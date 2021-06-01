ريد بُل تخطط لنقل تسونودا إلى إيطاليا لإعادة بناء ثقته

ترقى تسونودا إلى الفورمولا واحد بعد الإنهاء ثالثاً في بطولة الفورمولا 2 للموسم المنصرم، حيث بدأ موسمه كناشئ بتحقيق المركز التاسع ضمن جولة البحرين الافتتاحية.

لكن اليابانيّ فشل في تسجيل أية نقطة منذ ذلك الحين، حيث تمثلت معاناته في إيمولا بحادثة خلال التصفيات وبعدها بانزلاق خلال السباق.

وكان ماركو أحد أهم العوامل وراء ترقية تسونودا السريعة إلى الفورمولا واحد، حيث وصف بداية موسمه "بالرائعة"، لكنه يشعر أن ثقته الزائدة تسببت بأخطائه، ما دفع بريد بُل إلى نقل صاحب الـ 21 عاماً من إنكلترا إلى إيطاليا لتقريبه من فريقه.

فقال في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "محاولة تجاوز هاميلتون على مسار رطب في إيمولا كانت حركة جريئة، بالطبع سارت بشكل خاطئ".

وأكمل: "قررنا الآن نقله إلى إيطاليا، وذلك كي يبقى تحت مراقبة وأنظار فرانز توست".

وتابع: "على الشاب اليافع التركيز والتعلم أن الفورمولا واحد أصعب رياضات السيارات، لذا لا بد من مقاربة احترافية للعمل".

بالمقابل، أشار ماركو إلى أن توست مدير فريق ألفا تاوري سيشرف على روتين تسونودا اليومي، من بين ذلك التركيز على نواحي اللياقة البدنية، تمرينات الكارتينغ، العمل التقني في المصنع وكذلك قراءة البيانات وغير ذلك.

ويعتبر تسونودا بالفعل من أهم المواهب التي جذبت الأنظار هذا الموسم، لكنه واجه صعوبة في كبح جماع مشاعره خلف المقود وأثناء محادثات اللاسلكي مع الفريق.

وحين سُئِل عن رأيه بثقة تسونودا بعد حادثته في إيمولا، رد ماركو: "نعم، لم يكن التقدم إيجابياً".

وأكمل: "لكن مع الأخطاء التي حصلت، من الواضح أن ثقته بنفسه قد تأثرت".

واختتم: "لهذا السبب سننقله من بريطانيا إلى إيطاليا. الإمكانيات موجودة لديه. ونحن هنا موجودون لوضعه على الطريق الصحيح".