الفورمولا واحد تطلق مبادرة جديدة لترويج التنوّع العرقي والتأكيد على وحدة البطولة

تُعرف المبادرة الجديدة بـ #WeRaceAsOne أو "نسابق ككيان واحد"، والتي تُعدّ خطاب شكر من الفورمولا واحد إلى جميع العاملين في البطولة وأولئك الذين تعرّضوا للإصابة بفيروس كورونا.

وقد تمّ تصميم شعار على شكل "قوس قزح" للفورمولا واحد، والذي يجمع ألوان الفرق العشرة المشاركة في البطولة.

وسيظهر ذلك الشعار على السيارات، وحول الحلبة وأعلى المرائب في خط الحظائر. كما ستطلق الفورمولا واحد والفرق مجموعة من المنتجات الحاملة لذلك الشعار بهدف جمع التبرعات.

وفي سياق متّصل، تجدد الفورمولا واحد عبر تلك الحملة التزامها بوضع أسس للتنوّع العرقي في البطولة، والذي أبرزته العام الماضي عندما أطلقت برنامج الاستدامة الذي تهدف منه إلى الوصول إلى 0 انبعاثات كربون بحلول 2030.

وعليه ستشهد جائزة النمسا الكبرى الافتتاحية لهذا الموسم انطلاق حملة "العنصرية يجب أن تنتهي"، مع عروض بصرية لذلك حول المسار.

علاوة على ذلك، تشكّل الفورمولا واحد مجموعة عمل للتنوّع العرقي والمساواة، والتي ستكون منوطة بتحقيق أهداف الحملة.

وتعقيبًا على ذلك أصدرت الفورمولا واحد بيانًا جاء فيه: "اتّحد العالم كله ضمن مجتمع واحد في الحرب ضد فيروس كوفيد-19".

وأضاف البيان: "حيث أبرز ذلك أفضل ما في الطبيعة البشرية. كما اتّحد الأفراد من جميع الأطياف خلال الأسابيع الأخيرة منهاضين للعنصرية وعدم المساواة، وهو أمر ليس له مكان في عالمنا الحديث".

وتابع: "نعتقد، وكأوّل رياضة دولية تستأنف منافساتها، أن بمقدورنا صنع فارق واستغلال صوتنا من أجل معالجة تلك المشاكل الكبيرة. وكوننا عضو في عائلة فيا لرياضة السيارات العالمية، فإنّنا نعترف بمبادئ ذلك الكيان، بما فيها محاربة أي شكل من أشكال التمييز. إذ ستمثّل تلك المبادرة منصّة للأولويات المذكورة تهدف إلى مواجهة تلك أكبر المشاكل التي تعاني منها رياضتنا والمجتعات العالمية".

في المقابل، وفيما يتعلّق بالوقوف في وجه الممارسات العنصرية، ستقوم مجموعة عمل الفورمولا واحد "بالاستماع إلى كل العاملين في البادوك، بما فيهم السائقون، إلى جانب أشخاص من الخارج، للوصول إلى استنتاجات بشأن التحركات المطلوبة لتحسين مستوى التنوّع العرقي وتساوي الفرص في الفورمولا واحد على كل الأصعدة".

من جانبه، شدّد تشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد على أهمية الحملة الجديدة مع استئناف الموسم الشهر المُقبل.

حيث قال: "يمثّل أول سباق في هذا الموسم في النمسا بداية يوليو/تموز المُقبل لحظة كبيرة لرياضتنا بعد ما يقرب من 4 أشهر من التوقّف. وبينما ستكون تلك لحظة مهمة لمجتمع الفورمولا واحد، فهي لحظة مهمة كذلك للاعتراف بالمشاكل التي تُعد أكبر من أيّ رياضة أو دولة.

وأكمل: "مبادرة #WeRaceAsOne التي أطلقناها اليوم، الداعمة لحركة #PurposeDriven التي أطلقتها فيا الأسبوع الماضي، هي سبيل لنا لنتوجه بالشكر إلى الشجاعة والوحدة اللتين أظهرهما كل شخص حول العالم خلال تلك الفترة غير المسبوقة".

وأردف: "سنُظهر دعمنا الكامل في محاربة عدم المساواة خلال عطلة نهاية الأسبوع في النمسا، وسنسارع في جهودنا لجعل الفورمولا واحد تتمتع بتنوّع عرقي أكبر وتكون أكثر شمولًا".

من جهته، عبّر جان تود رئيس فيا عن ترحيبه بمبادرة الفورمولا واحد الجديدة واعترف بمكانها كجزء من برنامج الكيان الحاكم للرياضة.

فقال: "نلتزم مع الفورمولا واحد للعديد من السنوات بالمساعدة في حماية البيئة، وذلك عبر مشاريع مثل المحركات الهجينة على سبيل المثال. كما تسترشد فيا بالمبادئ الأساسية في تشريعاتها، والتي تشمل محاربة أي شكل من أشكال التمييز ولا سيّما على أساس لون البشرة، الجنس، الدين، الأصل العرقي أو الاجتماعي. حيث يتوجّب علينا الترويج للتنوّع العرقي في رياضة السيارات".