بوتاس يتغلّب على هاميلتون لينطلق أوّلاً في سيلفرستون

في حين أنه كان من المتوقّع أن يُسيطر هاميلتون على التجارب التأهيلية كما فعل خلال السباقات الثلاثة الأخيرة، خطف بوتاس قطب الانطلاق الأوّل من زميله محرزًا أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و25.154 ثانية، حيث تقدّم بفارق 0.063 ثانية على منافسه على اللّقب.

وقد استخدم ثنائي مرسيدس الإطارات المتوسطة "ميديوم"، عكس نيكو هلكنبرغ الذي وضع سيارة ريسينغ بوينت في المركز الثالث ولكن على الإطارات اللّينة "سوفت". وقد حلّ سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن في المركز الرابع متقدمًا على دانييل ريكاردو ولانس سترول.

بيير غاسلي سينطلق من المركز السابع بينما اكتفى شارل لوكلير بالمركز الثامن.

وقد أكمل أليكسندر ألبون ولاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تمكّن بوتاس من تصدّر الدقائق الأولى من القسم الأوّل من التصفيات على الإطارات اللّينة "سوفت"، قبل أن يزيحه سائق ريد بُل فيرشتابن عن الصدارة، فيما خرج زميله ألبون عن حدود الحلبة إذ تواجد في المنطقة الخطرة في المركز الـ 16.

ولم يكن راسل سعيدًا للغاية بتواجد أوكون على خطّ التسابق على المنعطف الخامس أثناء لفته البطيئة حيث سيتمّ التحقيق في الحادثة عقب نهاية التصفيات.

وقد استطاع بوتاس في النهاية تسجيل الزمن الأسرع أمام هاميلتون بينما فيراري احتلّت المركزين الـ 10 والـ 14 مع شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل على الترتيب.

أمّا السائقون الخمسة الذين فشلوا في التأهّل إلى القسم الثاني فهم: دانييل كفيات، وكيفن ماغنوسن، نيكولا لاتيفي، ثنائي ألفا روميو أنطونيو جيوفينازي وكيمي رايكونن.

القسم الثاني

تواجد معظم السائقين على الإطارات المتوسطة "ميديوم" من أجل بدء السباق عليها، باستثناء فيرشتابن الذي وضع الإطارات القاسية "هارد"، وراسل الذي فضّل استخدام الإطارات اللّينة "سوفت".

ومع تبقي 5 دقائق على نهاية القسم، كان فيتيل يحتلّ المركز الـ 11 حيث لم يتمكّن من تحسين زمنه محتلاً المركز الـ 12 في نهاية المطاف وراء أوكون – الذي من المتوقّع حصوله على عقوبة بسبب إعاقته لراسل خلال القسم الأوّل.

ساينز لم يتمكّن من التأهّل كذلك إذ سينطلق من المركز الـ 13 أمام غروجان وراسل.

ولكن المفاجأة كانت بحلول هلكنبرغ في المركز الثاني فاصلاً بين سيارتَي مرسيدس.

تجدر الإشارة إلى أنّ فيرشتابن سينطلق على الإطارات القاسية في سباق الغد.

ترتيب شبكة الانطلاق