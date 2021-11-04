ألبين تستهدف إجراء تغييرات على هيكل فريق الفورمولا واحد لتعزيز الأداء في 2022

بينما ينصب تركيز الفريق المتمركز في إنستون على حصد المركز الخامس في بطولة الصانعين هذا العام، لكن روسي أوضح بأن الطموحات طويلة الأمد أعظم من ذلك بكثير، وأن الفريق بحاجة لأن "يعزّز من قوته" إذا ما أراد التقدّم أكثر إلى الأمام.

وفي ظل استهداف الفريق الفوز المنتظم بالسباقات بحلول نهاية دورة القوانين المُقبلة في 2024/2025، يبدو روسي جاهزًا لتغيير مقاربة ألبين لضمان بلوغ الفريق أهدافه.

وضمن حوار حصري له مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، صرّح روسي بأن التواجد في المركز الخامس في الترتيب للعام الثالث على التوالي لا يمثّل المستوى الذي بوسع الفريق أن يسعد به على المدى الطويل.

فقال: "لا يتناسب ذلك مع أهدافنا. فأنا أريد أن ينافس الفريق على منصات التتويج وأن يحقق الانتصارات بحلول الجيل التالي من القوانين. ولكن من أجل ذلك، فنحن بحاجة إلى تطوير الفريق بعض الشيء. أعتقد بأننا تقدمنا من المركز التاسع إلى الخامس خلال الأعوام الماضية".

وأضاف: "لكن الآن، ومن أجل أن ننتقل إلى المرحلة التالية ونصبح الأفضل في البطولة عوضًا عن مجرد أن نكون أفضل البقية، فذلك تطوّر آخر مطلوب من أجل بلوغ هذا الهدف".

وتابع: "لذا ما أرغب فعله هو الحفاظ على زخم الموسم السابق، أن نحافظ على ذلك المركز الخامس. لا أريد أن نتراجع عنه".

هذا واعتمدت ألبين هيكل عمل فريد هذا العام، حيث لم يكن هنالك مدير محدد للفريق. إذ عوضًا عن ذلك، كان روسي أحد ثلاثي الإدارة العُليا، يعمل بجانب المدير التنفيذي مارسين بودكوفسكي ومدير التسابق دايفيد بريفيو في محاولة لدفع الفريق إلى الأمام.

وبينما شكّك البعض في نظام العمل هذا، لكنّ روسي يعتقد بأنه أتى ثماره، بيد أنه لا يستبعد إجراء تغييرات على ذلك الهيكل للموسم المُقبل.

فقال عند سؤاله عن نجاح الهيكل الإداري للفريق: "أعتقد بأن النتائج على المسار تتحدث عن نفسها. تسجيل النقاط لـ 15 سباقًا على التوالي، إلى جانب تحقيق انتصار، فلا يبدو بذلك أننا نذهب إلى كل نهاية أسبوع ونحن نبدو كالحمقى. وعليه فقد نجح ذلك النظام بشكل كبير مع تلك النتائج".

وأكمل: "هل سيكون ذلك السبيل التنظيمي المناسب لمجموعة التحديات المقبلة كي نواصل إحراز التقدم؟ حسنًا، سأقيّم ذلك في نهاية هذا الموسم".

وأردف: "أريد أولًا أن أنهي الموسم في المركز الخامس، وبعد ذلك أضمن أن يركّز الجميع في إنستون وفيري على تطوير السيارة الجديدة للموسم المُقبل. ولاحقًا سأتخذ قراري فيما يتعلّق بتطوير المنظمة بشكل كبير وضمن الإدارة العُليا تحديدًا".