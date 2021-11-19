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بوتاس يتقدّم على غاسلي في التجارب الحرّة الثانية في لوسيل

سجّل الفنلندي فالتيري بوتاس الزمن الأسرع في عطلة نهاية هذا الأسبوع حتّى الآن ليتصدّر التجارب الحرّة الثانية من جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد مُتقدّمًا على بيير غاسلي نجم الجمعة.

بوتاس يتقدّم على غاسلي في التجارب الحرّة الثانية في لوسيل

بعد حصولهم على مذاقهم الأوّل لحلبة لوسيل في الحصّة الأولى، بدا جميع السائقين مستمتعين بالتحدي الذي يفرضه المسار والسرعات العالية التي يعبرون بها المنعطفات.

وتواصل العبور على الحفف من مختلف السائقين وهو ما كان يتسبّب في بعض الضرر المتواتر، حيث قال أنطونيو جيوفينازي على سبيل المثال: "تفقّدوا أرضيّة السيارة، لقد عبرت على الحفف".

في المقابل طلب سيرجيو بيريز من مهندسه تغيير حاجب خوذته بآخر شفاف أكثر متذمّرًا من مستويات الرؤية.

ولُوحظ تحرّك الرفرفة العلويّة لسيارة ريد بُل خلال الطلعة الأولى، حيث شرع الفريق في العمل عليها لحلّها.

وأمضى السائقون النصف الأوّل من الحصّة في اختبار إطارات "ميديوم" و"هارد"، وذلك قبل الانتقال إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة التجارب التأهيليّة لاحقًا، بالرغم من أنّ الزحام فرض بعض المشاكل.

وشرعت إدارة السباق في شطب الأزمنة المخالفة هذه المرّة، حيث شُطب زمن بوتاس الأسرع على إطارات "سوفت" في تلك المرحلة، لكنّه عاد لتسجيل زمن سريع آخر إثر ذلك.

وكان ذلك الزمن البالغ 1:23.148 دقيقة كافيًا لوضعه في صدارة الحصّة، وبشكلٍ لافت فقد واصل غاسلي أداءه المثير بحلوله ثانيًا على بُعد 0.209 ثانية عن الصدارة، وقد يفرض الفرنسي تحديًا نهاية هذا الأسبوع.

وذهب المركز الثالث إلى ماكس فيرشتابن الذي عانى لمجاراة زمن بوتاس في المقطعين الأوّل والثاني بشكلٍ غريب، ليُكمل الحصّة على بُعد 0.350 ثانية عنه.

وحلّ هاميلتون رابعًا بعد أن فشل هو الآخر في تحقيق تقدّم كبير على إطارات "سوفت" في لفّته السريعة الأخيرة ليكون أبطأ بـ 0.422 ثانية من زميله.

وقدّم لاندو نوريس وتيرة أقوى بكثيرٍ في هذه الحصّة ليحلّ خامسًا أمام لانس سترول ويوكي تسونودا.

وتواصلت معاناة بيريز بعد اكتفائه بالمركز الثامن ليترك زميله فيرشتابن وحيدًا في الأمام في مواجهة سيارتَي مرسيدس.

وبعد معاناته من الزحام إثر إعاقته من قبل هاميلتون ومن ثمّ بيريز، حلّ سيباستيان فيتيل تاسعًا، في حين أكمل كارلوس ساينز الإبن الحصّة عاشرًا لصالح فيراري.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 27 1:23.148     232.934
2 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 27 1:23.357 0.209 0.209 232.350
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 20 1:23.498 0.350 0.141 231.957
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 25 1:23.570 0.422 0.072 231.757
5 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 24 1:23.632 0.484 0.062 231.585
6 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 26 1:23.705 0.557 0.073 231.384
7 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 28 1:23.735 0.587 0.030 231.301
8 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 20 1:23.787 0.639 0.052 231.157
9 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 27 1:24.020 0.872 0.233 230.516
10 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 28 1:24.033 0.885 0.013 230.480
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 29 1:24.041 0.893 0.008 230.458
12 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 25 1:24.056 0.908 0.015 230.417
13 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 23 1:24.095 0.947 0.039 230.310
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 24 1:24.135 0.987 0.040 230.201
15 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 26 1:24.631 1.483 0.496 228.852
16 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 27 1:24.954 1.806 0.323 227.982
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 23 1:25.072 1.924 0.118 227.665
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 28 1:25.209 2.061 0.137 227.299
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 27 1:25.575 2.427 0.366 226.327
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 0        
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