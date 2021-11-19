بوتاس يتقدّم على غاسلي في التجارب الحرّة الثانية في لوسيل
سجّل الفنلندي فالتيري بوتاس الزمن الأسرع في عطلة نهاية هذا الأسبوع حتّى الآن ليتصدّر التجارب الحرّة الثانية من جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد مُتقدّمًا على بيير غاسلي نجم الجمعة.
بعد حصولهم على مذاقهم الأوّل لحلبة لوسيل في الحصّة الأولى، بدا جميع السائقين مستمتعين بالتحدي الذي يفرضه المسار والسرعات العالية التي يعبرون بها المنعطفات.
وتواصل العبور على الحفف من مختلف السائقين وهو ما كان يتسبّب في بعض الضرر المتواتر، حيث قال أنطونيو جيوفينازي على سبيل المثال: "تفقّدوا أرضيّة السيارة، لقد عبرت على الحفف".
في المقابل طلب سيرجيو بيريز من مهندسه تغيير حاجب خوذته بآخر شفاف أكثر متذمّرًا من مستويات الرؤية.
ولُوحظ تحرّك الرفرفة العلويّة لسيارة ريد بُل خلال الطلعة الأولى، حيث شرع الفريق في العمل عليها لحلّها.
وأمضى السائقون النصف الأوّل من الحصّة في اختبار إطارات "ميديوم" و"هارد"، وذلك قبل الانتقال إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة التجارب التأهيليّة لاحقًا، بالرغم من أنّ الزحام فرض بعض المشاكل.
وشرعت إدارة السباق في شطب الأزمنة المخالفة هذه المرّة، حيث شُطب زمن بوتاس الأسرع على إطارات "سوفت" في تلك المرحلة، لكنّه عاد لتسجيل زمن سريع آخر إثر ذلك.
وكان ذلك الزمن البالغ 1:23.148 دقيقة كافيًا لوضعه في صدارة الحصّة، وبشكلٍ لافت فقد واصل غاسلي أداءه المثير بحلوله ثانيًا على بُعد 0.209 ثانية عن الصدارة، وقد يفرض الفرنسي تحديًا نهاية هذا الأسبوع.
وذهب المركز الثالث إلى ماكس فيرشتابن الذي عانى لمجاراة زمن بوتاس في المقطعين الأوّل والثاني بشكلٍ غريب، ليُكمل الحصّة على بُعد 0.350 ثانية عنه.
وحلّ هاميلتون رابعًا بعد أن فشل هو الآخر في تحقيق تقدّم كبير على إطارات "سوفت" في لفّته السريعة الأخيرة ليكون أبطأ بـ 0.422 ثانية من زميله.
وقدّم لاندو نوريس وتيرة أقوى بكثيرٍ في هذه الحصّة ليحلّ خامسًا أمام لانس سترول ويوكي تسونودا.
وتواصلت معاناة بيريز بعد اكتفائه بالمركز الثامن ليترك زميله فيرشتابن وحيدًا في الأمام في مواجهة سيارتَي مرسيدس.
وبعد معاناته من الزحام إثر إعاقته من قبل هاميلتون ومن ثمّ بيريز، حلّ سيباستيان فيتيل تاسعًا، في حين أكمل كارلوس ساينز الإبن الحصّة عاشرًا لصالح فيراري.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|27
|1:23.148
|232.934
|2
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|27
|1:23.357
|0.209
|0.209
|232.350
|3
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|20
|1:23.498
|0.350
|0.141
|231.957
|4
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|25
|1:23.570
|0.422
|0.072
|231.757
|5
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|24
|1:23.632
|0.484
|0.062
|231.585
|6
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|26
|1:23.705
|0.557
|0.073
|231.384
|7
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|هوندا
|28
|1:23.735
|0.587
|0.030
|231.301
|8
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|هوندا
|20
|1:23.787
|0.639
|0.052
|231.157
|9
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|27
|1:24.020
|0.872
|0.233
|230.516
|10
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|28
|1:24.033
|0.885
|0.013
|230.480
|11
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|29
|1:24.041
|0.893
|0.008
|230.458
|12
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|25
|1:24.056
|0.908
|0.015
|230.417
|13
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|23
|1:24.095
|0.947
|0.039
|230.310
|14
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|24
|1:24.135
|0.987
|0.040
|230.201
|15
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|فيراري
|26
|1:24.631
|1.483
|0.496
|228.852
|16
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|مرسيدس
|27
|1:24.954
|1.806
|0.323
|227.982
|17
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|23
|1:25.072
|1.924
|0.118
|227.665
|18
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|28
|1:25.209
|2.061
|0.137
|227.299
|19
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|27
|1:25.575
|2.427
|0.366
|226.327
|20
|9
|نيكيتا مازيبين
|هاس
|فيراري
|0
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