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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى / تقرير التجارب

فيتيل في صدارة التجارب الثانية الممطرة في المجر

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فيتيل في صدارة التجارب الثانية الممطرة في المجر
من قبل:
17-07-2020

سجّل سيباستيان فيتيل الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الثانية الممطرة من جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد، وذلك في ظلّ غياب 7 سائقين عن جدول الأزمنة من بينهم لويس هاميلتون.

تهاطلت الأمطار على الحلبة حتّى قبل بداية الحصّة، وهو ما دفع الجميع تقريبًا إلى البقاء في خطّ الحظائر انتظارًا لانفراج الوضع وتحسّن حالة المسار.

لكن مع تقدّم الدقائق، بدأ البعض بتجربة حظّه إن صحّ التعبير على إطارات "فول ويت"، حيث كانت الحلبة لا تزال مبلّلة للغاية.

وأكمل ثنائيّ ريسينغ بوينت بضع لفّات، وكذلك الحال بالنسبة لكيمي رايكونن وبيير غاسلي، لكن كان من الواضح أنّ الظروف صعبة وهو ما انعكس عبر الخروج عن المسار في بعض الأحيان أو الانزلاقات الجانبيّة للسيارات.

ومع انتصاف الحصّة، بدأ بعض سائقي الفرق الكبرى بالدخول إلى الحلبة وعلى رأسهم فالتيري بوتاس وكذلك سائقَا فيراري.

وفي حين أنّ جميع السائقين الذين دخلوا الحلبة خلال الساعة الأولى استخدموا إطارات "فول ويت"، فإنّ هاميلتون دخلها للمرّة الأولى مع بقاء 23 دقيقة مستخدمًا إطارات "إنترميديت"، لكنّه سرعان ما عاد إلى مرآب فريقه.

وبالدخول إلى آخر رُبع ساعة، أقدم سائقا فيراري وكذلك ماكس فيرشتابن على الدخول إلى الحلبة باستخدام إطارات "انترميديت"، لكن كان من الواضح أنّها ليست الإطارات المناسبة لتلك الأجواء، خاصة في المقطع الثاني الذي كان لا يزال مبلّلًا كثيرًا.

وبالرغم من أنّه لم يتمكّن من تحسين زمنه على إطارات "انترميديت"، إلّا أنّ زمن فيتيل على إطارات "فول ويت" البالغ 1:40.464 دقيقة سمح له بالتواجد في الصدارة بفارق 0.272 ثانية أمام بوتاس سائق مرسيدس.

وحلّ كارلوس ساينز الإبن ثالثًا أمام ثنائيّ ريسينغ بوينت لانس سترول وسيرجيو بيريز.

أمّا بيير غاسلي فقد وضع سيارة ألفا تاوري في المركز السادس، بالرغم من أنّه اشتكى قرب نهاية الحصّة من وجود رائحة احتراق.

وحلّ ماكس فيرشتابن سابعًا عبر لفّة في الدقائق الأخيرة أمام رومان غروجان وكيمي رايكونن، بينما أكمل شارل لوكلير ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 12 1:40.464     156.987
2 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 5 1:40.736 0.272 0.272 156.563
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 6 1:41.784 1.320 1.048 154.951
4 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 6 1:42.380 1.916 0.596 154.049
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 5 1:42.470 2.006 0.090 153.914
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 7 1:42.588 2.124 0.118 153.737
7 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 4 1:42.820 2.356 0.232 153.390
8 8 France رومان غروجان هاس فيراري 6 1:43.335 2.871 0.515 152.625
9 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 16 1:43.471 3.007 0.136 152.425
10 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 10 1:43.725 3.261 0.254 152.052
11 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 9 1:44.411 3.947 0.686 151.053
12 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 5 1:46.000 5.536 1.589 148.788
13 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 7 1:47.422 6.958 1.422 146.819
14 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 1        
15 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 1        
16 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1        
17 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 2        
18 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 2        
19 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 3        
20 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 1        
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الكاتب مروان الوافي

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