أستون مارتن تعلن تنحي زافناور مدير فريقها في الفورمولا واحد

كان من المتوقع ومنذ فترة طويلة خروج زافناور من الفريق، حيث أشار موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً إلى أنه يتطلع للعمل ضمن مركزٍ رفيعٍ مع الفريق المنافس، ألبين.

وصرح زافناور حينها أنه لا توجد لديه نية لترك أستون مارتن، خاصة مع وجود عقد طويل الأمد بينهما.

لكن أستون مارتن أعلنت اليوم الأربعاء أن زافناور سيترك منصبه كمدير للفريق.

حيث جاء في بيان أصدرته الشركة: "ترك أوتمار زافناور عمله مع الشركة وسيتم تولي إدارة مسؤولياته السابقة ضمن فريق أستون مارتن للفورمولا واحد من قبل فريقٍ إداري حتى تعيين بديل".

وأكمل البيان: "نريد تقديم كامل الشكر له على خدماته التي قدمها للفريق على مدار 12 عاماً ونتمنى له الأفضل في المستقبل".

واستكمل: "لحسن الحظ، تتولى مجموعة متميزة من الأشخاص مقاليد الإدارة، حيث نشعر بأن أمامنا بعض الوقت للبحث في الخيارات البديلة قبل الإعلان عن هيكل الفريق الجديد".

واختتم البيان: "تركيز الفريق منصب حالياً على التحضير بأفضل شكل ممكن لبداية موسم 2022".