ريكاردو يتصدّر الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من تجارب البحرين

سارعت الفرق للدخول إلى الحلبة لاستغلال كلّ دقيقة من التجارب الرسميّة بالرغم من صعوبة الأحوال الجويّة في ظلّ ارتفاع سرعة الرياح.

لكنّ بداية أبطال العالم مرسيدس لم تكن في المستوى المتوقّع، إذ اقتصر الصانع الألماني على لفّة استطلاعيّة يتيمة.

ويعود ذلك إلى مواجهة الفريق لمشكلة في نظام نقل الغيارات ليختار نتيجة لذلك تغيير علبة التروس وهو ما تسبّب في غيابه عن الحلبة لأكثر من ثلاث ساعات وحرمان فالتيري بوتاس وقتًا ثمينًا على الحلبة.

وعلى صعيد الأزمنة فقد حقّق ريكاردو التوقيت الأسرع البالغ 1:32.203 دقيقة وتقدّم بفارق 0.028 ثانية عن بيير غاسلي الذي كان السائق الأكثر نشاطًا برصيد أكثر من 70 لفّة بالرغم من أنّه استخدم إطارات "سي3" لتسجيل زمنه على عكس ريكاردو الذي كان على "سي2".

وحلّ ماكس فيرشتابن ثالثًا وكان قريبًا هو الآخر في ظلّ تواجده على بُعد 0.042 ثانية عن الصدارة.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب إستيبان أوكون سائق ألبين الذي حلّ أمام شارل لوكلير.

وفي حين أنّ الأخير أكمل 59 لفّة، فإنّه تسبّب في رفع العلم الأحمر الأوّل في هذه التجارب مع بقاء 10 دقائق على نهاية الحصّة عندما فقد الطاقة في نهاية الخطّ المستقيم الرئيسيّ وأوقف سيارته عند المنعطف الرابع.

وتواجد كيمي رايكونن في المركز السادس مباشرة أمام سيباستيان فيتيل الذي واجه مشكلة هو الآخر في منتصف الحصّة تقريبًا عندما توقّفت سيارته أستون مارتن عند نهاية خطّ الحظائر.

كما لم تكن بداية مسيرة ميك شوماخر مع هاس سلسة، حيث واجه بعض المشاكل التقنيّة وبقي حبيس المرآب لفترة طويلة، وانتهى به المطاف تاسعًا برصيد 15 لفّة فقط، في حين تذيّل فالتيري بوتاس الترتيب مقتصرًا على 6 لفّات فقط.

الترتيب في منتصف اليوم الأوّل:

السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت 1 دانيال ريكاردو مكلارين 45 1:32.203 2 بيير غاسلي ألفا تاوري 74 1:32.231 3 ماكس فيرشتابن ريد بُل 60 1:32.245 4 إستيبان أوكون ألبين 55 1:32.959 5 شارل لوكلير فيراري 59 1:33.242 6 كيمي رايكونن ألفا روميو 63 1:33.320 7 سيباستيان فيتيل أستون مارتن 51 1:33.742 8 ويليامز 39 1:34.789 9 ميك شوماخر هاس 15 1:36.126 10 فالتيري بوتاس مرسيدس 6 1:36.850