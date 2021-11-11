زافناور بصدد انتقال صادم من أستون مارتن إلى صفوف ألبين في الفورمولا واحد

بعد أسبوع فقط من تلميح لورون روسي المدير التنفيذي لألبين بخضوع الفريق لإعادة هيكلة إدارية للموسم المُقبل في محاولة لدفع الصانع الفرنسي إلى مقدمة البطولة، برزت تكّهنات متزايدة بأن زافناور تمت استمالته من صفوف أستون مارتن كجزء من تلك الخطة.

ووفق مصادر على دراية جيّدة بالوضع، فقد وافق زافناور على خطوة الانتقال مبدئيًا، ولكن ليس هنالك تأكيد رسمي بعد.

ومن غير الواضح متى سيتم سيتم الإعلان الرسمي، إذ قد يأتي مبكرًا في جائزة البرازيل الكبرى نهاية هذا الأسبوع، أو قد ينتظر إلى الفترة من الشتاء إلى الخريف بالتوافق مع الخط الزمني الذي وضعه روسي.

فيما رفضت كل من أستون مارتن وألبين التعليق على المسألة في الوقت الحالي.

إذ قال متحدّث باسم أستون مارتن: "إنها مجرد تخمينات، وعليه لا يمكننا التعليق على المسألة".

فيما صرّح نظير له من ألبين قائلًا: "تلك شائعات لن نقوم بالتعليق عليها".

وبينما ليس هنالك تفاصيل بعد عن الدور الذي سيقوم به زافناور، إلّا أنه من الممكن أن يبدأ وصوله سلسلة من التغييرات الواسعة في الهيكل الإدار لألبين.

إذ كانت هنالك إشارات منذ بعض الوقت لإمكانية عودة دايفيد بريفيو مدير السباقات لدى ألبين إلى "الموتو جي بي" لموسم 2022، وذلك بعدما قرر أنه سيفضّل العودة إلى بطولة العالم للدراجات النارية.

وإذا ما سيرحل بريفيو بالفعل، فذلك يعني أن زافناور قد يقوم بدور متعلق أكثر بإدارة الفريق، وذلك في ظل توجّه المدير التنفيذي الآخر مارسين بودكوفسكي نحو مسؤولية متعلقة أكثر بالتسابق والجانب التقني.

وكان روسي قد سبق وصرّح بأن الفريق بحاجة إلى تغييرات على هيكله الإداري، وذلك بعد توقّف تقدمه نحو صدارة شبكة الانطلاق مثلما كان مأمولًا.

فقال: "أعتقد بأننا تقدمنا من المركز التاسع إلى الخامس خلال الأعوام الماضية".

وأضاف: "لكن الآن، ومن أجل أن ننتقل إلى المرحلة التالية ونصبح الأفضل في البطولة عوضًا عن مجرد أن نكون أفضل البقية، فذلك تطوّر آخر مطلوب من أجل بلوغ هذا الهدف".

وتابع: "لذا ما أرغب فعله هو الحفاظ على زخم الموسم السابق، أن نحافظ على ذلك المركز الخامس. لا أريد أن نتراجع عنه".

في المقابل، وفي حال رحيل زافناور، فسيكون من غير الواضح في تلك المرحلة من سيخلفه كمدير لفريق أستون مارتن.

وكان الفريق قد ضمّ مؤخّرًا مدير فريق مكلارين السابق مارتن ويتمارش ضمن دور في الإدارة العليا لدى "تقنيات أداء أستون مارتن"، لكنه كان حاضرًا في الجوائز الكبرى وسيكون مرشّحًا بارزًا ليحل مكان زافناور.