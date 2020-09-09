الكشف عن الألوان الجديدة لسيارة فيراري احتفاءً بسباقها الـ 1000 في موجيللو
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كشف فريق فيراري عن الألوان المميزة التي سيعتمدها على سيارته خلال سباقه رقم 1000 في سباقات الفورمولا واحد نهاية الأسبوع الجاري على حلبة موجيللو الإيطالية.
كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، فإنّ فيراري ستظهر بألوانٍ مختلفة خلال السباق الـ 1000 الذي سيُقام ضمن فعاليات جائزة توسكانا الكبرى.
وأعلن الفريق اليوم الأربعاء بأنّ سيارته "أس.أف1000" ستظهر باللّون العنّابي الذي تمّ استخدامه على سيارات فيراري 125 التي شاركت بالبطولة للمرّة الأولى في العام 1950.
كما تمّ وضع شعار "1000 جائزة كبرى" على غطاء محرك السيارة، حيث سيعتمد كذلك ثنائي الفريق سيباستيان فيتيل وشارل بزّة بألوانٍ جديدة.
سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير
تصوير: Ferrari
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
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|جائزة توسكانا الكبرى
|الكاتب
|خضر الراوي
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الكشف عن الألوان الجديدة لسيارة فيراري احتفاءً بسباقها الـ 1000 في موجيللو
المشاركات
التعليقات
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