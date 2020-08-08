فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
السباق خلال
22 ساعات
:
10 دقيقة
:
35 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

بوتاس يتغلّب على هاميلتون لينطلق أوّلاً في سيلفرستون

المشاركات
التعليقات
بوتاس يتغلّب على هاميلتون لينطلق أوّلاً في سيلفرستون
من قبل:
, رئيس التحرير
08-08-2020

سجّل سائق مرسيدس فالتيري بوتاس أسرع زمن خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى (بريطانيا) المقامة على حلبة سيلفرستون، لينطلق أوّلاً للمرّة الـ 13 في مسيرته من "البول بوزيشن".

في حين أنه كان من المتوقّع أن يُسيطر هاميلتون على التجارب التأهيلية كما فعل خلال السباقات الثلاثة الأخيرة، خطف بوتاس قطب الانطلاق الأوّل من زميله محرزًا أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و25.154 ثانية، حيث تقدّم بفارق 0.063 ثانية على منافسه على اللّقب.

وقد استخدم ثنائي مرسيدس الإطارات المتوسطة "ميديوم"، عكس نيكو هلكنبرغ الذي وضع سيارة ريسينغ بوينت في المركز الثالث ولكن على الإطارات اللّينة "سوفت". وقد حلّ سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن في المركز الرابع متقدمًا على دانييل ريكاردو ولانس سترول.

بيير غاسلي سينطلق من المركز السابع بينما اكتفى شارل لوكلير بالمركز الثامن.

وقد أكمل أليكسندر ألبون ولاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تمكّن بوتاس من تصدّر الدقائق الأولى من القسم الأوّل من التصفيات على الإطارات اللّينة "سوفت"، قبل أن يزيحه سائق ريد بُل فيرشتابن عن الصدارة، فيما خرج زميله ألبون عن حدود الحلبة إذ تواجد في المنطقة الخطرة في المركز الـ 16.

ولم يكن راسل سعيدًا للغاية بتواجد أوكون على خطّ التسابق على المنعطف الخامس أثناء لفته البطيئة حيث سيتمّ التحقيق في الحادثة عقب نهاية التصفيات.

وقد استطاع بوتاس في النهاية تسجيل الزمن الأسرع أمام هاميلتون بينما فيراري احتلّت المركزين الـ 10 والـ 14 مع شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل على الترتيب.

أمّا السائقون الخمسة الذين فشلوا في التأهّل إلى القسم الثاني فهم: دانييل كفيات، وكيفن ماغنوسن، نيكولا لاتيفي، ثنائي ألفا روميو أنطونيو جيوفينازي وكيمي رايكونن.

القسم الثاني

تواجد معظم السائقين على الإطارات المتوسطة "ميديوم" من أجل بدء السباق عليها، باستثناء فيرشتابن الذي وضع الإطارات القاسية "هارد"، وراسل الذي فضّل استخدام الإطارات اللّينة "سوفت".

ومع تبقي 5 دقائق على نهاية القسم، كان فيتيل يحتلّ المركز الـ 11 حيث لم يتمكّن من تحسين زمنه محتلاً المركز الـ 12 في نهاية المطاف وراء أوكون – الذي من المتوقّع حصوله على عقوبة بسبب إعاقته لراسل خلال القسم الأوّل.

ساينز لم يتمكّن من التأهّل كذلك إذ سينطلق من المركز الـ 13 أمام غروجان وراسل.

ولكن المفاجأة كانت بحلول هلكنبرغ في المركز الثاني فاصلاً بين سيارتَي مرسيدس.

تجدر الإشارة إلى أنّ فيرشتابن سينطلق على الإطارات القاسية في سباق الغد.

ترتيب شبكة الانطلاق

المركز السائق التوقيت الفارق كم/س
1 Finland فالتيري بوتاس 1:25.154   249.049
2 United Kingdom لويس هاميلتون 1:25.217 0.063 248.865
3 Germany نيكو هلكنبرغ 1:26.082 0.928 246.365
4 Netherlands ماكس فيرشتابن 1:26.176 1.022 246.096
5 Australia دانيال ريكاردو 1:26.297 1.143 245.751
6 Canada لانس سترول 1:26.428 1.274 245.378
7 France بيير غاسلي 1:26.534 1.380 245.078
8 Monaco شارل لوكلير 1:26.614 1.460 244.851
9 Thailand ألكسندر ألبون 1:26.669 1.515 244.696
10 United Kingdom لاندو نوريس 1:26.778 1.624 244.389
11 France إستيبان أوكون 1:27.011 1.857 243.734
12 Germany سيباستيان فيتيل 1:27.078 1.924 243.547
13 Spain كارلوس ساينز الإبن 1:27.083 1.929 243.533
14 France رومان غروجان 1:27.254 2.100 243.055
15 United Kingdom جورج راسل 1:27.455 2.301 242.497
16 Russian Federation دانييل كفيات 1:27.882 2.728 241.319
17 Denmark كيفن ماغنوسن 1:28.236 3.082 240.350
18 Canada نيكولاس لاتيفي 1:28.430 3.276 239.823
19 Italy أنطونيو جيوفينازي 1:28.433 3.279 239.815
20 Finland كيمي رايكونن 1:28.493 3.339 239.652
شاهد كامل النتائج
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

المقال السابق

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

المقال التالي

هلكنبرغ فوجئ بتأهله في المركز الثالث في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

هلكنبرغ فوجئ بتأهله في المركز الثالث في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس يتغلّب على هاميلتون لينطلق أوّلاً في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة
53د

بوتاس يتغلّب على هاميلتون لينطلق أوّلاً في سيلفرستون

هلكنبرغ فوجئ بتأهله في المركز الثالث في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
14د

هلكنبرغ فوجئ بتأهله في المركز الثالث في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

هورنر يتوقع من جميع الفرق التوقيع على اتفاقية الكونكورد الجديدة بالرغم من موقف مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر يتوقع من جميع الفرق التوقيع على اتفاقية الكونكورد الجديدة بالرغم من موقف مرسيدس

معاقبة أوكون بإرجاعه 3 مراكز من مكان تأهله في سباق سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

معاقبة أوكون بإرجاعه 3 مراكز من مكان تأهله في سباق سيلفرستون

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثالثة في بريطانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثالثة في بريطانيا

فيراري تُغير محركَي سيارتَيها بعد المشكلة التي واجهت فيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تُغير محركَي سيارتَيها بعد المشكلة التي واجهت فيتيل

موتو جي بي: موربيديللي الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في التشيك
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: موربيديللي الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في التشيك

أحدث الأخبار

معاقبة أوكون بإرجاعه 3 مراكز من مكان تأهله في سباق سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

معاقبة أوكون بإرجاعه 3 مراكز من مكان تأهله في سباق سيلفرستون

هلكنبرغ فوجئ بتأهله في المركز الثالث في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
14د

هلكنبرغ فوجئ بتأهله في المركز الثالث في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

بوتاس يتغلّب على هاميلتون لينطلق أوّلاً في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة
53د

بوتاس يتغلّب على هاميلتون لينطلق أوّلاً في سيلفرستون

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس يتغلّب على هاميلتون لينطلق أوّلاً في سيلفرستون

53د
2
فورمولا 1

هلكنبرغ فوجئ بتأهله في المركز الثالث في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

14د
3
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

4
فورمولا 1

هورنر يتوقع من جميع الفرق التوقيع على اتفاقية الكونكورد الجديدة بالرغم من موقف مرسيدس

5
فورمولا 1

معاقبة أوكون بإرجاعه 3 مراكز من مكان تأهله في سباق سيلفرستون

أحدث ملفات الفيديو

أفضل 10 سائقي فورمولا واحد بريطانيين في التاريخ 12:39
فورمولا 1

أفضل 10 سائقي فورمولا واحد بريطانيين في التاريخ

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما 09:04
فورمولا 1

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

أحدث الأخبار

معاقبة أوكون بإرجاعه 3 مراكز من مكان تأهله في سباق سيلفرستون
فورمولا 1

معاقبة أوكون بإرجاعه 3 مراكز من مكان تأهله في سباق سيلفرستون

هلكنبرغ فوجئ بتأهله في المركز الثالث في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد
فورمولا 1

هلكنبرغ فوجئ بتأهله في المركز الثالث في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

بوتاس يتغلّب على هاميلتون لينطلق أوّلاً في سيلفرستون
فورمولا 1

بوتاس يتغلّب على هاميلتون لينطلق أوّلاً في سيلفرستون

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثالثة في بريطانيا
فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثالثة في بريطانيا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.