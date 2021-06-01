تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / أوكون سيترك محادثات تجديد عقده مع ألبين إلى إدارته
فورمولا 1 أخبار

ريد بُل تخطط لنقل تسونودا إلى إيطاليا لإعادة بناء ثقته

من قبل:
, محرر

كشف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن العلامة النمساوية تخطط لنقل يوكي تسونودا أقربَ إلى فريقه ألفا تاوري للفورمولا واحد، وذلك لمساعدته على إعادة بناء ثقته بعد السباقات الصعبة التي خاضها مؤخراً.

ريد بُل تخطط لنقل تسونودا إلى إيطاليا لإعادة بناء ثقته

ترقى تسونودا إلى الفورمولا واحد بعد الإنهاء ثالثاً في بطولة الفورمولا 2 للموسم المنصرم، حيث بدأ موسمه كناشئ بتحقيق المركز التاسع ضمن جولة البحرين الافتتاحية.

لكن اليابانيّ فشل في تسجيل أية نقطة منذ ذلك الحين، حيث تمثلت معاناته في إيمولا بحادثة خلال التصفيات وبعدها بانزلاق خلال السباق.

وكان ماركو أحد أهم العوامل وراء ترقية تسونودا السريعة إلى الفورمولا واحد، حيث وصف بداية موسمه "بالرائعة"، لكنه يشعر أن ثقته الزائدة تسببت بأخطائه، ما دفع بريد بُل إلى نقل صاحب الـ 21 عاماً من إنكلترا إلى إيطاليا لتقريبه من فريقه.

فقال في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "محاولة تجاوز هاميلتون على مسار رطب في إيمولا كانت حركة جريئة، بالطبع سارت بشكل خاطئ".

وأكمل: "قررنا الآن نقله إلى إيطاليا، وذلك كي يبقى تحت مراقبة وأنظار فرانز توست".

وتابع: "على الشاب اليافع التركيز والتعلم أن الفورمولا واحد أصعب رياضات السيارات، لذا لا بد من مقاربة احترافية للعمل".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أشار ماركو إلى أن توست مدير فريق ألفا تاوري سيشرف على روتين تسونودا اليومي، من بين ذلك التركيز على نواحي اللياقة البدنية، تمرينات الكارتينغ، العمل التقني في المصنع وكذلك قراءة البيانات وغير ذلك.

ويعتبر تسونودا بالفعل من أهم المواهب التي جذبت الأنظار هذا الموسم، لكنه واجه صعوبة في كبح جماع مشاعره خلف المقود وأثناء محادثات اللاسلكي مع الفريق.

وحين سُئِل عن رأيه بثقة تسونودا بعد حادثته في إيمولا، رد ماركو: "نعم، لم يكن التقدم إيجابياً".

وأكمل: "لكن مع الأخطاء التي حصلت، من الواضح أن ثقته بنفسه قد تأثرت".

واختتم: "لهذا السبب سننقله من بريطانيا إلى إيطاليا. الإمكانيات موجودة لديه. ونحن هنا موجودون لوضعه على الطريق الصحيح".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
أوكون سيترك محادثات تجديد عقده مع ألبين إلى إدارته

المقال السابق

أوكون سيترك محادثات تجديد عقده مع ألبين إلى إدارته
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين يوكي تسونودا
قائمة الفرق ألفا تاوري
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألونسو: بدءاً من فرنسا ستنطلق بطولة جديدة بالنسبة لي

2
فورمولا 1

بوتاس يحتفظ "بصورة سلبية" في حاسبه الشخصي "كي يثبت قدراته الحقيقية للآخرين"

3
فورمولا 1

أوكون سيترك محادثات تجديد عقده مع ألبين إلى إدارته

4
موتو جي بي

كوارتارارو: ياماها باتت تملك الآن "حزمة كاملة" في الموتو جي بي

5
فورمولا 1

ريد بُل لن تفتح محادثات تجديد العقد مع بيريز قبل العطلة الصيفية

أحدث الأخبار
ريد بُل تخطط لنقل تسونودا إلى إيطاليا لإعادة بناء ثقته
فورمولا 1

ريد بُل تخطط لنقل تسونودا إلى إيطاليا لإعادة بناء ثقته

أوكون سيترك محادثات تجديد عقده مع ألبين إلى إدارته
فورمولا 1

أوكون سيترك محادثات تجديد عقده مع ألبين إلى إدارته

بوتاس يحتفظ "بصورة سلبية" في حاسبه الشخصي "كي يثبت قدراته الحقيقية للآخرين"
فورمولا 1

بوتاس يحتفظ "بصورة سلبية" في حاسبه الشخصي "كي يثبت قدراته الحقيقية للآخرين"

ألونسو: بدءاً من فرنسا ستنطلق بطولة جديدة بالنسبة لي
فورمولا 1

ألونسو: بدءاً من فرنسا ستنطلق بطولة جديدة بالنسبة لي

جائزة هولندا الكبرى متفائلة بإقامة السباق واستقبال 105 ألف مشجّع في اليوم الواحد
فورمولا 1

جائزة هولندا الكبرى متفائلة بإقامة السباق واستقبال 105 ألف مشجّع في اليوم الواحد

12س
أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

خلدون يونس More from
خلدون يونس
بوتاس يحتفظ "بصورة سلبية" في حاسبه الشخصي "كي يثبت قدراته الحقيقية للآخرين"
فورمولا 1

بوتاس يحتفظ "بصورة سلبية" في حاسبه الشخصي "كي يثبت قدراته الحقيقية للآخرين"

وولف: تكاليف المشاركة في سباقات الناشئين "غير منطقية على الإطلاق"
فورمولا 1

وولف: تكاليف المشاركة في سباقات الناشئين "غير منطقية على الإطلاق"

انطلاقة ماطرة لسباق توتال سبا 24 ساعة سباق سبا 24 ساعة برايم
بلانبان للتحمّل

انطلاقة ماطرة لسباق توتال سبا 24 ساعة

يوكي تسونودا More from
يوكي تسونودا
تسونودا "يساهم بالفعل" في تطوير سيارة ألفا تاوري في الفورمولا واحد
فورمولا 1

تسونودا "يساهم بالفعل" في تطوير سيارة ألفا تاوري في الفورمولا واحد

برون يُشيد بتسونودا "أفضل ناشئي الفورمولا واحد منذ سنوات" جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1

برون يُشيد بتسونودا "أفضل ناشئي الفورمولا واحد منذ سنوات"

تسونودا "لم يكن لينام" لو لم يهجم على سترول في اللفّة الأخيرة
فورمولا 1

تسونودا "لم يكن لينام" لو لم يهجم على سترول في اللفّة الأخيرة

الأكثر شعبية اليوم

ألونسو: بدءاً من فرنسا ستنطلق بطولة جديدة بالنسبة لي
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: بدءاً من فرنسا ستنطلق بطولة جديدة بالنسبة لي

تحليل: لماذا يجب على الفورمولا واحد التخلّي عن نقطة أسرع لفة في السباقات؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا يجب على الفورمولا واحد التخلّي عن نقطة أسرع لفة في السباقات؟

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

الفورمولا واحد تود ضمان عدم تشتّت المتابعين خلال السباقات القصيرة
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد تود ضمان عدم تشتّت المتابعين خلال السباقات القصيرة

ساينز: نوريس بمقدوره إيصال مكلارين إلى "قمة الفورمولا واحد"
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: نوريس بمقدوره إيصال مكلارين إلى "قمة الفورمولا واحد"

ريد بُل لن تفتح محادثات تجديد العقد مع بيريز قبل العطلة الصيفية
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل لن تفتح محادثات تجديد العقد مع بيريز قبل العطلة الصيفية

موتو جي بي: ماركيز يتحمّل مسؤولية حادثه مع بيندر في سباق موجيللو
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز يتحمّل مسؤولية حادثه مع بيندر في سباق موجيللو

بوتاس يحتفظ "بصورة سلبية" في حاسبه الشخصي "كي يثبت قدراته الحقيقية للآخرين"
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يحتفظ "بصورة سلبية" في حاسبه الشخصي "كي يثبت قدراته الحقيقية للآخرين"

أحدث الأخبار

ريد بُل تخطط لنقل تسونودا إلى إيطاليا لإعادة بناء ثقته
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل تخطط لنقل تسونودا إلى إيطاليا لإعادة بناء ثقته

أوكون سيترك محادثات تجديد عقده مع ألبين إلى إدارته
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون سيترك محادثات تجديد عقده مع ألبين إلى إدارته

بوتاس يحتفظ "بصورة سلبية" في حاسبه الشخصي "كي يثبت قدراته الحقيقية للآخرين"
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يحتفظ "بصورة سلبية" في حاسبه الشخصي "كي يثبت قدراته الحقيقية للآخرين"

ألونسو: بدءاً من فرنسا ستنطلق بطولة جديدة بالنسبة لي
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: بدءاً من فرنسا ستنطلق بطولة جديدة بالنسبة لي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.