تحديد موعد للنظر في الدليل الجديد لواقعة فيرشتابن وهاميلتون في البرازيل

سيتوجب على ممثلٍ عن فريق مرسيدس التواجد ضمن اجتماع مع "فيا" عبر الفيديو الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي ليوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لمذكرة أصدرها الحكام يوم الأربعاء قبيل جائزة قطر الكبرى.

وقالت "فيا" أن جلسة الاستماع هذه ستحدد إن كان يحق لمرسيدس مراجعة القضية، وذلك اعتماداً على تقديم الفريق "لدليل جديد هام ومتصل بالقضية لم يكن متاحاً خلال إصدار القرار السابق".

ويأتي ذلك بعد أن كشفت الفورمولا واحد عن لقطات لمقود سيارة فيرشتابن أثناء الواقعة المذكورة في البرازيل، حيث لم يشاهد الحكام ذلك الفيديو عندما اتخذوا قرارهم في السباق.

وهناك حدود تقنية لما يمكن للفورمولا واحد بثه بشكل مباشر من كل سيارة، وخلال تلك الواقعة، كان البثّ من الكاميرا الخلفية لسيارة ريد بُل.

ولم تُتح لقطات الفيديو لمقود سيارة فيرشتابن إلا بعد السباق، بعد أن كان القرار قد اتُخذ بالفعل.

وبدا أن فيرشتابن قد دفع هاميلتون خارجاً عندما كان يدافع عن صدارة السباق في اللفة 48، ليخرج السائقان عن حدود المسار ويعودا من دون تغيير في المراكز.

لاحقاً، نجح هاميلتون بتجاوز الهولندي ليفوز بالسباق، بالرغم من انطلاقه عاشراً.

وذلك القرار بعدم اتخاذ أي إجراء بحق فيرشتابن، دفع وولف لوصفه "بالمضحك"، حيث أكد أنه لم يعد هناك مجال للدبلوماسية بعد الآن.

يشار أنه وفي حال قبلت "فيا" حجة مرسيدس في إلقاء اللوم على فيرشتابن حيال طريقة قيادته، فمن المحتمل حينها تلقيه عقوبة زمنية على نتيجة السباق، أو إرجاعه بضع مراكز على شبكة انطلاقة سباق قطر.