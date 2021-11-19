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فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى تقرير التجارب

فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى في قطر

سجّل الهولندي ماكس فيرشتابن الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد متقدّمًا بأريحيّة على بقيّة منافسيه، في الوقت الذي عانى فيه الجميع من مشاكل نتيجة العبور على الحفف الجانبيّة.

فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى في قطر

بالرغم من أنّ موعد إقامة التجارب الحرّة الأولى والثالثة تحت أشعّة الشمس في ظروفٍ لا تعكس ما ستجري عليه الحصص الحاسمة – وتحديدًا التصفيات والسباق – إلّا أنّ السائقين توجّهوا سريعًا إلى الحلبة من أجل التعوّد على تصميم المسار الذي تتسابق عليه البطولة للمرّة الأولى.

وقال هاميلتون بعد لفّاته الأولى: "هناك انخفاضٌ ضخمٌ في الطاقة"، لكن من المرجّح أنّه أحد المحرّكات القديمة.

وكان سطح المسار مغبرًا وهو ما تسبّب في خروج العديد من السائقين عن المسار في مختلف أرجاء الحلبة، لكنّ سرعات الانعطاف كانت حابسة للأنفاس.

وواجه لانس سترول مشكلة تقنيّة وسرعان ما طلب منه مهندسه عدم نقل الغيارات ومحاولة العودة ببطء إلى خطّ الحظائر بسبب وجود مشكلة هيدروليكيّة، قبل أن يُوقف الكندي سيارته عند بداية خطّ الحظائر ليأتي ميكانيكيو أستون مارتن لدفعها.

وبعد التركيز على إطارات "ميديوم" و"هارد" في البداية، انتقل السائقون إلى إطارات "سوفت" في المراحل الأخيرة.

وتواصلت مشاكل السيارات بعد أن تضرّرت سيارة لاندو نوريس نتيجة عبوره على الحفف الجانبيّة في مخرج المنعطف ما قبل الأخير، حيث توقّفت سيارته مباشرة بعد ما بدا تضرّرًا لعلبة تروسه.

وبالنظر إلى عدم شطب إدارة السباق لأيّ أزمنة، تساءل فريق ريد بُل عن ذلك لدى إدارة السباق، حيث قال مايكل ماسي: "تركنا الحريّة للجميع من أجل الحصول على رؤية واضحة وشاملة للوضع بعد التجارب الأولى، قبل أن نتّخذ القرار".

وانتهت الحصّة بتواجد فيرشتابن في الصدارة بتوقيت وقدره 1:23.723 دقيقة وتقدّم بأريحيّة على بيير غاسلي أقرب ملاحقيه على بُعد 0.437 ثانية بعد أن سجّل الأخير زمنه في الدقائق الأخيرة.

وذهب المركز الثالث إلى فالتيري بوتاس الذي كان على بُعد قرابة نصف ثانية عن الصدارة.

وحلّ هاميلتون رابعًا في النهاية وكان على بُعد قرابة ثلاثة أرباع الثانية عن الصدارة، وتأثّر برنامجه بعد أن طلب منه مهندسه العودة إلى المرآب مع بقاء 10 دقائق على النهاية قائلًا "يبدو أنّ لدينا مشكلة في السيارة"، حيث يبدو أنّها تضرّرت نتيجة عبوره العنيف على الحفف الجانبيّة بشكلٍ متكرّر، بالرغم من أنّه تمكّن من العودة إلى المسار مع بقاء ثلاث دقائق على النهاية.

وأكّد يوكي تسونودا أداء ألفا تاوري القويّ بوضعه لسيارة الفريق الثانية في المركز الخامس.

وتقدّم كارلوس ساينز الإبن على زميله في فيراري شارل لوكلير ليحلّ سادسًا، ولم تفصل بينهما سوى 0.077 ثانية.

وبشكلٍ غريب لم يتمكّن سيرجيو بيريز من مجاراة وتيرة زميله فيرشتابن، بل كان أبطأ منه بـ 1.2 ثانية واقتصر على المركز الثامن.

وأكمل إستيبان أوكون ولاندو نوريس – الذي تمكّن من استئناف برنامجه بعد أن حلّ فريق مكلارين مشاكله – ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 22 1:23.723     231.334
2 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 28 1:24.160 0.437 0.437 230.133
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 24 1:24.194 0.471 0.034 230.040
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 21 1:24.509 0.786 0.315 229.182
5 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 27 1:24.648 0.925 0.139 228.806
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 26 1:24.713 0.990 0.065 228.630
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 27 1:24.790 1.067 0.077 228.423
8 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 22 1:24.915 1.192 0.125 228.086
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 23 1:24.972 1.249 0.057 227.933
10 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 19 1:25.215 1.492 0.243 227.283
11 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 24 1:25.291 1.568 0.076 227.081
12 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 19 1:25.328 1.605 0.037 226.982
13 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 24 1:25.688 1.965 0.360 226.029
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 23 1:25.757 2.034 0.069 225.847
15 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 25 1:25.828 2.105 0.071 225.660
16 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 24 1:25.871 2.148 0.043 225.547
17 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 21 1:25.905 2.182 0.034 225.458
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 21 1:26.699 2.976 0.794 223.393
19 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 11 1:26.712 2.989 0.013 223.360
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 16 1:27.500 3.777 0.788 221.348
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