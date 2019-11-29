فيراري "مسرورة" لتوافر هاميلتون في 2021

ينتهي عقد هاميلتون الحالي مع فريقه مرسيدس نهاية موسم 2020، وبينما قال أنه لا يتطلع لاستكمال مفاوضات عقده الموسم المقبل، لكن من المتوقع أن يبقى مع الفريق الذي حقق ضمن صفوفه خمسة من ألقابه الستة في الفورمولا واحد.

وستنتهي عقود فالتيري بوتاس زميل هاميلتون، إضافة إلى ثنائي فيراري شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل، وكذلك ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل نهاية الموسم المقبل.

وحين سُئِل إن كان يود التوقيع مع هاميلتون في حال كان متوافراً، أجاب بينوتو: "لويس بالتأكيد سائق متميز، ورائع".

وأكمل: "معرفة أنه متوافر لموسم 2021 تجعلنا مسرورين، لكن بصراحة من المبكر جداً التفكير بأي قرار".

وأضاف: "نحن مسرورون من سائقَينا الحاليين في الوقت الراهن".

وتابع: "بالتأكيد في مرحلة من الموسم المقبل سنبدأ المناقشات لمعرفة الخطوة التالية".

انضم هاميلتون إلى مرسيدس في موسم 2013، وأحرز خمسة ألقاب من أصل الستة التي يمتلكها خلال فترة تواجده مع السهام الفضية ضمن حقبة المحركات الهجينة سداسية الأسطوانات.

بالمقابل لم تنجح فيراري في تحقيق أي لقب خلال تلك المواسم، بينما عانى سائقاها في 2019 من لحظات توتر على المسار لعل آخرها كانت الحادثة التي جمعتهما في سباق جائزة البرازيل الكبرى وانسحبا على إثرها.

وتمّ ربط هاميلتون بمقعد مع فيراري من قبل، وبالرغم أنه من المستبعد خروجه من مرسيدس، لكنه قال أنه يودّ رؤية مستقبل توتو وولف مدير الفريق الحالي قبل تقرير خطوته التالية.

وحين سُئِل حيال تعليقات هاميلتون، أجاب وولف - الذي تم ربطه بعمل مع مؤسسة الفورمولا واحد: "علاقتي مع لويس توطدت على مدار السنوات السبع الماضية".

وأكمل: "وصلنا إلى مرسيدس في الوقت نفسه عام 2013، وأعتقد أن هناك ثقة كبيرة بيننا".

واسترسل: "في الوقت نفسه، كلانا جزء من منظمة أكبر يعمل فيها الجميع ضمن مستويات تنافسية مختلفة".

وأردف: "أن يقول ذلك لهو أمر لطيف منه. أود معرفة وجهته وإن كان سيبقى مستقبلاً".

وأضاف: "نحن نخوض هذه النقاشات حيال المستقبل، وأعتقد أن ذلك أمر هام جداً بيننا نحن الاثنين، كما هو الحال بالنسبة للكثيرين الذين لعبوا دوراً هاماً في الفريق".

واختتم: "هناك الكثير من الأمور التي يجب تقريرها، وسنرى كيف ستسير الأمور خلال الفترة الشتوية".