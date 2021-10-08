هاميلتون يتقدّم على لوكلير في التجارب الحرّة الثانية في تركيا

واصل هاميلتون أداءه القويّ باختبار إطارات "ميديوم" في المراحل الأولى من الحصّة.

في المقابل سُئل فيرشتابن لاحقًا إن كان يريد بعض التعديلات على الجناح الأمامي، لكنّه رفض ذلك قائلًا: "كلّا، لكنّ نفس سلوك السيارة يتكرّر في منتصف المنعطف"، وذلك في إشارة إلى ضعف الاستجابة للانعطاف وهو ما حدّ من أدائه.

بالتوازي مع ذلك تذمّر كيمي رايكونن من تسرّب المياه داخل قمرة القيادة قائلًا: "لديّ مياه تجري في حذائي لأنّ نظام شرب المياه يُسرّب كثيرًا".

وانتقل السائقون لاحقًا إلى إطارات "سوفت"، حيث نجح هاميلتون في تسجيل الزمن الأسرع مجدّدًا مُسجّلًا زمنًا قياسيًا بلغ 1:23.804 دقيقة.

وبشكلٍ مثير فقد واصل لوكلير أداءه القويّ ضمن مجريات جائزة تركيا الكبرى، ليتمكّن من وضع سيارة فيراري في المركز الثاني بفارق 0.166 ثانية عن هاميلتون، حيث يبدو أنّ سيارة "اس.اف21" قادرة على إيصال الإطارات إلى مجال العمل المثالي بشكلٍ جيّد.

وذهب المركز الثالث إلى الفنلندي فالتيري بوتاس، بالرغم من أنّه كان بعيدًا بأكثر من أربعة أعشارٍ من الثانية عن زميله هاميلتون.

وتقدّم سيرجيو بيريز على زميله ماكس فيرشتابن، حيث يبدو أنّ ريد بُل تعاني للتوصّل إلى الإعدادات المثلى لحلبة إسطنبول بارك وهو ما يعني حاجتها للعمل بشكلٍ مكثّف مساء اليوم لتصحيح الأخطاء والتقليل من الانزلاقات.

واتّضح ذلك أكثر على صعيد محاكاة المسافات الطويلة، حيث كان هاميلتون الأسرع وقادرًا على الحفاظ على وتيرة قويّة ثابتة، وهو ما سيُسهّل تقدّمه في الترتيب يوم السباق إثر تطبيق عقوبته على شبكة الانطلاق.

وكان المركز السادس من نصيب لاندو نوريس الذي تقدّم على ثنائيّ ألبين فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون، في حين أكمل بيير غاسلي وأنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل.

وشهدت نهاية الحصّة توجّه السائقين للتدرّب على الانطلاقة على الشبكة، لكنّ أوكون لم يتمكّن من نقل غيار سيارته وعلق في الغيار المحايد.

نتيجة لذلك أمره فريقه بإيقاف محرّكه كي يتمّ حمل السيارة وإعادتها إلى خطّ الحظائر.

نتيجة الحصّة: