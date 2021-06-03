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لوكلير يتوقع عودة فيراري "إلى الواقع" بعد "أداء قوي لمرة واحدة" في موناكو

من قبل:
, محرر

قال شارل لوكلير أن فريقه فيراري "سيعود إلى الواقع" بعد تحقيق قطب انطلاق أول مفاجئ في موناكو، التي امتلك فيها الحصان الجامح وتيرة قوية يرى لوكلير أنها "لمرة واحدة". 

لوكلير يتوقع عودة فيراري "إلى الواقع" بعد "أداء قوي لمرة واحدة" في موناكو

أمضت فيراري الجولات الأربع الأولى للموسم تنافس مكلارين على صدارة معركة فرق الوسط في الفورمولا واحد، لكنها قدمت وتيرة قوية للغاية على حلبة موناكو منخفضة السرعة.

وحقق لوكلير قطب الانطلاق الأول لصالح فيراري وللمرة الأولى منذ جائزة المكسيك الكبرى 2019، لكنه فشل في المشاركة بالسباق نظراً لعواقب الحادثة التي تعرض لها مباشرة بعد تسجيل زمنه الأسرع في التصفيات.

وأنهى كارلوس ساينز زميله في فيراري، السباق بالمركز الثاني، مهدياً فيراري منصة التتويج الأولى والنتيجة الأفضل لها حتى الآن هذا الموسم.

لكن لوكلير أشار إلى أن هذا ليس علامة على قدرة فيراري في منافسة ريد بُل ومرسيدس.

فقال: "أعتقد أننا سنعود إلى الواقع الآن".

وأكمل: "شهدت موناكو وتيرة قوية لنا لمرة واحدة. نافسنا على الفوز، وذلك كان أمراً مذهلاً وعاملاً محفزاً للجميع في الفريق".

وتابع: "لكن الآن، مع المقاطع المستقيمة الطويلة والسرعة الأعلى هنا، حتى مع المنعطفات البطيئة، أعتقد أننا سنعود إلى مستوانا التنافسي الاعتيادي قبل موناكو".

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وحين سُئِل إن كانت هناك حلبات قد تشهد وتيرة قوية لفيراري مثل موناكو، أجاب لوكلير: "الجواب الأبسط هو أنني أشعر أن أداءنا القوي في موناكو لن يتكرر".

وأكمل: "لو نظرنا إلى الروزنامة، أعتقد أن الحلبة الأقرب ستكون سنغافورة ربما".

وتابع: "لكن حينها سواء أكنا تنافسيين أم لا، لا أدري كيف ستكون الظروف مع الرطوبة وغير ذلك. كما أن الحرارة هناك أعلى قليلاً".

واسترسل: "لكن لو نظرنا إلى خصائص الحلبة، أعتقد أن سنغافورة هي الأقرب".

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وعبر لوكلير عن ثقته بالتحديثات الانسيابية لسيارته فيراري، مشيراً إلى أنها توفر مستوى جيداً من التوازن ضمن المنعطفات البطيئة.

فقال: "نعتقد أن الانسيابية، حتى اليوم، تمثل نقطة قوة".

وأكمل: "لذا، ضمن المنعطفات البطيئة، يتعلق الأمر بتناغم الهيكل والانسيابية لتقديم الأداء الجيد. التوازن كذلك جيد للسيارة ضمن المنعطفات البطيئة، وذلك ما يساعدنا أيضاً".

وتابع: "كان أداؤنا ضمن المنعطفات البطيئة في موناكو أفضل من جميع المنعطفات البطيئة للحلبات السابقة، لذا أعتقد أن هناك عوامل إضافية تجعل من موناكو مناسبة لنا أكثر، وعلينا فهم السبب".

واختتم: "لكن كما قلت، كان الأداء في موناكو لمرة واحدة، ولا يجب علينا تعليق آمال كبيرة عليه".

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قائمة الفرق سكوديريا فيراري
الكاتب خلدون يونس

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