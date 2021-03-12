ريكاردو يتصدّر الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
89 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
103 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
124 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
166 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
194 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
208 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
229 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
237 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
253 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
265 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
274 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / أستون مارتن تعدّل على أرضية سيارتها للتجارب الشتوية في البحرين التالي / ويليامز: بوسع باتون أن يكون "شريكاً محفّزاً" لتقدم الفريق إلى الأمام
فورمولا 1 / التجارب الشتوية في البحرين / تقرير التجارب

ريكاردو يتصدّر الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب البحرين

من قبل:

بدأ دانيال ريكاردو مسيرته مع الصانع البريطاني مكلارين بشكلٍ لافت بعد أن تصدّر الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب الفورمولا واحد الرسميّة في البحرين، في الوقت الذي رُفع فيه العلم الأحمر مع بقاء 10 دقائق بسبب توقّف سيارة فيراري.

ريكاردو يتصدّر الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب البحرين

سارعت الفرق للدخول إلى الحلبة لاستغلال كلّ دقيقة من التجارب الرسميّة بالرغم من صعوبة الأحوال الجويّة في ظلّ ارتفاع سرعة الرياح.

لكنّ بداية أبطال العالم مرسيدس لم تكن في المستوى المتوقّع، إذ اقتصر الصانع الألماني على لفّة استطلاعيّة يتيمة.

ويعود ذلك إلى مواجهة الفريق لمشكلة في نظام نقل الغيارات ليختار نتيجة لذلك تغيير علبة التروس وهو ما تسبّب في غيابه عن الحلبة لأكثر من ثلاث ساعات وحرمان فالتيري بوتاس وقتًا ثمينًا على الحلبة.

وعلى صعيد الأزمنة فقد حقّق ريكاردو التوقيت الأسرع البالغ 1:32.203 دقيقة وتقدّم بفارق 0.028 ثانية عن بيير غاسلي الذي كان السائق الأكثر نشاطًا برصيد أكثر من 70 لفّة بالرغم من أنّه استخدم إطارات "سي3" لتسجيل زمنه على عكس ريكاردو الذي كان على "سي2".

وحلّ ماكس فيرشتابن ثالثًا وكان قريبًا هو الآخر في ظلّ تواجده على بُعد 0.042 ثانية عن الصدارة.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب إستيبان أوكون سائق ألبين الذي حلّ أمام شارل لوكلير.

وفي حين أنّ الأخير أكمل 59 لفّة، فإنّه تسبّب في رفع العلم الأحمر الأوّل في هذه التجارب مع بقاء 10 دقائق على نهاية الحصّة عندما فقد الطاقة في نهاية الخطّ المستقيم الرئيسيّ وأوقف سيارته عند المنعطف الرابع.

وتواجد كيمي رايكونن في المركز السادس مباشرة أمام سيباستيان فيتيل الذي واجه مشكلة هو الآخر في منتصف الحصّة تقريبًا عندما توقّفت سيارته أستون مارتن عند نهاية خطّ الحظائر.

كما لم تكن بداية مسيرة ميك شوماخر مع هاس سلسة، حيث واجه بعض المشاكل التقنيّة وبقي حبيس المرآب لفترة طويلة، وانتهى به المطاف تاسعًا برصيد 15 لفّة فقط، في حين تذيّل فالتيري بوتاس الترتيب مقتصرًا على 6 لفّات فقط.

الترتيب في منتصف اليوم الأوّل:

  السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت
1 Australia دانيال ريكاردو مكلارين 45 1:32.203
2 France بيير غاسلي ألفا تاوري 74 1:32.231
3 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 60 1:32.245
4 France إستيبان أوكون ألبين 55 1:32.959
5 Monaco شارل لوكلير فيراري 59 1:33.242
6 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 63 1:33.320
7 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن 51 1:33.742
8   ويليامز 39 1:34.789
9 Germany ميك شوماخر هاس 15 1:36.126
10 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 6 1:36.850
المشاركات
التعليقات
أستون مارتن تعدّل على أرضية سيارتها للتجارب الشتوية في البحرين

المقال السابق

أستون مارتن تعدّل على أرضية سيارتها للتجارب الشتوية في البحرين

المقال التالي

ويليامز: بوسع باتون أن يكون "شريكاً محفّزاً" لتقدم الفريق إلى الأمام

ويليامز: بوسع باتون أن يكون "شريكاً محفّزاً" لتقدم الفريق إلى الأمام
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث التجارب الشتوية في البحرين
الحدث الفرعي الجمعة
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريكاردو يتصدّر الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب البحرين

2
فورمولا 1

مرسيدس أول من يواجه المشاكل في الحصة الافتتاحية من تجارب البحرين

3
فورمولا 1

مرسيدس تكشف عن التصميم المبتكر لأرضية سيارتها مع انطلاق التجارب الشتوية في البحرين

4
فورمولا 1

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

5
فورمولا 1

فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"

أحدث الأخبار
ويليامز: بوسع باتون أن يكون "شريكاً محفّزاً" لتقدم الفريق إلى الأمام
فورمولا 1

ويليامز: بوسع باتون أن يكون "شريكاً محفّزاً" لتقدم الفريق إلى الأمام

35د
ريكاردو يتصدّر الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب البحرين
فورمولا 1

ريكاردو يتصدّر الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب البحرين

أستون مارتن تعدّل على أرضية سيارتها للتجارب الشتوية في البحرين
فورمولا 1

أستون مارتن تعدّل على أرضية سيارتها للتجارب الشتوية في البحرين

فيتيل سيسابق بخوذة زهرية في 2021 بعدما أصبح سفيرًا لشركة "بي دبليو تي"
فورمولا 1

فيتيل سيسابق بخوذة زهرية في 2021 بعدما أصبح سفيرًا لشركة "بي دبليو تي"

مرسيدس أول من يواجه المشاكل في الحصة الافتتاحية من تجارب البحرين
فورمولا 1

مرسيدس أول من يواجه المشاكل في الحصة الافتتاحية من تجارب البحرين

أحدث ملفات الفيديو
لماذا ستتسبب الانتصارات في 2021 بإعاقة فرق الفورمولا واحد؟ 06:34
فورمولا 1
54د

لماذا ستتسبب الانتصارات في 2021 بإعاقة فرق الفورمولا واحد؟

لورون ميكيز يتكلم عن موسم 2021 لفريق فيراري 03:46
فورمولا 1
56د

لورون ميكيز يتكلم عن موسم 2021 لفريق فيراري

الفيديو الكامل لإطلاق سيارة فيراري 2021 10:27
فورمولا 1
56د

الفيديو الكامل لإطلاق سيارة فيراري 2021

الكسوة والملصقات على سيارة فيراري 2021 09:46
فورمولا 1
57د

الكسوة والملصقات على سيارة فيراري 2021

إنريك كارديل يشرح تغييرات هيكل سيارة فيراري 2021 03:38
فورمولا 1
58د

إنريك كارديل يشرح تغييرات هيكل سيارة فيراري 2021

مروان الوافي More from
مروان الوافي
فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"

فيتيل يقود سيارة أستون مارتن للمرّة الأولى في اختبار سيلفرستون
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يقود سيارة أستون مارتن للمرّة الأولى في اختبار سيلفرستون

مرسيدس أخفت تصميم أرضيّة سيارتها "دبليو12"
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس أخفت تصميم أرضيّة سيارتها "دبليو12"

الأكثر شعبية اليوم

ريكاردو يتصدّر الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

ريكاردو يتصدّر الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب البحرين

مرسيدس أول من يواجه المشاكل في الحصة الافتتاحية من تجارب البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس أول من يواجه المشاكل في الحصة الافتتاحية من تجارب البحرين

مرسيدس تكشف عن التصميم المبتكر لأرضية سيارتها مع انطلاق التجارب الشتوية في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تكشف عن التصميم المبتكر لأرضية سيارتها مع انطلاق التجارب الشتوية في البحرين

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"

روسي شعر أنّه "درّاج حقيقي" من جديد عقب اليوم الافتتاحي لتجارب قطر الثانية
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي شعر أنّه "درّاج حقيقي" من جديد عقب اليوم الافتتاحي لتجارب قطر الثانية

ويليامز: بوسع باتون أن يكون "شريكاً محفّزاً" لتقدم الفريق إلى الأمام
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ويليامز: بوسع باتون أن يكون "شريكاً محفّزاً" لتقدم الفريق إلى الأمام

فيراري قلقة من "مفاتيح التطوير المجانية" لمنافسيها في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري قلقة من "مفاتيح التطوير المجانية" لمنافسيها في 2021

أحدث الأخبار

ويليامز: بوسع باتون أن يكون "شريكاً محفّزاً" لتقدم الفريق إلى الأمام
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ويليامز: بوسع باتون أن يكون "شريكاً محفّزاً" لتقدم الفريق إلى الأمام

ريكاردو يتصدّر الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

ريكاردو يتصدّر الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب البحرين

أستون مارتن تعدّل على أرضية سيارتها للتجارب الشتوية في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن تعدّل على أرضية سيارتها للتجارب الشتوية في البحرين

فيتيل سيسابق بخوذة زهرية في 2021 بعدما أصبح سفيرًا لشركة "بي دبليو تي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل سيسابق بخوذة زهرية في 2021 بعدما أصبح سفيرًا لشركة "بي دبليو تي"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.