات "استراتيجيًا" إلى النصف الثاني من الموسم

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
مرسيدس "تعمّدت" تأجيل بعض التحديثات "استراتيجيًا" إلى النصف الثاني من الموسم

نوريس: التركيز الوحيد في الفورمولا 1 هو "زيادة الإيرادات"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
نوريس: التركيز الوحيد في الفورمولا 1 هو "زيادة الإيرادات"

كولتارد: لاندو قدم أداءً يليق ببطل العالم في السباق الأخير

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
كولتارد: لاندو قدم أداءً يليق ببطل العالم في السباق الأخير

أستون مارتن ستكون الفريق الأكثر تطورًا خلال عامين: توقع مفاجئ من كولتارد

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
أستون مارتن ستكون الفريق الأكثر تطورًا خلال عامين: توقع مفاجئ من كولتارد

بيرمان حول شائعات أستون مارتن: "فيراري هدفي"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
بيرمان حول شائعات أستون مارتن: "فيراري هدفي"

"عدت إلى السيارة وبكيت".. أوكون يكشف تفاصيل عامه المفاجئ خارج الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
"عدت إلى السيارة وبكيت".. أوكون يكشف تفاصيل عامه المفاجئ خارج الفورمولا 1

"فيا" تكشف كواليس مشاكل قوانين 2026.. وهذا سبب عدم إمكانية التدخل مبكرًا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب بيريللي في هنغارورينغ
"فيا" تكشف كواليس مشاكل قوانين 2026.. وهذا سبب عدم إمكانية التدخل مبكرًا

بيريز يكشف كيف جعلته قيادة فيرستابن "الفطرية" سائقاً أسرع في الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
بيريز يكشف كيف جعلته قيادة فيرستابن "الفطرية" سائقاً أسرع في الفورمولا 1

نوريس يكشف كيف ساهمت منافسته الشرسة مع بياستري في تطوير مستواه في الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس يكشف كيف ساهمت منافسته الشرسة مع بياستري في تطوير مستواه في الفورمولا 1

فريد فاسور يحدد أولوية فيراري للتقدم في النصف الثاني من موسم 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فريد فاسور يحدد أولوية فيراري للتقدم في النصف الثاني من موسم 2026

زافناور: هاميلتون يتعمد الوصول متأخرًا إلى الحلبة لجذب الانتباه

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
زافناور: هاميلتون يتعمد الوصول متأخرًا إلى الحلبة لجذب الانتباه

مرسيدس: صعود مكلارين لا يمكن تفسيره بالتحديثات وحدها

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
مرسيدس: صعود مكلارين لا يمكن تفسيره بالتحديثات وحدها

شتاينر: مارك ماركيز يذكرني بلويس هاميلتون

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
شتاينر: مارك ماركيز يذكرني بلويس هاميلتون

هوندا: هدفنا هو قيادة ألونسو إلى بطولة العالم

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هوندا: هدفنا هو قيادة ألونسو إلى بطولة العالم

توتو وولف يقيّم إمكانية أن يصبح فيرستابن وأنتونيللي زميلين في مرسيدس

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
توتو وولف يقيّم إمكانية أن يصبح فيرستابن وأنتونيللي زميلين في مرسيدس

ساينز وألبون يعترفان بأن ويليامز على الأرجح لن تحقق أهدافها في 2026 رغم خطة التعافي

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ساينز وألبون يعترفان بأن ويليامز على الأرجح لن تحقق أهدافها في 2026 رغم خطة التعافي

شكاوى فيرستابن عبر راديو ريد بُل تدفع كروفت للتساؤل عن انتقال محتمل إلى مكلارين

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
شكاوى فيرستابن عبر راديو ريد بُل تدفع كروفت للتساؤل عن انتقال محتمل إلى مكلارين

بيريز يكشف كواليس "أصعب" مقعد في الفورمولا 1 إلى جانب ماكس فيرستابن

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
بيريز يكشف كواليس "أصعب" مقعد في الفورمولا 1 إلى جانب ماكس فيرستابن

فيرستابن: يجب أن يكون أداؤنا أكثر ثباتًا في النصف الثاني من الموسم

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن: يجب أن يكون أداؤنا أكثر ثباتًا في النصف الثاني من الموسم

بياستري: تغيير القوانين في 2026 كان بمثابة إعادة ضبط كاملة بالنسبة لي

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
بياستري: تغيير القوانين في 2026 كان بمثابة إعادة ضبط كاملة بالنسبة لي

ماكنيش: أداء أودي في موسمها الأول بالفورمولا 1 أفضل من المتوقع

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ماكنيش: أداء أودي في موسمها الأول بالفورمولا 1 أفضل من المتوقع

فاولز يكشف كيف "غيّر" مايكل شوماخر قواعد اللعبة في الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فاولز يكشف كيف "غيّر" مايكل شوماخر قواعد اللعبة في الفورمولا 1

ديفيد كروفت ينتقد هاميلتون: "أخطاء غير مبالية" وعقوبات كلفته الكثير

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ديفيد كروفت ينتقد هاميلتون: "أخطاء غير مبالية" وعقوبات كلفته الكثير

أودي لن تُجري أي تحديث جديد على وحدة الطاقة قبل موسم 2027

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
أودي لن تُجري أي تحديث جديد على وحدة الطاقة قبل موسم 2027

شتاينر: أودي قد تكون وجهة محتملة لراسل في موسم 2028

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
شتاينر: أودي قد تكون وجهة محتملة لراسل في موسم 2028

غاسلي: تحديثات ألبين في جائزة هولندا الكبرى "حاسمة" لموسم 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
غاسلي: تحديثات ألبين في جائزة هولندا الكبرى "حاسمة" لموسم 2026

حجار: من المطمئن أن ماكس وأنا نقدم الملاحظات نفسها للفريق

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
حجار: من المطمئن أن ماكس وأنا نقدم الملاحظات نفسها للفريق

راسل: لم أمر بموسم كهذا طوال مسيرتي في السباقات عمومًا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
راسل: لم أمر بموسم كهذا طوال مسيرتي في السباقات عمومًا

أستون مارتن تُكمل يوم تصوير مع محرك هوندا المطور

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
أستون مارتن تُكمل يوم تصوير مع محرك هوندا المطور

بيريللي ستعتمد على بيانات 2017 مع عودة الفورمولا 1 إلى سيبانغ

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
بيريللي ستعتمد على بيانات 2017 مع عودة الفورمولا 1 إلى سيبانغ

هاميلتون بثقة: "سأعود أقوى في النصف الثاني من الموسم!"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هاميلتون بثقة: "سأعود أقوى في النصف الثاني من الموسم!"

ثقتي كاملة في جورج: وولف حول وضع سائقَيه ضمن صفوف مرسيدس

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ثقتي كاملة في جورج: وولف حول وضع سائقَيه ضمن صفوف مرسيدس

الاستعدادات لموسم 2027 تنطلق.. كيف ستبدو روزنامة الفورمولا 1 في العام المقبل؟

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
الاستعدادات لموسم 2027 تنطلق.. كيف ستبدو روزنامة الفورمولا 1 في العام المقبل؟
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