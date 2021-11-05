التحقيق مع هاميلتون إثر خرقه حدود المسار في التجارب الحرة الأولى في المكسيك

تحرك هاميلتون مباشرة - في المراحل الأولى من التجارب الحرة الافتتاحية على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز - بينما كان تحت الكبح عند المنعطف الأول، ما تسبب بعبوره على المنطقة العشبية قبل أن يعود إلى المسار عند مدخل المنعطف الثالث.

وقال هاميلتون عبر اللاسلكي أنه "لم يتمكن من الإبطاء هناك" في الوقت الذي عانى فيه عدد من السائقين من الغبار في المراحل الأولى من الحصة.

لكن وعندما عاد إلى المسار، أخفق هاميلتون في البقاء على الجانب الأيسر من الأعمدة البرتقالية عند المنعطف الثالث، مثلما أوصى مايكل ماسي مدير السباقات في ملاحظات ما قبل الحدث.

وذلك يعني أن بطل العالم سبع مرات سيواجه تحقيقًا من المراقبين في المكسيك، وفق ما تم تأكيده من قِبَل غرفة الحكام بعد 18 دقيقة من الحصة.

ومن غير المرجّح أن يتسبب ذلك في أيّة عقوبة كبيرة لهاميلتون، إذ أنّ العقوبة المرجّحة ستكون تأنيبًا على عدم انصياعه لتعليمات مدير السباق.

هذا ويدخل هاميلتون نهاية هذا الأسبوع في المكسيك وهو يتطلع إلى العودة ضمن معركته مع ماكس فيرشتابن على لقب البطولة وأن يقلّص فارق الـ 12 نقطة الذي يتقدم به الهولندي في الترتيب.