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فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى أخبار

هاميلتون يشعر أنه "بطيء بعض الشيء" بعد تجارب الجمعة الحرة في قطر

قال لويس هاميلتون أنه يشعر بأنه "بطيء بعض الشيء" بالمقارنة مع منافسيه بعد التجارب الحرة لليوم الجمعة في جائزة قطر الكبرى.

هاميلتون يشعر أنه "بطيء بعض الشيء" بعد تجارب الجمعة الحرة في قطر

توجّه هاميلتون إلى نهاية الأسبوع في قطر بمعنويات مرتفعة بعدما شقّ طريقه ببراعة من المركز العاشر ليفوز بسباق البرازيل يوم الأحد الماضي، ليقلّص بذلك الفارق مع متصدر الترتيب وغريمه على اللقب ماكس فيرشتابن إلى 14 نقطة.

وقد شهدت التجارب الحرة اليوم على حلبة لوسيل الدولية  تصدّر كلّ من فيرشتابن وزميل هاميلتون ضمن صفوف مرسيدس فالتيري بوتاس لحصّتي التجارب الأولى والثانية تواليًا.

فيما أكمل هاميلتون التجارب الأولى بفارق 0.7 ثانية خلف فيرشتابن، وتواجد على بُعد أكثر من 4 أعشار الثانية عن بوتاس في الحصة الثانية، ليُنهي اليوم في المركز الرابع على جدول الأزمنة.

هذا وواجه السائقون تحديًا إضافيًا تمثّل في ضبط إعدادات سياراتهم اليوم الجمعة حيث أن ليس لديهم بيانات سابقة للعمل عليها في قطر، مع اعتراف هاميلتون بأنه ما يزال لا يشعر براحة كاملة على السيارة.

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حيث قال: "لا أعلم حتى قدر الفارق، لكنني خارج المنافسة. لست حتى قريبًا بكل تأكيد".

وأوضح هاميلتون بأنه "لا يملك فكرة" عمّا إذا سينافس جنبًا إلى جنب مع فيرشتابن مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع بعد معركتهما المحتدمة في البرازيل.

فقال: "كما قلت، أشعر أنني بطيء بعض الشيء، لذلك أنا بحاجة لمعرفة أسباب ذلك الليلة".

هذا ولم يرغب كلا السائقين التعليق على قرار المراقبين الأخير برفض طلب مرسيدس مراجعة واقعة المنعطف الرابع في البرازيل الذي تم الإعلان عنه قُبيل التجارب الحرة الثانية اليوم.

إذ قال هاميلتون: "ليس لديّ رأي في ذلك، كوني لم أكن جزءًا منه، وكنت أركّز على خوض نهاية الأسبوع الخاصة بي".

فيما أضاف فيرشتابن أنه كان من "الرائع" اتّخاذ القرار في النهاية، لكنه شعر بأنه كان "قرارًا متوقّعًا".

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