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ويليامز: الارتفاع عن سطح البحر في المكسيك لن يتسبب بمشاكل موثوقية للمحرك

من قبل:
, محرر

لا تعتقد ويليامز أن الارتفاع عن سطح البحر خلال جولة المكسيك المقبلة سيتسبب بأية مشاكل موثوقية لمحركات الفورمولا واحد.

ويليامز: الارتفاع عن سطح البحر في المكسيك لن يتسبب بمشاكل موثوقية للمحرك

كشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى أنّ السهام الفضية تواجه بعض "مشاكل الموثوقية" المتكررة في وحدة طاقتها.

حيث استعمل فالتيري بوتاس محركه الثالث الجديد في أوستن، بينما اضطر زميله لويس هاميلتون لاستعمال محرك رابعٍ خلال جولة تركيا.

إضافة إلى ذلك، قام الفريقان اللذان يتزودان بالمحركات من مرسيدس: ويليامز وأستون مارتن، بتبديل محركي جورج راسل وسيباستيان فيتيل قبيل جولة الولايات المتحدة.

وستقام جولتا المكسيك والبرازيل المقبلتان على ارتفاع 2285 متراً و800 متراً على التوالي، عن سطح البحر، ما يعني انخفاض تركيز الأكسجين في الهواء، بالتالي ستضطر الشواحن التوربينية ووحدات استعادة الطاقة الحرارية "أم جي يو - أتش" للعمل بشدة أكبر للتعويض.

لكن دايف روبسون رئيس قسم الأداء لدى ويليامز، أوضح أن الارتفاع الإضافي لن يتسبب بمشاكل إضافية للفريق.

فقال: "كلا، في الوقت الراهن، هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة لنا. لا أعتقد أنّ الارتفاع سيشكل أية مشكلة على صعيد الموثوقية".

وتابع: "أعتقد أنه ومع جورج كنا لنستعمل له محركاً رابعاً على أية حال بعد الصعوبات التي واجهناها في النمسا".

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وتحتل ويليامز المركز الثامن ضمن ترتيب بطولة المصنّعين مع بقاء خمسة سباقات على نهاية الموسم، حيث استفادت من النتائج الممتازة التي حققتها في المجر وبلجيكا، والتي سجلت على إثرها 20 نقطة من أصل الـ 23 التي تمتلكها.

ومع تواجد ألفا روميو خلفها بفارق 16 نقطة، بات مركز ويليامز مؤمناً بشكل قوي، حيث يعتقد روبسون أن الفريق يمتلك إمكانية الاقتراب من منافسين أقوياء مثل ألبين وأستون مارتن.

فقال: "أعتقد أنّنا متقدمون في مركزنا لناحية المنافسة مع ألفا، لذا بوسعنا الاقتراب كذلك من ألبين وأستون مارتن. أعتقد أن سيارتنا تمتلك قدرة المنافسة على المركز الثامن أو التاسع".

وتابع: "عادة ما نتمكن من التقدم على (يوكي) تسونودا، لكنه مؤخراً بات يقود بشكل جيد للغاية، لذا قد يكون هذا صعباً بعض الشيء".

واسترسل: "لكنني أعتقد أننا بالمركز التاسع بشكل عام، وأحياناً في الثامن، ونقترب من السابع".

واختتم: "في بعض الأحيان نقوم بعمل جيد ونتجاوز المزيد من السيارات أكثر مما يفترض بسيارتنا القيام به".

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