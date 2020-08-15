وولف يعتقد بأنّ فيرشتابن الأوفر حظًا للفوز في برشلونة

تمكّنت السهام الفضيّة من السيطرة من جديد على التجارب التأهيلية عبر حجز لويس هاميلتون للخانة الأولى على شبكة الانطلاق في برشلونة أمام زميله بالفريق فالتيري بوتاس.

ولكن الفريق لا يزال حذرًا من التهديد الذي بإمكان فيرشتابن أن يُشكّله لا سيما وأنّ سائق ريد بُل نجح الأسبوع الماضي في تحقيق الفوز في بريطانيا مستفيدًا من معاناة مرسيدس مع الإطارات. وسينطلق الهولندي من المركز الثالث على شبكة الانطلاق.

كما أشارت بيانات محاكاة السباق يوم أمس الجمعة إلى أنّ المعركة ستكون متقاربة في السباق على الرغم من الفارق بلغ 0.7 ثانية بين مرسيدس وفيرشتابن مع نهاية التجارب التأهيلية.

وقال وولف "إنّ التشابه الوحيد بين سيلفرستون وبرشلونة هذا الأسبوع يتمثّل في درجات الحرارة. المسار نفسه مختلفٌ تمامًا، لذلك لا نتوقّع حدوث نفس مشاكل التحبحب في الإطارات كما حدث في سيلفرستون، ولكن مع ذلك، سيكون هناك مشكلة في ارتفاع درجة حرارة الإطارات وتآكلها".

وأضاف "أعتقد بأنّ سيارة ريد بُل تتميّز في مثل هذه الظروف. على أيّ حال، أرى بأنّ العمل الذي قمنا به خلال الأسبوع، ومن يوم أمس إلى اليوم كان جيدًا. لقد تحسنّا وهذا هو الأهمّ. آمل أن نتمكّن في زيادة الصعوبة على فيرشتابن".

واختتم "بالتأكيد يجب النظر إلى فيرشتابن على أنه الأوفر حظًا للفوز استنادًا إلى محاكاة السباق بالأمس".