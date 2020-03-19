الموافقة على تأجيل تغييرات قوانين 2021 حتى موسم 2022

أجرى المعنيّون ببطولة الفورمولا واحد اجتماعًا عبر الهاتف اليوم الخميس ضمّ مدراء الفرق بالإضافة إلى تشايس كاري وروس برون كممثلين عن مُلاّك البطولة، وجان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" للتباحث في تأجيل قوانين 2021 بفعل انتشار فيروس كورونا.

وقد وافق المجتمعون على تأجيل القوانين الجديدة حتى 2022 إذ سيُصار العمل بالقوانين الحالية لموسمٍ إضافي مع تجميد بعض المكونات مثل الهيكل وعلبة التروس.

وبالتالي ستقوم الفرق بتصميم وتطوير سياراتها الجديدة خلال العام 2021 بموجب اللّوائح المالية الجديدة التي حدّدت سقفًا للنفقات.

وسيتمّ العمل بشكل كامل على تفاصيل التغييرات الجديدة ومن ثم الحصول على الموافقة الرسمية من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات.