فيرشتابن في صدارة التجارب الحرّة الأولى في قطر

بالرغم من أنّ موعد إقامة التجارب الحرّة الأولى والثالثة تحت أشعّة الشمس في ظروفٍ لا تعكس ما ستجري عليه الحصص الحاسمة – وتحديدًا التصفيات والسباق – إلّا أنّ السائقين توجّهوا سريعًا إلى الحلبة من أجل التعوّد على تصميم المسار الذي تتسابق عليه البطولة للمرّة الأولى.

وقال هاميلتون بعد لفّاته الأولى: "هناك انخفاضٌ ضخمٌ في الطاقة"، لكن من المرجّح أنّه أحد المحرّكات القديمة.

وكان سطح المسار مغبرًا وهو ما تسبّب في خروج العديد من السائقين عن المسار في مختلف أرجاء الحلبة، لكنّ سرعات الانعطاف كانت حابسة للأنفاس.

وواجه لانس سترول مشكلة تقنيّة وسرعان ما طلب منه مهندسه عدم نقل الغيارات ومحاولة العودة ببطء إلى خطّ الحظائر بسبب وجود مشكلة هيدروليكيّة، قبل أن يُوقف الكندي سيارته عند بداية خطّ الحظائر ليأتي ميكانيكيو أستون مارتن لدفعها.

وبعد التركيز على إطارات "ميديوم" و"هارد" في البداية، انتقل السائقون إلى إطارات "سوفت" في المراحل الأخيرة.

وتواصلت مشاكل السيارات بعد أن تضرّرت سيارة لاندو نوريس نتيجة عبوره على الحفف الجانبيّة في مخرج المنعطف ما قبل الأخير، حيث توقّفت سيارته مباشرة بعد ما بدا تضرّرًا لعلبة تروسه.

وبالنظر إلى عدم شطب إدارة السباق لأيّ أزمنة، تساءل فريق ريد بُل عن ذلك لدى إدارة السباق، حيث قال مايكل ماسي: "تركنا الحريّة للجميع من أجل الحصول على رؤية واضحة وشاملة للوضع بعد التجارب الأولى، قبل أن نتّخذ القرار".

وانتهت الحصّة بتواجد فيرشتابن في الصدارة بتوقيت وقدره 1:23.723 دقيقة وتقدّم بأريحيّة على بيير غاسلي أقرب ملاحقيه على بُعد 0.437 ثانية بعد أن سجّل الأخير زمنه في الدقائق الأخيرة.

وذهب المركز الثالث إلى فالتيري بوتاس الذي كان على بُعد قرابة نصف ثانية عن الصدارة.

وحلّ هاميلتون رابعًا في النهاية وكان على بُعد قرابة ثلاثة أرباع الثانية عن الصدارة، وتأثّر برنامجه بعد أن طلب منه مهندسه العودة إلى المرآب مع بقاء 10 دقائق على النهاية قائلًا "يبدو أنّ لدينا مشكلة في السيارة"، حيث يبدو أنّها تضرّرت نتيجة عبوره العنيف على الحفف الجانبيّة بشكلٍ متكرّر، بالرغم من أنّه تمكّن من العودة إلى المسار مع بقاء ثلاث دقائق على النهاية.

وأكّد يوكي تسونودا أداء ألفا تاوري القويّ بوضعه لسيارة الفريق الثانية في المركز الخامس.

وتقدّم كارلوس ساينز الإبن على زميله في فيراري شارل لوكلير ليحلّ سادسًا، ولم تفصل بينهما سوى 0.077 ثانية.

وبشكلٍ غريب لم يتمكّن سيرجيو بيريز من مجاراة وتيرة زميله فيرشتابن، بل كان أبطأ منه بـ 1.2 ثانية واقتصر على المركز الثامن.

وأكمل إستيبان أوكون ولاندو نوريس – الذي تمكّن من استئناف برنامجه بعد أن حلّ فريق مكلارين مشاكله – ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: