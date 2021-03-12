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فيرشتابن يتقدّم على نوريس في اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة

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بدأ ماكس فيرشتابن التجارب التحضيريّة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد على نحوٍ جيّد عبر ضمانه الصدارة أمام لاندو نوريس سائق مكلارين، في يومٍ عانت فيه مرسيدس بشكلٍ غير متوقّع.

فيرشتابن يتقدّم على نوريس في اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة

بالنظر إلى تقليص أيّام التجارب إلى ثلاثة هذا العام، فإنّ كلّ دقيقة من الحصص الستّة لا تُقدّر بثمنٍ.

لهذا السبب حاولت الفرق اقتسام مهام القيادة بين سائقيها لقطع أكبر مسافات ممكنة، كما سارعت للتواجد على الحلبة منذ اللحظات الأولى بالرغم من سرعة الرياح العالية التي أثّرت على برامجها.

وازداد الوضع سوءًا في فترة ما بعد الظهر عندما وصلت عاصفة رمليّة إلى الحلبة وأصبحت مستويات الرؤية والتماسك ضعيفة.

لكن لم يكن أمام الفرق أيّ خيارٍ سوى المواصلة، وبدأ الوضع بالتحسّن مع غروب الشمس، إلى أن نجح فيرشتابن سائق ريد بُل في وضع المعيار خلال اليوم الأوّل بدقيقة واحدة و30.674 ثانية على إطارات "سي3"، كما كان الهولندي من بين الأكثر نشاطًا بأكثر من 130 لفّة.

ولوضع ذلك الزمن في نصابه فإنّه أبطأ بأكثر من ثلاث ثوانٍ من زمن قطب الانطلاق الأوّل العام الماضي.

ويعود ذلك بالأساس إلى تغييرات الأرضيّة لخفض الارتكازيّة من جهة، وكذلك تغيير الإطارات التي ازدادت متانتها وبالتالي تراجع أدائها، فضلًا عن ضعف التماسك بالطبع.

وعرف إحياء شراكة مكلارين ومرسيدس بداية واعدة، حيث تواجد نوريس في المركز الثاني بفارق عُشرين من الثانية عن فيرشتابن المتصدّر بعد أن استلم مهمّة قيادة السيارة من زميله دانيال ريكاردو الذي تصدّر الفترة الصباحيّة.

وحلّ إستيبان أوكون ثالثًا بعد أن انفرد بقيادة سيارة ألبين، وكان الفرنسيّ الشاب أبطأ بقرابة نصف ثانية من الصدارة، كما أكمل أوكون قدرًا وفيرًا من اللفّات تجاوز الـ 120.

وتواجد لانس سترول رابعًا بعد أن قاد سيارة أستون مارتن في فترة ما بعد الظهر، وتقدّم الكندي على كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري.

وأكمل الإسباني أكثر من 50 لفّة في فترة ما بعد الظهر، بالرغم من أنّ سيارة فيراري كانت من تسبّبت في رفع العلم الأحمر قبل 10 دقائق من نهاية الفترة الصباحيّة بقيادة شارل لوكلير نتيجة مشكلة ميكانيكيّة، لكن يبدو أنّها كانت بسيطة.

بدوره استلم أنطونيو جيوفينازي مهام قيادة سيارة ألفا روميو وحلّ سادسًا أمام ريكاردو.

وتقدّم بيير غاسلي – الذي كان الأكثر نشاطًا صباحًا بـ 74 لفّة – على زميله يوكي تسونودا، بينما حلّ حامل اللقب لويس هاميلتون عاشرًا بأكثر من 40 لفّة بقليل.

ولم يكن يوم مرسيدس سلسًا، إذ خسر الفريق أكثر من 3 ساعات صباحًا بسبب مشكلة في نظام نقل الغيارات ما استوجب تغيير علبة التروس ليقتصر بذلك فالتيري بوتاس على 6 لفّات فقط.

كما أنّ برنامج هاميلتون لم يكن بغاية السلاسة، وخرج عن المسار في الكثير من المناسبات في ظلّ عدم تمتّعه بالتماسك بشكلٍ واضح، كما يبدو أنّه واجه مشكلة كهربائيّة في نهاية الحصّة.

أمّا بداية ميك شوماخر فقد كانت متعثّرة هي الأخرى وعانى من مشكلة في علبة تروسه في الفترة الصباحيّة ليقتصر على 15 لفّة فقط.

نتيجة اليوم الأوّل:

الترتيب السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت
1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 139 1:30:674 
2 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 46 1:30:889 
3 France إستيبان أوكون ألبين 129 1:31:146 
4 Canada لانس سترول أستون مارتن 46 1:31:782 (سي3 اختباريّة)
5 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري 57 1:31:919
6 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 68 1:31:945 
7 Australia دانيال ريكاردو مكلارين 45 1:32:203 
8 France بيير غاسلي ألفا تاوري 74 1:32:231 
9 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري 37 1:32:727
10 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 42 1:32:912
11 Monaco شارل لوكلير فيراري 59 1:33:242 
12 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 63 1:33:320 
13 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن 51 1:33:742 (سي3 اختباريّة)
14   ويليامز 83 1:34:789
15 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس 70 1:34:798
16 Germany ميك شوماخر هاس 15 1:36:126 
17 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 6 1:36:850 
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الكاتب مروان الوافي

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