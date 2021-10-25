ماسي يتفهم إحباط ألونسو حيال حركة رايكونن في أوستن

تجاوز رايكونن الإسبانيَّ بعد أن خرج عن المسار، حيث طالب ألونسو الفنلنديَّ بإعادة المركز إليه.

لكن حكام السباق قرروا عدم اتخاذ أي قرار حيال هذه المسألة، ما كان يعني احتفاظ رايكونن بالمركز على المسار.

ولاحقاً، خرج ألونسو عن المسار عندما كان يتجاوز أنطونيو جيوفينازي زميل رايكونن، لكن تم الطلب منه بإرجاع المركز.

وبعدها ضمن نفس المعركة طُلب من جيوفينازي إرجاع المركز كذلك إلى ألونسو نظراً لأنه كسب أفضلية بخروجه عن المسار.

وبعد السباق، شكك ألونسو بقرار الحكام الغريب، بعدم مطالبة رايكونن بإرجاع المركز أسوة بباقي السائقين.

قال ماسي: "يمكنني تفهم إحباطه. قرار واقعته مع كيمي في المنعطف الأول كان بالتأكيد يحتمل المناقشة، وسنناقشه بالتأكيد خلال الاجتماع المقبل للسائقين مع الجميع. لأنني أعتقد أنه هناك وجهتا نظر للمسألة إن صح التعبير".

وتابع: "هما التجاوز وكذلك النظر في مسألة إجبار سائق على الخروج عن حدود المسار ومن ثم هناك مسألة التجاوز بعد ذلك. هذه أمور سنناقشها في الاجتماع التالي".

بالمقابل، أشار ماسي إلى أن رايكونن لم يُطالب بإعادة المركز نظراً لحقيقة أن ألونسو قد دفعه خارج حدود المسار في المقام الأول.

فقال: "إنه قرار يحتمل النقاش. هناك عاملان يتم النظر فيهما وبناءً عليهما يتم اتخاذ القرار. لكن بالتأكيد ستتم مناقشة المسألة مجدداً خلال الاجتماع المقبل مع السائقين".

وشدد ماسي على ضرورة أخذ وجهة نظر ألونسو حيال ضرورة اتخاذ قرار سريع في مثل هذه الحالات، بعين الاعتبار.

فقال: "الأمر الهام هو ضرورة النظر في المسألة، وفي كل ما يتعلق بها".

وتابع: "يمكن للفرق الأخذ بنصائحي أو لا. لا أمتلك سلطة الطلب منهم النظر في أمور إضافية. بل يمكنني تقديم الاقتراحات. بينما يعمل الحكام بشكل منفصل عني".

وحين سُئِل إن كان يعتقد أن تجاوز ألونسو على جيوفينازي كان لإثبات وجهة نظره، أجاب ماسي: "كلا، كلا على الإطلاق. لم أسمع كلام فرناندو على اللاسلكي بعد، لكن من الواضح أنه خرج عن المسار واقترحتُ على الفريق أن يعيد المركز، وهذا ما حصل".

واختتم: "من ثم تكرر الأمر مجدداً بعد بضع لفات، وكانت التوجيهات لفريق ألفا روميو لإعادة المركز".