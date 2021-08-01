ألونسو: هناك فرصة لكسب مراكز مجانيّة في حال تكرار احتكاك هاميلتون وفيرشتابن

تأهّل سائق ألبين تاسعًا مباشرة خلف زميله إستيبان أوكون في تصفيات بودابست بعد معاناته ممّا اعتبره تراجعًا في أداء إطارات "سوفت" في القسم الثالث بالمقارنة مع المجموعة السابقة التي استخدمها في لفّته المدهشة في القسم الثاني.

لكنّ ألونسو شدّد على أهميّة يوم السبت على حلبة ضيّقة تُعرف بصعوبة التجاوز، معتقدًا بأنّ مركزه التاسع سيُوفّر له مكاسب كبيرة عند الانطلاقة، كونه سينطلق من الجهة النظيفة على شبكة الانطلاق وهو "ما يظهر أكثر" في المجر.

لكنّه أشار إلى حاجته للحذر بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل في حال جمع احتكاكٌ جديدٌ بين فيرشتابن المنطلق من المركز الثالث وهاميلتون صاحب المركز الأوّل كتكرارٍ لما وقع بينهما قبل أسبوعين في سيلفرستون.

ويعتقد بطل العالم مرّتين أنّ بوسع السائقين كسب "مراكز مجانيّة" في حال كانوا "أذكياء" وقادرين على تفادي "الدخول في بعض الأحداث" في المقدّمة.

وقال الإسباني: "أعتقد بأنّ الأجواء ستكون ساخنة أمامنا. سنُحاول كسب المراكز. أعتقد بأنّ بوسعنا ذلك".

وأضاف: "سأنطلق على الجهة النظيفة، وهذه من بين الحلبات التي يكون فيها ذلك جليًا أكثر. أنوي التقدّم إلى مركزٍ أفضل قليلًا في اللفّة الأولى".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّنا نحتاج لأن نكون حذرين لأنّ بعض الأمور قد تحدث أمامنا مجدّدًا".

وأردف: "لدينا ماكس الذي سينطلق على الإطار الأسرع، ولويس على إطارات ميديوم. كما لدينا سيرجيو بيريز، وبيير غاسلي على سوفت كذلك. أمّا خلفهم فهناك لاندو نوريس وشارل لوكلير وهما من بين أفضل المُنطلقين".

وواصل شرحه بالقول: "ستكون هناك بعض الأحداث في المنعطف الأوّل. نحتاج لأن نكون أذكياء للبقاء خارج المتاعب والاستفادة ممّا يحدث أمامنا. نريد لفّة أولى نظيفة وربّما نكسب بعض المراكز المجانيّة".

كما أشار ألونسو إلى حاجته للقلق حيال دانيال ريكاردو المنطلق من المركز الـ 11 وهو ما يعني حصوله على حريّة اختيار الإطار الذي سيبدأ به.

وقال: "سأودّ التواجد في مراكز النقاط، أيًا كان المركز. حقّقنا النقاط في الكثير من السباقات المتتالية (6 سباقات). سننطلق من المركزين الثامن والتاسع لذا ربّما لسنا بعيدين للغاية عمّا يُمكننا تحقيقه".

واختتم بالقول: "لكن هناك سيارات خلفنا، خاصة ريكاردو الذي ربّما سينطلق على إطارات هارد. سيكون من الصعب التمكّن من البقاء أمامه".