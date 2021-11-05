تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / قبل سباق الفورمولا واحد: ريد بُل تمنح سكان جدة فرصة اختبار الأجواء المفعمة بإثارة البطولة التالي / بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المكسيك
فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى أخبار عاجلة

التحقيق مع هاميلتون إثر خرقه حدود المسار في التجارب الحرة الأولى في المكسيك

يواجه لويس هاميلتون تحقيقًا من قِبَل مراقبي السباق في الفورمولا واحد على إثر عدم التزامه بحدود المسار في التجارب الحرة الأولى من جائزة المكسيك الكبرى.

التحقيق مع هاميلتون إثر خرقه حدود المسار في التجارب الحرة الأولى في المكسيك

تحرك هاميلتون مباشرة - في المراحل الأولى من التجارب الحرة الافتتاحية على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز - بينما كان تحت الكبح عند المنعطف الأول، ما تسبب بعبوره على المنطقة العشبية قبل أن يعود إلى المسار عند مدخل المنعطف الثالث.

وقال هاميلتون عبر اللاسلكي أنه "لم يتمكن من الإبطاء هناك" في الوقت الذي عانى فيه عدد من السائقين من الغبار في المراحل الأولى من الحصة.

لكن وعندما عاد إلى المسار، أخفق هاميلتون في البقاء على الجانب الأيسر من الأعمدة البرتقالية عند المنعطف الثالث، مثلما أوصى مايكل ماسي مدير السباقات في ملاحظات ما قبل الحدث.

اقرأ أيضاً:

وذلك يعني أن بطل العالم سبع مرات سيواجه تحقيقًا من المراقبين في المكسيك، وفق ما تم تأكيده من قِبَل غرفة الحكام بعد 18 دقيقة من الحصة.

ومن غير المرجّح أن يتسبب ذلك في أيّة عقوبة كبيرة لهاميلتون، إذ أنّ العقوبة المرجّحة ستكون تأنيبًا على عدم انصياعه لتعليمات مدير السباق.

هذا ويدخل هاميلتون نهاية هذا الأسبوع في المكسيك وهو يتطلع إلى العودة ضمن معركته مع ماكس فيرشتابن على لقب البطولة وأن يقلّص فارق الـ 12 نقطة الذي يتقدم به الهولندي في الترتيب.

المشاركات
التعليقات
قبل سباق الفورمولا واحد: ريد بُل تمنح سكان جدة فرصة اختبار الأجواء المفعمة بإثارة البطولة
المقال السابق

قبل سباق الفورمولا واحد: ريد بُل تمنح سكان جدة فرصة اختبار الأجواء المفعمة بإثارة البطولة
المقال التالي

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المكسيك

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المكسيك
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

"فيا": حلبة جدّة ستكون جاهزة لاستضافة سباق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا": حلبة جدّة ستكون جاهزة لاستضافة سباق الفورمولا واحد

مشاهد الإعادة غيّرت رأي ريكاردو حيال حادثته مع بوتاس في المكسيك
فورمولا 1 فورمولا 1

مشاهد الإعادة غيّرت رأي ريكاردو حيال حادثته مع بوتاس في المكسيك

فيراري أملت الحصول على "جولة أفضل" في المكسيك بالرغم من استعادتها المركز الثالث
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري أملت الحصول على "جولة أفضل" في المكسيك بالرغم من استعادتها المركز الثالث

هاميلتون يخشى أنه "سيكون في مأزق" إن واصلت ريد بُل على نفس المستوى
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يخشى أنه "سيكون في مأزق" إن واصلت ريد بُل على نفس المستوى

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.