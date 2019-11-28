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"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
سيتعيّن على فرق الفورمولا واحد استخدام نظام استشعار ثانٍ لتدفّق الوقود في الموسم المقبل من بطولة العالم للفورمولا واحد في ظلّ تعزيز "فيا" جهودها لمنع استغلال القوانين لتحقيق مكاسب في الأداء.
هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
اعترف لويس هاميلتون أنّ التقدّم الذي أحرزته هوندا مع محرّكها يؤسس معركة "جديّة" محتملة بين ثلاثة مصنّعين على لقب موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
ربما تسجّل ريد بُل أرقامًا قياسية في الفورمولا واحد مع توقّفاتها السريعة لتغيير الإطارات، لكنّها باتت الآن كذلك أوّل فريق يُكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية.
فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
أبدت فيراري حاجتها لتوضيح "ما هو سخيف" في المنافسة بين شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل، وذلك عقب حادثة التصادم التي جمعتهما نهاية الأسبوع الماضي، لكنّها ليست مهتمة بتكرار التكتيكات السابقة لمرسيدس مع سائقيها.
مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن الأفضلية التي تمتعت بها سيارة العلامة النمساوية على المقاطع المستقيمة في البرازيل تعود إلى مستويات الارتكازية وكذلك إلى قوة المحرك.
مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل
سيُراجع فريق مرسيدس للفورمولا واحد طريقة توفيره للطاقة عندما يُحاول في المرّة المقبلة الإقدام على التوقّف الأبكر من أجل التجاوز، وذلك بعد أن تسبّب تجاوز ماكس فيرشتابن في غضب لويس هاميلتون خلال جائزة البرازيل الكبرى.
تأكيد مشاركة أوكون مع رينو في تجارب أبوظبي
أكّد فريق رينو المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد أنّ الفرنسيّ إستيبان أوكون سينضمّ بشكلٍ رسمي لصفوفه في الثاني من ديسمبر/كانون الأوّل المقبل، أي بعد يومٍ واحد من جائزة أبوظبي الكبرى.
فيرشتابن: المعركة في مواجهة بطل عالم دائماً ما تكون "مُرضية"
قال ماكس فيرشتابن أنّه هو ولويس هاميلتون احترما بعضهما البعض ضمن معركتها على صدارة جائزة البرازيل الكبرى، وأنّ المعركة مع بطل العالم للفورمولا واحد "دائمًا ما تكون مُرضِيةً أكثر".
فيراري "عادلت تقريبًا" أداء ريد بُل في المنعطفات للمرّة الأولى
قال فريق فيراري أنّ تقلّص سرعته على الخطوط المستقيمة في جائزة البرازيل الكبرى يعود إلى الحزمة الانسيابيّة التي ساهمت في "معادلته تقريبًا" لأداء غريمته ريد بُل في المنعطفات.
شتاينر: مشكلة "لا تصدق" في وحدة استعادة الطاقة الحركية كلفتنا فرصة المنصة في البرازيل
كشف غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن مشكلة غريبة في وحدة استعادة الطاقة الحركية "أم جي يو - كيه" كلفت العلامة الأمريكية فرصة المنافسة على منصة التتويج في سباق جائزة البرازيل الكبرى.
سباق البرازيل "الفوضوي" أفسد نهاية أسبوع أليسون كقائد للفريق مع غياب وولف
قال جايمس أليسون المديؤ التقني لدى مرسيدس أنّ استمتع بكونه عضو الفريق الأكبر منصبًا من بين الحاضرين في جائزة البرازيل الكبرى - مع تغيّب توتو وولف عن هذه الجولة - لكنّه اعترف بأنّ السباق الفوضوي أفسد في النهاية تلك المتعة عليه، مع حصلو لويس هاميلتون على المركز السابع وانسحاب فالتيري بوتاس.
بوتاس يواجه خطر التراجع على شبكة الانطلاق في أبوظبي
لا يعلم فريق مرسيدس بعد إذا ما كان سائقه فالتيري بوتاس سيكون بحاجة لمواجهة عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في أبوظبي بعد انسحابه من سباق جائزة البرازيل الكبرى جرّاء مشكلة على محرّكه.
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هورنر: التخلّص من الضغط الكبير أحد أسباب عودة غاسلي إلى أفضل مستوياته
اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ عودة بيير غاسلي إلى أفضل مستوى له في الفورمولا واحد أتت جرّاء "الارتياح" الذي شعر به بعد تخلّصه من الضغط الشديد الذي كان على عاتقه عندما كان في صفوف الفريق الأساسي للعلامة النمساوية.
براون: على فيتيل ولوكلير "التعلم من هاميلتون"
يرى روس براون المدير الرياضي للفورمولا واحد أنه يتوجب على سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير التعلم من مقاربة لويس هاميلتون والتحلي بالصدق بشكل أكبر حيال أخطائهما.
بينوتو: فيراري "محظوظة" لتصادم فيتيل ولوكلير هذا الموسم
يرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن العلامة الإيطالية "محظوظة" لتصادم سائقَيها سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير هذا الموسم، كي يحظيا بفرصة تصفية الأجواء بينهما قبل موسم 2020 المقبل.
ساينز: البرازيل "بالتأكيد" أفضل سباق لي في الفورمولا واحد
لا يعتري كارلوس ساينز أيّ شك بأنّ شقّ طريقه من آخر الترتيب مُحرزًا أوّل منصّة تتويج له في الفورمولا واحد في البرازيل يُمثّل أفضل سباق خاضه في حياته.
ريكاردو غير منزعج من أداء ريد بُل-هوندا "المثير للإعجاب" في البرازيل
أصرّ سائق رينو دانيال ريكاردو على أنّه سعيد للغاية وليس منزعجًا من أداء ريد بُل-هوندا "المثير للإعجاب" في البرازيل، حيث أحرز زميله السابق ماكس فيرشتابن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية في مسيرته على حلبة إنترلاغوس.
فيرشتابن: منصة تتويج غاسلي في البرازيل "مذهلة"
وصف ماكس فيرشتابن أول منصة التتويج يحرزها بيير غاسلي في سباق جائزة البرازيل الكبرى "بالمذهلة"، بينما وصفها لويس هاميلتون "بالرائعة للغاية" وذلك بعد إعادة الفرنسي إلى تورو روسو منتصف الموسم بعد أن كان يجاور فيرشتابن ضمن صفوف ريد بُل.
ماسي: الرافعة سبب دخول سيارة الأمان بعد توقّف سيارة بوتاس في البرازيل
قال مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أنّ قرار إدخال سيارة الأمان عندما انسحب فالتيري بوتاس بسبب توقّف سيارته في سباق البرازيل كان ردّة فعل طبيعية لاستخدام الرافعة، وأنّ سيارة الأمان الافتراضية ما كانت لتكون خطوة مناسبة في ذلك الموقف.
الفورمولا واحد تدرس تغيير القوانين لتكرار سحر إعادة الانطلاقة في البرازيل
قال روس براون المدير الرياضي للفورمولا واحد أنّ القائمين على البطولة سينظرون في إمكانيّة إدخال تعديلات على القوانين في المستقبل لمحاولة إعادة ذلك النوع من إعادة الانطلاقات الذي شهده سباق جائزة البرازيل الكبرى.
تحليل السباق: كيف دفعت ريد بُل غريمتها مرسيدس لارتكاب الأخطاء في البرازيل؟
بعد خسارتهما في الوتيرة والمنافسة المباشرة، ارتكب لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس الكثير من الأخطاء في سباق البرازيل في ظلّ سعيهما للردّ على براعة ماكس فيرشتابن وريد بُل-هوندا.
كوبتسا "لم يكن بمقدوره فعل شيء" في واقعته مع فيرشتابن في سباق البرازيل
وجّه روبرت كوبتسا اعتذارًا لماكس فيرشتابن على إثر الوقوف في طريقه بينما كان الهولندي يغادر خطّ الحظائر خلال سباق جائزة البرازيل الكبرى، لكنّه قال بأنّه لم يُدرك مدى قُرب غريمه من فريق ريد بُل.
فيا: هاميلتون اختار عدم الدفاع عن نفسه أمام الحكام في البرازيل
تمت معاقبة لويس هاميلتون سائق مرسيدس من قبل حكّام السباق عقب حادثته مع أليكسندر ألبون خلال اللفة ما قبل الأخيرة من سباق إنترلاغوس، خلال محاولته تجاوز سائق ريد بُل.
ريد بُل: إرسال خبيرة الاستراتيجيات لمنصة التتويج جائزة على "قرارها الشجاع" في البرازيل
أكد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن إرسال هانا شميتز خبيرة الاستراتيجيات لدى ريد بُل إلى منصة تتويج سباق جائزة البرازيل الكبرى كان جائزة لها "على قرارها الشجاع" والذي ساعد ماكس فيرشتابن على تحقيق الفوز في إنترلاغوس.