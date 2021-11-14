وولف: قرار عدم معاقبة فيرشتابن إثر حركته عند المنعطف الرابع في البرازيل "مُضحك"

وجد فيرشتابن نفسه عرضة للهجوم جنبًا إلى جنب من غريمه على اللقب هاميلتون بعدما تمكن سائق مرسيدس من العودة من انطلاقه من المركز العاشر ليتواحد ثانيًا خلف سائق ريد بُل.

وتمكن البريطاني من ملاحقة غريمه والتواحد جنبًا إلى جنب معه في محاولة لتجاوزه في اللفة 48 من الجهة الخارجية للمنعطف الرابع، فقط ليخرج كلا السائقين عن المسار تحت الكبح.

وقد وصف هاميلتون حركه فيرشتابن "بالجنونية" عبر اللاسلكي، لكن وبينما أخذ المراقبون ملاحظة بالواقعة، إلّا أنهم آثروا عدم التحقيق فيها.

وفي النهاية خسر فيرشتابن الصدارة لصالح هاميلتون بعدما تجاوزه بطل العالم عند ذات المنعطف بعد 11 لفة، ليقلّص تأخّره عن صدارة الترتيب إلى 14 نقطة خلف سائق ريد بُل مع بقاء 3 سباقات حتى نهاية الموسم.

وضمن معرض حديثه عقب السباق، أشار وولف إلى كيف أن "نهاية الأسبوع بأكملها سارت ضدهم"، وذلك وسط قرارات المراقبين المختلفة، وأبرزها شطب نتيجة هاميلتون من تصفيات الجمعة.

فقال: "كان هنالك جزء مكسور على جناحنا الخلفي، والذي لم نتمكن من اكتشافه أو النظر إليه وتحليله، وأخفق في الاختبار، وبعد ذلك تم شطب نتيجتنا، وبشكل قاسٍ للغاية".

وأضاف: "ومن ثم ترى ريد بُل تقوم بإصلاحات، في ثلاث مناسبات على التوالي على الجناح الخلفي بينما تتواجد في خط الحظائر المغلق ومن دون عواقب".

وتابع: "وبالطبّع وصلت الأمور إلى ذروتها مع القرار المتّخذ في السباق، وذلك بعد حركة دفاعية خاطئة للغاية من ماكس، والتي تجاوزت الحدود بكثير بالتأكيد، لكنه احتاج لذلك كي يدافع".

وأكمل: "لكن لويس تمكن من إتمام حركة التجاوز وبشكل أكثر عبقرية عبر تفادي الاحتكاك وأنهى السباق بهذه الطريقة".

وأردف: "لكن ما حدث هو تجاوز للحدود، كان ينبغي أن يتلقى عقوبة 5 ثوان على الأقل. ربما ماكس نفسه علم ذلك. لكنه أزاح ذلك وأخفاه، وذلك مجرد غيض من فيض. ما حدث كان مُضحكًا بالفعل".