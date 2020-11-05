فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

السعودية تدخل التاريخ من أوسع أبوابه باستضافتها لسباقات الفورمولا واحد بدءًا من 2021

المشاركات
التعليقات
السعودية تدخل التاريخ من أوسع أبوابه باستضافتها لسباقات الفورمولا واحد بدءًا من 2021
من قبل:
, رئيس التحرير

أعلنت إدارة الفورمولا واحد رسميًا اليوم الخميس بأنّ المملكة العربية السعودية ستستضيف إحدى جولات موسم 2021 من سباقات الفورمولا واحد للمرّة الأولى في تاريخها، في خطوةٍ من شأنها تعزيز موقع المملكة عالميًا على صعيد رياضة السيارات.

شهدت السعودية نهضة كبيرة خلال السنوات السابقة على صعيد إقامة الأحداث الرياضية والترفيهية، وخاصةً على مستوى رياضة السيارات التي انطلقت مع تنظيم سباق الأبطال العالمي في شهر فبراير/شباط من العام 2018 في الرياض.

وفي أواخر العام نفسه، استضافت المملكة جولةً في الفورمولا إي كأوّل سباق من نوعه يُقام في الشرق الأوسط قبل أن يعمد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إلى تنظيم العديد من الفعاليات المحلية التي استقطبت عددًا كبيرًا من السائقين الأجانب.

ولكن النقلة الكبيرة تمثّلت في جلب رالي داكار إلى صحراء المملكة العربية السعودية مطلع العام الحالي، لتُستكمل اليوم بالإعلان عن تنظيم أوّل سباق فورمولا واحد في مدينة جدّة العام المقبل.

وقد تمّ التأكيد بأنّ السعودية ستكون حاضرة ضمن روزنامة موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد من خلال سباق يُقام في شوارع مدينة جدّة، إذ من المتوقّع أن تنتقل بعدها البطولة إلى حلبة القديّة في 2023 حين يتمّ الانتهاء من العمل عليها، وذلك ضمن صفقة "شراكة طويلة الأمد" وفق ما أعلنت عنه الفورمولا واحد.

وسيُقام سباق جدّة في المساء تحت الأضواء الكاشفة  في الـ 28 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل، لينضمّ إلى سنغافورة كسباقٍ ليلي بالكامل.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعوديّ: "يسرّني في هذه اللحظة الإعلان رسميًا - وذلك بدعمٍ ومتابعة من سموّ سيّدي وليّ العهد حفظه الله - عن استضافة المملكة وعلى ساحلها الغربي هنا في مدينة جدّة، عروس البحر الأحمر، إحدى جولات بطولة الفورمولا واحد، أهمّ وأكبر السباقات العالميّة المشوّقة".

من جانبه قال سموّ الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتّحاد السعوديّ للسيارات والدرّاجات الناريّة: "هذا يومٌ تاريخي على جميع الأصعدة".

وأضاف: "أعتقد بشدّة أنّ جائزة السعوديّة الكبرى ستكون الحدث الرياضيّ الأضخم في تاريخ بلادنا، ولها القدرة على تغيير حياة ونظرة الكثيرين، وبلوغ قاعدة جماهيريّة غير مسبوقة".

وأكمل: "جلب أيقونات الرياضة والفرق التاريخيّة للتسابق في السعوديّة أمام المشجّعين الشباب والعائلات لهو أمرٌ سيغيّر الكثير".

ثمّ تابع: "ليس لدينا تاريخ ثري في عالم رياضة المحرّكات، لكنّنا حصلنا على سمعة قويّة كاتّحاد خلال حيّز زمني قصير لتقديم أحداث دوليّة بمستوى عالمي مثل الفورمولا إي ورالي داكار".

وأردف: "نتيجة لذلك فإنّ المملكة موطن ملايين من مشجّعي رياضة المحرّكات الشباب الشغوفين حرفيًا، يبتسم الكثيرون منهم بالفعل وينتظرون بفارغ الصبر رؤية أبطالهم في نوفمبر 2021". 

من جانبه قال تشايس كاري الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد: "نحن متحمّسون للترحيب بالمملكة العربيّة السعوديّة في الفورمولا واحد في موسم 2021 ونُرحّب بإعلانها على إثر أيّامٍ من التكهّنات في الفترة الماضية".

وأضاف: "أصبحت المملكة العربية السعوديّة سريعًا مركزًا للرياضة والترفيه من خلال الكثير من الأحداث البارزة التي تُقام هناك في الأعوام الأخيرة، ونحن مسرورون للغاية بتسابق الفورمولا واحد هناك في الموسم المقبل".

وأكمل: "المنطقة مهمّة جدًا بالنسبة إلينا من خلال تشكيل الفئة العمريّة الأقلّ من 30 عامًا لـ 70 بالمئة من الشعب السعوديّ، وذلك يزيد من قدرتنا على بلوغ مشجّعين جدد وجلب مشجّعينا الحاليين حول العالم إلى منطقة مدهشة تاريخيّة".

وأردف: "سننشر روزنامتنا الأوّليّة الكاملة لموسم 2021 في الأسابيع المقبلة وسيتمّ تقديمها إلى المجلس العالمي لرياضة السيارات للمصادقة عليها".

شتاينر يتقبّل مخاطرة اعتماد تشكيلة من الناشئين فقط للدفاع عن ألوان هاس في 2021

المقال السابق

شتاينر يتقبّل مخاطرة اعتماد تشكيلة من الناشئين فقط للدفاع عن ألوان هاس في 2021

المقال التالي

المملكة العربية السعودية تعدُ "بإبهار الجميع" خلال استضافة جولة الفورمولا واحد

المملكة العربية السعودية تعدُ "بإبهار الجميع" خلال استضافة جولة الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية اليوم

السعودية تدخل التاريخ من أوسع أبوابه باستضافتها لسباقات الفورمولا واحد بدءًا من 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

السعودية تدخل التاريخ من أوسع أبوابه باستضافتها لسباقات الفورمولا واحد بدءًا من 2021

المملكة العربية السعودية تعدُ "بإبهار الجميع" خلال استضافة جولة الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

المملكة العربية السعودية تعدُ "بإبهار الجميع" خلال استضافة جولة الفورمولا واحد

تحليل تقني: خصائص فيراري في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: خصائص فيراري في إيمولا

شتاينر يتقبّل مخاطرة اعتماد تشكيلة من الناشئين فقط للدفاع عن ألوان هاس في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينر يتقبّل مخاطرة اعتماد تشكيلة من الناشئين فقط للدفاع عن ألوان هاس في 2021

رالي إيطاليا: سوردو يُحافظ على صدارته وأوجييه يقفز إلى المركز الثاني
دبليو آر سي دبليو آر سي / تقرير المرحلة

رالي إيطاليا: سوردو يُحافظ على صدارته وأوجييه يقفز إلى المركز الثاني

ريكاردو كان "يبتسم" عندما أجرى بيريز وقفته في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو كان "يبتسم" عندما أجرى بيريز وقفته في إيمولا

تحليل تقني: كيف ساعدت فكرة قديمة على تحسين تقدّم فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: كيف ساعدت فكرة قديمة على تحسين تقدّم فيراري

بينوتو: لا كراهية بل مجرد تنافس رياضيّ مع وولف
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: لا كراهية بل مجرد تنافس رياضيّ مع وولف

أحدث الأخبار

المملكة العربية السعودية تعدُ "بإبهار الجميع" خلال استضافة جولة الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

المملكة العربية السعودية تعدُ "بإبهار الجميع" خلال استضافة جولة الفورمولا واحد

السعودية تدخل التاريخ من أوسع أبوابه باستضافتها لسباقات الفورمولا واحد بدءًا من 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

السعودية تدخل التاريخ من أوسع أبوابه باستضافتها لسباقات الفورمولا واحد بدءًا من 2021

شتاينر يتقبّل مخاطرة اعتماد تشكيلة من الناشئين فقط للدفاع عن ألوان هاس في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينر يتقبّل مخاطرة اعتماد تشكيلة من الناشئين فقط للدفاع عن ألوان هاس في 2021

بينوتو: لا كراهية بل مجرد تنافس رياضيّ مع وولف
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: لا كراهية بل مجرد تنافس رياضيّ مع وولف

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

السعودية تدخل التاريخ من أوسع أبوابه باستضافتها لسباقات الفورمولا واحد بدءًا من 2021

2
فورمولا 1

المملكة العربية السعودية تعدُ "بإبهار الجميع" خلال استضافة جولة الفورمولا واحد

16د
3
فورمولا 1

تحليل تقني: خصائص فيراري في إيمولا

4
فورمولا 1

شتاينر يتقبّل مخاطرة اعتماد تشكيلة من الناشئين فقط للدفاع عن ألوان هاس في 2021

5
دبليو آر سي

رالي إيطاليا: سوردو يُحافظ على صدارته وأوجييه يقفز إلى المركز الثاني

أحدث الأخبار

المملكة العربية السعودية تعدُ "بإبهار الجميع" خلال استضافة جولة الفورمولا واحد
فورمولا 1

المملكة العربية السعودية تعدُ "بإبهار الجميع" خلال استضافة جولة الفورمولا واحد

السعودية تدخل التاريخ من أوسع أبوابه باستضافتها لسباقات الفورمولا واحد بدءًا من 2021
فورمولا 1

السعودية تدخل التاريخ من أوسع أبوابه باستضافتها لسباقات الفورمولا واحد بدءًا من 2021

شتاينر يتقبّل مخاطرة اعتماد تشكيلة من الناشئين فقط للدفاع عن ألوان هاس في 2021
فورمولا 1

شتاينر يتقبّل مخاطرة اعتماد تشكيلة من الناشئين فقط للدفاع عن ألوان هاس في 2021

بينوتو: لا كراهية بل مجرد تنافس رياضيّ مع وولف
فورمولا 1

بينوتو: لا كراهية بل مجرد تنافس رياضيّ مع وولف

تحليل تقني: خصائص فيراري في إيمولا
فورمولا 1

تحليل تقني: خصائص فيراري في إيمولا

أحدث ملفات الفيديو

هل تسبب التخلي عن تجارب يوم الجمعة بسباق أكثر حماسة في إيمولا؟ 06:26
فورمولا 1

هل تسبب التخلي عن تجارب يوم الجمعة بسباق أكثر حماسة في إيمولا؟

هل حسم أليكسندر ألبون مصيره مع ريد بُل؟ 10:13
فورمولا 1

هل حسم أليكسندر ألبون مصيره مع ريد بُل؟

هل سيخرج لويس هاميلتون حقاً من الفورمولا واحد؟ 04:47
فورمولا 1

هل سيخرج لويس هاميلتون حقاً من الفورمولا واحد؟

أجمل الصور من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 02:29
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

أهم مجريات سباق إيميليا رومانيا 2020 للفورمولا واحد 06:32
فورمولا 1

أهم مجريات سباق إيميليا رومانيا 2020 للفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.