هاميلتون "تفاجأ" من فيرشتابن الذي لم يتحقق من أنه بخير بعد حادثتهما في مونزا

اصطدم بطل العالم مع فيرشتابن في اللفة 26 من سباق مونزا، بينما كانا جنبًا إلى جنب ضمن معركتهما على مركز على المسار عند المنعطف المزدوج الأول.

وكان فيرشتابن يحاول التقدم من الجهة الخارجية لهاميلتون، عندما صعد على الحفف الجانبية وارتفعت سيارته في الهواء أعلى سيارة غريمه.

وقد ارتطم الإطار الخلفي الأيمن لسيارة فيرشتابن برأس هاميلتون، حيث شعر سائق مرسيدس بآلام في الرقبة ويعتقد بأنّه سيكون بحاجة لمتابعة من متخصص.

وبالحديث عن الظروف المحيطة بالحادثة وما بعدها، شرح هاميلتون أنّه بدأ بالفعل يشعر ببعض الألم عندما رأى فيرشتابن يسير بعيدًا من دون أن يتفقّده.

فقال: "بالطبّع لم أظن بأنّ ماكس سيفقد السيطرة على الحفف ويصطدم بي. وعندما شاهدت الإعادة، فقد حدث الأمر سريعًا جدًا. كل ما كنت أفكّر فيه داخل السيارة هو مواصلة السباق وعدد المراكز التي كنت أخسرها".

وأضاف: "وأنا جالس في السيارة أفكّر في كلّ هذا، شعرت ببعض الألم، ولكن حاولت عدم التركيز عليه كي أواصل. ولكن للأسف السيارة لم تكن تتحرك".

وتابع: "في هذه الأثناء شاهدت ماكس يخرج من سيارته ومرّ بجانبي ومن ثم سار بعيدًا بعد ذلك. وجدت مفاجأة بعض الشيء في ذلك، كونه في النهاية وعندما نخرج من السيارة بعد حادثة ما، الأمر الأول الذي نريده هو الاطمئنان على الشخص الذي اصطدمنا به وأنه بخير".

وأكمل: "لكن الأمر الجيّد كان أنني تمكنت من الخروج من السيارة. كانت مسافة سير طويلة وأنا عائد إلى خط الحظائر، لكننا نعيش لنقاتل يومًا آخر".