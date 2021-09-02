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روزبرغ: الوضع ضمن فريق مرسيدس قد يصبح "محتدماً" في حال انضمام راسل

من قبل:
, محرر

يرى نيكو روزبرغ أن مناخ العمل ضمن فريق مرسيدس قد يصبح "محتدماً" في حال قررت السهام الفضية ضمّ جورج راسل ليجاور لويس هاميلتون بدءاً من موسم 2022 المقبل.

روزبرغ: الوضع ضمن فريق مرسيدس قد يصبح "محتدماً" في حال انضمام راسل

من المتوقع أن تعلن مرسيدس عن تشكيلتها من السائقين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث كانت تقيم خيارها بين الإبقاء على سائقها الحالي فالتيري بوتاس أو ضمّ راسل سائق ويليامز.

وتشارك مرسيدس بتشكيلة ثابتة منذ موسم 2017، حين انضم بوتاس إلى الفريق كبديل عن بطل العالم المعتزل حينها نيكو روزبرغ.

وكان التوتر قد تصاعد إلى مستويات مرتفعة للغاية بين روزبرغ وهاميلتون خلال الفترة التي جمعتهما كزميلين، حيث تعرضا إلى عدة حوادث على المسار.

وأدى خروج روزبرغ إلى تغيير في ديناميكية العمل ضمن مرسيدس، إذ كانت علاقة العمل بين هاميلتون وبوتاس أكثر ثباتاً. ونجح الفريق بتحقيق الفوز بجميع الألقاب منذ ذلك الموسم حتى الآن.

وأثنى هاميلتون على بوتاس واصفاً إياه بأفضل زميل له في الفورمولا واحد، كما صرّح سابقاً أن التشكيلة الحالية "لا تحتاج إلى تغيير بالضرورة".

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جائزة هولندا الكبرى في زاندفورت، أوضح روزبرغ أن كلا السائقين يستحق المقعد إلى جانب هاميلتون، لكن تواجد راسل يمثل خياراً أكثر حماسةً وقد يحمل تحدياتٍ إضافية.

فقال: "سواء أكان فالتيري أم جورج، كلاهما يستحق المقعد".

وأكمل: "فالتيري كان يقوم بعمل جيد للغاية مع مرسيدس. بالطبع، لم تسر الأمور لصالحه هذا الموسم، لكن بشكل عام، لقد قام بالعمل المطلوب من قبل مرسيدس".

وتابع: "سنرى قرارهم قريباً. فالتيري قد يكون خياراً أسهل، لأنهم يعرفونه جيداً. جورج ربما يمثل خياراً أكثر حماسة. سنرى كيف ستسير الأمور".

وأردف: "نعم، لو قرروا ضم جورج، فإن المعركة الداخلية ضمن صفوف مرسيدس ستصبح مختلفة، وربما أكثر احتداماً".

جورج راسل، ويليامز يحرز المركز الثاني في سباق بلجيكا

جورج راسل، ويليامز يحرز المركز الثاني في سباق بلجيكا

تصوير: صور موتورسبورت

وحين سُئِل عن احتمالية حصول توتر في العلاقة بين راسل وزميله الأكثر خبرة هاميلتون، أجاب روزبرغ بأنه "لا يمتلك فكرة"، لكنه أشار إلى أن مسيرة راسل قد تنتقل من النقيض إلى النقيض مع انتقاله إلى أحد فرق الصدارة.

فقال: "إن حصل يوماً ما على مقعد إلى جانب لويس، فمن المستحيل التنبؤ بكيفية تصرفه ضمن مثل تلك الظروف".

وتابع: "إنه وضع مختلف للغاية، مختلف بشكل كبير، فجأة تجد نفسك على متن سيارة قادرة على تحقيق الانتصارات في كل سباق، وأنت تنافس أفضل السائقين على الإطلاق، سائقٌ موجود ضمن القمة طوال السنوات الثمانية الماضية".

واختتم: "إنه وضع مختلف للغاية. لذا فالأمر يختلف حقاً من سائق لآخر فيما يتعلق بكيفية التعامل مع زميله ضمن الفريق".

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