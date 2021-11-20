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فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يحلّق وحيدًا وينطلق أوّلًا أمام فيرشتابن في قطر

بسط البريطاني لويس هاميلتون سيطرته المطلقة على التجارب التأهيليّة لجائزة قطر الكبرى ليضمن انطلاقه من المركز الأوّل بعد تفوّقه بفارقٍ مريح على غريمه ماكس فيرشتابن، وذلك في الوقت الذي خرج فيه سيرجيو بيريز من القسم الثاني.

هاميلتون يحلّق وحيدًا وينطلق أوّلًا أمام فيرشتابن في قطر

دخلت مرسيدس القسم الثالث كأبرز المرشّحين بعد وتيرتها القويّة الحاسمة، وكان سائقاها أوّل الداخلين إلى الحلبة نتيجة لذلك.

وبالفعل نجح هاميلتون في تسجيل الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتّى تلك المرحلة بـ 1:21.262 دقيقة.

لكن على عكس التوقّعات فقد كان فيرشتابن ثانيًا خلفه بفارق 0.162 ثانية في تلك المرحلة وكان الأسرع على الإطلاق في المقطع الأوّل.

ولدى الوصول إلى سلسلة المحاولات الثانية فقد كان هاميلتون أوّل العائدين، وحلّق البريطاني حينها مُسجّلًا زمنًا قياسيًا جديدًا بلغ 1:20.827 دقيقة.

وبالرغم من أنّ بيير غاسلي تعرّض لثقبٍ وكان يسير ببطء على الخطّ المستقيم الرئيسي وتسبّب ذلك في رفع الأعلام الصفراء لبعض الوقت، لم يتمكّن أيّ أحدٍ من مجاراة زمن هاميلتون الخيالي، وبالرغم من تحسينه لزمنه بشكلٍ طفيف، فإنّ فيرشتابن حلّ ثانيًا على بُعد 0.455 ثانية.

وضمن بذلك هاميلتون قطب الانطلاق الأوّل الـ 102 في مسيرته والرابع هذا الموسم.

وسينطلق بوتاس ثالثًا أمام غاسلي الذي بقي زمنه من المحاولة الأولى صامدًا، بينما قدّم فرناندو ألونسو لفّة مدهشة على سيارة ألبين لينطلق خامسًا.

وتفوّق لاندو نوريس على كارلوس ساينز الإبن غريمه في فيراري لينطلق سادسًا، في حين أكمل يوكي تسونودا، وإستيبان أوكون وسيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

انتقلت ريد بُل لاستخدام الجناح الخلفي ذي الارتكازيّة الأعلى لتلتزم به لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع.

وتمكّن هاميلتون من القفز مبكّرًا إلى الصدارة بالزمن الأسرع على الإطلاق في تلك المرحلة، بينما كان فيرشتابن خلفه بُعشرين من الثانية مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى.

لكنّ بوتاس عاد للتقدّم عليه في مرحلة أولى، قبل أن يُصبح فيرشتابن أوّل من يكسر حاجز الـ 82 ثانية بتسجيله 1:21.996 دقيقة.

وكانت المنافسة على أشدّها في الخلف في ظلّ تقارب الأداء بين عددٍ من الفرق، كما أنّ الزحام واصل فرض مشكلة بشكلٍ عام، حيث قال هاميلتون "هناك الكثير من الزحام"، لكنّه نجح بالرغم من ذلك في استعادة الصدارة في الدقائق الأخيرة مُسجّلًا 1:21.901 دقيقة.

من جانبه كان شارل لوكلير على شفير الخروج بعد شطب زمنه نتيجة اجتيازه حدود المسار، لكنّه عاد للفّة إضافيّة.

وانتهى القسم بخروج كيمي رايكونن ونيكولاس لاتيفي، إلى جانب سائق ألفا روميو الآخر أنطونيو جيوفينازي.

وتذيّل ثنائيّ هاس ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين الترتيب مجدّدًا، كما تواصلت متاعب الأخير نهاية هذا الأسبوع بعد انكسار جناحه الأماميّ.

القسم الثاني

بالنظر إلى أفضليّة إطارات "ميديوم" على صعيد السباق، آثر أغلب السائقين محاولة التأهّل عليها، حتّى سائقو فرق الوسط كذلك.

وتواصلت معاناة لوكلير، حيث كان أبطا بـ 0.9 ثانية من زميله ساينز، وقال لمهندسه حينها: "لا أعلم أين يضيع كلّ هذا الفارق، لأنّني شعرت بأنّني على الحدود القصوى للسيارة. لذا لا أعلم".

ويبدو أنّ انخفاض درجات الحرارة باغت العديد من الفرق والسائقين.

إذ جاءت المفاجأة بخروج سيرجيو بيريز واقتصاره على المركز الـ 11 تاركًا زميله بيريز وحيدًا في الأمام في مواجهة مرسيدس.

وخرج لانس سترول هو الآخر على سيارة أستون مارتن وسينطلق من المرتبة الـ 12، كما فشل لوكلير في العبور إلى القسم الثاني حتّى مع انتقاله إلى إطارات "سوفت" هو الآخر ليكتفي بالمركز الـ 13 أمام دانيال ريكاردو ولانس سترول.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:20.827   239.622
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 1:21.282 0.455 238.281
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 1:21.478 0.651 237.708
4 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 1:21.640 0.813 237.236
5 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:21.670 0.843 237.149
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:21.731 0.904 236.972
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:21.840 1.013 236.656
8 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 1:21.881 1.054 236.538
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:22.028 1.201 236.114
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:22.785 1.958 233.955
11 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 1:22.346 1.519 235.202
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:22.460 1.633 234.877
13 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:22.463 1.636 234.868
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:22.597 1.770 234.487
15 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 1:22.756 1.929 234.037
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 1:23.156 2.329 232.911
17 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:23.213 2.386 232.752
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 1:23.262 2.435 232.615
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:23.407 2.580 232.210
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 1:25.859 5.032 225.579
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