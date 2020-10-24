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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

مرسيدس تدعم تجميد محرّكات الفورمولا واحد بدءًا من 2022

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مرسيدس تدعم تجميد محرّكات الفورمولا واحد بدءًا من 2022
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قال الصانع الألماني مرسيدس بأنّه سيدعم التجميد المحتمل لمحرّكات الفورمولا واحد بدءًا من موسم 2022 من أجل السماح لريد بُل بمُواصلة استخدام وحدات طاقة هوندا لما بعد نهاية العام المقبل.

تدرس ريد بُل خيارات وحدات الطاقة البديلة للمستقبل بعد إعلان هوندا مغادرتها الفورمولا واحد مطلع الشهر الجاري مع نهاية موسم 2021.

وأوضح الفريق أنّ خياره المُحبّذ يتمثّل في شراء الملكيّة الفكريّة وتصاميم وحدات طاقة هوندا، كي يُواصل استخدامها لما بعد 2021 ويُحافظ على موقعه كفريقٍ مصنعيّ.

لكنّ ذلك سيكون بشرط تجميد تطوير وحدات الطاقة والاتّفاق على ذلك بين المصنّعين الحاليين في الفورمولا واحد، حيث لا تريد ريد بُل الدخول في حرب إنفاق مع مرسيدس، ورينو وفيراري.

وأكّدت توتو وولف مدير فريق مرسيدس اليوم السبت أنّه سيدعم تجميد المحرّكات من أجل ضمان مواصلة ريد بُل وشقيقتها ألفا تاوري استخدام وحدات طاقة هوندا الحاليّة.

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّ الفورمولا واحد في حالة جيّدة مع ثلاثة مزوّدي محرّكات. أتفهّم بالكامل موقف ريد بُل. لا تريد العودة إلى رتبة الفريق الزبون".

وأضاف: "يريدون أن يكونوا فريقًا مصنعيًا، ولديهم القدرة على تعديل وحدة الطاقة أو حتّى تحسينها وربّما هناك بعض التطويرات لدى هوندا من شأنها منحهم ثقة إزاء أداء المحرّك في العام المقبل".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّنا يجب أن نبذل كلّ ما في وسعنا من أجل منح ريد بُل تلك الفرصة".

وأردف: "أعتقد بأنّ ريد بُل علامة مهمّةٌ جدًا للفورمولا واحد، ويجب أن نبذل كلّ ما يُمكن للإبقاء على فريقيها في الفورمولا واحد ومساعدتهما على التمتّع بمرتبة فريقٍ مصنعيٍ بشكلٍ ما".

وفي حال عدم الاتّفاق على تجميد تطوير المحرّكات، فإنّ ريد بُل قد يكون بوسعها التزوّد بوحدات طاقة رينو. وقال الصانع الفرنسيّ أنّه منفتحٌ على هكذا صفقة، لكن يُعتقد بأنّه من غير المرجّح أن ترغب ريد بُل بإرجاع نفسها إلى رتبة فريق زبون.

وعندما سُئل إن كان قلقًا من أنّ ريد بُل تُحاول إجبار الفورمولا واحد على تجميد المحرّكات، قال وولف بأنّ ذلك جزء من اللعبة، وأنّه سيكون سعيدًا بأيّ حلولٍ تُبقي على الفريقين في البطولة.

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّ كلّ طرفٍ يُحاول الحصول على أفضل صفقة لنفسه في الفورمولا واحد، أفضل صفقة ماليّة وأفضل صفقة أداء".

وأضاف: "يُمكنني التعايش مع الخيارين، أن يشتريا محرّكات أو أن نُساعد على تمويل برنامج تطوير هوندا أو قيامهم بذلك بأنفسهم".

وأكمل: "أنا متساهلٌ مع أيٍ من الخيارين".

وسيتمّ التباحث في مسألة تجميد تطوير المحرّكات خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد يوم الإثنين المقبل.

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الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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