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هاميلتون يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في تركيا

حافظ البريطاني لويس هاميلتون على صدارته المريحة لمجريات جائزة تركيا الكبرى عبر تحقيقه زمنًا قياسيًا في التجارب الحرّة الثانية ليتقدّم على شارل لوكلير، في الوقت الذي اكتفى فيه ماكس فيرشتابن بالمركز الخامس.

هاميلتون يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في تركيا

واصل هاميلتون أداءه القويّ باختبار إطارات "ميديوم" في المراحل الأولى من الحصّة.

في المقابل سُئل فيرشتابن لاحقًا إن كان يريد بعض التعديلات على الجناح الأمامي، لكنّه رفض ذلك قائلًا: "كلّا، لكنّ نفس سلوك السيارة يتكرّر في منتصف المنعطف"، وذلك في إشارة إلى ضعف الاستجابة للانعطاف وهو ما حدّ من أدائه.

بالتوازي مع ذلك تذمّر كيمي رايكونن من تسرّب المياه داخل قمرة القيادة قائلًا: "لديّ مياه تجري في حذائي لأنّ نظام شرب المياه يُسرّب كثيرًا".

وانتقل السائقون لاحقًا إلى إطارات "سوفت"، حيث نجح هاميلتون في تسجيل الزمن الأسرع مجدّدًا مُسجّلًا زمنًا قياسيًا بلغ 1:23.804 دقيقة.

وبشكلٍ مثير فقد واصل لوكلير أداءه القويّ ضمن مجريات جائزة تركيا الكبرى، ليتمكّن من وضع سيارة  فيراري في المركز الثاني بفارق 0.166 ثانية عن هاميلتون، حيث يبدو أنّ سيارة "اس.اف21" قادرة على إيصال الإطارات إلى مجال العمل المثالي بشكلٍ جيّد.

وذهب المركز الثالث إلى الفنلندي فالتيري بوتاس، بالرغم من أنّه كان بعيدًا بأكثر من أربعة أعشارٍ من الثانية عن زميله هاميلتون.

وتقدّم سيرجيو بيريز على زميله ماكس فيرشتابن، حيث يبدو أنّ ريد بُل تعاني للتوصّل إلى الإعدادات المثلى لحلبة إسطنبول بارك وهو ما يعني حاجتها للعمل بشكلٍ مكثّف مساء اليوم لتصحيح الأخطاء والتقليل من الانزلاقات.

واتّضح ذلك أكثر على صعيد محاكاة المسافات الطويلة، حيث كان هاميلتون الأسرع وقادرًا على الحفاظ على وتيرة قويّة ثابتة، وهو ما سيُسهّل تقدّمه في الترتيب يوم السباق إثر تطبيق عقوبته على شبكة الانطلاق.

وكان المركز السادس من نصيب لاندو نوريس الذي تقدّم على ثنائيّ ألبين فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون، في حين أكمل بيير غاسلي وأنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل.

وشهدت نهاية الحصّة توجّه السائقين للتدرّب على الانطلاقة على الشبكة، لكنّ أوكون لم يتمكّن من نقل غيار سيارته وعلق في الغيار المحايد.

نتيجة لذلك أمره فريقه بإيقاف محرّكه كي يتمّ حمل السيارة وإعادتها إلى خطّ الحظائر.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 30 1:23.804     229.306
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 29 1:23.970 0.166 0.166 228.853
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 31 1:24.214 0.410 0.244 228.190
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 28 1:24.373 0.569 0.159 227.760
5 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 27 1:24.439 0.635 0.066 227.582
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 24 1:24.525 0.721 0.086 227.350
7 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 21 1:24.660 0.856 0.135 226.987
8 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 26 1:24.672 0.868 0.012 226.955
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 32 1:24.756 0.952 0.084 226.730
10 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 29 1:24.796 0.992 0.040 226.623
11 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 30 1:24.882 1.078 0.086 226.394
12 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 34 1:24.903 1.099 0.021 226.338
13 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 31 1:25.020 1.216 0.117 226.026
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 23 1:25.060 1.256 0.040 225.920
15 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 27 1:25.143 1.339 0.083 225.700
16 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 30 1:25.229 1.425 0.086 225.472
17 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 30 1:25.307 1.503 0.078 225.266
18 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 29 1:25.358 1.554 0.051 225.131
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 26 1:25.480 1.676 0.122 224.810
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 25 1:25.698 1.894 0.218 224.238
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