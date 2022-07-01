تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / بوتاس يسجل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى الماطرة في سيلفرستون التالي / بيريز "على بُعد أميالٍ" بسبب مشكلة انسيابيّة في تجارب جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى تقرير التجارب

ساينز يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثانية الغريبة في سيلفرستون

أحرز كارلوس ساينز الإبن الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد متفوّقًا على لويس هاميلتون، وذلك بعد حصّة عرفت تراجع مستويات التماسك بشكلٍ لافتٍ في نصفها الثاني.

ساينز يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثانية الغريبة في سيلفرستون

على إثر خسارة معظم الحصّة الأولى بسبب الأمطار، عرفت التجارب الثانية برنامجًا مكثّفًا من قبل الجميع لتعويض الوقت الذي خسروه.

نتيجة لذلك كان الزحام على أشدّه، حيث قال جورج راسل: "تواجدت سيارة ألفا تاوري أمامي مباشرة، كان ذلك خطرًا".

في المقابل تذمّر فيرشتابن قائلًا بعد خروجه قليلًا عن المسار: "سرعة الرياح قويّة للغاية".

وبالرغم من التحديثات التي جلبتها مرسيدس، قال لويس هاميلتون: "هناك الكثير من الارتدادات على السرعات العالية".

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة المسافات القصيرة، وبشكلٍ غريب فقد عانى سائقا فيراري لتحقيق تقدّمٍ كبير عليها، حيث قال كارلوس ساينز الإبن فقد قال لاحقًا: "لقد خسرت الكثير في المنعطف السريع بسبب الارتدادات".

بالرغم من ذلك فقد ضمن ساينز الصدارة بعد تسجيله 1:28.942 دقيقة، لكنّ من خلفه لم يكونا مألوفين.

إذ ذهب المركز الثاني إلى بطل العالم سبع مرّات هاميلتون بفارق 0.163 ثانية عنه، بينما تمكّن لاندو نوريس من وضع سيارة مكلارين في المركز الثالث.

بدوره لم يُحقّق فيرشتابن الكثير من التقدّم على إطارات "سوفت"، وانتهى به المطاف رابعًا أمام غريمه شارل لوكلير الذي بالكاد حسّن زمنه على إطارات "سوفت" بالمقارنة مع لفّته القويّة على إطارات "ميديوم".

وكان المركز السادس من نصيب فرناندو ألونسو الذي نجح في التفوّق على سيرجيو بيريز الذي تواصل معاناته لمجاراة زميله للجولة الثانية على التوالي على ما يبدو.

أمّا راسل فقد حلّ ثامنًا على متن سيارة مرسيدس الثانية، وعندما أخبره مهندسه بعدم حاجته لإدارة إطاراته في محاكاة المسافات الطويلة، أجاب البريطاني: "لست أفعل ذلك، لا يوجد تماسك ببساطة".

وذهب المركز التاسع إلى دانيال ريكاردو على متن سيارة مكلارين الثانية، بينما أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 28 1:28.942     238.443
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 21 1:29.105 0.163 0.163 238.006
3 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 29 1:29.118 0.176 0.013 237.972
4 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 18 1:29.149 0.207 0.031 237.889
5 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 25 1:29.404 0.462 0.255 237.210
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 19 1:29.695 0.753 0.291 236.441
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 17 1:29.753 0.811 0.058 236.288
8 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 29 1:29.799 0.857 0.046 236.167
9 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 26 1:29.902 0.960 0.103 235.896
10 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 17 1:29.942 1.000 0.040 235.791
11 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 29 1:30.000 1.058 0.058 235.640
12 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 20 1:30.057 1.115 0.057 235.490
13 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 12 1:30.238 1.296 0.181 235.018
14 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 14 1:30.263 1.321 0.025 234.953
15 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 27 1:30.271 1.329 0.008 234.932
16 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 29 1:30.338 1.396 0.067 234.758
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 27 1:30.480 1.538 0.142 234.389
18 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 28 1:30.510 1.568 0.030 234.312
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 29 1:30.609 1.667 0.099 234.056
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 27 1:31.326 2.384 0.717 232.218
المشاركات
التعليقات
بوتاس يسجل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى الماطرة في سيلفرستون
المقال السابق

بوتاس يسجل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى الماطرة في سيلفرستون
المقال التالي

بيريز "على بُعد أميالٍ" بسبب مشكلة انسيابيّة في تجارب جائزة بريطانيا الكبرى

بيريز "على بُعد أميالٍ" بسبب مشكلة انسيابيّة في تجارب جائزة بريطانيا الكبرى

أحدث الأخبار

هاميلتون رافضًا صافرات الاستهجان ضد فيرشتابن: "نحن أفضل من ذلك"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون رافضًا صافرات الاستهجان ضد فيرشتابن: "نحن أفضل من ذلك"

هاميلتون: "كنت أنافس على الصفّ الأوّل" حتّى اللفّة الأخيرة في تصفيات سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: "كنت أنافس على الصفّ الأوّل" حتّى اللفّة الأخيرة في تصفيات سيلفرستون

ساينز تفاجئ من تحقيقه قطب الانطلاق الأول في سيلفرستون بعد لفّة "غير مميزة"
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز تفاجئ من تحقيقه قطب الانطلاق الأول في سيلفرستون بعد لفّة "غير مميزة"

ساينز يُحدث المفاجأة ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات سيلفرستون الجنونيّة
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز يُحدث المفاجأة ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات سيلفرستون الجنونيّة

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.