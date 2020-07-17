فيتيل في صدارة التجارب الثانية الممطرة في المجر

تهاطلت الأمطار على الحلبة حتّى قبل بداية الحصّة، وهو ما دفع الجميع تقريبًا إلى البقاء في خطّ الحظائر انتظارًا لانفراج الوضع وتحسّن حالة المسار.

لكن مع تقدّم الدقائق، بدأ البعض بتجربة حظّه إن صحّ التعبير على إطارات "فول ويت"، حيث كانت الحلبة لا تزال مبلّلة للغاية.

وأكمل ثنائيّ ريسينغ بوينت بضع لفّات، وكذلك الحال بالنسبة لكيمي رايكونن وبيير غاسلي، لكن كان من الواضح أنّ الظروف صعبة وهو ما انعكس عبر الخروج عن المسار في بعض الأحيان أو الانزلاقات الجانبيّة للسيارات.

ومع انتصاف الحصّة، بدأ بعض سائقي الفرق الكبرى بالدخول إلى الحلبة وعلى رأسهم فالتيري بوتاس وكذلك سائقَا فيراري.

وفي حين أنّ جميع السائقين الذين دخلوا الحلبة خلال الساعة الأولى استخدموا إطارات "فول ويت"، فإنّ هاميلتون دخلها للمرّة الأولى مع بقاء 23 دقيقة مستخدمًا إطارات "إنترميديت"، لكنّه سرعان ما عاد إلى مرآب فريقه.

وبالدخول إلى آخر رُبع ساعة، أقدم سائقا فيراري وكذلك ماكس فيرشتابن على الدخول إلى الحلبة باستخدام إطارات "انترميديت"، لكن كان من الواضح أنّها ليست الإطارات المناسبة لتلك الأجواء، خاصة في المقطع الثاني الذي كان لا يزال مبلّلًا كثيرًا.

وبالرغم من أنّه لم يتمكّن من تحسين زمنه على إطارات "انترميديت"، إلّا أنّ زمن فيتيل على إطارات "فول ويت" البالغ 1:40.464 دقيقة سمح له بالتواجد في الصدارة بفارق 0.272 ثانية أمام بوتاس سائق مرسيدس.

وحلّ كارلوس ساينز الإبن ثالثًا أمام ثنائيّ ريسينغ بوينت لانس سترول وسيرجيو بيريز.

أمّا بيير غاسلي فقد وضع سيارة ألفا تاوري في المركز السادس، بالرغم من أنّه اشتكى قرب نهاية الحصّة من وجود رائحة احتراق.

وحلّ ماكس فيرشتابن سابعًا عبر لفّة في الدقائق الأخيرة أمام رومان غروجان وكيمي رايكونن، بينما أكمل شارل لوكلير ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: