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تأكيد إلغاء جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد

أكدت الفورمولا واحد إلغاء جائزة اليابان الكبرى بناء على طلب الحكومة اليابانية، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا.

تأكيد إلغاء جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد

كان من المفترض أن يقام السباق يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول كأحد السباقات الثلاثة المتتالية بعد روسيا وتركيا.

وكان من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار حيال إقامة السباق من عدمه خلال شهر أغسطس/آب الجاري وذلك بعد تقييم كيفية سير الألعاب الأولمبية في طوكيو.

ولم يتم تقديم أية تفاصيل حيال إمكانية إجراء تعديلات على روزنامة موسم 2021 الحالي بعد، والذي من المتوقع أن تكون مرنة للغاية في هذه المرحلة نظراً للمتغيرات الحالية المحيطة بجائحة كورونا.

حيث جاء في بيان الفورمولا واحد حيال الأمر: "بعد المناقشات الجارية مع المروج والسلطات في اليابان تم اتخاذ القرار من قبل الحكومة اليابانية بإلغاء السباق هذا الموسم بسبب التعقيدات المرافقة لجائحة كورونا في البلاد".

وأكمل البيان: "تعمل الفورمولا واحد حالياً على تفاصيل إمكانية تعديل الروزنامة، سنقوم بإعلانها في الأسابيع المقبلة. لقد أثبتت الفورمولا واحد هذا الموسم وفي 2020 كذلك قدرتها على التأقلم وإيجاد الحلول للعقبات التي تصادفنا، ونحن متحمسون جراء مستوى الاهتمام الذي تلقيناه من أماكن ترغب باستضافة أحد سباقات الفورمولا واحد هذا الموسم وما بعده".

وتعتبر قطر إحدى الجولات الممكنة ضمن اللائحة، كما أن إقامة سباق ثانٍ في البحرين يمثل خياراً آخر كذلك، وفي حال إقامة سباقي المملكة العربية السعودية وأبوظبي فهذا يعني أربع جولات في الشرق الأوسط خلال القسم الأخير للموسم.

لكن أبرز المشاكل تتمحور في أن بلدان تركيا، المكسيك والبرازيل جميعها ضمن "المنطقة الحمراء" فيما يتعلق بانتشار كورونا، لذا فإن أي شخص يعود من هذه البلدان سيضطر للخضوع إلى حجر صحي لمدة عشرة أيام ضمن فنادق مخصصة لهذا الغرض من قبل السلطات المختصة.

وفي الوقت الراهن، لا تمتلك الفورمولا واحد استثناءات من ذلك، لذا فإن ما يقارب 1.000 فرداً من طواقم عمل الفرق التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، وكذلك العاملين في الفورمولا واحد، الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، بيريللي وهوندا والطواقم الإعلامية، جميعها ستخضع لهذا القانون.

وكانت الخطة السابقة تتمحور حول أن السفر إلى اليابان سيغطي فترة الأيام العشرة تلك بعد تركيا، وبالتالي يبقى أولئك الأشخاص بضعة أيام قبل العودة إلى المملكة المتحدة.

ويبدو كذلك أن هناك احتمالاً لحل هذه المعضلة بتأمين سباق آخر بعد تركيا.

وتأمل الفورمولا واحد إقامة سباقين في أوستن، حيث سيكون الثاني تحت اسم جائزة تكساس الكبرى. وبالرغم من أن الولايات المتحدة ليست ضمن "المنطقة الحمراء" بالنسبة لبريطانيا، لكن المسألة تعقدت أكثر نظراً لأن المدينة تعاني من ارتفاع أعداد الأصابات وامتلاء المشافي.

وجاء إلغاء سباق سوزوكا بالرغم من وعود الفورمولا واحد بتطبيق بروتوكولات خاصة لجميع الأفراد خلال السفر إلى اليابان من بينها السفر الإلزامي وفق رحلات مخصصة من إسطنبول مع فحوصات عقب الوصول، وحصر التنقل بين الفنادق والحلبة من دون الذهاب إلى المطاعم أو التسوق، إضافة إلى تطبيق إجراءات أمنية في كل فندق لضمان التزام الأشخاص بذلك وعدم الخروج من الفنادق، وتناول الطعام مساءً فقط ضمن الحلبة.

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