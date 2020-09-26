هاميلتون يُقدّم أداءً باهرًا وينطلق أوّلاً في سباق روسيا

على الرغم من اقترابه من الخروج من القسم الثاني من التصفيات بعد الحادث الذي تعرّض له سيباستيان فيتيل وإلغاء لفته السريعة لخروجه عن حدود الحلبة، عاد هاميلتون بقوّة خلال القسم الثالث حيث قدّم لفةً سريعة كسر من خلالها الرقم القياسي في سوتشي.

وأحرز هاميلتون دقيقة واحدة و31.304 ثانية متقدمًا على فيرشتابن، بينما لم يتمكّن بوتاس من إحراز نتيجة أفضل من المركز الثالث على الرغم من تنافسيته خلال التجارب الحرّة.

المركز الرابع كان من نصيب سيرجيو بيريز الذي تقدّم على دانيال ريكاردو وكارلوس ساينز إذ يبدو بأنّ الصراع سيكون محمومًا بين الفرق الثلاثة: ريسينغ بوينت، رينو ومكلارين.

أمّا إستيبان أوكون فقد أحرز المركز السابع متقدمًا على لاندو نوريس.

وقد أكمل بيير غاسلي وأليكسندر ألبون ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

استطاع بوتاس تصدّر القسم الأوّل من التصفيات أمام زميله بالفريق هاميلتون، فيما حلّ كفيات بالمركز الثالث. ولكن سيباستيان فيتيل كان قريبًا من الخروج باكرًا حيث قدّم لفة أخيرة كانت كفيلةً بتأهّله إلى القسم الثاني بعد احتلاله للمركز الـ 15.

ولكن الفرحة كانت عارمة لدى جورج راسل الذي وضع سيارته ويليامز في المركز الـ 13 حيث قال "لقد اشتقت إلى القسم الثاني".

أمّا السائقون الذين خرجوا من هذا القسم فهم: رومان غروجان، أنطونيو جيوفينازي، كيفن ماغنوسن، نيكولا لايفي وكيمي رايكونن الذي واجه مشكلة في سيارته ألفا روميو.

القسم الثاني

خرج ثنائي مرسيدس بالإضافة إلى فيرشتابن على الإطارات المتوسطة خلال القسم الثاني، في الوقت الذي أوضح فيه عدد من السائقين عن وجود بعض زخّات المطر. وقام هاميلتون بلفةٍ سريعة قبل أن يتمّ حذفها جرّاء خروجه عن المسار على المنعطف 18.

وأثناء محاولة البريطاني القيام بلفة تأهّله إلى القسم الثالث بما أنه كان يحتلّ المركز الـ 15، تعرّض فيتيل لحادثٍ مع تبقي دقيقتَين و15 ثانية.

وتحطمّت سيارة الألماني بعدما صعد على الحفف الجانبية واصطدم بالحواجز الجانبية على المنعطف الرابع إذ صعد زميله لوكلير على بعض الحطام. وقال السائق المونغاسكي "يا الهي! كان ذلك قريبًا للغاية".

وبعد تنظيف الحلبة خرجت السيارات إلى الحلبة مع تبقي حوالي دقيقتَين، ولكن هاميلتون تواجد على إطارات "سوفت" بدلاً من "ميديوم".

اصطفت جميع السيارات عند مخرج مرآب الصيانة إذ تمكّن هاميلتون من بدء لفته السريعة مع تبقي ثانية واحدة فقط على نهاية الزمن، حيث تمكّن في النهاية من إحراز رابع أسرع زمن وتأمين تأهّله للقسم الثالث، عكس لوكلير الذي كان أوّل الخارجين في المركز الـ 11.

وتواجد كفيات في المركز 12 أمام لانس سترول الذي لم يتمكّن من الخروج في الدقائق الأخيرة إلى الحلبة بسبب مشكلة في سيارته، في حين أتى راسل في المركز الـ 14 أمام فيتيل.

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