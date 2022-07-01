ساينز يتقدّم على هاميلتون في التجارب الحرّة الثانية الغريبة في سيلفرستون

على إثر خسارة معظم الحصّة الأولى بسبب الأمطار، عرفت التجارب الثانية برنامجًا مكثّفًا من قبل الجميع لتعويض الوقت الذي خسروه.

نتيجة لذلك كان الزحام على أشدّه، حيث قال جورج راسل: "تواجدت سيارة ألفا تاوري أمامي مباشرة، كان ذلك خطرًا".

في المقابل تذمّر فيرشتابن قائلًا بعد خروجه قليلًا عن المسار: "سرعة الرياح قويّة للغاية".

وبالرغم من التحديثات التي جلبتها مرسيدس، قال لويس هاميلتون: "هناك الكثير من الارتدادات على السرعات العالية".

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة المسافات القصيرة، وبشكلٍ غريب فقد عانى سائقا فيراري لتحقيق تقدّمٍ كبير عليها، حيث قال كارلوس ساينز الإبن فقد قال لاحقًا: "لقد خسرت الكثير في المنعطف السريع بسبب الارتدادات".

بالرغم من ذلك فقد ضمن ساينز الصدارة بعد تسجيله 1:28.942 دقيقة، لكنّ من خلفه لم يكونا مألوفين.

إذ ذهب المركز الثاني إلى بطل العالم سبع مرّات هاميلتون بفارق 0.163 ثانية عنه، بينما تمكّن لاندو نوريس من وضع سيارة مكلارين في المركز الثالث.

بدوره لم يُحقّق فيرشتابن الكثير من التقدّم على إطارات "سوفت"، وانتهى به المطاف رابعًا أمام غريمه شارل لوكلير الذي بالكاد حسّن زمنه على إطارات "سوفت" بالمقارنة مع لفّته القويّة على إطارات "ميديوم".

وكان المركز السادس من نصيب فرناندو ألونسو الذي نجح في التفوّق على سيرجيو بيريز الذي تواصل معاناته لمجاراة زميله للجولة الثانية على التوالي على ما يبدو.

أمّا راسل فقد حلّ ثامنًا على متن سيارة مرسيدس الثانية، وعندما أخبره مهندسه بعدم حاجته لإدارة إطاراته في محاكاة المسافات الطويلة، أجاب البريطاني: "لست أفعل ذلك، لا يوجد تماسك ببساطة".

وذهب المركز التاسع إلى دانيال ريكاردو على متن سيارة مكلارين الثانية، بينما أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: