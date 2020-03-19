الموافقة على تأجيل تغييرات قوانين 2021 حتى موسم 2022
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تمتّ الموافقة على تأجيل التغييرات الكبيرة في قوانين الفورمولا واحد التي كان من المنتظر اعتمادها في عام 2021 إلى العام الذي يليه نظرًا لتفشي وباء فيروس كورونا.
أجرى المعنيّون ببطولة الفورمولا واحد اجتماعًا عبر الهاتف اليوم الخميس ضمّ مدراء الفرق بالإضافة إلى تشايس كاري وروس برون كممثلين عن مُلاّك البطولة، وجان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" للتباحث في تأجيل قوانين 2021 بفعل انتشار فيروس كورونا.
وقد وافق المجتمعون على تأجيل القوانين الجديدة حتى 2022 إذ سيُصار العمل بالقوانين الحالية لموسمٍ إضافي مع تجميد بعض المكونات مثل الهيكل وعلبة التروس.
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وبالتالي ستقوم الفرق بتصميم وتطوير سياراتها الجديدة خلال العام 2021 بموجب اللّوائح المالية الجديدة التي حدّدت سقفًا للنفقات.
وسيتمّ العمل بشكل كامل على تفاصيل التغييرات الجديدة ومن ثم الحصول على الموافقة الرسمية من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات.
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الكاتب
|خضر الراوي
الموافقة على تأجيل تغييرات قوانين 2021 حتى موسم 2022
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