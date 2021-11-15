وولف: "التعامل بدبلوماسية" انتهى بعد "اللكمات" ضد مرسيدس في البرازيل

حقق لويس هاميلتون الفوز في إنترلاغوس بعد شق طريقه من المركز العاشر، عقب إرجاعه خمسة مراكز على شبكة الانطلاق. ونجح بذلك في تقليص فارق الصدارة الذي يفصله عن منافسه ماكس فيرشتابن المتصدر الحالي.

وكانت نتيجة هاميلتون بتحقيق المركز الأول في التصفيات، قد شُطبت عقب فشل جهاز "دي ار اس" لسيارته مرسيدس باجتياز الكشف التقني بعد الحصة.

ووصفت مرسيدس القرار "بالقاسي"، في إشارة إلى أن الفرق عادة يمكنها إصلاح مثل تلك المشاكل ضمن خط الحظائر المغلق. لكن السهام الفضية لم تستأنف ذلك القرار.

وخلال السباق، قرر الحكام عدم اتخاذ أي إجراء بحقّ فيرشتابن بعد أسلوبه الدفاعي العدائي ضد هجمات هاميلتون في المنعطف الرابع عندما أخرجَ سائق مرسيدس عن المسار وبقي أمامه.

وهو قرار وصفه وولف "بالمثير للضحك".

وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن مرسيدس تُعامل بعدل مقارنة بالفرق الأخرى، أجاب وولف بأنه لا يريد أن يتذمر، لكنه يشعر بأن التعامل بدبلوماسية قد انتهى الآن.

فقال: "لا أريد التذمر والشكوى، لأنني هكذا أرى الرياضة الآن".

وتابع: "أعتقد أننا تلقينا الكثير والكثير من اللكمات في الوجه خلال هذه الجولة مع تلك القرارات التي كانت تميل لصالح الجانب الآخر، ضدنا".

واسترسل: "عندما تكون القرارات ضدك على الدوام، فذلك أمر يبعث على الغضب! سأدافع عن فريقي، وسائقيَّ في وجه ما سيأتي".

وأضاف: "لطالما كنتُ دبلوماسياً في كيفية مناقشة الأمور. لكن التعامل بدبلوماسية انتهى اليوم".

من جهة أخرى، أشار وولف إلى أنه راضٍ عن السماح بحركةٍ مثل التي قام بها فيرشتابن، من دون تلقي عقوبة، لكن يرى شرح ذلك بوضوح.

فقال: "أياً كانت القوانين، إن كانت تسمح بذلك - وهو ما يسعدني - فلا مشكلة بتاتاً".

وتابع: "لا أناقش الآن مبدأ ’المنافسة الشرسة’. المنافسة الشرسة أمر رائع، وهذا ما يجب أن يكون عليه واقع الحال".

واسترسل: "لكن طالما لم يتم إيضاح ذلك بشكل كامل قبل السباق، فلا يمكنك إخراج سائق آخر عن المسار!".

بعد السباق، تم استدعاء هاميلتون للمثول أمام الحكام لأنه قام بفك حزام الأمان في سيارته خلال لفة العودة إلى المرآب بعد عبور العلم المرقط، حيث تلقى غرامة لقاء ذلك.

وكان هناك تساؤل كذلك من قبل ريد بُل حيال تصميم الجانح الخلفي لسيارة مرسيدس الذي يعطي انطباعاً بأنه يمنحها سرعة إضافية على المقاطع المستقيمة، لكن لم يتم تقديم احتجاج.