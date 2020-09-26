فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
السباق خلال
21 ساعات
:
27 دقيقة
:
17 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
تذاكر
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يُقدّم أداءً باهرًا وينطلق أوّلاً في سباق روسيا

المشاركات
التعليقات
هاميلتون يُقدّم أداءً باهرًا وينطلق أوّلاً في سباق روسيا
من قبل:
, رئيس التحرير

للمرّة الـ 96 في مسيرته الاحترافية سينطلق لويس هاميلتون من المركز الأوّل في جائزةٍ كبرى، بعدما كسر الرقم القياسي لحلبة سوتشي محرزًا أسرع زمن ومتغلبًا على ماكس فيرشتابن وزميله بالفريق فالتيري بوتاس.

على الرغم من اقترابه من الخروج من القسم الثاني من التصفيات بعد الحادث الذي تعرّض له سيباستيان فيتيل وإلغاء لفته السريعة لخروجه عن حدود الحلبة، عاد هاميلتون بقوّة خلال القسم الثالث حيث قدّم لفةً سريعة كسر من خلالها الرقم القياسي في سوتشي.

وأحرز هاميلتون دقيقة واحدة و31.304 ثانية متقدمًا على فيرشتابن، بينما لم يتمكّن بوتاس من إحراز نتيجة أفضل من المركز الثالث على الرغم من تنافسيته خلال التجارب الحرّة.

المركز الرابع كان من نصيب سيرجيو بيريز الذي تقدّم على دانيال ريكاردو وكارلوس ساينز إذ يبدو بأنّ الصراع سيكون محمومًا بين الفرق الثلاثة: ريسينغ بوينت، رينو ومكلارين.

أمّا إستيبان أوكون فقد أحرز المركز السابع متقدمًا على لاندو نوريس.

وقد أكمل بيير غاسلي وأليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

استطاع بوتاس تصدّر القسم الأوّل من التصفيات أمام زميله بالفريق هاميلتون، فيما حلّ كفيات بالمركز الثالث. ولكن سيباستيان فيتيل كان قريبًا من الخروج باكرًا حيث قدّم لفة أخيرة كانت كفيلةً بتأهّله إلى القسم الثاني بعد احتلاله للمركز الـ 15.

ولكن الفرحة كانت عارمة لدى جورج راسل الذي وضع سيارته ويليامز في المركز الـ 13 حيث قال "لقد اشتقت إلى القسم الثاني".

أمّا السائقون الذين خرجوا من هذا القسم فهم: رومان غروجان، أنطونيو جيوفينازي، كيفن ماغنوسن، نيكولا لايفي وكيمي رايكونن الذي واجه مشكلة في سيارته ألفا روميو.

القسم الثاني

خرج ثنائي مرسيدس بالإضافة إلى فيرشتابن على الإطارات المتوسطة خلال القسم الثاني، في الوقت الذي أوضح فيه عدد من السائقين عن وجود بعض زخّات المطر. وقام هاميلتون بلفةٍ سريعة قبل أن يتمّ حذفها جرّاء خروجه عن المسار على المنعطف 18.

وأثناء محاولة البريطاني القيام بلفة تأهّله إلى القسم الثالث بما أنه كان يحتلّ المركز الـ 15، تعرّض فيتيل لحادثٍ مع تبقي دقيقتَين و15 ثانية.

وتحطمّت سيارة الألماني بعدما صعد على الحفف الجانبية واصطدم بالحواجز الجانبية على المنعطف الرابع إذ صعد زميله لوكلير على بعض الحطام. وقال السائق المونغاسكي "يا الهي! كان ذلك قريبًا للغاية".

وبعد تنظيف الحلبة خرجت السيارات إلى الحلبة مع تبقي حوالي دقيقتَين، ولكن هاميلتون تواجد على إطارات "سوفت" بدلاً من "ميديوم".

اصطفت جميع السيارات عند مخرج مرآب الصيانة إذ تمكّن هاميلتون من بدء لفته السريعة مع تبقي ثانية واحدة فقط على نهاية الزمن، حيث تمكّن في النهاية من إحراز رابع أسرع زمن وتأمين تأهّله للقسم الثالث، عكس لوكلير الذي كان أوّل الخارجين في المركز الـ 11.

وتواجد كفيات في المركز 12 أمام لانس سترول الذي لم يتمكّن من الخروج في الدقائق الأخيرة إلى الحلبة بسبب مشكلة في سيارته، في حين أتى راسل في المركز الـ 14 أمام فيتيل.

شبكة الانطلاق:

المركز # السائق التوقيت الفارق
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون 1:31.304  
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 1:31.867 0.563
3 77 Finland فالتيري بوتاس 1:31.956 0.652
4 11 Mexico سيرجيو بيريز 1:32.317 1.013
5 3 Australia دانيال ريكاردو 1:32.364 1.060
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 1:32.550 1.246
7 31 France إستيبان أوكون 1:32.624 1.320
8 4 United Kingdom لاندو نوريس 1:32.847 1.543
9 10 France بيير غاسلي 1:33.000 1.696
10 23 Thailand ألكسندر ألبون 1:33.008 1.704
11 16 Monaco شارل لوكلير 1:33.239 1.935
12 26 Russian Federation دانييل كفيات 1:33.249 1.945
13 18 Canada لانس سترول 1:33.364 2.060
14 63 United Kingdom جورج راسل 1:33.583 2.279
15 5 Germany سيباستيان فيتيل 1:33.609 2.305
16 8 France رومان غروجان 1:34.592 3.288
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 1:34.594 3.290
18 20 Denmark كيفن ماغنوسن 1:34.681 3.377
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي 1:35.066 3.762
20 7 Finland كيمي رايكونن 1:35.267 3.963
تغطية مباشرة لتصفيات جائزة روسيا الكبرى 2020

المقال السابق

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة روسيا الكبرى 2020

المقال التالي

فيرشتابن: لم نكن نتوقّع التأهّل بالمركز الثاني في سوتشي

فيرشتابن: لم نكن نتوقّع التأهّل بالمركز الثاني في سوتشي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة روسيا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون يُقدّم أداءً باهرًا وينطلق أوّلاً في سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يُقدّم أداءً باهرًا وينطلق أوّلاً في سباق روسيا

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

فورمولا 2: شوماخر يتفوّق على تسونودا ويفوز في سوتشي
فورمولا 2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: شوماخر يتفوّق على تسونودا ويفوز في سوتشي

التحديثات التي جلبتها فيراري إلى روسيا بعد أن "وصلت إلى الحضيض"
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

التحديثات التي جلبتها فيراري إلى روسيا بعد أن "وصلت إلى الحضيض"

نوريس سيستعمل الأنف الجديد لسيارة مكلارين في سباق سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

نوريس سيستعمل الأنف الجديد لسيارة مكلارين في سباق سوتشي

فيرشتابن: مصداقية هوندا في تحمّل مسؤولية أخطائها عامل هام في العلاقة مع ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: مصداقية هوندا في تحمّل مسؤولية أخطائها عامل هام في العلاقة مع ريد بُل

هاميلتون يتمتّع بصدارة مريحة في التجارب الحرّة الثالثة في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

هاميلتون يتمتّع بصدارة مريحة في التجارب الحرّة الثالثة في سوتشي

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثالثة في كتالونيا بفارق 0.044 ثانية
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثالثة في كتالونيا بفارق 0.044 ثانية

أحدث الأخبار

فيرشتابن: لم نكن نتوقّع التأهّل بالمركز الثاني في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: لم نكن نتوقّع التأهّل بالمركز الثاني في سوتشي

هاميلتون يُقدّم أداءً باهرًا وينطلق أوّلاً في سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يُقدّم أداءً باهرًا وينطلق أوّلاً في سباق روسيا

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة روسيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة روسيا الكبرى 2020

نوريس سيستعمل الأنف الجديد لسيارة مكلارين في سباق سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

نوريس سيستعمل الأنف الجديد لسيارة مكلارين في سباق سوتشي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يُقدّم أداءً باهرًا وينطلق أوّلاً في سباق روسيا

25د
2
موتو جي بي

موتو جي بي: موربيديللي يتقدم ثلاثية ياماها وينطلق أولّا في كتالونيا

27د
3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

4
فورمولا 1

التحديثات التي جلبتها فيراري إلى روسيا بعد أن "وصلت إلى الحضيض"

5
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد متخوّفون من تبدّد "قيمة الانتصارات" بسبب شبكات الانطلاقة المعكوسة

أحدث الأخبار

فيرشتابن: لم نكن نتوقّع التأهّل بالمركز الثاني في سوتشي
فورمولا 1

فيرشتابن: لم نكن نتوقّع التأهّل بالمركز الثاني في سوتشي

هاميلتون يُقدّم أداءً باهرًا وينطلق أوّلاً في سباق روسيا
فورمولا 1

هاميلتون يُقدّم أداءً باهرًا وينطلق أوّلاً في سباق روسيا

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة روسيا الكبرى 2020
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة روسيا الكبرى 2020

نوريس سيستعمل الأنف الجديد لسيارة مكلارين في سباق سوتشي
فورمولا 1

نوريس سيستعمل الأنف الجديد لسيارة مكلارين في سباق سوتشي

فيرشتابن: مصداقية هوندا في تحمّل مسؤولية أخطائها عامل هام في العلاقة مع ريد بُل
فورمولا 1

فيرشتابن: مصداقية هوندا في تحمّل مسؤولية أخطائها عامل هام في العلاقة مع ريد بُل

أحدث ملفات الفيديو

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات 08:49
فورمولا 1

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي 04:26
فورمولا 1

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي

لماذا تمّ منع الأجنحة المرنة في الفورمولا واحد؟ 06:01
فورمولا 1

لماذا تمّ منع الأجنحة المرنة في الفورمولا واحد؟

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر 01:33
فورمولا 1

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى 03:13
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.