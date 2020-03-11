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فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى / أخبار عاجلة

إلغاء حصص التوقيعات والصور ضمن جائزة أستراليا الكبرى

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إلغاء حصص التوقيعات والصور ضمن جائزة أستراليا الكبرى
من قبل:
11-03-2020

سيتمّ تعويض حصص التوقيعات بمقابلات أسئلة وأجوبة خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة أستراليا الكبرى في محاولة للحدّ من التفاعل المباشر بين السائقين والمشجّعين.

أكّدت شركة جائزة أستراليا الكبرى أنّه ستكون هناك تغييرات في الأحداث المتعلّقة بالسائقين في ظلّ المخاوف المتعلّقة بفيروس كورونا، بما في ذلك تغيير حصص التوقيعات بحوارات مباشرة.

كما سيتأثّر ممشى ملبورن الشهير، الذي يقف فيه المشجّعون عادة لالتقاط صورٍ مع السائقين أثناء وصولهم إلى الحلبة، بهذه التغييرات، حيث بات يُمنع التقاط "صور سيلفي، أو الحصول على تواقيع أو أيّ احتكاك مباشر".

جاء في بيان شركة جائزة أستراليا الكبرى: "تريد الشركة إعلام المشجّعين بتغييرات في صيغة حصص التوقيعات والعمليّات في ممشى ملبورن في ما يتعلّق بسائقي الفورمولا واحد وسائقي السوبر كارز".

وأضاف: "سيتمّ تعويض حصص التوقيعات بحصص حوارات أسئلة وأجوبة".

وأردف: "سيُواصل السائقون استخدام ممشى ملبورن لكن من دون تفاعلٍ قريب مع المشجّعين من أجل صور السيلفي والتوقيعات أو أيّة احتكاكات مباشرة".

وأكمل: "نريد شكركم على تعاونكم وتفهّمكم".

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وكان ثلاثة موظّفين قد تمّ وضعهم في العزل الفردي في انتظار ظهور نتائج تحاليلهم.

كما من المرجّح أن تؤثّر الإجراءات الاحتياطيّة بشأن فيروس كورونا في النشاطات الإعلاميّة كذلك، حيث اعتمدت بعض الفرق بالفعل "مناطق عزل" للحدّ من احتكاك السائقين مع الصحفيين.

في المقابل لم تسمح رينو لدانيال ريكاردو وإستيبان أوكون بالمشاركة في المؤتمر الصحفيّ على إثر كشف الفريق عن كسوته الرسميّة في ألبرت بارك مساء اليوم.

وقال سيريل أبيتبول مدير الفريق لوسائل الإعلام: "من الواضح أنّنا كنّا نخطّط لهذا الحدث، كنّا نتوقّع الحصول على أجواء خفيفة أكثر".

وأضاف: "من الواضح أنّني أقصد الظروف الخاصة التي نتواجد فيها في أستراليا وملبورن، عادة تكون هذه لحظة نعشقها عندما نتسابق في الفورمولا واحد، ذلك أوّل ما أردت ذكره".

وأكمل: "كما أودّ القول بأنّ السائقين كان من المفترض أن يكونا معنا في الحدث، لكن بسبب الوضع فإنّنا سمحنا لهما بعدم المشاركة في هذه الحالة. آمل أنكم تتفهّمون سبب اتّخاذنا لهكذا إجراءات".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أستراليا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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