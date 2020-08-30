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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / تقرير السباق

هاميلتون وحيدًا في بلجيكا: فوزه الخامس في 2020

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هاميلتون وحيدًا في بلجيكا: فوزه الخامس في 2020
من قبل:
, رئيس التحرير

أحرز لويس هاميلتون انتصاره الخامس في موسم 2020 بعد سيطرته المريحة على مجريات سباق جائزة بلجيكا الكبرى، الجولة السابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

انطلق سائق مرسيدس من المركز الأوّل إذ تمكّن من الحفاظ عليه من دون مشاكل تُذكر حيث نجح في تحقيق الانتصار على حلبة سبا-فرانكورشان للمرّة الرابعة في مسيرته الاحترافية (أعوام 2010، 2015 و2017). وهذا هو الفوز الـ 89 في مسيرة هاميلتون الذي بات على بُعد انتصارين فقط من معادلة الرقم القياسي المُسجّل باسم الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر.

وحلّ فالتيري بوتاس في المركز الثاني بفارق أكثر من 8 ثوانٍ حيث لم يتمكّن من الاستفادة على الانطلاقة أو من دخول سيارة الأمان في اللّفة الـ 11 عقب الحادث الذي جمع أنطونيو جيوفينازي وجورج راسل.

أمّا المركز الثالث فكان من نصيب ماكس فيرشتابن وسط إحراز دانيال ريكاردو للمركز الرابع.

وفي واقع الأمر لم تختلف هوية السائقين الستة الأوائل بين التجارب التأهيلية والسباق مع تواجد إستيبان أوكون في المركز الخامس وأليكسندر ألبون سادسًا.

كامل التقرير بعد قليل..

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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