كان من المتوقع أن يبقي الفريق على تشكيلته الحالية من السائقين، لكن الإعلان الرسمي تأخر بعض الشيء.

لكن أشار الفريق إلى أن التأخير كان بسبب بعض البنود في العقود.

وسيقود فيتيل إلى جانب سترول ابن مالك الفريق لورانس سترول، والذي سيبقى مع الفريق لموسم رابع، بينما يتجه فيتيل لموسمه الثاني.

وقد أحرز فيتيل منصّتي تتويج حتى الآن في هذا الموسم، لكنه خسر مركز وصافة في سباق المجر بعدما لم تتمكن "فيا" من استخراج عيّنة وقود كافية من سيارته خلال فحوصات ما بعد السباق.

وضمن معرض حديثه حول تجديد عقده، أوضح فيتيل أنّ أكثر ما كان متحمّسًا حياله هو فرصة المنافسة ضمن القوانين الجديدة بالكامل في الفورمولا واحد، والتي ستدخل حيّز التطبيق في بداية الموسم المُقبل.

فقال: "أتطلّع بالفعل إلى التسابق على الجيل الجديد من سيارات الفورمولا واحد. إنّ مظهرها مختلف جدًا والقوانين التقنية الجديدة ينبغي أن تمنحنا سيارات بمقدورها المنافسة عن قرب أكثر بكثير من الجيل الحالي".

وأضاف: "المنافسة الأكثر حماسة ستكون رائعة بالنسبة للسائقين وكذلك المشجّعين. التغييرات ستكون كبيرة للغاية وكأن كل فريق يبدأ من الصفر، لذلك ستكون تلك فرصة رائعة لنا في أستون مارتن. حيث أثق في قوة فريقنا المتنامي، وأتطلّع بالفعل لموسم 2022".

من جهته، كان سترول واضحًا في رؤيته بأنّ أستون مارتن لم تقدم ما أملته لهذا العام، لكنّه يرى بأنّه من الممكن إحراز التقدم.

فقال: "سيمثّل العام المُقبل موسمي السادس في الفورمولا واحد، حيث سأقود إلى جانب زميلي سيباستيان. لقد بدأنا رحلة أستون مارتن سويًا، وأنا أتطلع بشغف لمواصلة تلك الرحلة معه العام المُقبل".

وأكمل: "لم نحقق الأهداف التي وضعناها لهذا العام، لكنّ ذلك يعزّز من تعطّشنا وسعينا نحو النجاح في الموسم المُقبل".