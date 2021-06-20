تمكّن الأسترالي المنطلق من المركز الرابع من تجاوز متصدر ترتيب البطولة هاوغر في اللفة الـ 14 ليقتنص الفوز بفارق 1.5 ثانية ليصعد منصة التتويج للمرة الثانية هذا الموسم.

كايو كوليت سائق "ام بي موتورسبورت" أكمل مراكز منصة التتويج التي صعدها كذلك للمرة الثانية هذا العام، متغلبًا على زميله بالفريق وناشئ ألبين فيكتور مارتنز.

المركز الخامس كان من نصيب كليمينت نوفالاك، في الوقت الذي اكتفى فيه المنطلق من المركز الأول فريدريك فيستي سائق "آرت غران بري" بالمركز السادس.

سابعًا حلّ أيوما إيواسا سائق "هايتيك غران بري"، فيما أكمل أليكسندر سموليار سائق "آرت غران بري" ترتيب مراكز النقاط بحلوله ثامنًا.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد انتزع هاوغر الصدارة من فيستي على مسار مبلل إثر سقوط الأمطار على حلبة بول ريكار صباح اليوم.

فيما تقدم نوفالاك إلى المركز الثالث في اللفة الثانية، لكنّ اكتفى بالمركز الخامس في النهاية ضمن سباق موطنه.

وفي اللفة الثالثة تم تطبيق سيارة الأمان الافتراضية بعد خروج أولي كالدويل عن المسار وانسحابه من السباق، لينضم إليه بعد ذلك كل من لوغان سارجينت وبيير-لويس تشوفيه.

وبحلول اللفة السادسة اشتعلت المنافسة بين فيستي ونوفالاك على المركز الثاني ليستفيد مارتنز من ذلك ويتقدم إلى المركز الثالث، قبل أن ينتزع دوهان المركز الرابع من نوفالاك.

وقد واصل دوهان تقدمه في اللفة التالية ليتجاوز مارتنز إلى المركز الثالث من ثم هجم على فيستي في اللفة العاشرة واقتنص مركز الوصافة.

ومن هنا، بدأ دوهان بتسليط الضغط على هاوغر في معركة ملتهبة على الصدارة في اللفة 14، لينتزع الصدارة عند المنعطف الرابع ويحقق فوزًا مستحقًا.

نتيجة السباق: