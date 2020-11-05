السعودية تدخل التاريخ من أوسع أبوابه باستضافتها لسباقات الفورمولا واحد بدءًا من 2021

شهدت السعودية نهضة كبيرة خلال السنوات السابقة على صعيد إقامة الأحداث الرياضية والترفيهية، وخاصةً على مستوى رياضة السيارات التي انطلقت مع تنظيم سباق الأبطال العالمي في شهر فبراير/شباط من العام 2018 في الرياض.

وفي أواخر العام نفسه، استضافت المملكة جولةً في الفورمولا إي كأوّل سباق من نوعه يُقام في الشرق الأوسط قبل أن يعمد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إلى تنظيم العديد من الفعاليات المحلية التي استقطبت عددًا كبيرًا من السائقين الأجانب.

ولكن النقلة الكبيرة تمثّلت في جلب رالي داكار إلى صحراء المملكة العربية السعودية مطلع العام الحالي، لتُستكمل اليوم بالإعلان عن تنظيم أوّل سباق فورمولا واحد في مدينة جدّة العام المقبل.

وقد تمّ التأكيد بأنّ السعودية ستكون حاضرة ضمن روزنامة موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد من خلال سباق يُقام في شوارع مدينة جدّة، إذ من المتوقّع أن تنتقل بعدها البطولة إلى حلبة القديّة في 2023 حين يتمّ الانتهاء من العمل عليها، وذلك ضمن صفقة "شراكة طويلة الأمد" وفق ما أعلنت عنه الفورمولا واحد.

وسيُقام سباق جدّة في المساء تحت الأضواء الكاشفة في الـ 28 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل، لينضمّ إلى سنغافورة كسباقٍ ليلي بالكامل.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعوديّ: "يسرّني في هذه اللحظة الإعلان رسميًا - وذلك بدعمٍ ومتابعة من سموّ سيّدي وليّ العهد حفظه الله - عن استضافة المملكة وعلى ساحلها الغربي هنا في مدينة جدّة، عروس البحر الأحمر، إحدى جولات بطولة الفورمولا واحد، أهمّ وأكبر السباقات العالميّة المشوّقة".

من جانبه قال سموّ الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتّحاد السعوديّ للسيارات والدرّاجات الناريّة: "هذا يومٌ تاريخي على جميع الأصعدة".

وأضاف: "أعتقد بشدّة أنّ جائزة السعوديّة الكبرى ستكون الحدث الرياضيّ الأضخم في تاريخ بلادنا، ولها القدرة على تغيير حياة ونظرة الكثيرين، وبلوغ قاعدة جماهيريّة غير مسبوقة".



وأكمل: "جلب أيقونات الرياضة والفرق التاريخيّة للتسابق في السعوديّة أمام المشجّعين الشباب والعائلات لهو أمرٌ سيغيّر الكثير".

ثمّ تابع: "ليس لدينا تاريخ ثري في عالم رياضة المحرّكات، لكنّنا حصلنا على سمعة قويّة كاتّحاد خلال حيّز زمني قصير لتقديم أحداث دوليّة بمستوى عالمي مثل الفورمولا إي ورالي داكار".

وأردف: "نتيجة لذلك فإنّ المملكة موطن ملايين من مشجّعي رياضة المحرّكات الشباب الشغوفين حرفيًا، يبتسم الكثيرون منهم بالفعل وينتظرون بفارغ الصبر رؤية أبطالهم في نوفمبر 2021".

من جانبه قال تشايس كاري الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد: "نحن متحمّسون للترحيب بالمملكة العربيّة السعوديّة في الفورمولا واحد في موسم 2021 ونُرحّب بإعلانها على إثر أيّامٍ من التكهّنات في الفترة الماضية".

وأضاف: "أصبحت المملكة العربية السعوديّة سريعًا مركزًا للرياضة والترفيه من خلال الكثير من الأحداث البارزة التي تُقام هناك في الأعوام الأخيرة، ونحن مسرورون للغاية بتسابق الفورمولا واحد هناك في الموسم المقبل".

وأكمل: "المنطقة مهمّة جدًا بالنسبة إلينا من خلال تشكيل الفئة العمريّة الأقلّ من 30 عامًا لـ 70 بالمئة من الشعب السعوديّ، وذلك يزيد من قدرتنا على بلوغ مشجّعين جدد وجلب مشجّعينا الحاليين حول العالم إلى منطقة مدهشة تاريخيّة".

وأردف: "سننشر روزنامتنا الأوّليّة الكاملة لموسم 2021 في الأسابيع المقبلة وسيتمّ تقديمها إلى المجلس العالمي لرياضة السيارات للمصادقة عليها".