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فورمولا 3 / بول ريكار تقرير السباق

فورمولا 3: دوهان يسجّل فوزه الأول من بوابة السباق الرئيسي في فرنسا

نجح جاك دوهان سائق "ترايدنت" في تحقيق فوزه الأول في الفورمولا 3 من بوابة السباق الرئيسي لجائزة فرنسا الكبرى على حلبة بول ريكار، متفوقًا على دينيس هاوغر سائق "بريما ريسينغ".

فورمولا 3: دوهان يسجّل فوزه الأول من بوابة السباق الرئيسي في فرنسا

تمكّن الأسترالي المنطلق من المركز الرابع من تجاوز متصدر ترتيب البطولة هاوغر في اللفة الـ 14 ليقتنص الفوز بفارق 1.5 ثانية ليصعد منصة التتويج للمرة الثانية هذا الموسم.

كايو كوليت سائق "ام بي موتورسبورت" أكمل مراكز منصة التتويج التي صعدها كذلك للمرة الثانية هذا العام، متغلبًا على زميله بالفريق وناشئ ألبين فيكتور مارتنز.

المركز الخامس كان من نصيب كليمينت نوفالاك، في الوقت الذي اكتفى فيه المنطلق من المركز الأول فريدريك فيستي سائق "آرت غران بري" بالمركز السادس.

سابعًا حلّ أيوما إيواسا سائق "هايتيك غران بري"، فيما أكمل أليكسندر سموليار سائق "آرت غران بري" ترتيب مراكز النقاط بحلوله ثامنًا.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد انتزع هاوغر الصدارة من فيستي على مسار مبلل إثر سقوط الأمطار على حلبة بول ريكار صباح اليوم.

فيما تقدم نوفالاك إلى المركز الثالث في اللفة الثانية، لكنّ اكتفى بالمركز الخامس في النهاية ضمن سباق موطنه.

وفي اللفة الثالثة تم تطبيق سيارة الأمان الافتراضية بعد خروج أولي كالدويل عن المسار وانسحابه من السباق، لينضم إليه بعد ذلك كل من لوغان سارجينت وبيير-لويس تشوفيه.

وبحلول اللفة السادسة اشتعلت المنافسة بين فيستي ونوفالاك على المركز الثاني ليستفيد مارتنز من ذلك ويتقدم إلى المركز الثالث، قبل أن ينتزع دوهان المركز الرابع من نوفالاك.

وقد واصل دوهان تقدمه في اللفة التالية ليتجاوز مارتنز إلى المركز الثالث من ثم هجم على فيستي في اللفة العاشرة واقتنص مركز الوصافة.

ومن هنا، بدأ دوهان بتسليط الضغط على هاوغر في معركة ملتهبة على الصدارة في اللفة 14، لينتزع الصدارة عند المنعطف الرابع ويحقق فوزًا مستحقًا.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 4 Australia جاك دوهان Italy تريدنت 20 -  
2 1 Norway دينيس هوغار Italy بريما باورتيم 20 1.500 1.500
3 18 كايو كوليت Netherlands ام بي موتورسبورت 20 5.000 5.000
4 17 France فيكتور مارتينز Netherlands ام بي موتورسبورت 20 7.200 7.200
5 5 United Kingdom كليمنت نوفالك Italy تريدنت 20 14.200 14.200
6 7 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 20 17.900 17.900
7 11 أيوما إيواسا United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 23.000 23.000
8 8 Russian Federation ألكسندر سموليار France آرت غران بري 20 24.800 24.800
9 9 United States خوان مانويل كوريا France آرت غران بري 20 25.500 25.500
10 10 جاك كراوفورد United Kingdom هايتيك ريسينغ 20 28.600 28.600
11 30 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 20 34.100 34.100
12 26 Australia كالان ويليامز Switzerland جنزر موتورسبورت 20 36.000 36.000
13 2 آرثر لوكلير Italy بريما باورتيم 20 39.000 39.000
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فورمولا 3: لوكلير يحقّق انتصاره الأوّل متقدّمًا ثنائيّة بريما في فرنسا

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