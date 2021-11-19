بوتاس يتقدّم على غاسلي في التجارب الحرّة الثانية في لوسيل

بعد حصولهم على مذاقهم الأوّل لحلبة لوسيل في الحصّة الأولى، بدا جميع السائقين مستمتعين بالتحدي الذي يفرضه المسار والسرعات العالية التي يعبرون بها المنعطفات.

وتواصل العبور على الحفف من مختلف السائقين وهو ما كان يتسبّب في بعض الضرر المتواتر، حيث قال أنطونيو جيوفينازي على سبيل المثال: "تفقّدوا أرضيّة السيارة، لقد عبرت على الحفف".

في المقابل طلب سيرجيو بيريز من مهندسه تغيير حاجب خوذته بآخر شفاف أكثر متذمّرًا من مستويات الرؤية.

ولُوحظ تحرّك الرفرفة العلويّة لسيارة ريد بُل خلال الطلعة الأولى، حيث شرع الفريق في العمل عليها لحلّها.

وأمضى السائقون النصف الأوّل من الحصّة في اختبار إطارات "ميديوم" و"هارد"، وذلك قبل الانتقال إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة التجارب التأهيليّة لاحقًا، بالرغم من أنّ الزحام فرض بعض المشاكل.

وشرعت إدارة السباق في شطب الأزمنة المخالفة هذه المرّة، حيث شُطب زمن بوتاس الأسرع على إطارات "سوفت" في تلك المرحلة، لكنّه عاد لتسجيل زمن سريع آخر إثر ذلك.

وكان ذلك الزمن البالغ 1:23.148 دقيقة كافيًا لوضعه في صدارة الحصّة، وبشكلٍ لافت فقد واصل غاسلي أداءه المثير بحلوله ثانيًا على بُعد 0.209 ثانية عن الصدارة، وقد يفرض الفرنسي تحديًا نهاية هذا الأسبوع.

وذهب المركز الثالث إلى ماكس فيرشتابن الذي عانى لمجاراة زمن بوتاس في المقطعين الأوّل والثاني بشكلٍ غريب، ليُكمل الحصّة على بُعد 0.350 ثانية عنه.

وحلّ هاميلتون رابعًا بعد أن فشل هو الآخر في تحقيق تقدّم كبير على إطارات "سوفت" في لفّته السريعة الأخيرة ليكون أبطأ بـ 0.422 ثانية من زميله.

وقدّم لاندو نوريس وتيرة أقوى بكثيرٍ في هذه الحصّة ليحلّ خامسًا أمام لانس سترول ويوكي تسونودا.

وتواصلت معاناة بيريز بعد اكتفائه بالمركز الثامن ليترك زميله فيرشتابن وحيدًا في الأمام في مواجهة سيارتَي مرسيدس.

وبعد معاناته من الزحام إثر إعاقته من قبل هاميلتون ومن ثمّ بيريز، حلّ سيباستيان فيتيل تاسعًا، في حين أكمل كارلوس ساينز الإبن الحصّة عاشرًا لصالح فيراري.

نتيجة الحصّة: